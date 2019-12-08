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Все про:Донбас (8) Національна гвардія (174) розмінування (1) операція Об'єднаних сил (4)

 Сапери Нацгвардії за 2 місяці розмінували 14 га, виявивши понад 300 боєприпасів і близько 3500 набоїв

Зведена група розмінування угруповання Національної гвардії України в ОТУ "Північ" продовжує очищення територій Донецької і Луганської областей від вибухонебезпечних і саморобних предметів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу угруповання НГУ в ОТУ "Північ".

За 2 місяця кропіткої праці інженерами-фахівцями було обстежено територію загальною площею близько 14 гектарів. За цей час було виявлено понад три сотні боєприпасів та близько 3,5 тисяч набоїв до різних типів стрілецької зброї. За словами командира групи досить багато часу йде саме на пошук. Небезпечні знахідки можуть виявитися у найнесподіваніших місцях.

"У процесі роботи треба продумати і прописати можливий сценарій у себе в голові, де б ти встановив потенційний "сюрприз". Треба мислити та думати як той, хто мінував, та звертати увагу на найдрібніші деталі", – розповідає командир.

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Силами особового складу зведеної групи розмінування, усі знайдені боєприпаси було знищено у встановленому порядку. Наразі, інженерні підрозділи Національної гвардії України й надалі забезпечуватимуть безпеку та спокій жителів Донбасу.

Сапери Нацгвардії за 2 місяці розмінували 14 га, виявивши понад 300 боєприпасів і близько 3500 набоїв 01
Сапери Нацгвардії за 2 місяці розмінували 14 га, виявивши понад 300 боєприпасів і близько 3500 набоїв 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164108
 
 
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Так а зачем разминировать? Разве могут наши братья россияне что-то минировать? Вот пусть лучше какого-то зебобика отправят почувствовать братскую российскую любовь
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Так ведь они сами же раньше эти мины и закладывали Сами и убирают Сепаратисты на своей территории убирают Так-что всё поровну, всё справедливо
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Це щоб кацапам безпечніше було наступати?
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Щаз тебе зебуины расскажут, что там сепарские растяжки и местные "шахтеры" по зеленке грибы собирают Саперы Нацгвардии за 2 месяца разминировали 14 га, обнаружив более 300 боеприпасов и около 3500 патронов - Цензор.НЕТ 2358
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Где нацгвардия проводит разминирование? Однозначно - на территории подконтрольной Украине. Вопрос - ЗАЧЕМ Саперы Нацгвардии за 2 месяца разминировали 14 га, обнаружив более 300 боеприпасов и около 3500 патронов - Цензор.НЕТ 901 ?
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)) а пустить шахтёров стройными рядами? они знатные копари )). их пазлы списать как "чёрные археологи". )
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Что значит"обнаружили"? Сами закладывали, должна схема закладки быть
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