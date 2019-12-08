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Все про:Одеса (11) пожежа (9) ДСНС (6) Гончарук_Олексій (3)

 Гончарук в Одесі: керівник департаменту освіти Одещини не зміг організувати фінансування коледжу, в якому сталася пожежа

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував повідомлення, що під час гасіння пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу рятувальники мали проблеми з необхідним обладнанням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"З багатьох неофіційних джерел ми отримуємо інформацію, що з цим були проблеми. Зараз ми розбираємося, як там було. Якщо дійсно на початку наші рятувальники не були забезпечені всім необхідним, ми просто зробимо з цього організаційні висновки. Я допускаю, що чогось не було. Але я не думаю, що вони були голі й босі і голими руками розбирали завали. Я в це не вірю", – заявив прем’єр.

Голова уряду пообіцяв збільшення фінансування Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Гончарук також анонсував звільнення керівника департаменту освіти Одеської облдержадміністрації, "який не зміг організувати фінансування учбового закладу, де була пожежа". Уряд звернувся до ДСНС, щоб відсторонити і звільнити керівника та першого заступника ДСНС в Одеській області.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до Одеси, щоб вшанувати пам'ять загиблих внаслідок пожежі. Крім того, він збирається розібратися з причинами як самої пожежі, так і тривалої відсутності перевірок безпеки експлуатації будівлі.

Читайте також: Пожежа в одеському коледжі: 10 загиблих, розбір завалу триває

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Читайте також: Президент оголосив 8 грудня днем жалоби за жертвами пожежі в одеському коледжі

Перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей Кабінету міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164103
 
 
 Топ коментарі
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 2 ч.2 часа назад

Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 35

Зе объявил 8 декабря днем всеукраинского траура. Смотрим расписание "1+1": 1:30 "Лига смеха". 3:05 "Рассмеши комика". 23:00 "Любовь в большом городе-3". В ролях: Зе и Киркоров. У меня все

Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 2853
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Я понимаю,что не все любят товарища Сралина.
Но!
Какой это уже пожар в Одессе,с человеческими жертвами?
А орг выводов 00!
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А які мають бути висновки? РассссссссссссссссстрЄляць?
Кого? Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 9634 Просто так? Без суду? Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 9634
Можете подати заяву про злочин на того, кого підозрюєте.
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Как минимум Труханова,и главу Одесского МНС!
Это так по быстрому,без суда и следствия.
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Что-то не видел ни одного фото т. Сралина в пожарной каске и на пожаре Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 7988.
Есть "Кодекс гражданской защиты Украины" Раздел III Глава 4. Ст. 19.
То что происходит в Одессе, прямая вина мэра и одесского ГУГСЧС области
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Чтобы дэлать оргвиводы тоуварыщ,Нэ обьазатэльно бить в казкэ пожарного.
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Тем паче,это какой пожар в славном городе Одесса?
А на манеже все теже,никто не наказан.
Ну сейчас стрелочницу найдут и на нее повесят,как в пионер лагере,на вожатую.
А если бы указанные выше товарищи баланду уже лет пять ели,и им еще как минимум было бы еее жрать лет двадцать.То пришедшие на их место,очень бы озаботились судьбой попэрэдникив!
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Не надо опускаться до крайностей. Мое личное мнение, что причина пожара в лагере "Виктория" прямое разграбление денег чиновниками. Открою вам секрет. В Одессе создана такая себе контора, которая принимает все противопожарные работы в Одесской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях Гончарук в Одесі: керівник департаменту освіти Одещини не зміг організувати фінансування коледжу, в якому сталася пожежа - Цензор.НЕТ 942. и не бесплатно, а 10-20% от сметы. Т.е. не местные пожарные контролируют качество монтажа, к примеру сигнализации, а "специалисты" с Малой Арнаутской
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руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа,

Пожарники где были( Руководство)
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Где и всегда. Балду били бабло вымогали и бухали.
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Не надо путать инспекторский состав с службой пожаротушения. Ты, херой, в огонь полезешь? Или только всех дерьмом поливать умеешь?
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Систему надо менять. Шо за бред по поводу финансирования?
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Хай поцікавиться скільки в Києві пожежних машин з драбинами вище 9 поверху.
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Кому это интересно? Гопникам у власти ?
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Да плевать они хотели на людей , так что все будет как было . Почему например в Дании в каждой квартире и подъезде стоить противопожарная сигнализация , почему нельзя это сделать в Украине? Вот такой у меня вопрос к власти
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потому что много любителей руцкого мира,гадящих в подьездах...никакая сигнализация не выдержит.
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а хто тебе мешает взять и поставить противопожарную сигнализацию? Или сигнализацию утечки газа, угарного газа? Или ты тупой зетипилл и ватник?
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Градоначальник в лучшем случае,должен забивать сваи в вечную мерзлоту,лет 25.Но это в лучшем случае!
Пионер лагерь,гостиница,и вот теперь колледж!
Это уже статистикой попахивает.
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Ты в Одессе был? При всем уважении к истории, там четверть города надо сносить...
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Реконструировать!А не сносить.
И чья это задача?
Как в колледже деревянном конечно,допустили занятия,правда не знаю как он был оборудован пож сигнализацией и системами пожаротушения,но кто то это допустил.
Почему?
Правильно:Всему виною деньги,деньги,деньги,и распи...ство!
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Многое реконструкции не подлежит. Город строился из ракушняка, (тепло и дешево) , время и влага превращают его в подобие пшенной каши, стены даже третьего этажа не выдерживают...
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 2 ч.2 часа назад

Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 35

Зе объявил 8 декабря днем всеукраинского траура. Смотрим расписание "1+1": 1:30 "Лига смеха". 3:05 "Рассмеши комика". 23:00 "Любовь в большом городе-3". В ролях: Зе и Киркоров. У меня все

Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 2853
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А петя сегодня шоколад ел. У меня все!
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Его жирная жопа в мои штаны не войдёт. Он стране в душу 5 лет срал.
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Скажите, кто вас заставляет смотреть телевизор? Если по тв будут показывать чёрный экран, это вернёт жизни людей, это улучшит пожарную безопасность? Детский сад.
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Илья Хохлов 0ae059fa - и жопу после опорожнения подтерать не нужно....

Кто видит что у тебя в штанах животное...?
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лучше мыть конечно...
но ты хотя бы подтирай...
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какают хохлам на голову.... Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 5204
с ними так и нужно поступать...
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Не треба так відверто брехати, ще з ночі 00.00 всі канали припинили транслювати розважальні програми за розкладом замінивши на нейтральні передачі чи фільми. І 1+1 теж.
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🇺🇦Сxid 🇪🇺Гopлiвka‏ @UA_horlivka

Каналу 1+1 не сказали, что сегодня траур?
Или у них льгота?

Плямиsтьій котовьій акк 07‏ @Vola08444204 9 часов назад
У них индульгенция лить любое говно круглосуточно.

Андрій Попов‏ @p_an2008 9 часов назад
Пільга на ********** під час трауру.
А потім, у 19-30 Скабе. Мосійчук із сльозами на очах розкаже зомбакам, як порохоботи своїми масовими заходами плюють на могили загиблих одеситів.Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 4850
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Будьмо реалістами - з таким умовами нас просто пошлють нахрєн...І ми залишимось з окупованими територіями,війною і дебілом-прем"єр міністром...
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А шо там делало Арахамия? Шо ано там решало? зетипиллы. разьясните.
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руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование....
У него было полно денег и он их не дал? Или ему их Киева не дали денег?

А вот почему у пожарников не было элементарных тентов? У них может не быть шлангов и воды - это не всегда нужно, но тенты в городе должны быть обязательно. Пожарники могут бежать на пожар в трусах, но с тентами - это минимум. В первую очередь растягивают внизу тенты и все кто может прыгают вниз.... А этого не было.. И при чем тут руководство департамента?
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