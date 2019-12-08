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Все про:ТСК (100) Одеса (11) пожежа (9) Арахамія (1)

 У Раді створять ТСК із розслідування пожежі в одеському коледжі, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Верховній Раді буде створено тимчасову слідчу комісію з розслідування пожежі в будівлі на вулиці Троїцька, 25 в Одесі, щоб переконатися в об'єктивності правоохоронних органів, які розслідують цю справу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це він заявив 8 грудня на брифінгу в Одесі.

"Ми добре рятуємо, виявляємо героїзм, однак героїзм виявляємо, тому що до цього була серія [випадків] недбалості, невиконання службових обов'язків, ігнорування повного всіх нормативних уже наявних нормативних актів... У нас є функція – депутатський контроль. Ми створимо в парламенті тимчасову слідчу комісію, щоб переконатися, що всі правоохоронні органи та органи виконавчої влади зроблять свою роботу якісно та об'єктивно", – сказав він.

Арахамія повідомив, що всіх учасників рятувальної операції нагородять міжвідомчими нагородами. Він також розповів, що "Слуга народу" має намір звернутися до Офісу президента, щоб надати звання Героя України загиблому рятувальникові Сергію Шатохіну й викладачці Ганні Бортюк, яка вивела з охопленого вогнем будинку кілька груп студентів, але сама не змогла вибратися.

Також він анонсував внесення змін до законодавства у сфері пожежної безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальника Сергія Шатохіна, який загинув під час евакуації людей із палаючого будинку в Одесі, представлять до державних нагород, - Гончарук

"Ми будемо працювати над законодавчим блоком ініціатив для того, щоб істотно підвищити відповідальність посадових осіб. Бо сьогодні, якщо хтось дуже не хоче виконувати жодних вимог пожежної безпеки, вони можуть у судах роками ці справи тримати, а в кінці просто сплатити штраф 51–170 грн і взагалі повністю позбутися відповідальності у разі, якщо ніхто не загинув", – заявив нардеп.

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Станом на 17:00 8 грудня відомо, що в результаті пожежі загинуло 10 осіб.

Також читайте: Остання перевірка пожежної безпеки в одеському коледжі відбулася 5 років тому, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164114
 
 
 Топ коментарі
 
Он як. Тиждень перед тим "трубу прорвало". І ні пари з уст. А тут пожежа у місті. І зразу комісія ВР. Хоча в Одесі все просто: чиясь дія чи бездіяльність цілком підпадає під статті кримінального кодексу. Що робитиме "комісія" ВР? Щоб ви видохли, блаЗЄнські виродки.
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Вам совсем нечего делать в качестве законодателей? И швец, и жнец и на дуде игрец?
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...свой_на_110%_прокурор не знає що робити. Треба конче "комісія" ВР.
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Он як. Тиждень перед тим "трубу прорвало". І ні пари з уст. А тут пожежа у місті. І зразу комісія ВР. Хоча в Одесі все просто: чиясь дія чи бездіяльність цілком підпадає під статті кримінального кодексу. Що робитиме "комісія" ВР? Щоб ви видохли, блаЗЄнські виродки.
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Вам совсем нечего делать в качестве законодателей? И швец, и жнец и на дуде игрец?
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...свой_на_110%_прокурор не знає що робити. Треба конче "комісія" ВР.
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Этот закон примут в турборежиме.,а вот закон о продаже земли стараниями Оси ЮВТ -Порошенко и Славка может затянуться на десятки лет.Как будто и не было 28 лет.6000 поправок.Раду можна закрывать.
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Поки штраф за невиконання норм протипожежної безпеки буде складати 100 грн. і пару тисяч $ інспектору такі події не припиняться.
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Дело было вечером, делать было больше нехер нечего...
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А на основании какого закона... или как этот заботу собрался создавать ВСК?
Один закон был ещё в 2009-м признан неконституционным... или он не действующий.... Новый закон... который приняла рада прошлого созыва... чуваков с кривой президента ветировал...
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Вам, кретинам, в раде больше заняться нечем? Или вы там охрененные специалисты по пожарам? Все с высшим пожарным образованием и по 20 лет опыта работы? Такого бестолкового правительства еще не было.. И такого кретина президента не было .... Верните Януковича! Или Кучму.. все равно будет лучше чем президент зелибобик...
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Зебуины думают что мандат депутата это круче чем диплом и опыт
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Хочешь что-то похереть - создай ВСК. Три пенсионера-эксперта через неделю расскажут вам кто, где, когда и сколько. Только кому это надо?
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Рада примет закон,за отказ давать показания или ложь перед ВСК - 1о лет тюрьмы на Говерле! Там комаров нет.По пожарам - клубок проблем везде,а в Одессе -особенно.Причём не рядовых.Судить.
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Чісто популістское решеніе. Так допрінімалісь законов, что для простого для следствія дела нужно создавать коміссію. Странно.
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Каждый раз, когда вижу вожака стада трускавецких интенсивов, на ум приходит хороший мультик о Чипполлино... Но мультик и персонаж были добрыми...
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