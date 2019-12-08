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Все про:Кремль (158) Путін (5) Росія (15)

 "Волю бога буде виконано", - якутський шаман, що збирається скинути Путіна, відновив похід на Москву

Шаман Олександр Габишев відновив похід у Москву з Якутська. Він йде до російської столиці, щоб провести в Кремлі "обряд вигнання Путіна".

Про це виданню "Сибирь.Реалии" розповіли сподвижники шамана, інформує Цензор.НЕТ. Двоє з них супроводжують Габишева в поході на Москву.

Габишев відправився до Москви 7 грудня, з ним двоє супутників - Олексій і Кирило, розповів соратник шамана Айхал. Учасники походу взяли із собою чотирьох лайок.

За словами Євгена Ростокіна на прізвисько Ворон, Габишев відправився в Москву після "спілкування з духами". "Волю бога буде виконано", - передав слова шамана Ростокін.

Ворон зазначив, що термін дії підписки Габишева про невиїзд закінчився 14 жовтня. Крім того, Ростокіну під час останньої розмови у ФСБ підтвердили, що шаман - "вільна людина".

Дивіться також: "Їх було кілька десятків людей. Зі зброєю. Саша-шаман заарештований. Відвезли його в сторону Улан-Уде", - в Росії затримали шамана Габишева, який ішов до Москви виганяти Путіна. ВIДЕО

Зв'язатися із самим шаманом і його супутниками кореспонденту не вдалося. У Якутську зараз 44 градуси морозу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, якутський шаман Олександр Габишев у березні цього року пішки вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна".

19 вересня, його затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області. 20 вересня його було доставлено до Якутська, а потім - у психоневрологічний диспансер республіки. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

25 вересня вранці загін якутського шамана, що продовжив після його затримання похід на Москву, оголосив про розпуск і завершення походу. Напередодні ввечері до табору загону приїхала група невідомих у цивільному і забрала кількох членів загону у відділення поліції найближчого міста Слюдянка.

Читайте також: Шамана Габишева, що йшов до Москви виганяти Путіна, відпустили під підписку про невиїзд у справі про екстремізм

У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в'язнем совісті і зажадали його звільнення.

Згідно з висновками психолого-психіатричної експертизи, якутський шаман Олександр Габишев несповна розуму, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164085
 
 
 Топ коментарі
 
ПТРК шаману передайте. Тоді допоможе.
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"а слово Бог пишется с Большой буквы!" - это, скорей всего, справедливо для монотеистических религий. Вера шамана к такой не относится.
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А ось ще новина:

«15:09, 8 декабря 2019
К посольству России в Минске вывели спецназ.
Власти Белоруссии приняли решение стянуть бойцов спецназа к российскому посольству в Минске на фоне протестов против интеграции с Россией. Об этом сообщает «Наша Ніва».
По информации издания, именно туда сейчас направляется колонна демонстрантов, протестующих против интеграции. Автомобилисты сигналят им в знак солидарности.»
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этот нанятый уже больше 20 лет пашет на галерах..и уходить не хочет *****.
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Жаль що духи не підказали шаману як зажмурити ***** не виходячи з юрти. "Воля бога будет исполнена", - якутский шаман, собирающийся свергнуть Путина, возобновил поход на Москву - Цензор.НЕТ 6183
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как низко пала Россия! При Николае Первом безумцем объявили П. Чаадаева за его серьезное антиправительственное сочинение, наделавшее много шума. При Путине Первом - какого-то шамана за пеший поход и размахивание бубном.
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Габышев отправился в Москву после "общения с духами". "Воля бога будет исполнена",

Кто в теме - разве у якутских шаманов есть конкретній Бог? Я думал, что они язычники, и у них есть отдельные боги на все случаи жизни.
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лапоть . все якуты давно уже приписаны русскими по имени никифор..
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В них є основний бог Аар-Тойон. Приблизно як Тенгрі у алтайської групи (тюркські та монгольські народи). Також є багато божеств, демонів, парфумів та інших сутностей.
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Також є багато божеств, демонів, парфумів та інших сутностей

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хм..що за нова назва сукуба якогось? "Воля бога будет исполнена", - якутский шаман, собирающийся свергнуть Путина, возобновил поход на Москву - Цензор.НЕТ 2483
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Стьоб в гугл-транслейтному стилі "Воля бога будет исполнена", - якутский шаман, собирающийся свергнуть Путина, возобновил поход на Москву - Цензор.НЕТ 4340
(зараз він так не перекладає, але раніше траплялося ось таке)

Фауст мріє змусити парфумів служити собі й стати всемогутнім. Його друзі Корнелій і Вальдес обіцяють присвятити його в таємниці магічної науки й навчити заклинати парфумів. На його заклик є Мефистофель.
Фауст хоче, щоб Мефистофель служив йому й виконував всього його бажання, але Мефистофель підкоряє-ся одному Люциферу й може служити Фаустові тільки за наказом Люцифера. Фауст відрікається від Бога й визнає верховним властели-ном Люцифера - владику тьми й володаря парфумів. Мефистофель розповідає Фаустові історію Люцифера: колись він був ангелом, але виявив гординю й повстав на Добродії, за це Бог його низринул з неба, і тепер він у пеклі. Ті, хто разом з ним повстали на Добродії, також засуджені на пекельні борошна.
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"Воля бога будет исполнена", - якутский шаман, собирающийся свергнуть Путина, возобновил поход на Москву

А шо духи, не дальнобойные? Обязательно на расстояние выстрела из охотничьего ружья нужно подойти? Лучше прямо из тайги пробуй, потому что ну его на"ер.
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Безусловно этот человек абсолютно нормальный и адекватный. Единственное, что жалко..... что, воля бога(а слово Бог пишется с Большой буквы!) к сожалению, не будет исполнена. Но...движение есть!
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"а слово Бог пишется с Большой буквы!" - это, скорей всего, справедливо для монотеистических религий. Вера шамана к такой не относится.
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На выставке в Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами.
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- Позвольте, гражданин, - обратился к знатоку скульптуры один из круга слушателей, - вы говорите про всестороннюю красоту. И статую эту берете примером, так я вас понял?
- Так!
- А по-моему, по-простому, не то что выставлять, делать такие статуи ни к чему.
Знаток скульптуры воззрился на говорившего из-под очков и улыбнулся недоуменно и сконфуженно. Тот, упрямо наклонив голову, отчего собрались складки на плохо выбритом подбородке, встретил противника тяжелым взглядом глубоко запавших глаз.
- Дело ваше, - пожал плечами знаток. - К счастью, не все держатся таких представлений. И для огромного большинства людей красота человеческого тела - это большая радость и духовное наслаждение.
- Знаем мы это духовное наслаждение! Только портить молодежь, развращать. Для меня лично красота девушки или женщины нисколько не теряет оттого, что их неприличные места прикрыты лифчиком и трусиками.
На лице знатока скульптуры выразилось беспомощное отвращение. Тогда вступился Гирин. Он-то знал подобных людей со скрыто-поврежденной психикой, агрессивный параноидальный тип.
- То, что вы здесь высказываете, уважаемый гражданин, ошибка. Результат вашего неудачного жизненного опыта. Ручаюсь, что вас всегда точит удар, полученный в жизни, какая-то трещина в отношениях с женщиной, которую вы любили.
Нападавший побагровел и резко обернулся к Гирину, оттопыривая нижнюю губу.
- Вы что за отгадчик здесь такой? У цыганки учились?
- Не у цыганки, наука такая есть - психология. Можете прийти ко мне на прием, я объясню вам, откуда у вас такие дикие "художественные" вкусы. Держите их при себе! Помните, если вы, глядя на красоту нагой женщины, видите прежде всего "неприличные места" и их надо от вас закрыть, значит, вы еще не человек в этом отношении. - Аудитория встретила реплику Гирина одобрительно.
- Так вы хотите сказать, что я скот? - И противник, еще более разъярившийся, стал подступать к Гирину, угрожая "привлечь за оскорбление".
Гирин в упор взглянул на него, и грубая напористость собеседника точно смялась. Будто остановленный невидимой рукой, он отступил и скрылся за группой людей, выходившей из соседнего зала.


(с) И. Ефремов "Лезвие бритвы"
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"Надо навести порядок. Что мы вот с этой мазней пойдем в коммунизм?"
"Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует! Что это такое? Вы что мужики или ********* проклятые, как вы можете так писать? Есть у вас совесть?"
"Как же ты, такой красивый молодой человек, мог написать такое говно?"
"Куда вы двигаетесь?! Я опять повторяю, я вас считаю ***********. Казалось бы, ********* это добровольное дело, договоренность двух типов, а государство за это дает 10 лет, а раньше каторга. И это во всем мире так, хотя и процветает на Западе этот вид «искусства». Так вот это разновидность его. И вы хотите, чтобы мы вас финансировали!"
"Вот, например, джаза я терпеть не могу. Откуда джаз пришел? От негров. Негры теперь освобождаются. Что такое джаз? Это какие-то невероятные звуки, нагромождение звуков. Меня это раздражает". (Хрущев, выставка художников-авангардистов, 1962).
...Входит Хрущев, спрашивает, кто тут главный. Белютин начинает что-то объяснять. Ильичев, курировавший в ЦК искусство, говорит: "Никита Сергеевич, главный не этот, главный вот тот", указывает на Неизвестного. "Ты *******?", интересуется Хрущев. "Нет, говорит Неизвестный. Дайте мне девушку, и я сейчас докажу". Хрущеву это нравится, он начинает слушать Неизвестного.
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Пора создавать "Якутскую народную республику" ...
По крайней мере это куда логичнее , чем "лугандон" , бо якутский язык существует и этнос - тоже . А вот лугандонского языка такого нет и этноса тоже !
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Нужно поддержать якутского шамана, богоугодное дело этот святой человек задумал - изгнать демона, воцарившегося на диких землях севернее Киева и управляещего местными чертями "Воля бога будет исполнена", - якутский шаман, собирающийся свергнуть Путина, возобновил поход на Москву - Цензор.НЕТ 2553
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Я всегда предполагал, что кричалка *****-***** это не от конкретного чувака или чувихи , а от самого Господа мессидж !
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😃 таке враження, що ми дійсно зайшли на 2 коло історії. Наскільки пам'ятаю Распутін так само йшов у Санкт-Перербург до Миколая ІІ. Тільки тоді рятувати))
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То ви переплутали.То до Распутіна дружина Миколи ходила.Та й він до неї.
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Походу хлопец просто божевiльний
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Те, кто между позором и войной выбирают позор, в конце концов, получают и то, и другое.
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Якщо він такий "смішний", чому не пускають до москви?
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Может чуваку денег на попутку подкинем?
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Давайте сразу скинемся на гранатомет )))
Как говорится: на Бога надейся- а сам не плошай
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При всем уважении, это может быть не бред полоумного только в случае, если проспонсировано кем-то недовольным из окружения Путина! Иначе растреляют ещё на въезде в Москву или раньше!
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19 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области
-- там реально граница -- буряты россиян к себе, просто так, не пускают. Надо иметь каку-нить блатную причину: знать кого-то крутого в Бурятии, путёвку в какой-нить санаторий, командировку и пр. ... ...бабки, бурятская таможня не берёт, шо интересно...
Есть фоточки, если хто не верит -- почти свеженькие... *)
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Шлак.Шо цей шаман,шо апазіціонєр Ксєнія Сабчяк,Грудінін,чи Навальний. Вже б швидше станцював би з бубном на красній площі,та поїхав би пасти своїх чесно зароблених оленів.
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Что, такого хорошего человека и в Москву некому доставить??
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убьют, не убьют - неважно
важно, что человек исполняет Волю Бога - так, как сам это понимает
если верить в Бога, то почему не поверить, что именно этот человек избран для некой миссии, пусть информационной
ведь Бог вершит свои дела на Земле руками землян
подумайте об этом
и да хранит Вас Господь
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