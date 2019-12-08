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 Політика України, За кордоном
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Все про:Пентагон (52) допомога (2) США (5) Еспер Марк (13)

 США готують новий транш військової допомоги для України, - глава Пентагону Еспер

Міністерство оборони США готується надати наступний транш військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив глава Пентагону Марк Еспер.

"Скоро ми будемо мати ще один транш, мені здається це близько 250 мільйонів доларів. Міністерство оборони США підтримало це минулого разу, тож я думаю, наступного разу підтримає теж. Але ми завжди маємо провести перевірку. Ми завжди слідкуємо за тим, як ці кошти використовують, і чи Україна вирішує питання корупції", — сказав міністр.

На питання модератора, чи впливає на це процес імпічменту, звинувачення в якому зосереджуються довкола затримки військової допомоги Україні, Марк Еспер відповів заперечно.

"Ні, бо ми виконуємо хорошу роботу, залишаючись поза цим. Я залишаюсь поза політикою і хочу тримати Міністерство оборони поза нею".

Водночас Марк Еспер наголосив, що з боку Міноборони США не було затримки допомоги для України, і відомство оцінювало надання летальної зброї Україні, ґрунтуючись на трьох речах:

"Перше: Наскільки це важливо для України в плані їхньої спроможності протистояти росіянам. Друге: чи достатньо Україна вирішує питання корупції. І третє: чи наші союзники в регіоні також надають безпекову підтримку Україні. Відповідь на всі три питання була "так", тож ми підтримали надання такої допомоги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон збільшив фінансування військових програм в Україні

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів по лінії Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконуючого обов'язки глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили тільки в районі 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.

Ексзаступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що в Офісі президента Володимира Зеленського знали про затримку військової допомоги Сполучених Штатів Америки і намагалися приховати це від громадськості.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164111
 
   
 Топ коментарі
 
Не надо судить других президентов по своему вороватому работодателю
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Странно, что порохоботы еще не успели засрать ветку
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Я же говорил что Зеленский сделает все правильно...держимся в стороне от внутренних разборок в штатах, имеем двухпартийную поддержку, помощь в следущем году будет гораздо больше, Трамп вернул беспошлиный режим на украинские товары, ограничений на покупку воорожения нет, осталось Петю посадить чтоб подтвердить решимость в борьбе с коррупцией, но это после НГ.
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Только не давайте его зебобикам во главе с писюнистом, а то они все разворуют
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Не... я сужу по кумам ,корешам ,каломоям итд... по всей этой мрази которую клован привел во власть!
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Не надо судить других президентов по своему вороватому работодателю
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Вороватое твоё *****, по лайкнувшей тебя мрази видно
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Странно, что порохоботы еще не успели засрать ветку
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Так эта ветка только для зебанутых! Присоединяйся! США готовит новый транш военной помощи для Украины, - глава Пентагона Эспер - Цензор.НЕТ 3922
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Петя сказал на митинге,что тот кто у него не сосал - зебил,беги догоняй его быстрее
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Мендель, это твоя сестра (или жена?) сосет вовочке в статусе прессос-секретаря? США готують новий транш військової допомоги для України, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 3071
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Почему ***** ты,а сосать должна она?...ты справляешься неплохо
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Нет методы, как такую новость под зраду подводить
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Не надо ничего давать , так как Моника Зеленски все предаст Путину
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Не переживай, не продаст, здесь нечего продавать так как 250 млн$ передадут на военной техникой, а деньгами, а деньги они просто разворуют
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Никто денег не даст. На все деньги сразу заключаются контракты на поставку чего-нибудь.
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Зачем зебили вам помочь, если уже не стреляете
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Где - то , накануне в сми уже была эта новость и там ( вроде , было условие забрать эту помощь джавелинами ) на первом месте борьба с коррупцией .
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После Путлера ВАЗу надо ехать в Конгресс и Сенат США и убеждать их в военой помощи оружием и военными с ПВО для рамещения на линии Харьков -Днепр-,Запорожье,-Херсон -Одесса и в районе Киева.От зазихань орды..Американцы запросто могут разместить.А под эти войска ПВО американцы всю структуру безопасности подтянут и нас помуштруют.
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На жаль , але такого не буде . З ***...лом нам доведеться домовлятися . І жити з ним поруч . Сусідів не вибирають ., з ними приходиться або жити , або терпіти , або воювати , або миритись . Або переселятися на другі землі . Думаю , що Українцям переселятись нема куди .
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Домовлятися буде погано,якщо з-за спини не буде виглядати амеріканске кувадло.
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Та ладно украсть, даже ленточку перерезать на камеру не дадут
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Пеца сейчас на Майдане пыжится, только вот почему-то народу там не густо. Наверное это потому шо он без своих главных дружбанов Свинарчуков
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Народу не густо? Наверное все ломанулись на молебен за вовочку-шлимазла? Не знаешь в какой синагоге она проходит? США готують новий транш військової допомоги для України, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 3210
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А твоё какое дело, не твоему же ***** дают
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Ты думай сначала как выплатить 3 ярда по Стокгольмскому суду! А потом жди нового иска на 12 ярдов! А ты за кредиты для Украины думаеь, сидя на бутылке США готують новий транш військової допомоги для України, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 5066
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Чи прийде ця військова техніка до ВСУ?
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Амери зариють на Західній Україні, щоб ми не використали, не дай Бог.
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Цимбал Евген Володимирович‏ @jonnikorjrabel

репост--Мусорня Авакова на Банковой быкует в стиле беркута Овоща
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Нахрена тебе сцена на Банковой? Может сцену прямо в ОП?
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Надо будет - и прямо в ОП, и на голове у шлимазла отдельную сцену смонтируют США готують новий транш військової допомоги для України, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 8577
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Особисто монтувати будеш чи покеруєш дистанційно з бойового дивана?
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Я же говорил что Зеленский сделает все правильно...держимся в стороне от внутренних разборок в штатах, имеем двухпартийную поддержку, помощь в следущем году будет гораздо больше, Трамп вернул беспошлиный режим на украинские товары, ограничений на покупку воорожения нет, осталось Петю посадить чтоб подтвердить решимость в борьбе с коррупцией, но это после НГ.
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...ну вот ты и подтвердил свой диагноз, шизоид лишнехромосомный США готують новий транш військової допомоги для України, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 9823
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Каком нахер Днепре, мордовия, родина его унитазная
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Тише порохобот, а то я всем раскажу что с матрёшки не слазиш
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Интересно, где амеры прикажут хранить все то, что дадут? Использовать же один фиг не разрешат, как "джавелины".
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какой-то зебоб всю порохосрань спамит. наградить гада.
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Вот сами дают, сами предлогают, а пэтя клянчил, клянчил, клянчил, а на выхлопе пшик получался. Наверное, доверяли сыньоносому сильно, как никак пэтя светоч честности же
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А чё пшик , - газ по 10 в аккурат к первомаю . А по 12 уже обещали к ноябрю , - всё по плану ... . Жаба таперь душит Петю , шо всё пошло не по его плану и все его планы в Украине переводятся в пшик .
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Так джавелины оказывается вовчке-шлимазлу выдали? США готують новий транш військової допомоги для України, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 7631Ты провпердел весь свой лишнехромосомный мозг США готують новий транш військової допомоги для України, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 6520
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Чуєш, арієць, щось ти про шлимазли не вякало, коли АП рулили Богя Лодкінд і Толік Райнін США готують новий транш військової допомоги для України, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 2112 До речі, як сивочолий гетьман прокоментував діяльність антибандерівського підпільника? Чи він зараз на завданні і є ПЄСячим розвідником у лігві ЖОППи? США готують новий транш військової допомоги для України, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 597
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Завдяки скандалу з агентом ***** Трампом Україна в Штатах в усіх на слуху дуже добрий момент просити летальну зброю.
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Та вже є інфа , шо чергова допомога Україні буде не в долларах , а в джавелінах . ( На умовах боротьби з корупцієй ) .
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топоры с патриотами не помешали бы.
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Марк Еспер - хороший хлопець.
Не дарма ж Трамп називає його Марком Есперанто.
https://nypost.com/2019/10/20/trump-refers-to-defense-secretary-mark-esper-as-esperanto/
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