 ЗМІ опублікували графік Зеленського під час завтрашнього саміту в "нормандському форматі"

Погодинний розклад зустрічі опублікувало видання "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.
Графік зустрічі:
14:55 – прибуття в Єлисейський палац
15:05 – зустріч президента України Зеленського з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном
15:30 – зустріч президента України Зеленського з Федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель
16:00 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату"
18:45 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" з представниками ЗМІ.
Час обіцяних переговорів Зеленського з Путіним тет-а-тет не уточнюється
6 декабря в 23:59 ·
- А я хочу увидеть доктора Комаровского.
Пусть он скажет: это уже безнадёжно или медицина ещё поборется?..
А фгде в графике Владимира Александровича эвакуация в Ростов?
Боюсь, что порнофильмов с Моникой даже цензура не пропустит. Вовик-ху@ло!Какой из них-выбирайте сами, для меня оба.
Слава Україні!
СЕЛФИ С ХУ-ЛОМ.=))
Было бы символично
Колбаса по 2.20
@Prostibozenka
·1 ч
А вот сдал бы Вова анализы весной, признали б недееспособным и со спокойной душой хером по роялю стучал. Так нет же
А як виступає: ні прапора, ні герба....
Якщо на рандеву виділено два сорок пять - то підсумковий документ вже погоджено всіма сторонами. А в Мінську 2014, 2015-го і в Берліні 2016-го сперечались за кожну кому; підсумкові протоколи писали мало чи не на коліні. І перекладали відповідно.
Отже, можна припустити, що підсумковий документ влаштовує ***** і нашого ворога. Чи влаштовує *****? - а це питаннячко...
Фамилия Зеленский для порохоботов- это красная тряпка для быка )))))))))
Вам хоть заплатят?
Вова, сподіваємося, що ти не такий лох.
Точно, только отдать приказ зебилу, чтоб не рыпался.
Хотя...кому там рыпаться....
А с .улом не уточняется? да? ну-ну...это на сколько у гоблина хватит сил для вылизывания жопы .уйла. Но под наркотой может и долго....
Да!!
Да!!!
И на его место возгрузить Вяликого Пётра