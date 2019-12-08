 "Ворог у нас один - Москва". "Акція народного контролю" стартувала на Банковій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, учасників не пускали поставити сцену, але вдалося домовитися - сцену встановлять біля "Будинку з химерами".
Захід ініціював "Рух опору капітуляції" ще 15 листопада. До оргкомітету запрошені всі проукраїнські сили, заплановано виступ представників політичних сил, експерти, активісти, представники діаспори та інші. Люди почали збиратися до наміченого часу.
"Акція на Банковій носитиме попереджувальний характер. Вона мирна, але повна рішучості до реального протесту", - повідомляють організатори.
Зазначається, що рішення про терміни акції буде прийматися 9 грудня після оголошення результатів зустрічі "нормандської четвірки".
"Не сваріться між собою. Ворог у нас один - Москва", - закликають організатори.
"Рух опору капітуляції" також висунув низку вимог до президента України Володимира Зеленського. Серед них, зокрема, не брати нав'язувані Москвою варіанти миру на Донбасі.
Ходімо в кабінет.
Канхвету дам я тобі
ПОСМОКТАТИ !
Сколько лет прошло и ничего не меняется.
Только Киля Бимба где то в Австрии зубожиет.
Синьо-жовтий
@burnter
Сцену знов заносять. Нацгвардійці питаются між собою: "А нахіра ми її виносили по наказу УДО та Богдана" Це ротний нацгвардійців і він обурений.
Ходімо в кабінет.
Канхвету дам я тобі
ПОСМОКТАТИ !!!!!!!!!!!!!!
Загоним пулю в лоб
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб
Это жидко даже для болванов 8%, я уже не говорю что это в масштабах хотя бы 3-миллионного Киева.
Полгода назад петрушки писали на билбордах, что она за путена.
Ну вот ты, (патриот?), расскажи мне кто кроме Пети проукраинский.
Вакарчук говорил - майдан в поддержку президента.
Порошенко пожелал удачи.
А майдановцы готовы будку шатать с прох@йловскими лярвами на баррикадах.
Все смешалось в доме Облонских...