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 Політика України, Суспільство
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Все про:майдан (2) нормандська четвірка (15) Балух Володимир (186)

 Люди в Києві говорять про футбол і ціни, а в цей час на Донбасі гинуть за українську мову, - Балух на Майдані

Звільнений в'язень Кремля кримчанин Володимир Балух заявив, що багато українців живуть повсякденним життям і не помічають страшних подій, які відбуваються в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав, виступаючи зі сцени на Майдані, де відбувається віче напередодні саміту у "нормандському форматі".

"Щойно, добираючись сюди з Борщагівки, я бачив багато людей, які говорять про що завгодно: про футбол, про ціни, курс гривні, комуналку. Таке враження, що ніхто не пам'ятає, що в країні триває війна, що гинуть наші хлопці, патріоти просто за можливість говорити рідною мовою, мовою наших предків", - сказав Балух.

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Він підкреслив, що українці ніколи не погодяться бути знову "втягнутими в імперію".

"Ми платили і будемо платити ціну за нашу свободу. У нас є ядро, здатне переламати хребет цьому недолугому сусідові, який вважає себе кращим за нас. У Нормандії, домовляючись про обмін полоненими, я хочу, щоб Зеленський мене почув, що, зраджуючи Україну, зливаючи Україну Путіну, він, зокрема, зраджує тих хлопців, які зараз за Україну страждають", - зазначив Балух, назвавши імена українських політв'язнів.

"Не їм, не нам свобода такою ціною не потрібна", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164084
 
   
 Топ коментарі
 
73% малоросам пох на Украину, им главное пожрать, поспать, пое... Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 3971
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У шустера завелась своя "солдатская мать". Єто все шо надо знать про ШУстера и Ахметку...

Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 8272
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73% малоросам пох на Украину, им главное пожрать, поспать, пое...
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Залишилася дрібниця -панять і прастіть сєпарів Лугандону, реінтигрувати їх, і гинути українців стане в рази більше.
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5 років було у Петра, чомусь не зробив перемоги/миру.
Дамо трохи часів цьому.
Я не ЗеПебот, якщо що.
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Украине победить парашу в войне?
Президент Украины может обеспечить мир?
Андрей! Только развал расие может закончить войну. А это может быть очень не скоро.
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Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 6215А по списку друзів так не скажеш, Ліщук Андрій ...Я не ЗеПебот, якщо що.
Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 4719


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Ну, чому? А якщо він за Тимошенко, чи за Вакарчука?
У Вас світ біполярний «Порошенко - не Порошенко».
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А, ну да.
Він просто не голосував у другому турі, хоча прекрасно ЗНАВ, що таким чином фактично допомогає перемозі Зеленського.
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Вот интересно, а люди, которые проголосовали на этих выборах за лживого барыгу, который их нагло обворовывал и цинично обманывал вместе со своей командой паразитов все эти годы, они что проявили на выборах?
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Давай так.
Спершу ПРУФ, що вкрав Порошенко, і що означають слова «барига» і «мародьор».
Потім буде відповідь.
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Да хотя бы тот миллиард евро, который был украден у нас по формуле "Роттердам+". И фамилия Свинарчук вам ни о чем не говорит?
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Ну усрался ваш работодатель на выборах, смиритесь уже с этим, сколько можно срачи устраивать?
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Порох на майдане, ох как же будет гореть у кацапов
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У Шустера почему Пецьі не бьіло ? От смелости ?
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У шустера завелась своя "солдатская мать". Єто все шо надо знать про ШУстера и Ахметку...

Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 8272
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Ну как-бы учитель может одновременно быть и частным предпринимателем
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Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 2723 Right Right 2d264255
Ну как-бы учитель может одновременно быть и частным предпринимателем

А також - мати(чиясь), дружина (чиясь), небайдужа громадянка, активістка тощо... Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 3350
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зебобики веря. что у шустера было настоящее голосование от "среза общества"..))
да и фуйло возмутился после этой картинки: ему ставят всего лишь 87%.. а монике - 96%?)) да что этот ссыкун себе позволяет - быть выше фуйла?))
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моника и здесь лоханувся.. его назвали "мешком", обгаженным котом-беней))
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шустеру строго-настрого запретили пускать Пороха.. особенно когда там моника будет.. Контраст был бы настолько НЕ в пользу "бубочки" - что моника просто зассал бы даже прийти..
Да оно и так зассало... Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 6308

Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 4459
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Смешно читать подобные высеры после дебатов, на которых Порох провалился. А особенно после его эпичного провала на выборах.
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Футбол не розважальний захід? Чи може треба було заборонити під час Дня пам"яті.
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Есть практика проведения матчей даже при трауре в стране. Перед началом матча объявляется минута молчания, а футболисты выходят на поле с траурными повязками. Что поменяется если матч перенесут?

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У Нас не война, а бенефис клоунов и проходимцев (депутатов)
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та утож . пока люди гибнут вы концерты устраиваете
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слухай виступи...
замість підтримки Президента Зеленського, його ображають та *********! Це патріотична позиція?
а ще жодного слова щодо аналізу хто довів нас до такого стану! наче не було попередніх 28 років розвалу України....
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я не бот. Я - за правду.
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правда - она такая...))
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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офшори - зараз як в 1990-і зачоти, кожна малєнька фірма займалася зачотами, Так само зараз і офшори.
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т.е. когда моника зе!лох получал деньги от минОбороны РФ на съемки сватов и "слуг урода", и когда крал через свои офшоры на кипре деьги из привата - это зачёт для зебилов?))
причем даже с легальных доходов - моника зе!лох НЕ платил налоги в бюджет Украины - тоже прятал их по офшорам.. Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 4430
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ну трошки подоїв МО РФ. якщо дійсно таке було - Це що погано?
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да-да... "подоїв МО РФ" Люди в Києві говорять про футбол і ціни, а в цей час на Донбасі гинуть за українську мову, - Балух на Майдані - Цензор.НЕТ 4543 Люди в Києві говорять про футбол і ціни, а в цей час на Донбасі гинуть за українську мову, - Балух на Майдані - Цензор.НЕТ 528...
а в мо рф такие овечки - согласные чтобы их "подоили"...
говори уж прямо - моника соснул у МО рф... и теперь отрабатывает Люди в Києві говорять про футбол і ціни, а в цей час на Донбасі гинуть за українську мову, - Балух на Майдані - Цензор.НЕТ 528

Люди в Києві говорять про футбол і ціни, а в цей час на Донбасі гинуть за українську мову, - Балух на Майдані - Цензор.НЕТ 6627
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п.с. а кого "подоїв " моника и беня - когда украли 5.5 млрд.долларов из Привата? Люди в Києві говорять про футбол і ціни, а в цей час на Донбасі гинуть за українську мову, - Балух на Майдані - Цензор.НЕТ 1652
или когда через офшоры моники и бени отмывались деньги?)
И почему сейчас беня и моника ссутся ФБР и Лондон...?))

..Еще более прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.

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из какого кладезя ? - желательно ссылку на первоисточник в студию.
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"«Пра́вда» - советская и российская газета, до 1991 года - основное ежедневное печатное средство массовой информации КПСС."(с) "Правда" - она такая многоликая, но всегда сермяжная..
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Так званий "президент" зеленський не зробив ще жодного кроку за який його можна було б підтримати. ЖОДНОГО.
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Назовете, пожалуйста,те шаги президента Порошенко, за которые его можно было бы поддержать.
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Вот и я о том же. Достижений "кот наплакал", а вот негативных моментов полно.
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Ну здрасьте, а отстранил от корыта сывого борова
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По моєму Беня очень неплохо себя чувствует.
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Это не он сделал, а народ, который проголосовал на выборах.
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кого "ображають та *********"?? пока хоть один пост - где "ображають"?))
Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 436 Да мы так ШУТИМ.... в стиле квартала95 - о минике зе!лохе, клоуне с низкой социальной ответственностью, готовому принять в любой позе - от вовки фуйла
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які пости? - я за виступи на цьому псевдо-віче.
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так я о чем?)) де на вече - ображають?)) люди ШУТЯТ.... в стиле квартала95 - о минике зе!лохе, клоуне с низкой социальной ответственностью, готовому принять в любой позе - от вовки фуйла Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 6177
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ви не можете відрізнити шутки від образи?
просто ви не розумієте нашої мови.
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та ДЕ образы?)) може - ось це, образы, на фото?
а на Вече - ТОЛЬКО шутки над клоуном-проституткой))

Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 7975
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Такі жарти по відношенню до Вас, сприймаєте нормально?
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для енго все, кто не падает в ноги монике и не считает его(монику) "батьком" - "ображають прИзЕдента" Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 4124 там типично кацапское мышление раба-малороса.
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я не думаю, що такі виступи, образи та погрози, як сьогодні на цьому мітингу додадуть сили Президенту перед такими важливими переговорами. Така моя думка. От і все .
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то есть про Порошенко можно было пять лет выступать и угрожать,а за малоросса нет...А тут вы не угадали)теперь вашего бубочку завалят такими бумерангами,что скорей всего пришибут Люди в Києві говорять про футбол і ціни, а в цей час на Донбасі гинуть за українську мову, - Балух на Майдані - Цензор.НЕТ 7131
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то-то ты к ним не относишься.. к патриотам..
зато под впн из лахти да за деньги - всегда готов?))
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Где там написано что они гибнут против кацапской мовы?
За право говорить на украинском языке.
На Донбассе лютует настоящий нацизм и все украинское запрещено.
Это специальное пояснение для тех кто на шестом году войны продолжает срать по кремлевским методичкам.
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Я Вас уважаю так как Вас знаю уже не первый год и просто перефразировал заголовок этого поста тем более что он написан на кацапском,вот почему Вам не хочется отвечать чем-то едким.
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Возможно,но на кануне самита в стране должна быть политическая тишина,тем более что сегодня траур по сгоревшим в Одессе детям а не создавать бучу выкичиваясь всякими лозунгами и двузначными призвами.
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А при том что после случая в детском лагере до сих пор так никто реально и не наказан,а теперь снова сгорели дети и всем пофиг все вышли кричать о том что заведомо известно провально прикрываясь воинами.
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Это вопросы к зе команде.
На детей живущих на линии разграничения и каждый день рискующих погибнуть подорвавшись на мине или в результате обстрела,на украинских детей живущих на оккупированых территориях и каждый день подвергающихся воздействию на психику пропаганде ненависти и войны против своего народа наплевать?
Почему барыга наживающийся на войне уже больше как полгода как не президент и все это продолжается?
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До речи! Багато атикапiтулянтів криють матом кондітєра петра)))
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"Только что, добираясь сюда с Борщаговки, я видел много людей, которые говорят о чем угодно, про футбол, про цены, курс гривны, коммуналку. Создается впечатление, что никто не помнит, что в стране идет война, что гибнут наши ребята, патриоты просто за возможность говорить на родном языке, языке наших предков" (c)
Нарид, что тут говорить...
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Що зробиш- населення. За 6 років геть нічого не змінилося. Коли на Майдані розстрілювали людей в 200 м від Хрещатика каву пили і займалися шопінгом, Київ спав, а ватна країна дивилася телек
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А Зеленский и 95 й квартал в это время гастролировали по россии с шутками про передвинутую границу.
Наверное на дачу в анексированном Крыму зарабатывал.
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а чего ему брезговать?зебоба месяца два на нем пиарился,когда человек не мог ответить - вот и заплатил)
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много людей, которые говорят о чем угодно, про футбол, про цены, курс гривны, коммуналку. Создается впечатление, что никто не помнит, что в стране идет война

Я знаю точно, что в Луганске, например, проводятся матчи по футболу постоянно. Кто является болельщиком и следит за играми, тот знает). Там же НЕ говорят о тарифах, ценах потому, что ТАМ, у них, такого беспредела, как у нас здесь, с тарифами, НЕТУ!
Исходя из вышесказанного, для того, что здесь люди говорили ТОЛЬКО О ВОЙНЕ, ОТМЕНИТЕ ЧЕМПИОНАТЫ по футболу!! Сделайте такими цены, тарифы и курс доллара, чтобы люди НЕ обсуждали свои проблемы из-за того, что КТО-ТО войну курирует, а кто-то - тарифы!! У всех в стране беда. Там - война, а у нас - и война, и еще тарифы. Волонтёры Балуху тоже не нравятся? А сколько людей ОТСЮДА помогают нашим героям! Об этом Балух почему не сказал? И вообще, он на каком языке сам то говорил?) На украинском?)
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