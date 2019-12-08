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 За кордоном
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Все про:Крим (6) Донбас (8) Міжнародний суд ООН (93)

 Офіс прокурора суду ООН опублікував звіт про злочини в Криму і на Донбасі

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду Організації Об'єднаних Націй опублікував щорічний звіт про попереднє розслідування злочинів в окупованих Росією Криму та окремих територіях Донбасу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання "Гордон".

У Криму після анексії у 2014 році було зафіксовано такі злочини проти людяності як убивства, тортури, посягання на особисту гідність, незаконне ув'язнення, викрадення, примус до служби в збройних силах ворожої держави, позбавлення права на справедливий суд, переміщення частини населення окупованої території за її межі – незаконна депортація. Також зафіксовано випадки експропріації приватної власності і культурних цінностей.

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На окупованому Донбасі, за даними Офісу прокурора суду ООН, виявлено такі злочини, як навмисні удари по цивільних особах та цивільних об'єктах, удари по охоронюваних будівлях, умисні вбивства, тортури, посягання на особисту гідність, зґвалтування, інші форми сексуального насильства.

Офіс прокурора суду ООН поки не дійшов висновку, чи варто кваліфікувати війну на Донбасі як міжнародний конфлікт. Відомство розслідує злочини як із боку бойовиків, так і з боку українських військових.

У 2020 році Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду ООН намагатиметься завершити оцінювання злочинів у Криму і на Донбасі, водночас офіс продовжить аналізувати, які справи потрапляють під юрисдикцію суду.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164106
 
   
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Офис прокурора суда ООН пока не пришел к выводу о том, стоит ли квалифицировать войну на Донбассе как международный конфликт.Источник: https://censor.net.ua/n3164106

😱
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Це тому, що росія має право вето у Радбезі ООН. Без ліквідації цього права суд ООН не визначиться.
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Офис прокурора суда ООН опубликовал отчет
За сбитый Боинг над Донбассом молчат. Газ дороже человеческих жизней...
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А где можна прочитать этот полный отчет в переводе?
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Офис прокурора суда ООН пока не пришел к выводу о том, стоит ли квалифицировать войну на Донбассе как международный конфликт. Ведомство расследует преступления как со стороны террористов, так и со стороны украинских военных. (c)
Они обкурились???
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"...Ведомство расследует преступления как со стороны террористов, так и со стороны украинских военных..." - браво зебилы, сильная международная политика!

Ждем, думается мне будет много интересного, преследования украинских военных это звенья одной цепи?
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