EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  183  6
Все про:Міноборони (6) обстріл (2) операція Об'єднаних сил (4)

 Ворог від початку доби тричі обстрілював позиції захисників України

Всі обстріли відбулися на Донецькому напрямку. Противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Майже відразу після опівночі з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї протягом години окупаційні війська обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу н.п. Мар'їнка. З аналогічної зброї противник обстріляв наші позиції біля Широкиного", - сказано в повідомленні.

Крім цього, зазначили в Міноборони, близько 9:00 окупанти вели вогонь із великокаліберних кулеметів по опорних пунктах Об'єднаних сил у районі Павлополя.

"Від початку доби бойових втрат серед наших захисників немає", - додали в Міноборони.

Читайте також: Найманці РФ за минулу добу 10 разів порушили перемир'я: загинув український воїн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164083
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вот гле они берут гранаты?
ПУСТЬ МАКРОН ОТВЕТИТ
 показати весь коментар
 
 
а чего макрон должен отвечать за украину если зеленскому пофиг
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору