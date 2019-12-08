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 Економіка
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Все про:МВФ (3) Євросоюз (2) Маркарова (1)

 Завдяки угоді з МВФ Україна може отримати від Євросоюзу 500 млн євро, - Маркарова

Міністр фінансів України Оксана Маркарова зазначила, що угода з Міжнародним валютним фондом дозволить отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС.

Про це вона написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Досягнення угоди з МВФ відчиняє двері до отримання 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС на дуже вигідних умовах  найближчими місяцями", - зазначила Маркарова.

Завдяки угоді з МВФ Україна може отримати від Євросоюзу 500 млн євро, - Маркарова 01

Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас написав у твітері, що домовленість України з МВФ про програму фінансування відкриє нашій країні шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова програма МВФ означає, що економіка зростатиме швидше, буде більше робочих місць, високі зарплати, - Гончарук

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в суботу провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, обговоривши умови нової програми співпраці з Фондом. За результатами бесіди сторони досягли домовленості про нову програму співпраці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164116
 
 
 Топ коментарі
 
О, 1/4 від того що Бєня вимагає знайшли.
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Та то у нього ззаду аварець примостився.
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Так ото ж. До отримання грошей МВФ ще треба Беню відшити, - бачимо, що для команди Зе це не просто.

Головачев Андрей

Зачем МВФ позвонил Зеленскому?
Примечательно, что все эксперты, как один, посчитали , что звонок директора МВФ К. Георгиевой Зеленскому -это была публичная поддержка ему накануне встречи с Путиным. Ведь МВФ сообщил, что достигнута принципиальная договоренность о выделение Украине 5.5 млрд дол на три года!
Думаю, это неверная оценка. Точнее , это в корне неправильная оценка! МВФ не помогает Зеленскому , а серьезно предупреждает его накануне встречи с Путиным.

МВФ крайне взволновала и возмутила та массированная , широкомасштабная и безобразная атака , которую устроил Коломойский,- и отчасти ОПЗЖ ,- на правительство и НБУ , а также позорное молчание и пассивность Зеленского в этом вопросе. Дело дошло до того, что Совет НБУ признал деятельность правления НБУ неудовлетворительной! А НБУ -это детище МВФ и проводит согласованную с ним монетарную политику. Поэтому МВФ позвонил Зеленскому и по итогам разговора выпустил официальное сообщение. (https://www.imf.org/…/PR19446-Statement-by-the-IMF-Managing…) .
В первой части сообщения МВФ хвалит правительство за достигнутый прогресс в проведении реформ и выражает готовность поддержать это правительство с помощью новой кредитной программы .МВФ прозрачно указывает Зеленскому , что он полностью поддерживает Смолия, Рожкову , Маркарову, Гончарука, Коболева, Витренко и не даст их в обиду, как бы не безумствовал Коломойский.
Кроме того, Зеленскому сообщили , что МВФ готов предоставить следующий кредит, но только при условии предварительно выполненных действий (a set of prior actions) Совершенно понятно , что речь идет о принятии закона о запрете возвращения Приватбанка Коломойскому..
И наконец, в заключительной части официального сообщения МВФ Зеленского предупреждают , что он должен подавить корыстные экономические интересы( намек на Коломойского!) и возвратить в Украины украденные деньги налогоплательщиков( опять про Коломойского).
МВФ и Запад в целом не доверяют Зеленскому , они не знают целей Зеленского, он для них" вещь в себе". Запад понимает что Зеленский находиться в определенной зависимости от Коломойского и может пойти у него на поводу . В частности , разорвать отношения с МВФ и попытаться улучшить отношения с Путиным. Поэтому МВФ посчитал необходимым накануне встречи в Париже с Путиным серьезно предупредить Зеленского. Вот такая трактовка звонка МВФ будет правильной.
Ну, а я вынужден еще раз повторить то , что я постоянно повторяю со дня инаугурации Зеленского, что он сделал всю страну заложницей его особых отношений с Коломойским, что приведет и самого Зеленского и всю страну к большим неприятностям.


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Только не давайте его зебобикам во главе с писюнистом, а то они все разворуют
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Так ще угоди з МВФ нема. Та й невідомо чи буде...
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Именно так. До того как делить шкуру неубитого медведя делить,
еще всего ничего - Бенины аппетиты "укоротить"
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А якщо у відповідь бєня повідок вкоротить, тоді як?
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Якщо так, то або дефолт у наступному році,
або, по зовсім не дармовим беніним рецептам, - "бескоштовні" дарунки від північного сусіда - "данайця".

Загалом, на сьогодні умови такі:
МВФ выделит Украине $5,5 млрд в рамках новой трехлетней программы. Однако, получение этих денег все еще зависит от выполнения Украиной ряда «неотложных действий».
...
https://nv.ua/biz/finance/vozvrashchenie-privatbanka-kolomoyskomu-kak-ne-dopustit-eto-novosti-ukrainy-50057846.html
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Саме це і підтверджує, що грошей не дали і невідомо чи дадуть.

Симптоматично, що переможні реляції почали заливати у вуха по кілька разів нв день.

А тим часом, будівництво зупиняється, промвиробництво впало на 5% за місяць, селяни також несуть збитки через занизький курс долара, бо не отримують достатньо гривень від продажу збіжжя. Тощо, тощо, тощо. А уряд компенсує усе це позиками під 14% річних... Чим знов-таки укріплює гривню... А ціни ростуть, ростуть і ростуть...
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«Сказки Венского леса» (из фильма «Большой вальс». США. 1938 г)
https://m.youtube.com/watch?v=hlpfxMD5Yw0
Це спеціально для Маркарової🐸
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О, 1/4 від того що Бєня вимагає знайшли.
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На массерати, феррари, ауди... и вы думаете по одному авто?)
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Це чергова перемога Маркарової і всієї команди! Слава! Дайте їй медаль і пам"ятник, де родилась! Тільки два питання: а є шанс, хоч у наших правнуків розрахуватись із боргами, які ви берете? Вам не соромно бігати із протягнутою рукою і жебракувати?
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А чтоб памятник был схож с оригиналом, предлагаю закапать по пояс саму Маркарову.
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Зебилы ***... Ну как это назвать ?!?

Глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что Украина не использовала 8 млрд евро помощи, которые выделялись Евросоюзом.

«ЕС выделяет значительные суммы Украине на поддержку реформ, однако эти деньги не всегда используются как можно лучше. Нужно понимать тот факт, что большая часть этих средств, которые выделяются, вообще не используется по целому ряду причин», - сказал он.

«Мы посчитали, что сейчас не использовано 8 млрд евро, которые были предоставлены ЕС Украине… Прежде чем просить дополнительных денег, потратьте сначала те, которые доступны Вам», - добавил он.
15.05.2019
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С 15 мая не знают куда в турборежиме потратить?...
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Как можем многое мы "можем",
Работы ведь невпроворот.
И доброе лицо, а то - построже,
Моче ведь всё-равно - в глаза иль в рот...
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Глаза промой, рот прополощи, может и сам догадаешься.
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І пентагон сказав що грошей дасть. Тепер точно все пропало...доллар па сто не загорами, хунта розвалює Україну...
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Все эти помощи и кредиты резко диссонируют с сиротскими маетками "элиты" вокруг Киева..
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Питання: 500 мільйонів "слугам" для дерибану, чи для розвитку України?
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У них спрот такой кто больше займет,а что нибудь другое этот уряд умеет делать кроме дерибана.
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Вона не дасть ради своєму тілу,а ії на мінфін поставили.
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Давай Ваше фото обсудим. Может посмеемся )))
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А вот она - министр, а НЕ супермодель. Она обязана быть профессионалом в своей профессии. Всё остальное - это ее личная жизнь.
И что вообще за сексизм?!
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Во первых не Украина получит ети деньги а чиновники и депутаты. Во вторых покажите обратную сторону медали на каких условиях МВФ дал етот кредит и сколько каждый украинец должен заплатить со своего кармана?
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Обычно перед тем как покупают молоко то заделывают дыру в ведре. У нас же радуются что нашли на базаре не дорогое молоко которое нам продали в ведро без дна,
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Зебил, как немецкая порноактриса, решил брать и спереди и сзади?! Благодаря соглашению с МВФ Украина может получить от Евросоюза 500 млн евро, - Маркарова - Цензор.НЕТ 761
Как же так то?! Не верю!! Благодаря соглашению с МВФ Украина может получить от Евросоюза 500 млн евро, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3179
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А о списочке условий, которые нужно выполнить прежде, чем дадут мани, министр скромно умалчивает. Уверена, что зебанда все выполнит?
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Маркарова еще летом заявляла, что программу сотрудничества с МВФ нужно прикрывать. Поменялись приоритеты, или еще не нагребла до миллиона?
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На такой должности миллионы не котируются! Благодаря соглашению с МВФ Украина может получить от Евросоюза 500 млн евро, - Маркарова - Цензор.НЕТ 7879
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Как обычно, Украина не получит этих денег.... Они сразу же уйдут на погашение предыдущих кредитов, увеличив сумму общей задолженности.... Но..... Элехторату приятно, что "весь мир с нами", Украину не забывают и "поддерживают"! Благодаря соглашению с МВФ Украина может получить от Евросоюза 500 млн евро, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9541
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А куда пойдут очередные бабки? Пусть распишут. А то каждый раз отчитываются что взяли ***** тучу денег, а на что забывают писать . Ходят слухи что при получении очередного транша всегда кто то получает откат. Можно поподробнее. Просто интересно. Чисто поржать
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у Бени столько в портмоне лежит когда он в " Сильпо" идет.
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Заработать надо всей страной , а

не получить у кагала м в ф под г р а б и т е л ь с к и е проценты!.
Такие получатели уже были - Счас в Лондонах на колесе оборзения катаются .
Ждут возвращения Мальдивского м а р о д е р а .

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Завдяки угоді з МВФ Україна може отримати від Євросоюзу 500 млн євро, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3997
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українці привозять більше десятка лярдів на рік причому не продаючи українську ЗЕМЛЮ ...ліс ...та ще що не знаємо ...18% лярва продасть все ...точніше подарує своїм хазяям
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За правління Порошенко гос борг впав на 7 мільярдів $ а місяць назад в "Зе" виріс на 1 мільярд да й йому вже відмовили раз тому боюсь уявити % того борга під який дадуть
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