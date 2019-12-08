 Припинення вогню, деоккупація, повернення людей і територій - умови миру в Україні, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук".

За його словами, сам факт цієї зустрічі - вже непросте досягнення.

"В основі — суверенітет України, повний контроль над кордоном і вибори за українським законодавством лише після повної деокупації", - йдеться в повідомленні.

Гончарук закликав підтримати президента і продемонструвати свою єдність всьому світу.

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