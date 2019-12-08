 У Раді створять ТСК із розслідування пожежі в одеському коледжі, - Арахамія

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це він заявив 8 грудня на брифінгу в Одесі.

"Ми добре рятуємо, виявляємо героїзм, однак героїзм виявляємо, тому що до цього була серія [випадків] недбалості, невиконання службових обов'язків, ігнорування повного всіх нормативних уже наявних нормативних актів... У нас є функція – депутатський контроль. Ми створимо в парламенті тимчасову слідчу комісію, щоб переконатися, що всі правоохоронні органи та органи виконавчої влади зроблять свою роботу якісно та об'єктивно", – сказав він.

Арахамія повідомив, що всіх учасників рятувальної операції нагородять міжвідомчими нагородами. Він також розповів, що "Слуга народу" має намір звернутися до Офісу президента, щоб надати звання Героя України загиблому рятувальникові Сергію Шатохіну й викладачці Ганні Бортюк, яка вивела з охопленого вогнем будинку кілька груп студентів, але сама не змогла вибратися.

Також він анонсував внесення змін до законодавства у сфері пожежної безпеки.

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"Ми будемо працювати над законодавчим блоком ініціатив для того, щоб істотно підвищити відповідальність посадових осіб. Бо сьогодні, якщо хтось дуже не хоче виконувати жодних вимог пожежної безпеки, вони можуть у судах роками ці справи тримати, а в кінці просто сплатити штраф 51–170 грн і взагалі повністю позбутися відповідальності у разі, якщо ніхто не загинув", – заявив нардеп.

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Станом на 17:00 8 грудня відомо, що в результаті пожежі загинуло 10 осіб.

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