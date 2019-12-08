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Все про:Міжнародний суд ООН (93) Мамедов Гюндуз (15)

 Генпрокуратура направила 12 повідомлень про злочини в Криму і на Донбасі в Міжнародний кримінальний суд, - Мамедов

Генеральна прокуратура України відправила до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) 12 інформаційних повідомлень щодо масштабних та глобальних порушень міжнародного-гуманітарного права, найтяжчих військових злочинів та злочинів проти людяності на окупованих і непідконтрольних територіях.

Про це повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Треба наголосити на тому, що оскільки до 2014 року на території України не здійснювалися такі злочини, то не було ані слідчої, ані судової практики їх розслідування та розгляду. Тому, наприклад, прокуратурою Криму напрацьовувалась методика і єдиний підхід до їх розслідування. Наразі систематизуємо і розробляємо єдину стратегію по всій Україні для координації роботи в цьому напрямку органів прокуратури, правоохоронних та інших органів державної влади, а також неурядового сектору", - сказав Мамедов.

Він нагадав, що в ГПУ створено Департамент військових конфліктів, який стане центральним аналітичним і координаційним центром з розслідування всіх резонансних і складних злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях АР Крим та Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс прокурора суду ООН опублікував звіт про злочини в Криму і на Донбасі

Після зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Фату Бенсудою заступник керівника ГПУ наголосив, що за останні 3 роки тільки Прокуратурою АР Крим встановлені численні факти серйозних порушень прав людини починаючи з лютого 2014-го року - від убивств до використання цивільного населення під час захоплення військових частин і об'єктів.

Щодо подій на Донбасі, зазначив Мамедов, також надавалася певна правова оцінка в МКС. Зокрема, були направлені документи аналітичного характеру про відповідність злочинів, скоєних в Україні вищими посадовими особами Російської Федерації і збройними групами так званої "ДНР" та "ЛНР". Йдеться про обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, вбивства та катування військовослужбовців та цивільних, злочини щодо дітей.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Міжнародний кримінальний суд опублікував звіт про результати попереднього розслідування за 2019 рік, в тому числі і ситуації в Україні щодо правопорушень в окупованому Криму і на сході України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164115
 
 
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Цимбал Евген Володимирович‏ @jonnikorjrabel

репост--Мусорня Авакова на Банковой быкует в стиле беркута Овоща
Шалена Бджілка‏ @crazybeeua 33 минуты назад

Генпрокуратура направила 12 сообщений о преступлениях в Крыму и на Донбассе в Международный уголовный суд, - Мамедов - Цензор.НЕТ 5755#бджілкаоперативна Блжілка вже біля Офісу Президента.
Найближчі двори перекриті, багато людей у захисній амуніції.

Генпрокуратура направила 12 сообщений о преступлениях в Крыму и на Донбассе в Международный уголовный суд, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8970
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Соевая идиотина, это зрада, что полицаев на Банковой ныне меньше, чем при сывочолом хряке там выставляли?
Генпрокуратура направила 12 сообщений о преступлениях в Крыму и на Донбассе в Международный уголовный суд, - Мамедов - Цензор.НЕТ 4788
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Serhii Vysotskyi‏ @vysotskys 34 минуты назад

Прийшов на Варта на Банковій. Виявляється попри заявки та погодження поліція відтіснила протестуючих та розібрала і викинула сцену. Намети не пропускають, блокує УДО. Як і 2013 році влада Януковича, влада Зеленського боїться мирних зібрань. Підходьте на 19:00.
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Бостууга ну хряк в Ростові йому купа охорони не допомогла а ось Зе свої 2 автобуси охорони з собою взяв
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Цікаво не те, що ці справи направлені у Міжнародний суд, а як кваліфіковані юристи будуть відстоювати Україну.
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Это ж кто-то сидит и считает нарушения, деньги получает И скорее всего целый отдел бездельников
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