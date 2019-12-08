 Жодних зборів, жодних заморожених територій, - Чийгоз на віче

Про це він заявив під час віче на Майдані Незалежності, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми хочемо докричатися до кожного в світі, ми ніколи не пробачимо зло, ті злочини, які скоїв Путін проти нашої держави. І розмовляти з ним треба з позиції сили. Не просити переговорів, а говорити, що кожен з нас буде битися, поки за ці злочини Путін не опиниться на лаві підсудних", - підкреслив Чийгоз.

За його словами, "Крим вірить нам, Крим чекає нас і знає, що ми його звільнимо".

"Жодних зборів, жодних заморожених наших територій ми не дозволимо - як не дозволили цього всі п'ять років боротьби", - зазначив Чийгоз.

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