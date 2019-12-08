 Ворог від початку доби тричі обстрілював позиції захисників України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Майже відразу після опівночі з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї протягом години окупаційні війська обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу н.п. Мар'їнка. З аналогічної зброї противник обстріляв наші позиції біля Широкиного", - сказано в повідомленні.

Крім цього, зазначили в Міноборони, близько 9:00 окупанти вели вогонь із великокаліберних кулеметів по опорних пунктах Об'єднаних сил у районі Павлополя.

"Від початку доби бойових втрат серед наших захисників немає", - додали в Міноборони.

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