 10 грудня війна не закінчиться, завищені очікування можуть призвести до розчарування, - Мендель

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"10 грудня війна на Донбасі не закінчиться, це правда. Завищені очікування від "Нормандії", як її вже охрестили в народі, можуть принести післясмак розчарування", - написала Мендель.

"Давайте вгамуємо запал і згадаємо, що всі мирні ініціативи Володимира Зеленського супроводжувалися протестними акціями", - додала вона.

Успішними ініціативами Зеленського, що супроводжувалися спочатку скепсисом і акціями протесту, Мендель назвала відновлення моста в Станиці Луганській, розведення сил і обмін полоненими.

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"Ми в складній ситуації, але ми летимо в Париж із дуже сильною позицією. У нас є сильні союзники - Німеччина і Франція. У нас є підтримка на міжнародній арені,зокрема і від США та Великої Британії. Але найважливіший наш союзник - це український народ, який хоче закінчення війни", - підкреслила вона.

"Президент Зеленський взяв на себе відповідальність закінчити війну, розуміючи, що українці найбільше хочуть миру. Саме для цього він прийшов у владу. І він не зрадить свій народ. Згодом ми обов'язково досягнемо миру. І це буде наша спільна перемога", - додала Мендель.

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