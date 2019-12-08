 Припинення вогню, деоккупація, повернення людей і територій - умови миру в Україні, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук".
За його словами, сам факт цієї зустрічі - вже непросте досягнення.
"В основі — суверенітет України, повний контроль над кордоном і вибори за українським законодавством лише після повної деокупації", - йдеться в повідомленні.
Гончарук закликав підтримати президента і продемонструвати свою єдність всьому світу.
они будут обвинять порошенко
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завтра буде видно,що там назаявляли...Щоб потім не казало "нас нітак понялі"...
ВСУ уже не стреляют (ведь прекращение огня, касается только нас), амнистировать бандитов, из группировок лугандони, тоже много времени не займет.
А проблему возврата территорий поможет решить *****, снабдив террористов формой нашей полиции и объявив, что Донецк и Луганск контролируется Украиной.
У них тепер одна задача:погасити протести.
отводим войска только мы
разбираем блиндажи и разминируем свои подходы - только мы
деокупация... никогда не начинается со сдачи своей территории
возврат людей... пока только тела и выпотрошенные (простите за грубое слово!) тела Героев
условия ставят нам - гарантий никаких!
мир! раз, два! ? не шуткуйте этим...
боюсь...что там уже есть свои "заготовки" мягкопостеленные.. но железобетонные по-факту
а ж/б блоки - очень хорошая идея (жаль яйценюк рабице отдал предпочтение)))