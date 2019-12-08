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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (15) Мендель (1)

 10 грудня війна не закінчиться, завищені очікування можуть призвести до розчарування, - Мендель

Прессекретар президента Юлія Мендель закликає українців не покладати на зустріч у "нормандському форматі" занадто великі сподівання. Але нагадує, що Зеленський вже кілька разів здивував супротивників.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"10 грудня війна на Донбасі не закінчиться, це правда. Завищені очікування від "Нормандії", як її вже охрестили в народі, можуть принести післясмак розчарування", - написала Мендель.

"Давайте вгамуємо запал і згадаємо, що всі мирні ініціативи Володимира Зеленського супроводжувалися протестними акціями", - додала вона.

Успішними ініціативами Зеленського, що супроводжувалися спочатку скепсисом і акціями протесту, Мендель назвала відновлення моста в Станиці Луганській, розведення сил і обмін полоненими.

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"Ми в складній ситуації, але ми летимо в Париж із дуже сильною позицією. У нас є сильні союзники - Німеччина і Франція. У нас є підтримка на міжнародній арені,зокрема і від США та Великої Британії. Але найважливіший наш союзник - це український народ, який хоче закінчення війни", - підкреслила вона.

"Президент Зеленський взяв на себе відповідальність закінчити війну, розуміючи, що українці найбільше хочуть миру. Саме для цього він прийшов у владу. І він не зрадить свій народ. Згодом ми обов'язково досягнемо миру. І це буде наша спільна перемога", - додала Мендель.

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10 грудня війна не закінчиться, завищені очікування можуть призвести до розчарування, - Мендель 01
10 грудня війна не закінчиться, завищені очікування можуть призвести до розчарування, - Мендель 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164092
 
 
 Топ коментарі
 
«прекратить войну»???
Я думал он хотел чтобы Украина победила в войне...
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Да уж удивил... Х... по роялю никто его не переиграл.
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10 грудня війна почнеться з новою силою, бо путін не хоче миру, путін хоче війни бо відчуває що в нього є ресурси якими він може тиснути на опонентів! Переговори лукашенка та путіна провалились, отже путін навіть зі своїми союзниками бикує і шантажує їх. Отже Нормандія буде безрезультатною, а це означає що ЗСУ вже зараз мають йти у наступ і брати Ясинувату та окраїну Донецька звідки обстрілюють Авдіївку!
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Наприклад, грою на роялі нетрадиційним способом.
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"Победой" в станице Луганской, а также над Морским трибуналом и установление границ, которые ВСУ нельзя переходить...

"Давайте охладим пыл и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями", - добавила она.
В качестве успешных инициатив Зеленского, сопровождавшихся вначале скепсисом и акциями протеста, Мендель отметила восстановление моста в Станице Луганской, разведение сил и обмен пленными.
Источник: https://censor.net.ua/n3164092
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Да уж удивил... Х... по роялю никто его не переиграл.
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"Зрада при розведенні" - не зрада а вірогідні кроки до неї ." Повренення СенцоаваКольченка та інших..." - це маскування відмивання ************ обличчя при вимушеному повереннні моряків ."За останні три роки не було прогресу у закінченні війни" - 1)у рази гинули менше віськові ніж за ці 7 місяців. 2) не розраховували на продаж землі для розвитку єконміки а просто її піднімали ... 3) не було у парламенті більшості, але й не було такого зебл..дства у ВР 4) не було такого таємничого дійства на фронтах міжнародної політики й не тікали від влади фахові дипломати 5) при цьому працювала дипломатія були посли в усіх ключових країнах й не було договорняків ПРО УКРАЇНУ БЕЗ УКРАЇНИ - коротше... заткнулась би ця ДУРА ... Кравчук то зрозумло - на повідку у Медведчука , а це недоразуменіє на кого працює, окрім на прояву своєї глупності - навіть послєвкусія після неї немає, просто блювати хочеться .
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Оця Мендель, насправді така дурепа, чи прикидається?
Та ні, так не зіграєш... Дурепа звичайна, підвид -- колірована....
Нагородив Бог Україну...
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Так разчарування принис и савик своим обманом украинцев по поводу 96 % доверия зеле.От как можно доверять соплеменнику зели шустеру.Два земляка пара.Теперь к шустику не надо ходить на передачи,это уже некамильфо.Он наперсточник.
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Как увидел бодрую американскую походку нашего президента и эти пройценты - перестал смотреть! А потом еще Михо сказал, что Вова - голубь мира и спасет Украину - понял , что что украинец, что грузин, что еврей - политики - одно продажное ЧМО! Неужели грузин не понимает, чей Вова вылупок? И Порошенка, которого не посадил и Коломойского также! Так Порох был президентом Украины и сизого голубя грузинского по крышам гонял!
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Чому тут дивуватись! Пам"ятаєте як Овоч по телебаченню "спілкувався" з народом А знаєте хто тоді виступав в ролі "народа" ? Правильно, Савік Шустрий!.. Саме це падло тоді Овочу написало всі питання від "народу" і відповіді на них. Цю жидівську морду, з України всраним віником гнать треба!
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«прекратить войну»???
Я думал он хотел чтобы Украина победила в войне...
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Чертик, он и сейчас хочет, но потом скажет "простите, не получилось. Но я хотел!" развели лохов, что тут скажешь.
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Поддержка да, есть. Но союзников нет. Не нужно себя обманывать, у всех свои интересы. Мы должны свой путь пройти сами и в борьбе получить свое место под солнцем. Своими союзниками можем быть только мы сами.
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Хто вам сказав, що українці покладають надію на цю зустріч? Ну хто? Ви намалювали самі для себе якусь картинку і ніяк не бажаєте подивитись правді в очі. Яка надія на припинення війни? Ви хоч статистику загиблих на фронті ведете, цікавитесь? Ворог не приходе до тебе для того, щоб потім взяти і просто піти. Жодного такого випадку в історії людства не було!!!! Жодного! Ворога завжди вбивали і виганяли із своєї хати, а не вмовляли його віддати те, що він вже відібрав у вас. Ну, хоч трохи психологію людини треба знати.
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У нас сильные позиции,друзья-Франция и Германия+Украинский народ НО мира не будет.ВВХ- за транзит говорить будет(пока СП-2 не готов).
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Прекрасный пример манипуляции, которую почему-то многие не замечают.
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Так за брехню і обман потрібно відповідати. Він же виграв вибори тому, що казав, що ключі від миру в руках президента України, але Порошенко не хотів ними скористатися. А виявилося, що ключі у пуцина.
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м даа!!если бы не мендель!!то можно было бы и поверить!! Но напоминает, что Зеленский уже несколько раз удивил противников. Источник: https://censor.net.ua/n3164092 а тут как бы нестыковочка!!как по мне удивляет не только противника но и свой народ.причём противника своей тупостью(удивляет) а свой народ тупой неадекватностью и некомпетенцией.(шоу бизнес он такой!!хотя после игры на рояле и трудно чем то удивить,но малец старется!!)
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Ну шо? -- надо признать, что Майдан сработал!

Меньдельша уже Зелю отмазывает...
-- поддержал! *)
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Особисто в мене немає жодних ілюзій в успіху зеліної забаганки.
Аби гірше не стало.
А ***** війну не припинить і не поступиться.
Або сам програє, або нас знищить.
Інших варіантів просто не існує.
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Да мы на вас, грязь зелёную, и не возлагали никаких надежд.
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Українский народ не бажає "закінчення війни".Він жадає перемоги!
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Сначала - наша граница, потом - выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине», - подчеркнула глава пресс-службы канцелярии президента.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10785179-u-zelenskogo-oboznachili-pervoocherednye-shagi-vo-vremya-vstrechi-normandskoy-chetverki.html

ха..ха))))
сказочники
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Девочка Мандель так переживает за Бубочку, что просто не верится "в чистые и дружеские" отношения. Или она непроходимо глупа с рождения.
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как можно закончить то, чего не было начато?
Нет никакой войны, есть кровавый цирк по мародерству имущества УССР.
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Послевкусие!!!! Даже зеленский учится излагать какие-то политические мысли - А ЭТА!!! ЖУРНАЛИСТ ПО ПРОФЕССИИ !!! Сколько это тупое беЗЕбразие будет в охране президента или же закройте ей там рот
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Почала з рострілів українською армією дитсадочків й ось ПОСЛЄВКУСІЄ... Я вже не кажу про зміст слів цтєї заяви дурепи
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Мир со слов Зеленского это когда не стреляют. А если там продолжают стрелять каждый день, значит все его мирные инициативы были безрезультатными. Протесты тут совершенно ни при чем, потому что стреляют с той стороны.
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Габли-то старые и следы от шишок ещё Данилыча, уже ВАЮ , Юли , Пепы там остались .
Но Вова он как те пионеры , которых Раневская в ОПО(блок) посылала и посылала , а оне всё на ошибках других пиёнеров с теми же ******* на новых шишках всё хотят перепроверить .

Беда в том, что это всё за счёт бюджета -- весь этот банкет !

Всё хочу спростить Вову и Ко.
Разведение было войск или лохов ?! Потому шо когда разводят войска и хотят примерения не стреляют везде . А когда разводят лохов и нагло так , то стреляют везде кроме того места , где лохов разводят !
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Мамзель Мандель! Лучшая наша надежда --- это если Зе приедет с Парижа ни с чем! Потому что Путин не для того ведет эту войну на Донбассе вот уже 5 лет, угрохал туда кучу бабла, столько же потерял от санкций, чтобы сейчас уйти оттуда ,ничего не получив в замен!Он прекрасно знает, что как только он уйдет с Донбасса, на повестке встанет Крым.
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Мендель пройшла хороший вишкіл на раша-тудей.
10 грудня війна не закінчиться, завищені очікування можуть призвести до розчарування, - Мендель - Цензор.НЕТ 3580
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Ну і що українцям дав міст у Станиці? Теж мені перемога з лнрівскими ганчірками на мосту? Що це нам дало?
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тим що росіяни закріпилися на другому березі ріки і створили там плацдарм для наступу.
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Та там тет де пон не возможен 10 грудня війна не закінчиться, завищені очікування можуть призвести до розчарування, - Мендель - Цензор.НЕТ 8415 полезут получат - из пионов 10 грудня війна не закінчиться, завищені очікування можуть призвести до розчарування, - Мендель - Цензор.НЕТ 7766
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Какие там завышенные ожидания? Не обосритесь только.
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Летите до Парижа з сильною позицією? Це якою за класифікацією камасутри? Щоб ви виздихали, совкове бидло.
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а эта ***** не хочет сказать кто давал такие нереальные обещания? если бы наш народ был умным то зе команда не набрала бы и 5%
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Не розкачуйте лодку, а то путін нападе? Народні зібрання проти зливу України - то протестні акції??? Мендельша, ти тільки проти преси така бойова, чи можеш ще шось? Тоді бери під одну руку богдана, під другу єрмака, сідлай зе! і до легітимного, якщо Моніка привезе "мир на умовах ботокса"
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Ойц, замовкни вже, зелена раскрівушка-секретушка.
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Щас зебилы узнают что и тарифы не изменятся и колбаса не подешевеет и снова на диван ждать нового царя
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