EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  12883  271
Все про:акція (5) Київ (6) нормандська четвірка (15) Олег Богачук (9)

 "Ворог у нас один - Москва". "Акція народного контролю" стартувала на Банковій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Почалася "цілодобова акція народного контролю" "Варта на Банковій". Заплановане продовження до оголошення результатів саміту "нормандської четвірки".

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, учасників не пускали поставити сцену, але вдалося домовитися - сцену встановлять біля "Будинку з химерами".

Захід ініціював "Рух опору капітуляції" ще 15 листопада. До оргкомітету запрошені всі проукраїнські сили, заплановано виступ представників політичних сил, експерти, активісти, представники діаспори та інші. Люди почали збиратися до наміченого часу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Акція на Банковій  носитиме попереджувальний характер. Вона мирна, але повна рішучості до реального протесту", - повідомляють організатори.

Зазначається, що рішення про терміни акції буде прийматися 9 грудня після оголошення результатів зустрічі "нормандської четвірки".

"Не сваріться між собою. Ворог у нас один - Москва", - закликають організатори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група "друзів України" з Європарламенту звернулася до Німеччини та Франції

"Рух опору капітуляції" також висунув низку вимог до президента України Володимира Зеленського. Серед них, зокрема, не брати нав'язувані Москвою варіанти миру на Донбасі.

Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 01
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 02
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 03
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 04
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир, безпека і розвиток - єдина мета зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко

Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 06
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 07
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 08
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 09
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 10
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 11
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 12
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 13

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці в Парижі підтримали акцією Київ на саміті "нормандської четвірки". ФОТО

Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 14
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 15
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 16
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 17
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 18
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 19
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 20
Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 21

Ворог у нас один - Москва. Акція народного контролю стартувала на Банковій 22

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164117
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, за кого будете голосовать когда зелень свалит?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
коментар відмічено як спам  
 
Тягнибок бегает, На Кривом показали- такое ущербное, я бы ему и цента уже не дал . И Зе недоразумение, и Зе недолго осталось. И это после залетов свободовцев во власти после ЕвроМайдана .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кто-то очень хочет расшатать лодку. Кому-то очень хочется с флагами походить по проспекту, выкрикивая "геть!" Почему - потому что работать не умеют, ничего, даже собачьей будки, в жизни не построили, и призывают к дестабилизации в государстве. Мы не позволим этого делать, нам с такими не по дороге, - заявил Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Зеб, но тебе же по-дороге, с теми, кто хочет быть в паРаше и согласен жить даже без будки?
 показати весь коментар
 
 
Мон шер ПОРОХОБОТ !
Ходімо в кабінет.
Канхвету дам я тобі
ПОСМОКТАТИ !
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Только обостренный бесконечным поеданием рошенок мозг соевого папуаса может переварить такой силлогизм: шоколадный подписант минских соглашений протестует против них, более того, трактует их как измену национальным интересам!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Прорвали блокаду.)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В общем, несостоявшийся соевый майдан, на который удалось свезти с Западной Украины всего несколько тысяч политических заробитчан, с полной очевидностью в очередной раз показал тотальный крах шоколадной идеологии, построенной на профессиональном патриотизме и пещерном национализме. Соевый мародер с упорством маньяка продолжает наступать на одни и те же грабли, пытаясь и дальше пропагандировать идеи, отбрасываемые большинством украинцев. Сегодняшний соевый шабаш по большому счету оказался никому не интересен, кроме его участников, получивших от организаторов по 300-400 грн.
 показати весь коментар
 
 
Західна Україна вже хєр ложить на цей весь цирк і + на граця хєром по роялях тим паче! ******* з тим кодлом яке понавибирали самі.
 показати весь коментар
 
 
Лексика, достойная кацапа - грязного мужлана.
 показати весь коментар
 
 
Прямо стандартный набор.
Сколько лет прошло и ничего не меняется.
Только Киля Бимба где то в Австрии зубожиет.
 показати весь коментар
 
 
Wolfgang Gross І того достатньо,щоб лох в штани наложив. "Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой - Цензор.НЕТ 408
 показати весь коментар
 
 
ви дегенерати валіть мочити мертветчука з рижим тараканом Гудком чи ссикотно проти френда ********* хоча Зєльца макнути теж непогано би бо це типовий кацапський шпигун-аферист.
 показати весь коментар
 
Саме найбільше трафляє, що перед якимось Кадиркою вибачається, як останній півень....... Треба зробити так, щоб власний народ більше боявся, ніж якогось Дирова....
 показати весь коментар
 
 
Вовік в шоці. Вже був домовивсь з усіма - і про землю, і про стратегічні підприємства, і про занурення в тіло України лугандонської інфекції..., а тут - бац!, - українці. Не дають нічого продати і просрати. Ну як можна керувати таким народом???
 показати весь коментар
 
 
Ось тут згоден, нарід а не Українці, їх дуже мало. Українці повмирали за голодомору, у війні зі сталінським режимом, закатовані в совку, загиблі на майдані, В ДАПі і на передовій. Залишилось так мало, все інше - бидло
 показати весь коментар
 
 



Синьо-жовтий

@burnter


Сцену знов заносять. Нацгвардійці питаются між собою: "А нахіра ми її виносили по наказу УДО та Богдана" Це ротний нацгвардійців і він обурений.
 показати весь коментар
 
 
Россия - преступное государство!!! Россия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика России - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования Россия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! Россия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! Россия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время Россия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население России это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения России на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны России по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных Россией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) Российская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! Россия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Мон шер ПОРОХОБОТКА!

Ходімо в кабінет.

Канхвету дам я тобі
ПОСМОКТАТИ !!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
Гнилой ху#ловской нечисти
Загоним пулю в лоб
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Москва открывает шампанское от того, что Порохосвыня устроила опять. Глядишь еще несколько областей прихватят.
 показати весь коментар
 
 
На кацапии могут только в ..й свистнуть,и не более.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да, прям как в 14-ом свистнули. Только областей не они не досчитались.
 показати весь коментар
 
владіслав-свьіня буде радіти разом з кацапнею. Чи може владіслав-свьіня не радітиме? Бо очікує, що блаЗЄнський віддасть не "нєсколько_областєй", а всю Україну. Саме цього хоче владіслав-свьіня.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Инициатором потерь Украиной территорий, людей и экономики, как и всегда выступает Парашный Свинопетя.
 показати весь коментар
 
 
чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня
 показати весь коментар
 
 
Главная черта сектанта-******* - употребление божьей ******** росы и игнорирование фактов.
 показати весь коментар
 
факт очевидний, на стрімі: під Банковою народ України з протестами. Тільки 73/43%зебілам цього не втямити.
 показати весь коментар
 
 
Какой народ? Даже по самым оптимистическим свиноботским оценкам, там всего лишь тысяч 20.
Это жидко даже для болванов 8%, я уже не говорю что это в масштабах хотя бы 3-миллионного Киева. "Ворог у нас один - Москва". "Акція народного контролю" стартувала на Банковій - Цензор.НЕТ 436
 показати весь коментар
 
А владіслав-свьіня? Просто свьіня? Просто рохкає тут по-кацапському? "Ворог у нас один - Москва". "Акція народного контролю" стартувала на Банковій - Цензор.НЕТ 9853
 показати весь коментар
 
 
[зебил mode on] Ты смари - лентяи работать не хотят, за барыгу майданить кастрюли вылезли за 300 рублёв! На работу завтра, алё гараж! А шо там Владимир Саныч подпишет - не нашего ума дело! И под расеей жить можноть! Я по-простому скажу - я бухаю, отец бухал и деды-прадеды бухали, Порох их до водки проклятой довел! Так шо мне похеру какой флаг там висит, хоть Гондураса африканского! Мне тот запад и нахмуй не нада! В комнате тараканы, в койкоместе клопы, пить-жрать нехмуй, дети бутылки собирают, старшая доча 13 лет, сосет на трассе - а они мне безвиз?! Та тута в Кирилловке 20 лет назад был, мне тот безвиз до жопы! А с расеей нармуль, крепче какось будет! А путин тем, кто за Зелика голосовал, бабла на билет даст - в маскву калымить поеду! Так шо харе майданить, порохоботы!" [зебил mode off]
 показати весь коментар
 
 
А Юля - это уже "проукраинские силы"?
Полгода назад петрушки писали на билбордах, что она за путена.
 показати весь коментар
 
 
Каких вказiвок, Юра?!
Ну вот ты, (патриот?), расскажи мне кто кроме Пети проукраинский.
 показати весь коментар
 
вона мстива (згадайте, як її нещодавно *****-клован опустив) і далекоглядна про*****вська лярва. вона прекрасно знає, чим закінчиться для зрадників здача України *****. Саме тому вона нині на Майдані з нашої сторони барикад.
 показати весь коментар
 
 
Вы меня запутали - "прох@йловска лярва" с вашей стороны баррикад?
Вакарчук говорил - майдан в поддержку президента.
Порошенко пожелал удачи.
А майдановцы готовы будку шатать с прох@йловскими лярвами на баррикадах.
Все смешалось в доме Облонских...
 показати весь коментар
 
Шота меня дерзают неслабые сомнения , что "Цензор" нехило топит за Барыгу. Бутусов, "астанавитесь"
 показати весь коментар
 
 
За лучшего Президента Украины.Кто барыга мы не знаем.
 показати весь коментар
 
 
Стесняюсь спросить, а кто это лучший президент Украины?
 показати весь коментар
 
блаЗЄнський. стіснітєльньій ви наш. "Ворог у нас один - Москва". "Акція народного контролю" стартувала на Банковій - Цензор.НЕТ 5775
 показати весь коментар
 
 
Тот, кого выберем вместо Бубы Касторского.
 показати весь коментар
 
Кого поддерживать-игруна писюном на рояле ？
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Враг Украины вышел на банковую! Всех повязать!
 показати весь коментар
 
 
Ой, сколько злобных комментаторов!Вы бы лучше кизяком запасались
 показати весь коментар
 
Ой чувствую подпишет завтра неЛох, расхлебывать долго будем, но полезным идиотам зебилам похер, что их ***** в рабство отдадут, им все равно кому лизать.
 показати весь коментар
 
 
Капитуляция - это подписание минских соглашений - вот настоящее предательство и сдача Украины нарушение конституции. Где ж вы раньше были когда подписывали минские соглашения??????
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору