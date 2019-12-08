 Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані. ВIДЕО

Рубрика уроки истории. Вернувшись из Мюнхена, Чемберлен размахивал подписанным договором с Гитлером и говорил -- "Я привез вам мир!" Через полтора года английские войска драпали через игольное ушко Дюнкерка, а немецкие самолеты бомбили Лондон.
мародеры - они такие: Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США. Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Небайдужих та активних.
І не за гроші, як пишуть деякі тролі, а за ідею вийшли.
За державу !
Якщо раптом це станеться, то ви побачите всіх одухотворбонних.
тупой пропагандон, хорош заливать ))))
три ошибки в одном названии )))))))))))))))
Они просто рабы)
Мутит - сцарь соевых чекалаток
Пертусь, краще-б ти, негідник, ці гроші вклав в економіку України, коли був президентом!
Мол надо консолидироваться , надо верить ЗЕ -- он якобы пока ещё никакой зрады не совершил ...
А я утверждают, что ЗЕ уже обманул и своих же избирателей -- каким был его первый законопроект ?! Разве про "народовладдя" , как он обещал в своей программе ?!
А ведь народ именно на это клюнул - что якобы это будет первый президент , который обещал по всем ключевым вопросам советоваться с народом на референдумах .
Разве мараторий на продажу с/х земли это не ключевой вопрос ?!
Ведь речь идёт , внимание , о 73% территории Украины !!!
Можно ли продавать 73% территории страны кому попало и без контроля державы ?!
А где закон про стратегические запасы продовольствия ?!
Как можно такие вопросы как прихватизация поднимать вовремя войны ?!
Капитулянты мародёры жиденьким обосрались.Где Пагубиёв"СПРОТИВ ВЛАСТИ"?Ай-я-яй:ПО и БОТЫ в трауре-ни одного призыва,типо "ЗЕБИЛА ГЕТЬ",как тут питарня обещала,на МАЙДАНЕ не звучало.
Тепер всі знають її як Сівоху.
lera lera 18017dc0
Все познается в сравнении. 1. Народное вече на Майдане. МОРЕ НАРОДА. 2. Саак орал у Шустера: "Не на Майдан нужно идти, а в церковь!" (студия ссыт кипятком, все хлопают в ладоши, поддержка 100%). У меня только один вопрос: ГДЕ ФОТО МИЛЛИОНОВ МОЛЯЩИХСЯ ЗА УКРАИНУ ЗЕЛИБОБОВ?
Ну, що, патрійот з кошерним ніком, ти ХТО - мужик Лєра чи баба Шимус ?
https://nn.by/?c=ar&i=242490&lang=ru