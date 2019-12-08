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Все про:Одеса (11) пожежа (9) перевірка (3) Гончарук_Олексій (3)

 Остання перевірка пожежної безпеки в одеському коледжі відбулася 5 років тому, - Гончарук

Остання перевірка згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі проводилася 5 років тому.

Про це в своєму телеграмі повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

Уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в Одесі. Результати розслідування повідомлять до 20 грудня.

"З’ясував, що остання перевірка будівлі коледжу відбулася 5 років тому - у червні 2014-го. Тоді виявили основні порушення, а цього року будівля не була навіть серед пріоритетних для перевірки! Це абсолютно неприпустимо!!" - розповів прем'єр.

Гончарук повідомив, що за дорученням президента, до 10 січня Кабмін проведе повну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки всіх дитячих садків, шкіл, вузів, гуртожитків, закладів охорони здоров'я, транспортної інфраструктури.

За його словами, в України буде глобальна стратегія протипожежної безпеки всієї країни.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до Одеси, щоб вшанувати пам'ять загиблих внаслідок пожежі. Крім того, він збирається розібратися з причинами як самої пожежі, так і тривалої відсутності перевірок безпеки експлуатації будівлі.

Читайте також: Пожежа в одеському коледжі: 10 загиблих, розбір завалу триває

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Читайте також: Президент оголосив 8 грудня днем жалоби за жертвами пожежі в одеському коледжі

Перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей Кабінету міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.

Остання перевірка пожежної безпеки в одеському коледжі відбулася 5 років тому, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164095
 
 
 Топ коментарі
 
5 лет назад.Пытаются свою бездеятельность спихнуть на предыдущее правительство.А то что по даже регламентированым нормам должно проводится как минимум 2 раза в год,а то что обязательная внеочередная проверка обязана проводится перед каждым учебным годом?Как не крути это проеб уже нынишнего правительства и именно нынишнего бездействия как правительства так и нынишних инспекторов МЧС.
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Спасатели свой долг выполнили, а как дышится управленцам ГСЧС которые до этого довели, когда уже нажретесь.
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Где спихнули. Констатировали! А то, что должна была быть втечение последних двух лет, да. Мэр, губернатор, и т.д.
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5 лет назад.Пытаются свою бездеятельность спихнуть на предыдущее правительство.А то что по даже регламентированым нормам должно проводится как минимум 2 раза в год,а то что обязательная внеочередная проверка обязана проводится перед каждым учебным годом?Как не крути это ***** уже нынишнего правительства и именно нынишнего бездействия как правительства так и нынишних инспекторов МЧС.
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Где спихнули. Констатировали! А то, что должна была быть втечение последних двух лет, да. Мэр, губернатор, и т.д.
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А ты уверен, что инспектора не остались прежними?
Вообще-то я был уверен, что после детского лагеря в Одессе и Одесской области сделали выводы все. Но я ошибся. Криминал рулит.
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И напомни, когда правительство сформировали. Если уж совсем придираться.
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Если вы имеете ввиду что я против чтоб горели наши дети,чтоб никто не мешал правительству если сам кроме того что мешает даже и не старается что-то делать то я на весь censor готов заявить что я ПОРОХОБОТ.
А вот Вы чем можете подтвердить что не яйца *****?
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А почему не проверяли? А потому что мораторий ввели в 14 году на проверки. А почему мораторий? Да потому что все проверяющие тупо брали взятки и закрывали глаза на нарушения. Испытал на своей шкуре. Даже если всё было в полнейшем порядке ,без взятки эти суки подпись не ставили.Так что Чип не вали с больной головы на здоровую. Всё упирается в коррупцию,казнокрадство и вымогательство.
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О том что Вы пишете сталкивались буквально все.Но есть новая власть,новое правительство которое пришло в Одессу изявлять семям погибших сочуствие вместо того что бы прислать несколько транспортными самолетами инспекторов,ревизоров и инспекторов из которыми за сутки-две просто никто не успеет договорится.
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Спасатели свой долг выполнили, а как дышится управленцам ГСЧС которые до этого довели, когда уже нажретесь.
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Как раз при Порошенко. Теперь порохоботам не отвертеться.
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Ясный пень что Порошенко не отвертеться, как там в детском стишке "а лисички Порошенки взяли спички, к морю синему Черному пошли, море синее Черное зажгли"...
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Для этого спички брать не надо. Просто не выполнять свои прямые обязанности.
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Щас слушал Гончарука, а он поочереди с этим чуханом арахамией,на каждый второй вопрос пи'дит на русском-это шо гос.деятели Украины? Повылазили с подворотен,быдлота
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И конечно нарушений не обнаружили. Да в любой кофешке инспектора за данью раз в полгода приходят а тут 5 лет никаких проверок. Уже как минимум преступная халатность приведшая к многочисленным жертвам.
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После каждого большого пожара проводят полную проверку состояния противопожарной безопасности, то же самое было и после того, как сгорел детский лагерь под Одессой. Результат налицо, опять пожар, опять гибель людей и опять проверка противопожарной безопасности. Все при деле. Говорить об эффективности этого карнавала можно только матом.
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После пожара и х..й насос.
Царство небесное погибшим.
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Це все в основному результат відсутності елементарних знань в електроенергетиці, причому навіть електриків які тупо не розуміють що потрібно міцно затягувати гвинти на з"єданнях, міцно скручувати проводи між собою. Є проблеми з конструкціями розеток. контакти яких як через саму конструкцію так і через поганий метал розгинаються і не забезпечують міцний контакт з штепселем. Колись, в 60 роки минулого століття розетки робили з пружинами які забезпечували міцний контакт, варто було-б сьогодні повернутись до тих конструкцій.
А взагалі є речі які важко пояснити навіть з позиції фізики. Минулого року я сам був свідком як в проводці 220в до розетки між проводами пішла дуга, причому виникла вона не в розетці а посеред ізоляції в проводі і рушила як кажуть в бік лічильника. Добре що вчасно помітили і виключили запобіжники. А згоріло дугою між проводами!? приблизно з пів метра звичайного проводу.
Звертаю увагу, що жодного пояснення як таке взагалі може відбуватись при 220в, не існує!
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И не единого слова об ответственности мэра Одессы, который в первую очередь, должен отвечать за происходящим в городе.
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Тут ще може бути такий момент. Пройшла інфа, що коледж не опалювався. Могли опалювати масляними радіаторами, у яких термін експлуатації 6 років. При подальшій експлуатації може відмовити термостат, мастило закипає і вибухає, загасити практично неможливо. Люди, візьміть це до уваги, масляними радіаторами користуватись НЕ МОЖНА В ПРИНЦИПІ!
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