 Офіс прокурора суду ООН опублікував звіт про злочини в Криму і на Донбасі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання "Гордон".

У Криму після анексії у 2014 році було зафіксовано такі злочини проти людяності як убивства, тортури, посягання на особисту гідність, незаконне ув'язнення, викрадення, примус до служби в збройних силах ворожої держави, позбавлення права на справедливий суд, переміщення частини населення окупованої території за її межі – незаконна депортація. Також зафіксовано випадки експропріації приватної власності і культурних цінностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо міжнародні позови України проти РФ буде зупинено, згодом їх не можна буде відновити, - Зеркаль

На окупованому Донбасі, за даними Офісу прокурора суду ООН, виявлено такі злочини, як навмисні удари по цивільних особах та цивільних об'єктах, удари по охоронюваних будівлях, умисні вбивства, тортури, посягання на особисту гідність, зґвалтування, інші форми сексуального насильства.



Офіс прокурора суду ООН поки не дійшов висновку, чи варто кваліфікувати війну на Донбасі як міжнародний конфлікт. Відомство розслідує злочини як із боку бойовиків, так і з боку українських військових.



У 2020 році Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду ООН намагатиметься завершити оцінювання злочинів у Криму і на Донбасі, водночас офіс продовжить аналізувати, які справи потрапляють під юрисдикцію суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євродепутати вимагають від Apple виправити позначення Криму, - Точицький