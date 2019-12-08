 Жодних зборів, жодних заморожених територій, - Чийгоз на віче

Про це він заявив під час віче на Майдані Незалежності, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми хочемо докричатися до кожного в світі, ми ніколи не пробачимо зло, ті злочини, які скоїв Путін проти нашої держави. І розмовляти з ним треба з позиції сили. Не просити переговорів, а говорити, що кожен з нас буде битися, поки за ці злочини Путін не опиниться на лаві підсудних", - підкреслив Чийгоз.
За його словами, "Крим вірить нам, Крим чекає нас і знає, що ми його звільнимо".
"Жодних зборів, жодних заморожених наших територій ми не дозволимо - як не дозволили цього всі п'ять років боротьби", - зазначив Чийгоз.
Ты чем меряешь, толщиной бутерброда? Да и с этим шо-то не густо...
Дубинскеры, Бужинскеры, сивохи-********* - та же рыготня, только голодная (про Андрушку Онучу молчу)
Вовсю изображают патриотизм.
Вопрос один: с позиции какой СИЛЫ говорить с Путиным?
С позиции более сильной армии?
С позиции превосходства в живой силе, авиации, кораблях, танках, РСЗО, артиллерии?
С позиции более сильной экономики?
С позиции уничтоженной коррупции?
С позиции, когда США устранились от украинских проблем, ибо Трампу не до этого?
А Германия с удовольствием достраивает СП-2?
А Макрон раскланивается с Путиным?
О какой силе идёт речь?
Лишь бы языком молоть?
Всё, что вам нужно знать об истинном отношении к словам "патриотизм"
"...Нам был предписан патриотизм, и мы стали патриотами, ибо мы делаем всё, что нам приказывают наши государи... (Генрих Гейне)
и Не надо путать патриотизм с идиотизмом!
когда во время сражения в тылу у главкома, как бы он кому не нравился, начинают играть на одной стороне с врагом........,
правильно сказал Леонид Макарович. вместо того чтобы помолиться за победу в тылу поют о поражении.
На патриотизм стали напирать. Значит воруют, проворовались... М.Е. Салтыков-Щедрин
Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные постумки интересами религии, морали.и патриотизма.
Генрих Гейне.
Так хто ж вам заважає? Записуйтесь в нацгвардію або добробати і йдіть воювати за свою Землю. Щось мало було чути за 6 років про участь населення намкришу в війні проти кацапів. З трибуни верещати кожен може.
Источник: https://censor.net.ua/n3164100
Подскажу - не больше чем теперь.
А если бы нынешняя власть сопли не жувала, то Порошенко за его жирную задницу давно взяли бы, за заработки на крови.
Выбери ответ их своего списка.
Ответишь, я тебе тоже дам ответ.
Добивается переговоров? А КАК договариваться? По ночам через Метверчука как Петя?
Людей вернул из плена? Да зрада знатная. Петя на этой теме столько паразитировал. Только от этого тем кто находился в плену и их семьям легче не было.
Про заработок на крови. Бронекатера из Кузни на Рыбальском по цене как минимум выше зарубежных аналогов. Блокирование поставки из США катеров Айленд по причине строительства тех катеров. "Скорые помощи" от корпорации Богдан, сделанные из китайских комплектующих ЗАДОРОГО, которые ломались. Дело Свинарчуков. Только не отрицай что Петя не при чем был, когда назначил своего кума в главой Укроборонпрома.
Любовь до гроба Порошенко и Ахметова, которые отроттердамили всю страну. Любовь Порошенко и Медведчука, когда СБУ блокировала поставку сжиженного газа в Украину, для монополизации рынка Медведчуком. То же самое касается поставок дизеля Медведчуком из паРашки. Вывод через банк Порошенко денег Януковича. Миллиардные субсидии из бюджета Украины ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Косюку и Грановскому.
Список можно продолжать бесконечно.
вместо ума применить силу и получим новую Чечню на ВСЕЙ территории Украины.
"Месть, это блюдо которое подают к столу в холодном виде"
роздеть мордор до последнего лаптя как с судом по газу по тому контракту, который все гопники и барыги называют ПРовальным.
затаскать и обобрать мордор в международных судах за ВСЕХ убиенных, за все наворованное и разрушенное до последнего гвоздя.
Иисус же сказал: «Отец, прости их, потому что они не ведают, что творят»
Евангелие от Луки 23:34 а
труп врага всегда пахнет хорошо(С)
А ну ка быстренько Крым ему освободите, а то бизнес загнулся.
Я правильно понял Чийгоза?...
Народный депутат Ахтем Чийгоз заверил, что Крым ждет освобождения, а с Путиным можно разговаривать только с позиции силы.Источник: https://censor.net.ua/n3164100
Украинцы выполнили наказ великого земляка, советского писателя О.Гончара:
«Донбасс - это раковая опухоль, так отрежьте его, бросьте в глотку империи, пусть подавится! .
Пусть нас будет меньше на несколько миллионов, но это будет нация. Мы способны будем возродиться, войти в европейскую цивилизованную семью... А так никогда порядка не будет. Будет разбой и вечный шантаж».
Донбасс сейчас хоть весь повидлом измажь, украинцы его назад не возьмут. Мы его все-таки кацапам впихнули. Теперь это ваш кацапский геморрой. Этого тигра вы сами схватили за хвост и отпускать нельзя, потому что на другом конце зубы.
Вообще никак нельзя разговаривать - можно только убить.
Какая же это мерзость - разговаривать с недобитым пока большевичьем!
Согласен.Ничего не имею против.Но что бы разговаривать с позиции силы,надо эту силу сначала иметь.И логично,что бы эта сила была сильней силы аппонента.Тогда разговор получится.А какой разговор может быть между слоном и моськой?Наверное такой как и меду Грузией в 2008 году и Россией.Да,Украина сейчас не Грузия времен 2008 года.Но и Россия по сравнению с 2008 годом силенок поднабралась(благодаря сверхвысоким ценам на нефть и газ).Так что разговор с позиции силы сейчас наверное маловероятен.Иначе бы этот разговор уже давным давно состоялся.