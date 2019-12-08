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Все про:акція (5) діаспора (142) українці (143) Франція (1)

 Українці в Парижі підтримали акцією Київ на саміті "нормандської четвірки". ФОТО

Представники діаспори закликали українську владу не йти на компроміси з ворогом, а світову громадськість - підтримувати Україну на переговорах.

Організаторами акції виступили Світовий конгрес українців (СКУ) та українська громада Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У неділю активісти провели ходу від пам’ятника Тарасу Шевченку біля собору Святого Володимира до площі Сен-Мішель, що у центрі Парижа. Активісти тримали державні прапори України та Франції, прапор УПА і банер "Росія – це держава-терорист".

"Світовий конгрес Українців, українська громада Франції, Європи та світу закликають світових лідерів підтримати створення "дорожньої карти" для виведення російських військ і найманців разом зі зброєю з території України, деокупації Криму та частин Донецької і Луганської областей, відновлення Україною повного контролю над українсько-російським кордоном, повернення вимушених переселенців додому та початку відбудови інфраструктури на Донбасі", - йдеться у зверненні українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція солідарності з Білоруссю відбувається в центрі Києва. ФОТО

Учасники мирної акції також закликали світ підтримати Україну та посилити санкцій проти Росії.

"Жодних виборів на окупованих територіях. Жодних переговорів з лідерами терористичних організацій", - наголосили представники української громадськості.

Активісти нагадали, що війна Росії проти України є найтривалішим збройним конфліктом у Європі з часів Другої світової війни, наслідки якого, безсумнівно, вплинуть на майбутнє миру на континенті.

У заході взяв участь президент СКУ Павло Ґрод, який 8-10 грудня перебуває у Парижі з візитом.

9 грудня у Парижі відбудеться саміт за участю лідерів Франції, України, Німеччини та Росії.

Українці в Парижі підтримали акцією Київ на саміті нормандської четвірки 01
Українці в Парижі підтримали акцією Київ на саміті нормандської четвірки 02
Українці в Парижі підтримали акцією Київ на саміті нормандської четвірки 03
Українці в Парижі підтримали акцією Київ на саміті нормандської четвірки 04
Українці в Парижі підтримали акцією Київ на саміті нормандської четвірки 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164101
 
   
 Топ коментарі
 
Пока 24% спасают Украину от 73%. Зебилы, зачем вы довели ситуацию до того что 24% приходится выходить на майданы чтобы спасать Украину от вас? Украинцы в Париже провели акцию в поддержку Киева на саммите "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 7224
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Пока 24% спасают Украину от 73%. Зебилы, зачем вы довели ситуацию до того что 24% приходится выходить на майданы чтобы спасать Украину от вас? Украинцы в Париже провели акцию в поддержку Киева на саммите "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 7224
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Неадекватные порохоботы, которые в комментариях оскорбляют тех украинцев, которые на выборах не поддержали лживого и вороватого хозяина порохоботов, делают своему хозяину только хуже.
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От этого лживому и вороватому клоуну должно быть только лучше...
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они даже не понимают что петя их просто использует в своих корыстных целях.
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Весь світ розуміє що путін пуйло, лише для Зє - пуйло благородний джельтмен. А 14 тисяч вбитих, це так - дрібне непорозуміння між "братами". Забути і простити.
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Весь мир? Не смеши меня, уже даже в Украине благодаря пропаганде от Дубинских, Сивох, Коломойских, г+г 55% считают что в Украине гражданская война
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Кстати, порохобот, почему в 2014 году наша власть во главе с барыгой начала использовать термин "антитеррористическая операция"? Ведь у нас нет никакой антитеррористической операции. То, что происходит последние пять лет, - это война России против Украины. Так почему твой замечательный Петя не называл войну войной?
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ну надо же как-то тортики в раисе было продавать
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или получать деньги от минОбороны рашки на съемки "сватов" и "слуг урода"? Українці в Парижі підтримали акцією Київ на саміті "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 8712
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Глебка, херню про ліпєцьк и тортики не городи...
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І що цей світ зробив, щоб зупинити ху@ло? А, він проявляв величезне занепокоєння.
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а почему Лера Гонтарева на колясочке в Лондоне не повела массы против капитуляции?
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А где акции в поддержку Путина? Ах да забыл что все их акции постановочные а россияне в ЕС стараются не признаваться что они русские.
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Ще пів року тому Порохоботи закликати не «гойдати» човен, а всіх противників «Мінську» називали - Агентами Кремля, тепер кличуть всіх виходити на Майдан скидати владу перед надважливими переговорами..
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У Порошенка вистачало розуму використовувати "мінські", а не виконувати. Плісняві ж не лише кинулись виконувати її на умовах кремля, а це й полірнула "формулою пуйла- штайнмаєра", на додачу. Люди вийшли на Майдан попердити владу, щоб вона не забула що відстоює інтереси України, не мордора, а ви вже в істериці б'єтесь
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Тебе то уже повезло, тебе не придется жить с зелебобиками
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Ему повезло, что в его стране экс президент не имеет своих ботоферм, работники которых оскорбляют граждан его страны.
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уж очень законспирированніе ботофермі какие-то, шо никто их разоблачить не может )))
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Ну чому ж? Днями накрили одну (казали, що **********...)... Керівник відповідного відділу СБУ відразу ж з посади загуркотів...
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Повторюсь: Неадекватные порохоботы, которые в комментариях оскорбляют тех украинцев, которые на выборах не поддержали лживого и вороватого хозяина порохоботов, делают своему хозяину только хуже.
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Не все работают на Пецу , большая часть - замаскированньіе рашаботьі. Хором воют!
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100% о этой "акции" даже на кацапском телевидинии несколько дней трубили
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странное дело, но все зе-боты - раньше орали за фуйла и "гражданскую войну в Украине", а сейчас орут за монику шмарклю.. вот как ты, например.
Совпадение?)
Українці в Парижі підтримали акцією Київ на саміті "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 758
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5 років майбутнего, реформ, курс доллара, тарифи, життя багатех патріотів и тд..
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мозги у него "вкрали".. хотя откуда у зебилов - мозги? там одна вата, обильно политая Гэ+Гэ Українці в Парижі підтримали акцією Київ на саміті "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 5261
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UA Очень Злой 2ded40be
Повторюсь: Неадекватные порохоботы, которые в комментариях оскорбляют тех украинцев, которые на выборах не поддержали лживого и вороватого хозяина порохоботов, делают своему хозяину только хуже.- как русский раб палить себя, пишет о хозяине . Хозяин и холоп эта пенсия с России
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Да , мне повезло, потому что я понял ещё в 1992 году , что совдеповского быдла в Украине больше чем людей . И оказалось что его в Украине аж 73 % .
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Хочу, чтобы завтра по каналу "Россия1" целый день "Адажио" Альбинони звучало.
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Чем такой позор терпеть легче было Зелупе по башке пару раз молотком оприходовать
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Папа карло подслеповат стал, промазал...
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а во Франции еще и забастовки...
успеют ли подготовиться для встречи нашего миропросителя и... русомиротворцакакбы...
а то боевой запал переговорщика... не может держаться вечно...
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9-те треба оголосити вихідним днем, хай люди сходять на площі, чоловікам пиво і т.д, жінкам і дітям морозиво і цукерки. В такі похмурі дні всі бажають свята.
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От же ж клятий барига, всюди встигає, не дає нашому зелінському з "братами" помиритися...
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Добре, що чоколадний барига в Париж не посунувся, мародер соєвий.
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