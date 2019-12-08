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Все про:Одеса (11) пожежа (9) Нацполіція (10) смерть (9)

 Через пожежу в житловій багатоповерхівці Одеси загинули дві людини, - Нацполіція

В результаті пожежі в Одеській багатоповерхівці на вул. Святослава Ріхтера загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

"Під час гасіння пожежі на площі двох квадратних метрів рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Один із загиблих - 56-річний господар, особа другого встановлюється.

За попередніми висновками, займання в оселі сталося через необережне поводження з вогнем".

За цим фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальника Сергія Шатохіна, який загинув під час евакуації людей із палаючого будинку в Одесі, представлять до державних нагород, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164109
 
 
 Топ коментарі
 
а может что-то из серии "фсб взрывает росиию"? сильно много совпадений...
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👏 Замість того, щоб акумулювати гроші на зайве найближчим часом відновлення сепаратистської Бімбаси, може варто піклуватися про законослухняних українських громадян?
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Это рябь ,что-то из области нам непонятной ...
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а может что-то из серии "фсб взрывает росиию"? сильно много совпадений...
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Мне тоже эта мысль пришла,не удивлюсь если что то еще больше бахнет .С кем поведешся ....
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Что-то порохоботы уж резво эту мысль разгоняют...
К чему бы это?
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Звыняйте, но не нужно разгонять эту липовую версию, а то я прировняю вас к порохоботам...
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а ты чем себя мнишь? думаешь что ты автаритет афигенный?.. Через пожежу в житловій багатоповерхівці Одеси загинули дві людини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5194
или просто манечка...
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Раз кацапские боты запели про "липовую версию" - стопудово гру-фсб подпалы устраивает в Одессе!
Особенно нравится синхрон кацапских СМИ, которые показывают пожары в Одессе, добавляя "а вот 2 мая в Одессе точно также сгорели люди"
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Ну конечно! Одесса ж не на берегу Черного моря назодится... В Одессе были трудности с пресной водой, а не водой вообще.
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Главное что с холерой и дезинтерией в Одессе никогда проблем не было Через пожежу в житловій багатоповерхівці Одеси загинули дві людини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6713
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Это что министры проверяли систему пожарной безопасности?Грех конечно над этим шутить но бездеятельность пожарных инспекций налицо.
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Так всем же инспекциям на проверки табу, вроде. Вот и результат.
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Сколько можно уже Одессу тиранить? Как назло, ...ть.
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Ставьте мать вашу в каждом подъезде и в каждой квартире противопожарную сигнализацию
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👏 Замість того, щоб акумулювати гроші на зайве найближчим часом відновлення сепаратистської Бімбаси, може варто піклуватися про законослухняних українських громадян?
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Так он же Балух говорит, что люди у нас такие-сякие. Забыли, что в стране война и говорят только о футболе, тарифах да ценах...
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Вам не кажется, что Вы таким образом сами себе противоречите?)
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Де ви бачите протиріччя? Я просто пропоную зосередитись державі на громадянам з того боку лінії розмежування. А це включає не лише ковбасу по 2.20 і зниження сум у платіжках, а й турботу про безпеку шляхом розбудови армії і побудови інженерних укріплень на лінії розмежування. Потрібно навчитися жити, як Ізраїль - війна поруч, але жити потрібно далі. Ви пропонуєте вимкнути війну кнопкою на пульті телевізора? Моє застереження стосується відбудови Донба у за рахунок решти громадян, побудови за їхні рахунок мостів і переходів, виплати пенсій з українського б'юджету особам з паспорта и рф і длнр.
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Я взагалі не розумію, чому Україна повинна щось там відновляти. Самі шакали лугандонські роздовбали, повивозили, порізали - а ми повинні їм поставити ******* заводи та фабрики? Хрін їм по самі помідори. Будувати нові заводи потрібно там, де Україна, а не лайно всяке.
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Я теж так вважаю. Держава повинна дбати про законослухняних громадян, які платять податки у її казну.
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что-то огненный петух никак Одессу не покинет...
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Но остаётся вопрос!
Почему ЦН именно эту новость отыскал?
Ведь если просмотреть сводки, то в каждом областном центре произошло точно такое происшествие (плюс/минус)...
Но за них молчат...
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Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов. (с) Золотой телёнок
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Так и Одесса выгорит дотла... Серия пожаров. В результате пожара в жилой многоэтажке в Одессе погибли два человека, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9109
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Придурки из правительства и с этими семьями приедут встречаться?
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