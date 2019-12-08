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Все про:Німеччина (98) Європарламент (1) Франція (1) нормандська четвірка (15) Точицький Микола (1)

 Група "друзів України" з Європарламенту звернулася до Німеччини та Франції

Депутати Європарламенту закликають Францію і Німеччину домагатися на завтрашніх переговорах в нормандському форматі негайного звільнення всіх українських полонених, захоплених Росією.

Про це повідомив на своїй сторінці в твітері  посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький, інформує Цензор.НЕТ.

Вдячний Групі друзів України в Європарламенті та  її керівнику Петрасу Ауштрявічюсу за потужне послання підтримки", - написав він.

Посол також опублікував фотокопії двох звернень європарламентарів. Це, зокрема, лист, адресований Німеччині і Франції, із закликом до негайного звільнення всіх українських в'язнів, захоплених Росією. Друге звернення - лист Apple "з нагадуванням, що Крим - це Україна, і міжнародне законодавство повинно цінуватися вище прибутку", уточнив український дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці в Парижі підтримали акцією Київ на саміті "нормандської четвірки". ФОТО

Зокрема, у зверненні до президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель європейські політики подякували їм за зусилля з посередництва між Росією і Україною в пошуку рішення для мирного врегулювання конфлікту на Сході України з повною повагою до територіальної цілісності нашої країни.

"Цим листом ми хотіли б наголосити на важливості продовження зусиль на основі успіху з обміном полоненими, який був проведений 7 вересня 2019 року. З огляду на вашу роль в процесі мирних переговорів, ми закликаємо до безумовного і повного обміну ув'язненими, які все ще залишаються в полоні, в найкоротші терміни. Ми переконані, що такий обмін ув'язненими міг би створити глибокі і сприятливі умови для подальших мирних переговорів і посилити гуманітарний вимір у врегулюванні конфлікту", - йдеться в зверненні.

У тексті другого листа зазначається, що рішення Apple показувати Крим "російським" для користувачів в РФ є тривожною поступкою впливу уряду Росії.

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"Видалення територіального суверенітету в умовах геополітичного конфлікту є дуже тривожним - міжнародне право має цінуватися вище, ніж прибуток ... Наше повідомлення є чітким: жодна країна не може бути вище міжнародного верховенства права, тому викликає тривогу те, що такі приватні компанії як Applе готові підривати зазначені закони для підтримки споживчих відносин з РФ", - наголошується в посланні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164102
 
 
 Топ коментарі
 
От клятый Порох, собрал группу друзей Украины среди европейских стран, зачем нам эти европейцы? Зеля уже собирает группу друзей среди кацапов и прикацапников
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Завтра решается судьба зэли и его зэбилоидов...
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От клятый Порох, собрал группу друзей Украины среди европейских стран, зачем нам эти европейцы? Зеля уже собирает группу друзей среди кацапов и прикацапников
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Клятый барыга заплатил всем, кроме зебилов Группа "друзей Украины" из Европарламента обратилась к Германии и Франции - Цензор.НЕТ 7552
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і ображений зебілко якому не заплатив Порох на сьогоднішньому віче вирішив кинути у нього яйцями.
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Это 73% выбрали представителя, чтобы разогнать 8%...
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"Зеля уже собирает группу друзей среди кацапов и прикацапников" - очередной глупейший порохоботский высер. Складывается ощущение, что петина команда собирала сотрудников для своих ботоферм в каких то лечебницах для умственно отсталых.
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Не со всех, имбецилов и идиотов отбраковали, они так и остались зебами.
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то он воно де свинюка порилася, дяка що розтлумачили)
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Завтра решается судьба зэли и его зэбилоидов...
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Ідіот,так ідіот,спасибі за правду! Значить ще не повний...
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Зєлі та петі це мінливе..Мова йде про долю країни..
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Ба більше, Завтра вирішується доля Українського Народу. Сподіваюсь українці не повторять помилок 1918-1933.
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Очередной вангун. Не надоело. Скорее ничего другого не можете как только каркать.
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Кроме шуток, числа с 10 может начаться парламентский кризис...
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Да нафиг нам те пленные! Правда, петики?
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А нафіга нам та Україна! Краще нехай ***** ще мільйони наших в тюрми кине.
Так, зебіли?
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Каким образом бросит в тюрьмы. Как петя моряков к ***** отправил?
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В Крим щодня їдуть люди, для яких росія - дружня країна, ти про це не чув? І кожен з них - потенційний кандидат для обмінного фонду. Як твій бубочка заборонить ***** кидати будь-кого з них в тюрму?
Чи єдиний план твого зелоха - кожні три місяці обмінюватися полоненими на протязі всіх 5 років, кожного разу віддаючи частину українського суверенітету?
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Лабати буде сам гля, без ансамбля. Як поц гля.
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Эмануэль на острове
...эта книга была спрятана у дежурного по полку в корочке устава внутренней службы...и вот однажды командир полка решил процетировать нетленку по поводу рабочего часа и приказал помощнику принести устав от дежурного
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А почему "друзья Украины" В КАВЫЧКАХ? Это ДРУЗЬЯ УКРАИНЫ! Это же не фейк?
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я тоже рыпнулся...
но Группа так называется "друзья Украины" а вот если бы стояло "друзья" Украины - то это были бы как раз те кавычки - т.е. совсем не друзья... (ой я нагородил))))
если одно слово в кавычках - это фу...если два слова - название чего-то ( как-то так))))
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Да, в кавычках, потому что название. Может быть и одно слово. Например, сериал "Друзья"
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Зачекайте, але назва повинна бути з великої літери.
Треба до редакторів звернутись.
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Але Німеччина і Франція нам не друзі, можливо вони часткові союзники. Іншого з нашими недоліками ми не можемо мати.
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Газовый карлик
Путин предложит Зеленскому денег. Вот так просто и незамысловато. Путин предложит Зеленскому стать одним самых богатых людей в Украине. Или самым богатым. Путину нужно чтобы Украина начала покупать газ. Путину нужно, чтобы новый контракт по транзиту был выгоден России. Потому что по газу у России очень хреновое положение. А у Украины, как никогда, хорошее. Путин предложит Зеленскому газ по очень низкой цене, через любую прокладку. Путин предложит откат за выгодный для России контракт по транзиту. Путин знает, что все, кто от имени Украины заключали контракты по газу, на этом "зарабатывали". Эта схема всегда работала. Любую сумму в обмен на закупку и выгодные условия транзита. Миллиард? Два? Три? Не вопрос. Накручивай свой интерес через прокладку и богатей. Или деньги в офшор сразу после подписания. Они всегда так делали.

Если Зеленский согласится на российский газ, значит он фактически взял деньги у Путина. Он начал становиться олигархом. Одним из самых богатых в Украине. Если условия транзита будут выгодны России больше чем Украине, значит Зеленский взял деньги у Путина.

Зеленский был ориентирован на Россию, потому что там его бизнес. Именно поэтому он так осторожен в оценках деятельности РФ и в высказываниях на эту тему. Сериалы, ТВ программы, роялти. Весь основной заработок квартала 95 на российской аудитории. А сейчас Зеленскому предложат столько денег, сколько он никогда ни при каких обстоятельствах не сможет заработать. Просто купить газ. По низкой цене. Возможно, для начала, даже ниже, чем закупаем сейчас. Если Зеленский начнет переговоры о закупке газа, значит в Украине стало миллиардером больше.

А Донбасс - это бонус, которым будут поощрять или кнут, которым будут угрожать.

Роман Доник
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ху*ло вертає взад сесесер
і єщо у нєво ужос Майдана
Записки сумасшедшего

@Pavel_XII11 ч

8 декабря 1991 года, после тяжелой и продолжительной болезни, на 75 году жизни в Беловежской резиденции Вискули скончался Союз Советских Социалистических Республик.

Группа "друзей Украины" из Европарламента обратилась к Германии и Франции - Цензор.НЕТ 351
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А чего же ***** решил с Лукашенко интегрироваться в этот день?
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Зеленчуки, представляете сколько Порох денег отвалил?
Вот бы вам все это на хлебушек, правда?
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Та зубожілим хоча би на сою відвалили. Лише нещодавно побачив як виглядає зерно сої. На ринку в узбека чи таджика. А до того дня вважав що то взагалі якесь слово-прикол типу "фофудьї".
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До уваги порохоботів! 9 грудня майдан відміняється. Ваш лідер запрошує усіх до себе додому. Будете собачу будку будувати. Бо нєфіг човна розгойдувати. Парубій може випасти.)))
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Завтра ещё будет но послезавтра банкет закончится посадкой Пеца
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NEWSUA
Ми ж Вас попереджали!

@politkyxnya

·1 ч

На призыв Саакашвили выйти поддержать Зеленского на Михайловскую площадь вышло аж целых 40-60 человек, - Павел Нуссhttps://newsua.one/news/na-prizyv-saakashvili-vyiti-podderzhat-zelenskogo-na-mihailovskuyu-ploszad-vyshlo-azh-celyh-40-60-chelovek-pavel-nuss.html

Группа "друзей Украины" из Европарламента обратилась к Германии и Франции - Цензор.НЕТ 5451
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"Петя усрался? Посмотрите как там усрались!" - реакция петисоса на сегодняшнее событие.
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Сарданапал, надменный азиат..... Зачем мой шарф служил тебе жилищем?
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