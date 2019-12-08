 Гончарук в Одесі: керівник департаменту освіти Одещини не зміг організувати фінансування коледжу, в якому сталася пожежа

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"З багатьох неофіційних джерел ми отримуємо інформацію, що з цим були проблеми. Зараз ми розбираємося, як там було. Якщо дійсно на початку наші рятувальники не були забезпечені всім необхідним, ми просто зробимо з цього організаційні висновки. Я допускаю, що чогось не було. Але я не думаю, що вони були голі й босі і голими руками розбирали завали. Я в це не вірю", – заявив прем’єр.
Голова уряду пообіцяв збільшення фінансування Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Гончарук також анонсував звільнення керівника департаменту освіти Одеської облдержадміністрації, "який не зміг організувати фінансування учбового закладу, де була пожежа". Уряд звернувся до ДСНС, щоб відсторонити і звільнити керівника та першого заступника ДСНС в Одеській області.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до Одеси, щоб вшанувати пам'ять загиблих внаслідок пожежі. Крім того, він збирається розібратися з причинами як самої пожежі, так і тривалої відсутності перевірок безпеки експлуатації будівлі.
Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.
За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.
Перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей Кабінету міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.
Но!
Какой это уже пожар в Одессе,с человеческими жертвами?
А орг выводов 00!
Кого? Просто так? Без суду?
Можете подати заяву про злочин на того, кого підозрюєте.
Это так по быстрому,без суда и следствия.
Есть "Кодекс гражданской защиты Украины" Раздел III Глава 4. Ст. 19.
То что происходит в Одессе, прямая вина мэра и одесского ГУГСЧС области
А на манеже все теже,никто не наказан.
Ну сейчас стрелочницу найдут и на нее повесят,как в пионер лагере,на вожатую.
А если бы указанные выше товарищи баланду уже лет пять ели,и им еще как минимум было бы еее жрать лет двадцать.То пришедшие на их место,очень бы озаботились судьбой попэрэдникив!
Пожарники где были( Руководство)
Пионер лагерь,гостиница,и вот теперь колледж!
Это уже статистикой попахивает.
И чья это задача?
Как в колледже деревянном конечно,допустили занятия,правда не знаю как он был оборудован пож сигнализацией и системами пожаротушения,но кто то это допустил.
Почему?
Правильно:Всему виною деньги,деньги,деньги,и распи...ство!
Зе объявил 8 декабря днем всеукраинского траура. Смотрим расписание "1+1": 1:30 "Лига смеха". 3:05 "Рассмеши комика". 23:00 "Любовь в большом городе-3". В ролях: Зе и Киркоров. У меня все
Кто видит что у тебя в штанах животное...?
но ты хотя бы подтирай...
с ними так и нужно поступать...
Каналу 1+1 не сказали, что сегодня траур?
Или у них льгота?
Плямиsтьій котовьій акк 07 @Vola08444204 9 часов назад
У них индульгенция лить любое говно круглосуточно.
Андрій Попов @p_an2008 9 часов назад
Пільга на ********** під час трауру.
А потім, у 19-30 Скабе. Мосійчук із сльозами на очах розкаже зомбакам, як порохоботи своїми масовими заходами плюють на могили загиблих одеситів.
У него было полно денег и он их не дал? Или ему их Киева не дали денег?
А вот почему у пожарников не было элементарных тентов? У них может не быть шлангов и воды - это не всегда нужно, но тенты в городе должны быть обязательно. Пожарники могут бежать на пожар в трусах, но с тентами - это минимум. В первую очередь растягивают внизу тенты и все кто может прыгают вниз.... А этого не было.. И при чем тут руководство департамента?