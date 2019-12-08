 Гончарук прибув до Одеси для зустрічі із сім'ями загиблих під час пожежі в коледжі

Про це повідомила прессекретар прем'єра Діана Давитян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Разом із Гончаруком до Одеси прибули лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, три народні депутати, заступник генерального прокурора України Віктор Трепак, а також міністр освіти і науки Ганна Новосад.
За словами прессекретаря, очікується, що прем'єр побуває на місці трагедії, поспілкується із сім'ями загиблих і постраждалих.
Після цього відбудеться нарада з керівництвом міста та області, а також Одеського обласного управління ДСНС.
Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.
За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.
Перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей Кабінету міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.
А как же красные Труселя в море?
или он через москву чтоб встретить и бить челом царю путина В В ?
И не погань украинский язык.
Самолёт - літак
Понедельник - понеділок
Выходной - вихідний
Думаю що вмісто них мала приїхати ціла банда із провірками та ревізіями яка мала за добу чи дві перевірити все місто на стан пожежної безпеки та все що не відповідає їй позакривати наглухо.На взятки та натиски і договорняки просто ніхто би немав часу.