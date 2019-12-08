 Поліцейський на смерть збив велосипедиста на Житомирщині та зник із місця злочину, - ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією: ввечері 6 грудня водій автомобіля марки Volkswagen Transporter скоїв наїзд на велосипедиста та, не зупиняючись, покинув місце пригоди. Від травм 64-річний потерпілий загинув.

Працівники Нацполіції встановили особу водія автомобіля, який скоїв смертельну ДТП. Ним виявився мешканець с. Дубище Чуднівського району Житомирської області, працівник місцевого відділення поліції.

Деталі: правоохоронець своєї вини не визнає та повідомив, що того дня не перебував за кермом свого транспортного засобу.

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Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Житомирської області. Оперативний супровід — Управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України в Житомирській області.

Кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Санкція статті: у разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.