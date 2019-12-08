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 Політика України
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Все про:Зеленський (7) нормандська четвірка (15)

 ЗМІ опублікували графік Зеленського під час завтрашнього саміту в "нормандському форматі"

Озвучений остаточний графік саміту "нормандської четвірки", який відбудеться в Парижі в понеділок, 9 грудня.

Погодинний розклад зустрічі опублікувало видання "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.

Графік зустрічі:

14:55 – прибуття в Єлисейський палац

15:05 – зустріч президента України Зеленського з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном

15:30 – зустріч президента України Зеленського з Федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель

16:00 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату"

18:45 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" з представниками ЗМІ.

Час обіцяних переговорів Зеленського з Путіним тет-а-тет не уточнюється

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва підтримує Україну напередодні "нормандського саміту"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164119
 
 
 Топ коментарі
 
Завтра Зеленский будет принимать со всех сторон как актриса немецких фильмов для взрослых СМИ опубликовали график Зеленского во время завтрашнего саммит в нормандском формате - Цензор.НЕТ 3076
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Петики, вы даже в графике зраду найдёте,м?
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19:00 - Концерт на фортепиано
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Алексей Арестович
6 декабря в 23:59 ·

- А я хочу увидеть доктора Комаровского.
Пусть он скажет: это уже безнадёжно или медицина ещё поборется?..
СМИ опубликовали график Зеленского во время завтрашнего саммит в нормандском формате - Цензор.НЕТ 9737

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Закохавсь він в пуйла. Що тут поробиш СМИ опубликовали график Зеленского во время завтрашнего саммит в нормандском формате - Цензор.НЕТ 3358
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На Банковой Нацгвардия снесла сцену.

А фгде в графике Владимира Александровича эвакуация в Ростов?
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Израиль не слушает всяких проходимцев, спокойно защищает Еврейский народ и Еврейское Государство несмотря на завывания "миротворцев" из Европы, создал свое Ядерное оружие и живет себе припеваючи а все потому что в отличие от украинцев евреи помнят Геноцид и не хотят его повторения. Большинство украинцев уроков не усвоили в том числе 1918-1933, поэтому будут ходить по граблях до полного исчезновения...
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удивляет секта верующих в доборого ЗЕ. не зря же заповедано:"Не сотвори себе кумира"(с)
СМИ опубликовали график Зеленского во время завтрашнего саммит в нормандском формате - Цензор.НЕТ 1387
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Вова Кловун - ты уже проиграл, даже еще не ездяя в Париж. Надо же такое! Войдет в историю как самое бездарное недоразумение на посту президента! Бинго!
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Интересно а женщины с оголённой грудью будут бросаться на кремлёвского Фюрера? СМИ опубликовали график Зеленского во время завтрашнего саммит в нормандском формате - Цензор.НЕТ 7424
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Через 2 часа и 45 минут назначена пресс-конференция. Все уже решено.
Боюсь, что порнофильмов с Моникой даже цензура не пропустит. Вовик-ху@ло!Какой из них-выбирайте сами, для меня оба.
Слава Україні!
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Зебилы столько твердили про эту встречу что казалось она рассчитана дня на три минимум. А тут каких-то два часа с учётом времени на обмен любезностями. Думаю можно гасить свет, ничего интересного не случится, бубочка сильно тужился но слабо пукнул.
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но цель то будет досьигнута для бубюочки на 100%.
СЕЛФИ С ХУ-ЛОМ.=))
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Ну вот селфи, это максимум на что способен бубочка, пусть тешится.
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Может даже не пукнул,а обосрался.2 часа "переговоров"? Все уже порешал Ермак со своими кацапскими корешами.
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Давайте завтра или послезавтра будем копья ломать честно я не жду от встречи положительного для страны много ваты вокруг ЗЕ а он сам толком ничего не понимает завтра раставит все на места
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Кто расставит? Ты шо, не врубаешся? Или ты в облаках витаешь?
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А вы такой вумный что уже все знаете или пропагодоский понос мозг застелил терпения не хватает
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Удивляет что люди осознали всю глубину жопы сейчас, а не когда его подписали. Но не все понимают что требуют выполнения соглашений не Беларусь и Россия, а Германия и Франция.
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Вовіка треба було відпускати з "поясом вірності". Щоб штані були на кодовому замку СМИ опубликовали график Зеленского во время завтрашнего саммит в нормандском формате - Цензор.НЕТ 8648
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Лучше пояс шахида тогда. Или, если окажется с путлером наедине, испанский сапожок.
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Лучше тогда укол зонтиком...
Было бы символично ЗМІ опублікували графік Зеленського під час завтрашнього саміту в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 7043
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То к чему так стремился несколько месяцев зеленый недоразвитый укладывается всего в 2-3 часа. Это означает лишь одно либо он станет Президентом Украины либо он станет актером, который играет роль Президента. А участь актеров всегба незавидна....
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если даже зельц что то сольет мы не дадим ему это реализовать! народ не лохи! главное чтобы он сразу сказал куклу его любимую фразу, что мол мухи отдельно а котлеты отдельно! поняли о чем я? что нельзя смешивать в одну корзину газ и лугандон, иначе зельц проиграет! отмазка - пусть об этом мюллер и коболев договариваются, а мы будем о луганде!
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Колбаса по 2.20

@Prostibozenka

·1 ч

А вот сдал бы Вова анализы весной, признали б недееспособным и со спокойной душой хером по роялю стучал. Так нет же
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Что с курсом не так,ты в долларах стал получать больше-в чем проблемы ？
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Про це скрізь пишуть. Подібна фотка була ще з його =охоронцями=: всі без опізнавальних знаків, =зєлЬОниє чєлавєчкі=.
А як виступає: ні прапора, ні герба....
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Если помните когда Порох ехал на саммит в нормандском формате вся страна как то была спокойней, зная что предательства не будет.
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13 пункт минских соглашений про амнистию бандитам эта спокойствие. Дебелизм крепчает.
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ну, да, 13-тий пункт вже давно діє. Стосовно тих, хто порушив Закон (наприклад, незаконо взяв в руки зброю), але на його руках крові нема - вони підпадають під амністію. Десь колись читав (чи не минулого року...) що таким чином під амністію потрапило понад дві тисячі бойовиків.
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Да может 13 пункт. А напомни 12 предыдущих? Какое же игокович ты не благодарное дерьмо!
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"16:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата": 18:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ"

Якщо на рандеву виділено два сорок пять - то підсумковий документ вже погоджено всіма сторонами. А в Мінську 2014, 2015-го і в Берліні 2016-го сперечались за кожну кому; підсумкові протоколи писали мало чи не на коліні. І перекладали відповідно.
Отже, можна припустити, що підсумковий документ влаштовує ***** і нашого ворога. Чи влаштовує *****? - а це питаннячко...
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Фамилия Зеленский для порохоботов- это красная тряпка для быка )))))))))
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Зеленский тряпка?даже и возразить нечего
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Я ж тебе вчера советовал: попробуй "сруем"...
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ЗЕбил когда ЗЕклоун отменит незаконные тарифы бариги мародёра и прекратит тарифный геноцид Порошенко? Сколько ещё теперь этот беспредел???
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Это да - вопрос хороший, поддерживаю! Доколе?!
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График неполный : не указано когда нарик Зеля дорожки принимать будет .
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Порохоботы, у вас сейчас сверхурочные? ЗМІ опублікували графік Зеленського під час завтрашнього саміту в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 100
Вам хоть заплатят? ЗМІ опублікували графік Зеленського під час завтрашнього саміту в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 8543
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Насмілюсь зробити припущення, що весь цей цирк з Парижом - операція прикриття для продажі України з Нового Року. Бо з Нового Року припиняє дію Мараторій по продажі землі. А монобільшість навіть не чухається, щоб його продовжувати. Тому починається повний хаос у цьому питанні. Ну і перманентна громадянська
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Продажа земли начнётся не раньше октября.Читай внимательно ,что врут.
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Це по прийнятому закону. А закон ще не прийнятий. І не факт, що буде прийнятий. Тут виникає колізія: що не заборонено, те є дозволено. Дія мораторія скінчилась? Скінчилась. Ось вам акти куплі-продажу 40% української теріторії. Хтось проти? Хм. Здається він вже загинув у автокатастрофі.
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Обмен ,Прекращение огня, развод войск,. Передышка.Всё.на много лет.Пока орду додавят.,а мы окрепнем и вступим в НАТО.Моё предсказание.
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На фото: Чемберлен привіз договір про мир з Гітлером.

Вова, сподіваємося, що ти не такий лох.ЗМІ опублікували графік Зеленського під час завтрашнього саміту в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 4126
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Так петя про минские безальтернативные.
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Удачі , Президент ! Молимося , віремо! Україна з Вами!
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А якщо він всериться? Фіг з нею, з Україною? ЗМІ опублікували графік Зеленського під час завтрашнього саміту в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 9011
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Ще ж не всрався? Незважаючи на всю інформаційну війну, незважаючи на ВСЮ, блін, систему , яка посвстала! НЕ ВСРАВСЯ?? Тож не хвилюйся, Іване.
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Чего-то смешно)) По 25 минут да еще с переводчиком.
Точно, только отдать приказ зебилу, чтоб не рыпался.
Хотя...кому там рыпаться....
А с .улом не уточняется? да? ну-ну...это на сколько у гоблина хватит сил для вылизывания жопы .уйла. Но под наркотой может и долго....
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Да!
Да!!
Да!!!
И на его место возгрузить Вяликого Пётра ЗМІ опублікували графік Зеленського під час завтрашнього саміту в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 7613
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Тут главное шо какой то Кловуняра, который ничего не принес стране в войне с Московией может в один миг, как ему кажется, перечеркнуть жертвы патриотов, которые ради страны шли на смерть. Все достижения в экономике, обороне, ценностях. И эта наивная уверенность скомороха его и погубит.
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