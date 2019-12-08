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 Рятувальника Сергія Шатохіна, який загинув під час евакуації людей із палаючого будинку в Одесі, представлять до державних нагород, - Гончарук

Рятувальника Сергія Шатохіна, який був травмований під час гасіння пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу та помер в лікарні, буде представлений до державної нагороди.

Про це заявив на брифінгу в Одесі прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Станом на сьогодні (загинуло) 10 осіб: 9 цивільних і один рятувальник, який загинув під час виконанні обов’язків. Він буде нагороджений державною нагородою", - сказав Гончарук.

Він запевнив, що сім’я загиблого рятувальника отримає всю необхідну допомогу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Сергій Шатохін піднімався пожежною драбиною, але впав з висоти третього поверху. Від важких травм він помер у лікарні 7 грудня. У нього залишилися дружина і троє дітей.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до Одеси, щоб вшанувати пам'ять загиблих внаслідок пожежі. Крім того, він збирається розібратися з причинами як самої пожежі, так і тривалої відсутності перевірок безпеки експлуатації будівлі.

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Станом на 17:00 8 грудня відомо, що в результаті пожежі загинуло 10 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остання перевірка пожежної безпеки в одеському коледжі відбулася 5 років тому, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164105
 
 
 Топ коментарі
 
Коли на плечах апарат захисту дихання 15 кг, а все спорядження важить 30-35 кг сильно не згрупуєшся, повірте мені.
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там невозможно было сгруппироваться...
с высоты четвертого этажа...когда на голову с пятого кто-то падает (и не просто падает - а прыгает...т.е еще быстрее скорость) в условиях дыма и почти вертикальной лестницы...
а подстраховаться? он лез вверх и навряд ли его кто-то страховал лонжей (ну разве лестницу держали) ...
впрочем...какая теперь разница! Вечная память хлопцу! и Одесса таки не радует
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..та да- уже разницы нет..- но подними он глаза наверх, обхвати лестницу- ослабь удар падающей девочки..- и она бы не так и сам бы м.б......-- но..но..но......
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Учить ребят падать.Не смог сгруппироваться.Подстраховаться.Вечная память хлопцу.Одесса давно не радует...
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там невозможно было сгруппироваться...
с высоты четвертого этажа...когда на голову с пятого кто-то падает (и не просто падает - а прыгает...т.е еще быстрее скорость) в условиях дыма и почти вертикальной лестницы...
а подстраховаться? он лез вверх и навряд ли его кто-то страховал лонжей (ну разве лестницу держали) ...
впрочем...какая теперь разница! Вечная память хлопцу! и Одесса таки не радует
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..та да- уже разницы нет..- но подними он глаза наверх, обхвати лестницу- ослабь удар падающей девочки..- и она бы не так и сам бы м.б......-- но..но..но......
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Коли на плечах апарат захисту дихання 15 кг, а все спорядження важить 30-35 кг сильно не згрупуєшся, повірте мені.
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не падать-крепче схватиться... подудар тела сверху....
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тебе ниже ответили, и не пиши такого больше - выглядит как троллинг
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А здесь-то для чего Россия? и причем?..... Жаль мужика....
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Завжди чиїсь пройопи, доводиться комусь виправляти важкою ціною...
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