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 Політика України
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Все про:віче (2) війна (8) Зеленський (7) Путін (5)

 Порошенко - Зеленському: Не ставайте навколішки перед Путіним. Він один винен у війні

Президенту Володимиру Зеленському не можна ставати навколішки перед Путіним у спробі припинити війну в Україні, оскільки саме він винен у цій війні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав п'ятий президент України Петро Порошенко, виступаючи зі сцени на Майдані, де відбувається віче "Червоні лінії для Зе" напередодні саміту в "нормандському форматі".

"Всі пам'ятають його (Зеленського. - Ред.) прагнення стати навколішки перед Путіним. Цього не можна робити. І про це говорить багатомільйонний український народ: "Не робіть цього", - сказав Порошенко.

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Він нагадав, що тривалий час його намагалися звинуватити в зароблянні на війні і що саме це було її причиною, а не агресія Кремля: "І ми точно маємо продовжувати доводити світові, що відповідальність лежить на Кремлі і персонально на Путіні і ми не дозволимо це заговорити".

Водночас Порошенко підкреслив, що Зеленському потрібно було 8 місяців, щоб "протверезіти і зрозуміти, що центр війни в Росії".

"Мир для нас - це коли російські війська підуть із нашої землі. Коли російські танки й артилерія підуть. Коли російські найманці з угруповання "Вагнера" та інших підуть. А якщо хочуть залишитися, то лише в тюрмах, відповідаючи за смерті наших громадян", - підкреслив п'ятий президент.

Він нагадав слова президента Європейської народної партії, експрезидента Європейської Ради Дональда Туска як застереження всій Європі і світу: "Якщо ви здасте Украіну, ви здасте Європу. Без вільної України не може бути вільної Європи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164093
 
   
 Топ коментарі
 
Крепко я сомневаюсь в протрезвлении зеленского...
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При этом Порошенко подчеркнул, что Зеленскому понадобилось 8 месяцев, чтобы "протрезветь и понять, что центр войны в России".Источник: https://censor.net.ua/n3164093

Тест на наркотики он так и не сдал
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А Зєля візьме і стане! Назло порохоботам!
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Мне кажется Порошенко судит неправильно и однобоко. Путин виновен в войне и Россия является агрессором,которая спонсирует донецких ополченцев с етим никто не спорит, но часть вины лежит и на самих украинцах, перед тем как устраивать Майдан надо было как минимум провести разьяснительную работу на Донбассе и в Крыму зачем его устраивать и почему нельзя было ограничиваться досрочными президентскими выборами на которые уже согласился Янукович после побития студентов, и почему Майдан на етом не остановился, а пошел дальше............ Мне кажется если бы мы дождались досрочных президентских выборов и Янык на них бы проиграл , то Украина не развалилась бы на части как сейчас и гражданского конфликта не было, как минимум если он и был бы, то без образования ОРДЛО так точно.
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