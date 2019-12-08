 10 грудня війна не закінчиться, завищені очікування можуть призвести до розчарування, - Мендель

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"10 грудня війна на Донбасі не закінчиться, це правда. Завищені очікування від "Нормандії", як її вже охрестили в народі, можуть принести післясмак розчарування", - написала Мендель.
"Давайте вгамуємо запал і згадаємо, що всі мирні ініціативи Володимира Зеленського супроводжувалися протестними акціями", - додала вона.
Успішними ініціативами Зеленського, що супроводжувалися спочатку скепсисом і акціями протесту, Мендель назвала відновлення моста в Станиці Луганській, розведення сил і обмін полоненими.
"Ми в складній ситуації, але ми летимо в Париж із дуже сильною позицією. У нас є сильні союзники - Німеччина і Франція. У нас є підтримка на міжнародній арені,зокрема і від США та Великої Британії. Але найважливіший наш союзник - це український народ, який хоче закінчення війни", - підкреслила вона.
"Президент Зеленський взяв на себе відповідальність закінчити війну, розуміючи, що українці найбільше хочуть миру. Саме для цього він прийшов у владу. І він не зрадить свій народ. Згодом ми обов'язково досягнемо миру. І це буде наша спільна перемога", - додала Мендель.
"Давайте охладим пыл и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями", - добавила она.
В качестве успешных инициатив Зеленского, сопровождавшихся вначале скепсисом и акциями протеста, Мендель отметила восстановление моста в Станице Луганской, разведение сил и обмен пленными.
Источник: https://censor.net.ua/n3164092
Та ні, так не зіграєш... Дурепа звичайна, підвид -- колірована....
Нагородив Бог Україну...
Я думал он хотел чтобы Украина победила в войне...
Меньдельша уже Зелю отмазывает...
-- поддержал! *)
Аби гірше не стало.
А ***** війну не припинить і не поступиться.
Або сам програє, або нас знищить.
Інших варіантів просто не існує.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10785179-u-zelenskogo-oboznachili-pervoocherednye-shagi-vo-vremya-vstrechi-normandskoy-chetverki.html
ха..ха))))
сказочники
Нет никакой войны, есть кровавый цирк по мародерству имущества УССР.
Но Вова он как те пионеры , которых Раневская в ОПО(блок) посылала и посылала , а оне всё на ошибках других пиёнеров с теми же ******* на новых шишках всё хотят перепроверить .
Беда в том, что это всё за счёт бюджета -- весь этот банкет !
Всё хочу спростить Вову и Ко.
Разведение было войск или лохов ?! Потому шо когда разводят войска и хотят примерения не стреляют везде . А когда разводят лохов и нагло так , то стреляют везде кроме того места , где лохов разводят !
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