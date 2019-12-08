 ЗМІ опублікували графік Зеленського під час завтрашнього саміту в "нормандському форматі"

Погодинний розклад зустрічі опублікувало видання "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.

Графік зустрічі:

14:55 – прибуття в Єлисейський палац

15:05 – зустріч президента України Зеленського з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном

15:30 – зустріч президента України Зеленського з Федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель

16:00 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату"

18:45 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" з представниками ЗМІ.

Час обіцяних переговорів Зеленського з Путіним тет-а-тет не уточнюється

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