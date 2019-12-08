 Мир, безпека і розвиток - єдина мета зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в своєму Twitter.

За його словами, команда президента має пам'ятати про всіх українців.

"Завтра, під час переговорів, ми насамперед маємо пам'ятати про інтереси всіх українців, розділених по лінії зіткнення російською агресією та пропагандою. Мир, безпека та розвиток в єдиній, демократичній країні - єдина мета президента і всієї переговорної команди", - йдеться в повідомленні.

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