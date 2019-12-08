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 Події
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Все про:ДТП (5) Житомирщина (2) Нацполіція (10) ДБР (8)

 Поліцейський на смерть збив велосипедиста на Житомирщині та зник із місця злочину, - ДБР

У місті Чуднів Житомирської області співробітник місцевого відділення поліції, на смерть збив велосипедиста і втік з місця події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією: ввечері 6 грудня водій автомобіля марки Volkswagen Transporter скоїв наїзд на велосипедиста та, не зупиняючись, покинув місце пригоди. Від  травм 64-річний потерпілий загинув.

Працівники Нацполіції встановили особу водія автомобіля, який скоїв смертельну ДТП. Ним виявився мешканець с. Дубище Чуднівського району Житомирської області, працівник місцевого відділення поліції.

Деталі: правоохоронець своєї вини не визнає та повідомив, що того дня не перебував за кермом свого транспортного засобу.

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Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Житомирської області. Оперативний супровід — Управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України в Житомирській області.

Кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Санкція статті: у разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164104
 
 
 Топ коментарі
 
Рэхформа мусарни в действии!
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даже он успел нарисовать задним числом заявления....., неправильный у нас закон ,если за преступление дают год ,мусору надо давать 10
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тем более удрал !!! (небойсь еще и бухой был гаденыш!)
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можно пробовать- иногда (а кому и частенько) пролазит...(((
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Пипец.. Европа. Такое может быть только в Европе Полицейский насмерть сбил велосипедиста на Житомирщине и скрылся с места преступления, - ГБР - Цензор.НЕТ 5045
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Всмысле "ограничение свободы"?Убил,свалил и "ограничение"?Это точно Украина,Европа или азиатский улус?
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Тут слово ПРАВООХРАНИТЕЛЬ и ПОЛИЦЕЙСКИЙ по отношению к этому персонажу звучит как троллинг-издевка. Это просто ПОЗОР. Это какой-то позор
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Ах***ть. Очередная жертва полицаев. За убийство полицаю грозит всего лишь ограничение свободы и запрет пить водку за рулем?
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А всё потому что полиция не штрафует велисапедистов за нарушения. 90% из них рассекают "вечером" без габаритных огней и подводят водителей под дтп.
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