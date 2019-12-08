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 Ворог обстрілював позиції ОС біля Мар'їнки, Широкиного та Павлополя, від початку доби втрат не було, - пресцентр

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Як уточнюють у пресцентрі Об'єднаних сил, все обстріли укріплень українських захисників зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", передає Цензор.НЕТ.

Так, неподалік від Мар'їнки і Широкиного ворог обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї, а біля Павлополя - з великокаліберних кулеметів.

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Протягом поточної доби втрат серед особового складу Об'єднаних сил через обстріли не було.

Нагадаємо, 7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Під час обстрілу загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще два захисники мають поранення, один - бойову травму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164113
 
 
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Враг обстреливал позиции ОС..

Зеленый клоун-же говорил - нужно отступать, то есть отводить... подальше.. что бы не достало... Достает - еще отводить....
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