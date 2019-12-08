 Литва підтримує Україну напередодні "нормандського саміту"

Про те Гітанас Науседа написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Наближається нормандська зустріч на вищому рівні, Литва рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами", - написав він.
То есть тандем трех оппозиционных партий не сложился, и сопротивляться капитуляции продолжил сугубо Петр Порошенко. Да и то достаточно декоративно: со сцены больше пели, чем говорили.
Из националистов экс-президент смог завлечь на митинг только "Свободу". А вот "Нацкорпуса" не было на акции даже близко - хотя в октябре он составлял ударную силу "Штайнмайер-майдана".
"Страна" уже рассказывала, что подопечные Билецкого скорее всего не придут на майдан Порошенко. Так оно и произошло.
В чем причина фактического провала протестов, которые поначалу готовились весьма серьезно? И были поддержаны сразу тремя парламентскими партиями.
На этот счет есть ряд версий. Первая - Порошенко "слил" протест в обмен на отказ от уголовного преследования и снятия неприкосновенности. Это предположение уже озвучили близкие к "Слуге народа" телеграм-каналы.
Вторая версия - резко поменялась ситуация на внешней арене. Это может быть связано с одобрением МВФ 5-миллиардного кредита Украине. Которое произошло как раз накануне Порох-майдана. Но не только.
"Информация о предоставлении кредита появилась накануне саммита Нормандской четверки в Париже, где могли быть достигнуты договоренности с Россией по мирному урегулированию на Донбассе, а также по транзиту газа и о его прямых поставках в Украину.
Запад, вероятно, учёл опыт с Януковичем, который, не дождавшись от МВФ гарантий предоставления финансовой помощи, в ноябре 2013 года отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС и взял деньги у России. Теперь кредит предоставили ещё до переговоров с Путиным, чтобы, так сказать, заранее предотвратить нежелательное для Запада развитие событий", - анализирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".
Порох и иже с ним - протестуют!
Кто у нас патриот тогда получается?
Там підтримали нашого президента перед зустріччю в НормандІ.
Показали хутіну - кузькіна мать тобі, а не Україна.
Чого ви, зеленкуваті, такі перелякані ?
Може у вас рильце в пушку ?
Ответы под моим постом только доказывают это...
За своїми відповідями прослідкуйте, вони нічим не поступаються вашим опонентам.
репост--Мусорня Авакова на Банковой быкует в стиле беркута Овоща