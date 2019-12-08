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Все про:Одеса (11) пожежа (9) Гончарук_Олексій (3)

 Гончарук прибув до Одеси для зустрічі із сім'ями загиблих під час пожежі в коледжі

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до Одеси, щоб вшанувати пам'ять загиблих унаслідок пожежі. Крім того, він збирається розібратися з причинами як самої пожежі, так і тривалої відсутності перевірок безпеки експлуатації будівлі.

Про це повідомила прессекретар прем'єра Діана Давитян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Разом із Гончаруком до Одеси прибули лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, три народні депутати, заступник генерального прокурора України Віктор Трепак, а також міністр освіти і науки Ганна Новосад.

За словами прессекретаря, очікується, що прем'єр побуває на місці трагедії, поспілкується із сім'ями загиблих і постраждалих.

Після цього відбудеться нарада з керівництвом міста та області, а також Одеського обласного управління ДСНС.

Читайте також: Пожежа в одеському коледжі: 10 загиблих, розбір завалу триває

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Читайте також: Президент оголосив 8 грудня днем жалоби за жертвами пожежі в одеському коледжі

Перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей Кабінету міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164081
 
 
 Топ коментарі
 
Вы явно не местный 😀😀😀
А как же красные Труселя в море?
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Бідоносець вже приїжджав...
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Влада вина в смертях і повина понести кару..
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Ну вот, как и писал, что должен приехать премьер. Он приехал. Сейчас будут орать, что Зеленский не приехал.
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Вы явно не местный 😀😀😀
А как же красные Труселя в море?
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Вам видней. Разговор о конкретной ситуации. Но когда сказать нечего, начинают вспоминать то, что было три-четыре месяца назад.
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Сразу отвечу. Зеленский уже на пути в Париж, если уже не там.
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он что на телеги едет чтоби в пятницу виезжать?
или он через москву чтоб встретить и бить челом царю путина В В ?
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Держи себя в руках.

И не погань украинский язык.
Самолёт - літак
Понедельник - понеділок
Выходной - вихідний
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я стобой малоросом общаюсь на твоем малоросском язике
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а ЧЕГО ЭТО В ДЕНЬ ТРАУРА развлекательные передачи квартала?Что за стандарты такие?
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Все вопросы к руководителям канала и законодателям.
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Є свадьбовій томада а в Україні зявились похоронні тамади які розїжають по країні та професійно та заучено як вірші висловлюють сочуствія.
Думаю що вмісто них мала приїхати ціла банда із провірками та ревізіями яка мала за добу чи дві перевірити все місто на стан пожежної безпеки та все що не відповідає їй позакривати наглухо.На взятки та натиски і договорняки просто ніхто би немав часу.
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А я ожидал что приедет разгонять всех отвечающих за пожарную безопасность в городе,сочувствуюйщик хренов.
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як повернется з Одеси зразу на банкову спілкуватися
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Влада вина в смертях і повина понести кару..
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Попіаритися поїхав. Сподіваюся, не на самокаті.
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Смотри, как оперативно приехал разбираться в причинах пожара! Не прошло и полгода (недели)! Этож ведь гуру Вселенной в вопросах пожарной безопасности!!! А, на выходе, как всегда, одно из двух - или h@y пополам или 3,14зда в дребезги!
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"... он собирается разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания." ))) Серьёзно? Он не знает кто виноват в отсутствии проверок?????????? Так пусть посмотрит в зеркало!!!! Пусть не прикидывается шлангом! Кто как не он продолжил мораторий на все проверки, введённый порохом????? Негодяи!!!! На ваших руках кровь и убитых пьяными, обдолбанными скотами на тротуарах и переходах пешеходов, и умерших от пищевых отравлений и из-за отсутствия вакцин, и сгоревших заживо в зданиях без запасных выходов и пожарной сигнализации. Всё это результат ваших тупых "реформ", которые сведены лишь к ликвидации контролирующих служб и самого контроля за ситуацией. Государство самоустранилось от своей прямой функции - защиты права на безопасную среду для своих граждан. Вы устроили из страны джунгли!
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Руководство страны делом не занимается. Им некогда.. Они херней всякой занимаются, лишь бы не работать... Чего ты поперся в Одессу??? Встретиться с семьями.. Нахрена???? У тебя дел других нет??? А с другими 16 семьями погибших на пожарах в других местах страны в этот день поедешь встречаться??? Ежедневно в стране на пожарах гибнет куча народа.. ты со всеми будешь кататься встречаться? Или там где показухи больше??? А с семьями погибших в ДТП тоже будешь встречаться? Или ну их нахрен? Там пиара мало... Все шобло клоунское дармоеды, кретины и показушники...
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