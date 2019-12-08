 "Волю бога буде виконано", - якутський шаман, що збирається скинути Путіна, відновив похід на Москву

Про це виданню "Сибирь.Реалии" розповіли сподвижники шамана, інформує Цензор.НЕТ. Двоє з них супроводжують Габишева в поході на Москву.
Габишев відправився до Москви 7 грудня, з ним двоє супутників - Олексій і Кирило, розповів соратник шамана Айхал. Учасники походу взяли із собою чотирьох лайок.
За словами Євгена Ростокіна на прізвисько Ворон, Габишев відправився в Москву після "спілкування з духами". "Волю бога буде виконано", - передав слова шамана Ростокін.
Ворон зазначив, що термін дії підписки Габишева про невиїзд закінчився 14 жовтня. Крім того, Ростокіну під час останньої розмови у ФСБ підтвердили, що шаман - "вільна людина".
Дивіться також: "Їх було кілька десятків людей. Зі зброєю. Саша-шаман заарештований. Відвезли його в сторону Улан-Уде", - в Росії затримали шамана Габишева, який ішов до Москви виганяти Путіна. ВIДЕО
Зв'язатися із самим шаманом і його супутниками кореспонденту не вдалося. У Якутську зараз 44 градуси морозу.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, якутський шаман Олександр Габишев у березні цього року пішки вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна".
19 вересня, його затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області. 20 вересня його було доставлено до Якутська, а потім - у психоневрологічний диспансер республіки. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.
25 вересня вранці загін якутського шамана, що продовжив після його затримання похід на Москву, оголосив про розпуск і завершення походу. Напередодні ввечері до табору загону приїхала група невідомих у цивільному і забрала кількох членів загону у відділення поліції найближчого міста Слюдянка.
Читайте також: Шамана Габишева, що йшов до Москви виганяти Путіна, відпустили під підписку про невиїзд у справі про екстремізм
У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в'язнем совісті і зажадали його звільнення.
Згідно з висновками психолого-психіатричної експертизи, якутський шаман Олександр Габишев несповна розуму, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.
«15:09, 8 декабря 2019
К посольству России в Минске вывели спецназ.
Власти Белоруссии приняли решение стянуть бойцов спецназа к российскому посольству в Минске на фоне протестов против интеграции с Россией. Об этом сообщает «Наша Ніва».
По информации издания, именно туда сейчас направляется колонна демонстрантов, протестующих против интеграции. Автомобилисты сигналят им в знак солидарности.»
Кто в теме - разве у якутских шаманов есть конкретній Бог? Я думал, что они язычники, и у них есть отдельные боги на все случаи жизни.
=================================================
хм..що за нова назва сукуба якогось?
(зараз він так не перекладає, але раніше траплялося ось таке)
Фауст мріє змусити парфумів служити собі й стати всемогутнім. Його друзі Корнелій і Вальдес обіцяють присвятити його в таємниці магічної науки й навчити заклинати парфумів. На його заклик є Мефистофель.
Фауст хоче, щоб Мефистофель служив йому й виконував всього його бажання, але Мефистофель підкоряє-ся одному Люциферу й може служити Фаустові тільки за наказом Люцифера. Фауст відрікається від Бога й визнає верховним властели-ном Люцифера - владику тьми й володаря парфумів. Мефистофель розповідає Фаустові історію Люцифера: колись він був ангелом, але виявив гординю й повстав на Добродії, за це Бог його низринул з неба, і тепер він у пеклі. Ті, хто разом з ним повстали на Добродії, також засуджені на пекельні борошна.
А шо духи, не дальнобойные? Обязательно на расстояние выстрела из охотничьего ружья нужно подойти? Лучше прямо из тайги пробуй, потому что ну его на"ер.
.
- Так!
- А по-моему, по-простому, не то что выставлять, делать такие статуи ни к чему.
Знаток скульптуры воззрился на говорившего из-под очков и улыбнулся недоуменно и сконфуженно. Тот, упрямо наклонив голову, отчего собрались складки на плохо выбритом подбородке, встретил противника тяжелым взглядом глубоко запавших глаз.
- Дело ваше, - пожал плечами знаток. - К счастью, не все держатся таких представлений. И для огромного большинства людей красота человеческого тела - это большая радость и духовное наслаждение.
- Знаем мы это духовное наслаждение! Только портить молодежь, развращать. Для меня лично красота девушки или женщины нисколько не теряет оттого, что их неприличные места прикрыты лифчиком и трусиками.
На лице знатока скульптуры выразилось беспомощное отвращение. Тогда вступился Гирин. Он-то знал подобных людей со скрыто-поврежденной психикой, агрессивный параноидальный тип.
- То, что вы здесь высказываете, уважаемый гражданин, ошибка. Результат вашего неудачного жизненного опыта. Ручаюсь, что вас всегда точит удар, полученный в жизни, какая-то трещина в отношениях с женщиной, которую вы любили.
Нападавший побагровел и резко обернулся к Гирину, оттопыривая нижнюю губу.
- Вы что за отгадчик здесь такой? У цыганки учились?
- Не у цыганки, наука такая есть - психология. Можете прийти ко мне на прием, я объясню вам, откуда у вас такие дикие "художественные" вкусы. Держите их при себе! Помните, если вы, глядя на красоту нагой женщины, видите прежде всего "неприличные места" и их надо от вас закрыть, значит, вы еще не человек в этом отношении. - Аудитория встретила реплику Гирина одобрительно.
- Так вы хотите сказать, что я скот? - И противник, еще более разъярившийся, стал подступать к Гирину, угрожая "привлечь за оскорбление".
Гирин в упор взглянул на него, и грубая напористость собеседника точно смялась. Будто остановленный невидимой рукой, он отступил и скрылся за группой людей, выходившей из соседнего зала.
(с) И. Ефремов "Лезвие бритвы"
"Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует! Что это такое? Вы что мужики или ********* проклятые, как вы можете так писать? Есть у вас совесть?"
"Как же ты, такой красивый молодой человек, мог написать такое говно?"
"Куда вы двигаетесь?! Я опять повторяю, я вас считаю ***********. Казалось бы, ********* это добровольное дело, договоренность двух типов, а государство за это дает 10 лет, а раньше каторга. И это во всем мире так, хотя и процветает на Западе этот вид «искусства». Так вот это разновидность его. И вы хотите, чтобы мы вас финансировали!"
"Вот, например, джаза я терпеть не могу. Откуда джаз пришел? От негров. Негры теперь освобождаются. Что такое джаз? Это какие-то невероятные звуки, нагромождение звуков. Меня это раздражает". (Хрущев, выставка художников-авангардистов, 1962).
...Входит Хрущев, спрашивает, кто тут главный. Белютин начинает что-то объяснять. Ильичев, курировавший в ЦК искусство, говорит: "Никита Сергеевич, главный не этот, главный вот тот", указывает на Неизвестного. "Ты *******?", интересуется Хрущев. "Нет, говорит Неизвестный. Дайте мне девушку, и я сейчас докажу". Хрущеву это нравится, он начинает слушать Неизвестного.
По крайней мере это куда логичнее , чем "лугандон" , бо якутский язык существует и этнос - тоже . А вот лугандонского языка такого нет и этноса тоже !
Как говорится: на Бога надейся- а сам не плошай
-- там реально граница -- буряты россиян к себе, просто так, не пускают. Надо иметь каку-нить блатную причину: знать кого-то крутого в Бурятии, путёвку в какой-нить санаторий, командировку и пр. ... ...бабки, бурятская таможня не берёт, шо интересно...
Есть фоточки, если хто не верит -- почти свеженькие... *)
важно, что человек исполняет Волю Бога - так, как сам это понимает
если верить в Бога, то почему не поверить, что именно этот человек избран для некой миссии, пусть информационной
ведь Бог вершит свои дела на Земле руками землян
подумайте об этом
и да хранит Вас Господь