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 Політика України
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Все про:Зеленський (7) нормандська четвірка (15) Пристайко (235)

 Мир, безпека і розвиток - єдина мета зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що мир, безпека і розвиток в єдиній, демократичній країні - це єдина мета президента України Володимира Зеленського на переговорах в "нормандському форматі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в своєму Twitter.

За його словами, команда президента має пам'ятати про всіх українців.

"Завтра, під час переговорів, ми насамперед маємо пам'ятати про інтереси всіх українців, розділених по лінії зіткнення російською агресією та пропагандою. Мир, безпека та розвиток в єдиній, демократичній країні - єдина мета президента і всієї переговорної команди", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Припинення вогню, деоккупація, повернення людей і територій - умови миру в Україні, - Гончарук

Мир, безпека і розвиток - єдина мета зустрічі в нормандському форматі, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164107
 
 
 Топ коментарі
 
свічка‏ @svecha62 18 ч.18 часов назад

Мир, безопасность и развитие - единая цель встречи в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 3816

А можна я порівняю Арахамію з шматком собачого лайна?

Мир, безопасность и развитие - единая цель встречи в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 465
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Зебилы, а вы зачем Климкина на Пристайко поменяли?
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Зебилы, а зачем вы поменяли Пороха который пожертвовал миллиард гривен на армию на писюнисюста малороса который сдавал позиции украинских военных?
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Такий білий та пушистий... Звіздіти, не ціпом махати. Високі слова - та темні діла. ЗЄколабораст хрєнів.
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МИР та БЕЗПЕКА це коли ЗЄ здійснить свою мрію/обіцянку, СТАНЕ НА КОЛІНА, а потім пожує вісяка у *****
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Мир, безопасность и развитие - единственная цель встречи в "нормандском формате", - Пристайко

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Нє щоб сказати:москаляку-на гіляку! і путін-*****!
Цікаво,а ЗЕльцу Арахамія роздрукував пістолет на 3Д-принтері? Раптом випаде нагода ***** в туалеті пристрелити...
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Где "освобождение территории Украины от вс рф", Приставка к Ермаку?
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Зебилы, а вы зачем Климкина на Пристайко поменяли?
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Я тоже не понимаю и тот и другой сепары. Приставка наверное забористее.
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Який Клікмкін? Тесть якого мідаль за повернення намкришу отримав? І які ж у нього були видатні досягнення в переговорах з будь-якою країною?
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А можна я порівняю Арахамію з 95 регiоном (кварталом)?
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Зі шматком собачого лайна - влучніше.
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95 квартал і шматок собачого лайна мають дуже багато спільного, чи ні, як Ви думаєте?
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Практично одне і те ж,але порівняння зі шматком лайна все одно влучніше.
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добре добродію, нехай буде так як Вам більше подобається
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Газовый карлик
Путин предложит Зеленскому денег. Вот так просто и незамысловато. Путин предложит Зеленскому стать одним самых богатых людей в Украине. Или самым богатым. Путину нужно чтобы Украина начала покупать газ. Путину нужно, чтобы новый контракт по транзиту был выгоден России. Потому что по газу у России очень хреновое положение. А у Украины, как никогда, хорошее. Путин предложит Зеленскому газ по очень низкой цене, через любую прокладку. Путин предложит откат за выгодный для России контракт по транзиту. Путин знает, что все, кто от имени Украины заключали контракты по газу, на этом "зарабатывали". Эта схема всегда работала. Любую сумму в обмен на закупку и выгодные условия транзита. Миллиард? Два? Три? Не вопрос. Накручивай свой интерес через прокладку и богатей. Или деньги в офшор сразу после подписания. Они всегда так делали.

Если Зеленский согласится на российский газ, значит он фактически взял деньги у Путина. Он начал становиться олигархом. Одним из самых богатых в Украине. Если условия транзита будут выгодны России больше чем Украине, значит Зеленский взял деньги у Путина.

Зеленский был ориентирован на Россию, потому что там его бизнес. Именно поэтому он так осторожен в оценках деятельности РФ и в высказываниях на эту тему. Сериалы, ТВ программы, роялти. Весь основной заработок квартала 95 на российской аудитории. А сейчас Зеленскому предложат столько денег, сколько он никогда ни при каких обстоятельствах не сможет заработать. Просто купить газ. По низкой цене. Возможно, для начала, даже ниже, чем закупаем сейчас. Если Зеленский начнет переговоры о закупке газа, значит в Украине стало миллиардером больше.

А Донбасс - это бонус, которым будут поощрять или кнут, которым будут угрожать.

Роман Доник
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Россия приняла решение о сохранении транзита. Но, Путину критично важно сохранить этот транзит особым специфическим образом. через прямую законодательную имплементацию газовых правил ЕС в украинское законодательство. Меркель категорически требует заключения долгосрочного контракта и пытается не дать Путину уговорить Зеленского на эту дурость.
Дело в том, что она чрезвычайно отрицательно относится к идее "польского коридора" американского газа в Украину и дальше. Этот проект собственно готов на 90% - нужна лишь политическая воля Украины.Это реально угрожает экономическим интересам Германии, которая стала уже прямым бенефициаром "Северного потока-2", получив в собственность хабовые хранилища этой системы. Потому Меркель пытается удерживать жадность Путина в разумных пределах, дабы не спровоцировать Зеленского поискать благосклонности Трампа покупкой американского газа. Тут Макрон вне игры и его интересы не учитываются.(с)
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Зебилы, а зачем вы поменяли Пороха который пожертвовал миллиард гривен на армию на писюнисюста малороса который сдавал позиции украинских военных?
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Потому что они зебилы,и этим все сказано.
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Можна не вірити словам Пєті, Юлі і т. д. Але не довіряти словам Президента дружньої Литви про небезпеку Зєкапітуляції...
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Зачем ты прокацапку Юлю, которая выступает против капитуляции только из-за того что он ей не дал сладких мест поставил в один ряд с Порохом? Мир, безопасность и развитие - единственная цель встречи в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 2377
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Відра земляки покрадуть і поміняють на чекушку бормотухи.
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Щоб досягти успіху і не пошитись в дурні потрібно розуміти плани протилежної сторони.
Тепер скажіть, чи відповідають зазначені прагнення української команди уявленням фуйла про мир та стосунки між країнами ?
ЧОМУ ви вирішили, що він погодиться на невигідні для себе умови ?
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Ми порівняємо слова Пристайка з прийнятими рішеннями, які ОП не приховає. Якщо його слова будуть не відповідати прийнятим рішенням, то Пристайко втратить свою репутацію.
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Соевые идиоты, про капитуляцию запевай))
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Молодец,нормально под@бал..)
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Зеленые идиоты, посмотрим о чем запоет Зюзя после приезда из городу Парыжу
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Рашею впердолений, ти на Антимайдан приїхав, чи просто проксі?
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Кацапский хохол, а ты больше кацап или хохол?
Не, оно шо то, шо другое срам, просто чего в тебе больше?
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А тепер виплюнь лайно і спробуй щось на людській мові сказати.
Своїм собачим волапюком будеш своєму аварському коханцю за секс дякувати.
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И сколько у тебя было аварских любовников, шо ты так хорошо знаешь как их благодарить нужно?
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Нужно наобор - свинья обнимает хутина с этими словами.
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У них 86% за ху*ла, у нас 73% за ху*ла. Не сильно отличаемся
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Ваша ціль відробити кошти, які отримуєте від путєна... Зрадники... Прийде час, коои відповідати доведеться за це...
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Росія для України ворог? - ворог...а про що, взагалі, можна домовлятися з ворогом???
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Грузія, Фінляндія, Німеччина, Японія, Турція. Не чули?
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Німеччина?...про що домовлялися Гітлер зі Сталіним?
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Кенінсберг, аля Калінінград. Пруссія. Німеччина заплатила найдорожчими территоріями.
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Смотря на каких условиях,если у ЗЕ еще остался инстинкт самосохранения то думаю что примет для себя правильное решение и по крайней мере не будет ничего подписывать.Ведь Украина и в гневе способна зашитить вторжение из вне насрав на мнение мирового сообщества.
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Чтобы не получилось ,как в песни у Высоцкого, Я цели выбирал себе на выбор сам ,ну а теперь из колеи не выбраться .. Мир, безопасность и развитие - единственная цель встречи в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 761
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Ось в такі окопи Зеленський відвів армію на зиму.
Мир, безопасность и развитие - единственная цель встречи в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 8907
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вас бентежить що не вистлано паркетом? Це начебто окоп... Всі питання офіцерському складу ВСУ
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поїдь постій там пару годин поколіна в багні
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олександре, окоп вирила техніка, з відома командування ВСУ. невже при такому фінансуванні можна жити в багнюці? Ні! Бійці без'язикі? До чого ваша лірика, якщо таке робиться то що треба робити? Писати комменти, угу Мир, безпека і розвиток - єдина мета зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко - Цензор.НЕТ 2483
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Шо ты мелешь сепарок винторогий чучело козломордое??
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До того, що ти, мудак, залив зеньки та захищаєш тих, хто наказав туди ЗСУ відвести, якщо тобі по-людськи незрозуміло.
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блиндер, нема війни, є перманентна окопна перестрілка. Дайте жити людям, без ваших вишиватних вибриків. Дістали, забебали
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я і так себе непогано почуваю в шелесті листя поліських лісів і запахом скошених полів рідної Житомирщини.
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лютий модер нагадав розширення Browsec. Дякую одному з дописувачів ценза, нагадав Мир, безпека і розвиток - єдина мета зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко - Цензор.НЕТ 5672
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=Browsec VPN впн сервис основанный в России как ООО "Browsec"=
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солнцепочтаинфо, ты серьезно? Хм.. Неужели не может обычный человек прокоментить без агентов кремля, ужос( Дайте свободу вольному художеству.
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Ну погугли, раз знаешь как впн юзать. Хозяин выдал инсталяшку?
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давай так, напряму, бедный Лугинский р-н, откуда в Польшу уехало около четверти населения, это наш р-н "красовался' когда учителя перекрывали дорогу. Может про Нижний Склад, лесхоз или про ПСП Украина рассказать где люди не более 6 тыс. грн. получают. Жопа это комплимент. А ты мне про патриотизм, засунь себе в гланды.
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Так уе-ись отсюда со своими советами, раз за косячками да фонарями уехал. Чего тут торчишь? Умный из-за бугра советы давать? Уехал - досвидос.
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Та то якийсь орк.
...
Гангрена. А хто це к нам лізе?
Гонорея (шуткує). Та то якесь випадєніє.

(с) Лесь Подерв'янський "Хвороба Івасика"
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К сожалению, в Париже слишком многое будет зависеть от личностных качеств всего одного человека. В которых есть все основания сомневаться. Ожидать от Зели гражданского подвига - как верить в рождественские чудеса. Говорят, иногда случаются.
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Я зауважаю этого человека только в том случае, если он во время встречи взорвет пояс шахида.
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Мета зустрічі в нормандському форматі - це підписання капітуляції.
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Знову це ґебнюцько-комсомольське рило. Тьху!
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На фоне охлаждения отношений со Штатами Зеленый и его команда начали строить отношения с россией, потому что русские им гораздо понятнее и похоже, что Зеленый надеется в Париже превзойти Хутина в очаровании - Для него это как концертное турне, и он очень рассчитывает на свое обаяние.
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- Рабинович , Ви согласны выдать свою дочь за Марка Цукенберга ?!
- Так 50% дела уже сделанно - остаёццо уговорить только Цукенберга ...

Вывод , кого ибёт хотелки одной из сторон , если другая хочет убивать уничтожать ?!
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Россия - преступное государство!!! Россия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика России - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования Россия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! Россия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! Россия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время Россия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население России это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения России на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны России по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных Россией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) Российская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! Россия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!
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в воскресный вечер ваша простыня машет невежеством. Не грузите интеллектом. Дайте упорядочить мысли. Ваше белье прочтет 1-2 человека, включая меня
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Главной тактической целью Путина на этих переговорах - убедить Зеленского начать прямые переговоры с представителями ОРДЛО. Формат этих переговоров абсолютно не важен для России. Главное, чтобы это были внутриукраинские переговоры. И результат их для России тоже не важен. Все это делается с совершенно другой целью, чем урегулирование на Донбассе. Прежде всего - это выведение России из-под юрисдикции международного уголовного суда, как ответственной стороны конфликта. В дальнейшем это позволит избежать многомиллиардных претензий от Украины по нанесению материального ущерба. Сам факт этих "переговоров" намечается активно использовать на будущих слушаниях международного суда. Это главное, что интересует Россию.
Макрон активно поддерживает эту идею, но после обнаружения французской контразведкой шпионского центра России в своих Альпах предпочтет промолчать. (с)
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"мы должны помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения"
Складається враження, що клоуни думають лише про інтереси "українців", які призвали путіна з війною, які ще до приходу чеченців з бурятами вивішували російські прапори, проголошували незалежність, вбивали українських активістів... А сьогодні, з подачі клоунів, всі українці на підконтрольній Україні території стають заручниками інтересів тих, хто у 2014 зрадив Україну. Тепер за рахунок тих хто захищав Україну, хто підтримував українську армію, хто не повівся на ворожу пропаганду, хто не продався, за рахунок нас українців клоуни збираються вирішити проблеми тих, хто зрадивши Україну віддався в руки путіну з надією, що буде жити краще. Тепер коли зрадники втратили навіть те що мали, коли через них розграбований і зруйнований Донбас, тепер, українці, за свій рахунок беріть відбудовуйте, бо клоуни "должны помнить об интересах всех украинцев".

Ви зобов'язані пам'ятати про інтереси УКРАЇНЦІВ, а не зрадників!
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«Я привіз вам мир», - заявив прем'єр-міністр Великобританії Невілл Чемберлен на аеродромі, повернувшись до Лондона після підписання Мюнхенської угоди з Гітлером. На що Вінстон Черчилль відповів: «Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну».
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мир на условиях прорашистского "штанмаера" - это кровавый конфликт внутри Украины организованный рашистом , и если он будет воплощен слугами,тому и быть..
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"Мир, безпека і розвиток", презтайко що дебіл?, якраз цього путєн і не бажає бачити у незалежній Україні...
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Перекладаю, представники днр і лнр у ВР України, російські "миротворці" у днр і лнр, подача води у Крим і налагоджування автосполучення з росією через Україну.
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https://bykvu.com/ru/category/bukvy/ Силовики препятствуют активистам, которые собираются на акцию «Варта на Банковой»
Силовики перешкоджають активістам, що збираються на акцію "Варта на Банковій", метою якої є попередити президента Володимира Зеленського про неприпустимість капітулянтських рішень в рамках "нормандського саміту".
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