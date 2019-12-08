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 Політика України
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Все про:віче (2) Крим (6) майдан (2) Чийгоз (228)

 Жодних зборів, жодних заморожених територій, - Чийгоз на віче

Народний депутат Ахтем Чийгоз запевнив, що Крим чекає звільнення, а з Путіним можна розмовляти тільки з позиції сили.

Про це він заявив під час віче на Майдані Незалежності, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми хочемо докричатися до кожного в світі, ми ніколи не пробачимо зло, ті злочини, які скоїв Путін проти нашої держави. І розмовляти з ним треба з позиції сили. Не просити переговорів, а говорити, що кожен з нас буде битися, поки за ці злочини Путін не опиниться на лаві підсудних", - підкреслив Чийгоз.

За його словами, "Крим вірить нам, Крим чекає нас і знає, що ми його звільнимо".

"Жодних зборів, жодних заморожених  наших територій ми не дозволимо - як не дозволили цього всі п'ять років боротьби", - зазначив Чийгоз.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164100
 
   
 Топ коментарі
 
Главным патриотом в команде Порося был Мертвечук, которого он назначил переговорщиком и с которым по ночам договаривался у себя дома.))
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А педрик казав, за свою каденцію, що тільки мирний план допоможе.
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Ну Ви ж бачите як перевзулась ботоферма. Те, що при педрику було компромісом і домовленостями, головне, що б не гинули люди. Зараз - зрада-зрадна. Хряк 2 у них створив армію. Не українці, - ціною неймовірних зусиль і згуртованості, - а єдиний сонцесяйний барижний безальтернативщик.
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А ****** казав, за свою каденцію, що тільки мирний план допоможе.
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Ну так от других требовать решительных действий это значительно проще чем самому их делать.
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Ну Ви ж бачите як перевзулась ботоферма. Те, що при ******* було компромісом і домовленостями, головне, що б не гинули люди. Зараз - зрада-зрадна. Хряк 2 у них створив армію. Не українці, - ціною неймовірних зусиль і згуртованості, - а єдиний сонцесяйний барижний безальтернативщик.
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Я стараюсь не обращать внимания на слепых фанатов любой из сторон. Я за объективность, и за интересы Украины. Что при президентстве Порошенко были как хорошие так и плохие люди во власти, так и сейчас есть разные люди. Всё же основной внутренний враг Украины а это бывшие рыги, и все что с ними связаны. Вот в СН самые токсичные сейчас это Дубинский, Бужанский, их кореш Портнов. Они явно ведут сейчас антиукраинскую работу. Пытаются дискредитировать майдан, и реабилитировать власть времен Яныка. Лукаш ещё вместе с ними работает, Шарий как рупор. Ну и заведует всем Медведчук разгоняя это всё через свои СМИ. Тут наверное самое главное чтобы рыги к власти не вернулись в будущем. То пока порохоботы с зеботами мочат друг друга те воспользуются этим на свою пользу.
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Так в тому і справа, що риги настільки пустили свої метастази, що Україна в їхніх обіймах вже задихається. Хто ж знав, що після Майдану ніхто з них не сяде. Гудка дамбаського взагалі треба було відразу повісити, а він став партнером гідранта. Ще й мертвейчука ****** воскресив з купленими каналами. Там зараз така єресь транслюється, що вуха в трубочки завертаються. І зараз не краще.
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Зебилы, а почему у Пороха в команде одни патриоты, а у зебила в команде одни сепары?
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Главным патриотом в команде Порося был Мертвечук, которого он назначил переговорщиком и с которым по ночам договаривался у себя дома.))
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А на что они повлияли в конечном решении. Украина до сегодня ничего не потеряла, хотя об этом уже пол-года вангуют петинцы.
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"Украина до сегодня ничего не потеряла..."
Ты чем меряешь, толщиной бутерброда? Да и с этим шо-то не густо...
Дубинскеры, Бужинскеры, сивохи-********* - та же рыготня, только голодная (про Андрушку Онучу молчу)
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Ещё свинарчуки патриоты.
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самое интересное, что на Майдане сейчас БЮТ+ЕС+Голос. А за капитуляцию зеленые человечки и мертветчук.
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Угу.
Вовсю изображают патриотизм.
Вопрос один: с позиции какой СИЛЫ говорить с Путиным?
С позиции более сильной армии?
С позиции превосходства в живой силе, авиации, кораблях, танках, РСЗО, артиллерии?
С позиции более сильной экономики?
С позиции уничтоженной коррупции?
С позиции, когда США устранились от украинских проблем, ибо Трампу не до этого?
А Германия с удовольствием достраивает СП-2?
А Макрон раскланивается с Путиным?
О какой силе идёт речь?
Лишь бы языком молоть?
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ты хочешь, чтоб он прям на месте от оргазма умер после твоих слов?
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Завтра БЮТ+ПЕС+Гоос поддержит вся Украина. Сегодня мы не знаем всей правды.
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К слову...

Всё, что вам нужно знать об истинном отношении к словам "патриотизм"

"...Нам был предписан патриотизм, и мы стали патриотами, ибо мы делаем всё, что нам приказывают наши государи... (Генрих Гейне)

и Не надо путать патриотизм с идиотизмом!

когда во время сражения в тылу у главкома, как бы он кому не нравился, начинают играть на одной стороне с врагом........,

правильно сказал Леонид Макарович. вместо того чтобы помолиться за победу в тылу поют о поражении.

На патриотизм стали напирать. Значит воруют, проворовались... М.Е. Салтыков-Щедрин
Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные постумки интересами религии, морали.и патриотизма.
Генрих Гейне.
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Больше похоже на шакалов - ждут когда Украина им даст татарскую автономию в Крыму.
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А для вас,москалів,це нічний кошмар.
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"Крым верит нам, Крым ждет нас и знает, что мы его освободим".
Так хто ж вам заважає? Записуйтесь в нацгвардію або добробати і йдіть воювати за свою Землю. Щось мало було чути за 6 років про участь населення намкришу в війні проти кацапів. З трибуни верещати кожен може.
Источник: https://censor.net.ua/n3164100
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У шустера рейтинг зеленського - 96% підтримки громадян... Рейтинг у чаушеску, за три дні до страти - 94%.
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Сівіку у підборі народу в студії рівних немає. Знає свою справу.
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96% поддержки зеленский получил за свое выступление в эфире, это не его рейтинг.
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Так иди и освобождай. Или это украинские парни должны делать, чтоб потом автономия была?
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Не понял. Так Кулявлоб зря стену строил что ли???
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Проблема порохоботов, что они считают себя пчёлами.
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Вопрос не в этом, вопрос в том СКОЛЬКО за соевого мародера через год проголосует?
Подскажу - не больше чем теперь.
А если бы нынешняя власть сопли не жувала, то Порошенко за его жирную задницу давно взяли бы, за заработки на крови.
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Опитування для свідків обкрадання....

Никаких заборов, никаких замороженных территорий, - Чийгоз на вече - Цензор.НЕТ 222
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Встречный вопрос откуда ты знаешь, что Зеленский едет в Париж капитулировать?
Выбери ответ их своего списка.

Ответишь, я тебе тоже дам ответ.
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Войска развели? Так это Петя САМ прописал в минских договоренностях.
Добивается переговоров? А КАК договариваться? По ночам через Метверчука как Петя?
Людей вернул из плена? Да зрада знатная. Петя на этой теме столько паразитировал. Только от этого тем кто находился в плену и их семьям легче не было.

Про заработок на крови. Бронекатера из Кузни на Рыбальском по цене как минимум выше зарубежных аналогов. Блокирование поставки из США катеров Айленд по причине строительства тех катеров. "Скорые помощи" от корпорации Богдан, сделанные из китайских комплектующих ЗАДОРОГО, которые ломались. Дело Свинарчуков. Только не отрицай что Петя не при чем был, когда назначил своего кума в главой Укроборонпрома.
Любовь до гроба Порошенко и Ахметова, которые отроттердамили всю страну. Любовь Порошенко и Медведчука, когда СБУ блокировала поставку сжиженного газа в Украину, для монополизации рынка Медведчуком. То же самое касается поставок дизеля Медведчуком из паРашки. Вывод через банк Порошенко денег Януковича. Миллиардные субсидии из бюджета Украины ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Косюку и Грановскому.
Список можно продолжать бесконечно.
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"Никаких заборов на нашей территории, никаких замороженных наших территорий мы не позволим - как не позволили этого все пять лет борьбы". А 5 лет что было с Крымом? Без боя отдали. Походу по любому Зеленский это сделалИсточник: https://censor.net.ua/n3164100
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Народный депутат Ахтем Чийгоз заверил, что Крым ждет освобождения, а с Путиным можно разговаривать только с позиции силы. Источник: https://censor.net.ua/n3164100
вместо ума применить силу и получим новую Чечню на ВСЕЙ территории Украины.
"Месть, это блюдо которое подают к столу в холодном виде"
роздеть мордор до последнего лаптя как с судом по газу по тому контракту, который все гопники и барыги называют ПРовальным.
затаскать и обобрать мордор в международных судах за ВСЕХ убиенных, за все наворованное и разрушенное до последнего гвоздя.

Иисус же сказал: «Отец, прости их, потому что они не ведают, что творят»
Евангелие от Луки 23:34 а
труп врага всегда пахнет хорошо(С)
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Все що потрібно знати про це шоу, так це те що там виступали - барига, вятрович, тягнибок, парубій і їм подібні "діячі".
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Квартальных не было, зато были во множистве идиотов с мегафонами, которые в них орали без малейшего повода, но за деньги. А "привлеченные" той же "мотивацией" тут же следовали им.
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Соскучился по Крыму. Так хочется ему по пляжу пройтись с криками "Пахлава медовая, кукуруза сахарная, креветки свежие"!
А ну ка быстренько Крым ему освободите, а то бизнес загнулся.
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Ніяких автономій, ніяких федерацій, на території України не буде.
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по ходу, крымские татары начинают в Крыму партизанскую войну... Никаких заборов, никаких замороженных территорий, - Чийгоз на вече - Цензор.НЕТ 1334
Я правильно понял Чийгоза?...

Народный депутат Ахтем Чийгоз заверил, что Крым ждет освобождения, а с Путиным можно разговаривать только с позиции силы.Источник: https://censor.net.ua/n3164100
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Приблизно арештовано 87 кримських татар, а ще чкстина вбита. Тому не треба кидати лайно у цей народ.
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Кроме забора еще и колючую проволку под напряжением

Украинцы выполнили наказ великого земляка, советского писателя О.Гончара:
«Донбасс - это раковая опухоль, так отрежьте его, бросьте в глотку империи, пусть подавится! .
Пусть нас будет меньше на несколько миллионов, но это будет нация. Мы способны будем возродиться, войти в европейскую цивилизованную семью... А так никогда порядка не будет. Будет разбой и вечный шантаж».
Донбасс сейчас хоть весь повидлом измажь, украинцы его назад не возьмут. Мы его все-таки кацапам впихнули. Теперь это ваш кацапский геморрой. Этого тигра вы сами схватили за хвост и отпускать нельзя, потому что на другом конце зубы.
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Сам хоть понял шо сказал ? А теперь вместо слова Донбасс поставь Одесса. Или Николаев. Или Харьков. Как оно, очень красиво звучит ? Отдать пуйлу Крым, Донбасс - а дальше шо ?
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Удивительный тип Никаких заборов, никаких замороженных территорий, - Чийгоз на вече - Цензор.НЕТ 5912только вопрос к этому категоричному борцу и безкомпромисному бойцу ,а ты мил человек ,сколько оккупантов уничтожил в Крыму ? А пиСтеть пардон ,это не мешки таскать ... Никаких заборов, никаких замороженных территорий, - Чийгоз на вече - Цензор.НЕТ 4066
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С путинхЪом нельзя разговаривать и с позиции силы.
Вообще никак нельзя разговаривать - можно только убить.
Какая же это мерзость - разговаривать с недобитым пока большевичьем!
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Когда Чийгоз в последний раз с Эрдоганом разговаривал о том, что Россия обещала Турции, когда Крым себе прихватила и как Рассию пабедить легко и непринужденно...
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ихтамнетов и крымнашей в замороженном виде консервой 200 на расею ! к новогоднему столу !
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Профессиональный порохобот-манипулятор Никаких заборов, никаких замороженных территорий, - Чийгоз на вече - Цензор.НЕТ 5238
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с Путиным можно разговаривать только с позиции силы.-ЧийгозИсточник: https://censor.net.ua/n3164100
Согласен.Ничего не имею против.Но что бы разговаривать с позиции силы,надо эту силу сначала иметь.И логично,что бы эта сила была сильней силы аппонента.Тогда разговор получится.А какой разговор может быть между слоном и моськой?Наверное такой как и меду Грузией в 2008 году и Россией.Да,Украина сейчас не Грузия времен 2008 года.Но и Россия по сравнению с 2008 годом силенок поднабралась(благодаря сверхвысоким ценам на нефть и газ).Так что разговор с позиции силы сейчас наверное маловероятен.Иначе бы этот разговор уже давным давно состоялся.
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Уважуха, правильный мужик этот Ахтем...Крым с земляками кацапам подарили, сам на фронте ни дня не был, но воевать чужими руками и жизнями ему аж чешется.
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Уже сформирована татарская бригада смерти?
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Драка с Путеным немного похожа на драку за корыто, но то бывает вот и Люля никак не хочет на пенсию, вдвоём с Петей за корытом бегать сподручнее, то Петя догоняет Люлю то наоборот, на электоральном дне тоже есть жись.... тока корыто для них уже уехало!
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а где же главные патриоты и дружбаны Пети - Свинарчуки ? Без них не канает !
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Чому це не казали раніше татарам які зібралися коло верховної ради криму, а потім тихенько розійшлися, виправдовуючись суто мирною акцією? а тепер щось вимагають від України...
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