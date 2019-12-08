 Литва підтримує Україну напередодні "нормандського саміту"

Про те Гітанас Науседа написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Наближається нормандська зустріч на вищому рівні, Литва рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир, безпека і розвиток - єдина мета зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко