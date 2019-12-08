 Завдяки угоді з МВФ Україна може отримати від Євросоюзу 500 млн євро, - Маркарова

Про це вона написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Досягнення угоди з МВФ відчиняє двері до отримання 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС на дуже вигідних умовах найближчими місяцями", - зазначила Маркарова.
Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас написав у твітері, що домовленість України з МВФ про програму фінансування відкриє нашій країні шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в суботу провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, обговоривши умови нової програми співпраці з Фондом. За результатами бесіди сторони досягли домовленості про нову програму співпраці.
Головачев Андрей
Зачем МВФ позвонил Зеленскому?
Примечательно, что все эксперты, как один, посчитали , что звонок директора МВФ К. Георгиевой Зеленскому -это была публичная поддержка ему накануне встречи с Путиным. Ведь МВФ сообщил, что достигнута принципиальная договоренность о выделение Украине 5.5 млрд дол на три года!
Думаю, это неверная оценка. Точнее , это в корне неправильная оценка! МВФ не помогает Зеленскому , а серьезно предупреждает его накануне встречи с Путиным.
МВФ крайне взволновала и возмутила та массированная , широкомасштабная и безобразная атака , которую устроил Коломойский,- и отчасти ОПЗЖ ,- на правительство и НБУ , а также позорное молчание и пассивность Зеленского в этом вопросе. Дело дошло до того, что Совет НБУ признал деятельность правления НБУ неудовлетворительной! А НБУ -это детище МВФ и проводит согласованную с ним монетарную политику. Поэтому МВФ позвонил Зеленскому и по итогам разговора выпустил официальное сообщение. (https://www.imf.org/…/PR19446-Statement-by-the-IMF-Managing…) .
В первой части сообщения МВФ хвалит правительство за достигнутый прогресс в проведении реформ и выражает готовность поддержать это правительство с помощью новой кредитной программы .МВФ прозрачно указывает Зеленскому , что он полностью поддерживает Смолия, Рожкову , Маркарову, Гончарука, Коболева, Витренко и не даст их в обиду, как бы не безумствовал Коломойский.
Кроме того, Зеленскому сообщили , что МВФ готов предоставить следующий кредит, но только при условии предварительно выполненных действий (a set of prior actions) Совершенно понятно , что речь идет о принятии закона о запрете возвращения Приватбанка Коломойскому..
И наконец, в заключительной части официального сообщения МВФ Зеленского предупреждают , что он должен подавить корыстные экономические интересы( намек на Коломойского!) и возвратить в Украины украденные деньги налогоплательщиков( опять про Коломойского).
МВФ и Запад в целом не доверяют Зеленскому , они не знают целей Зеленского, он для них" вещь в себе". Запад понимает что Зеленский находиться в определенной зависимости от Коломойского и может пойти у него на поводу . В частности , разорвать отношения с МВФ и попытаться улучшить отношения с Путиным. Поэтому МВФ посчитал необходимым накануне встречи в Париже с Путиным серьезно предупредить Зеленского. Вот такая трактовка звонка МВФ будет правильной.
Ну, а я вынужден еще раз повторить то , что я постоянно повторяю со дня инаугурации Зеленского, что он сделал всю страну заложницей его особых отношений с Коломойским, что приведет и самого Зеленского и всю страну к большим неприятностям.
еще всего ничего - Бенины аппетиты "укоротить"
або, по зовсім не дармовим беніним рецептам, - "бескоштовні" дарунки від північного сусіда - "данайця".
Загалом, на сьогодні умови такі:
МВФ выделит Украине $5,5 млрд в рамках новой трехлетней программы. Однако, получение этих денег все еще зависит от выполнения Украиной ряда «неотложных действий».
...
https://nv.ua/biz/finance/vozvrashchenie-privatbanka-kolomoyskomu-kak-ne-dopustit-eto-novosti-ukrainy-50057846.html
Симптоматично, що переможні реляції почали заливати у вуха по кілька разів нв день.
А тим часом, будівництво зупиняється, промвиробництво впало на 5% за місяць, селяни також несуть збитки через занизький курс долара, бо не отримують достатньо гривень від продажу збіжжя. Тощо, тощо, тощо. А уряд компенсує усе це позиками під 14% річних... Чим знов-таки укріплює гривню... А ціни ростуть, ростуть і ростуть...
https://m.youtube.com/watch?v=hlpfxMD5Yw0
Це спеціально для Маркарової🐸
Глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что Украина не использовала 8 млрд евро помощи, которые выделялись Евросоюзом.
«ЕС выделяет значительные суммы Украине на поддержку реформ, однако эти деньги не всегда используются как можно лучше. Нужно понимать тот факт, что большая часть этих средств, которые выделяются, вообще не используется по целому ряду причин», - сказал он.
«Мы посчитали, что сейчас не использовано 8 млрд евро, которые были предоставлены ЕС Украине… Прежде чем просить дополнительных денег, потратьте сначала те, которые доступны Вам», - добавил он.
15.05.2019
Работы ведь невпроворот.
И доброе лицо, а то - построже,
Моче ведь всё-равно - в глаза иль в рот...
И что вообще за сексизм?!
Как же так то?! Не верю!!
не получить у кагала м в ф под г р а б и т е л ь с к и е проценты!.
Такие получатели уже были - Счас в Лондонах на колесе оборзения катаются .
Ждут возвращения Мальдивского м а р о д е р а .
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