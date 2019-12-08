 Група "друзів України" з Європарламенту звернулася до Німеччини та Франції

Про це повідомив на своїй сторінці в твітері посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький, інформує Цензор.НЕТ.
Вдячний Групі друзів України в Європарламенті та її керівнику Петрасу Ауштрявічюсу за потужне послання підтримки", - написав він.
Посол також опублікував фотокопії двох звернень європарламентарів. Це, зокрема, лист, адресований Німеччині і Франції, із закликом до негайного звільнення всіх українських в'язнів, захоплених Росією. Друге звернення - лист Apple "з нагадуванням, що Крим - це Україна, і міжнародне законодавство повинно цінуватися вище прибутку", уточнив український дипломат.
Зокрема, у зверненні до президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель європейські політики подякували їм за зусилля з посередництва між Росією і Україною в пошуку рішення для мирного врегулювання конфлікту на Сході України з повною повагою до територіальної цілісності нашої країни.
"Цим листом ми хотіли б наголосити на важливості продовження зусиль на основі успіху з обміном полоненими, який був проведений 7 вересня 2019 року. З огляду на вашу роль в процесі мирних переговорів, ми закликаємо до безумовного і повного обміну ув'язненими, які все ще залишаються в полоні, в найкоротші терміни. Ми переконані, що такий обмін ув'язненими міг би створити глибокі і сприятливі умови для подальших мирних переговорів і посилити гуманітарний вимір у врегулюванні конфлікту", - йдеться в зверненні.
У тексті другого листа зазначається, що рішення Apple показувати Крим "російським" для користувачів в РФ є тривожною поступкою впливу уряду Росії.
"Видалення територіального суверенітету в умовах геополітичного конфлікту є дуже тривожним - міжнародне право має цінуватися вище, ніж прибуток ... Наше повідомлення є чітким: жодна країна не може бути вище міжнародного верховенства права, тому викликає тривогу те, що такі приватні компанії як Applе готові підривати зазначені закони для підтримки споживчих відносин з РФ", - наголошується в посланні.
Так, зебіли?
Чи єдиний план твого зелоха - кожні три місяці обмінюватися полоненими на протязі всіх 5 років, кожного разу віддаючи частину українського суверенітету?
...эта книга была спрятана у дежурного по полку в корочке устава внутренней службы...и вот однажды командир полка решил процетировать нетленку по поводу рабочего часа и приказал помощнику принести устав от дежурного
но Группа так называется "друзья Украины" а вот если бы стояло "друзья" Украины - то это были бы как раз те кавычки - т.е. совсем не друзья... (ой я нагородил))))
если одно слово в кавычках - это фу...если два слова - название чего-то ( как-то так))))
Треба до редакторів звернутись.
Путин предложит Зеленскому денег. Вот так просто и незамысловато. Путин предложит Зеленскому стать одним самых богатых людей в Украине. Или самым богатым. Путину нужно чтобы Украина начала покупать газ. Путину нужно, чтобы новый контракт по транзиту был выгоден России. Потому что по газу у России очень хреновое положение. А у Украины, как никогда, хорошее. Путин предложит Зеленскому газ по очень низкой цене, через любую прокладку. Путин предложит откат за выгодный для России контракт по транзиту. Путин знает, что все, кто от имени Украины заключали контракты по газу, на этом "зарабатывали". Эта схема всегда работала. Любую сумму в обмен на закупку и выгодные условия транзита. Миллиард? Два? Три? Не вопрос. Накручивай свой интерес через прокладку и богатей. Или деньги в офшор сразу после подписания. Они всегда так делали.
Если Зеленский согласится на российский газ, значит он фактически взял деньги у Путина. Он начал становиться олигархом. Одним из самых богатых в Украине. Если условия транзита будут выгодны России больше чем Украине, значит Зеленский взял деньги у Путина.
Зеленский был ориентирован на Россию, потому что там его бизнес. Именно поэтому он так осторожен в оценках деятельности РФ и в высказываниях на эту тему. Сериалы, ТВ программы, роялти. Весь основной заработок квартала 95 на российской аудитории. А сейчас Зеленскому предложат столько денег, сколько он никогда ни при каких обстоятельствах не сможет заработать. Просто купить газ. По низкой цене. Возможно, для начала, даже ниже, чем закупаем сейчас. Если Зеленский начнет переговоры о закупке газа, значит в Украине стало миллиардером больше.
А Донбасс - это бонус, которым будут поощрять или кнут, которым будут угрожать.
Роман Доник
і єщо у нєво ужос Майдана
Записки сумасшедшего
@Pavel_XII11 ч
8 декабря 1991 года, после тяжелой и продолжительной болезни, на 75 году жизни в Беловежской резиденции Вискули скончался Союз Советских Социалистических Республик.
Вот бы вам все это на хлебушек, правда?
NEWSUA
Ми ж Вас попереджали!
@politkyxnya
·1 ч
На призыв Саакашвили выйти поддержать Зеленского на Михайловскую площадь вышло аж целых 40-60 человек, - Павел Нуссhttps://newsua.one/news/na-prizyv-saakashvili-vyiti-podderzhat-zelenskogo-na-mihailovskuyu-ploszad-vyshlo-azh-celyh-40-60-chelovek-pavel-nuss.html