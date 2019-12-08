 Люди в Києві говорять про футбол і ціни, а в цей час на Донбасі гинуть за українську мову, - Балух на Майдані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав, виступаючи зі сцени на Майдані, де відбувається віче напередодні саміту у "нормандському форматі".
"Щойно, добираючись сюди з Борщагівки, я бачив багато людей, які говорять про що завгодно: про футбол, про ціни, курс гривні, комуналку. Таке враження, що ніхто не пам'ятає, що в країні триває війна, що гинуть наші хлопці, патріоти просто за можливість говорити рідною мовою, мовою наших предків", - сказав Балух.
Він підкреслив, що українці ніколи не погодяться бути знову "втягнутими в імперію".
"Ми платили і будемо платити ціну за нашу свободу. У нас є ядро, здатне переламати хребет цьому недолугому сусідові, який вважає себе кращим за нас. У Нормандії, домовляючись про обмін полоненими, я хочу, щоб Зеленський мене почув, що, зраджуючи Україну, зливаючи Україну Путіну, він, зокрема, зраджує тих хлопців, які зараз за Україну страждають", - зазначив Балух, назвавши імена українських політв'язнів.
"Не їм, не нам свобода такою ціною не потрібна", - додав він.
Дамо трохи часів цьому.
Я не ЗеПебот, якщо що.
Президент Украины может обеспечить мир?
Андрей! Только развал расие может закончить войну. А это может быть очень не скоро.
У Вас світ біполярний «Порошенко - не Порошенко».
Він просто не голосував у другому турі, хоча прекрасно ЗНАВ, що таким чином фактично допомогає перемозі Зеленського.
Спершу ПРУФ, що вкрав Порошенко, і що означають слова «барига» і «мародьор».
Потім буде відповідь.
Ну как-бы учитель может одновременно быть и частным предпринимателем
А також - мати(чиясь), дружина (чиясь), небайдужа громадянка, активістка тощо...
да и фуйло возмутился после этой картинки: ему ставят всего лишь 87%.. а монике - 96%?)) да что этот ссыкун себе позволяет - быть выше фуйла?))
Да оно и так зассало...
замість підтримки Президента Зеленського, його ображають та *********! Це патріотична позиція?
а ще жодного слова щодо аналізу хто довів нас до такого стану! наче не було попередніх 28 років розвалу України....
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
причем даже с легальных доходов - моника зе!лох НЕ платил налоги в бюджет Украины - тоже прятал их по офшорам..
а в мо рф такие овечки - согласные чтобы их "подоили"...
говори уж прямо - моника соснул у МО рф... и теперь отрабатывает
или когда через офшоры моники и бени отмывались деньги?)
И почему сейчас беня и моника ссутся ФБР и Лондон...?))
..Еще более прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
Да мы так ШУТИМ.... в стиле квартала95 - о минике зе!лохе, клоуне с низкой социальной ответственностью, готовому принять в любой позе - от вовки фуйла
просто ви не розумієте нашої мови.
а на Вече - ТОЛЬКО шутки над клоуном-проституткой))
зато под впн из лахти да за деньги - всегда готов?))
За право говорить на украинском языке.
На Донбассе лютует настоящий нацизм и все украинское запрещено.
Это специальное пояснение для тех кто на шестом году войны продолжает срать по кремлевским методичкам.
На детей живущих на линии разграничения и каждый день рискующих погибнуть подорвавшись на мине или в результате обстрела,на украинских детей живущих на оккупированых территориях и каждый день подвергающихся воздействию на психику пропаганде ненависти и войны против своего народа наплевать?
Почему барыга наживающийся на войне уже больше как полгода как не президент и все это продолжается?
Нарид, что тут говорить...
Наверное на дачу в анексированном Крыму зарабатывал.
Я знаю точно, что в Луганске, например, проводятся матчи по футболу постоянно. Кто является болельщиком и следит за играми, тот знает). Там же НЕ говорят о тарифах, ценах потому, что ТАМ, у них, такого беспредела, как у нас здесь, с тарифами, НЕТУ!
Исходя из вышесказанного, для того, что здесь люди говорили ТОЛЬКО О ВОЙНЕ, ОТМЕНИТЕ ЧЕМПИОНАТЫ по футболу!! Сделайте такими цены, тарифы и курс доллара, чтобы люди НЕ обсуждали свои проблемы из-за того, что КТО-ТО войну курирует, а кто-то - тарифы!! У всех в стране беда. Там - война, а у нас - и война, и еще тарифы. Волонтёры Балуху тоже не нравятся? А сколько людей ОТСЮДА помогают нашим героям! Об этом Балух почему не сказал? И вообще, он на каком языке сам то говорил?) На украинском?)