 Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Рубрика уроки истории. Вернувшись из Мюнхена, Чемберлен размахивал подписанным договором с Гитлером и говорил -- "Я привез вам мир!" Через полтора года английские войска драпали через игольное ушко Дюнкерка, а немецкие самолеты бомбили Лондон.
мародеры - они такие: Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США. Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Беня интенсивно тырял деньги вкладчиков Привата, вовочка-шлимазл осваивал миллиардные (в рублях) киношные бюджеты министерства культуры расейской ********* - организовывать майданы не было кому
выйди - поддержи президента против петеботов.
Но не волнуйся так, скоро Лондонский суд, и суд штата Делавер объявят приговоры твоему мародёру и за воровство денег у вкладчиков Привата, и за отмывание миллиардов долларов по миру в связке с братом ***** - и страна не расколется
Смерть загарбникам!!!
..
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля!
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!…
а у вас за вашого фуйла добровільно взагалі ніхто не вийде.
Переключаю на Прямой, а там прямая трансляция...
И концерт!!!!!
Порох звереет на глазах!
Методика: было зарегистрировано несколько свежих аккаунтов в ЖЖ и Физбучике. Боты достаточно нейтрально говорили с кацапами и зелебобиками про политику -- знание политиков Украины и сопредельных Росии стран.
Краткое описание ответов кацапов и зелебобиков:
Кацапы: Ко-ко-ко, бубачка маладец, Порох абсолютное зло, мы хотим дружить с сопредельными странами. На аккуратный вопрос "Слышь, кацап,а расскажи про президента/парламент/премьера Эстонии/Латвии/Литвы/КНР/КНДР/Монголии/Абхази/Южной Осетии" кацап жидко серет в штаны и сливается.
Зелебобики: Ко-ко-ко, бубачка маладец, Порох абсолютное зло, Геращенко шлюха! На аккуратный вопрос "Слышь, зелебобик, а расскажи про главу партии Слуги Нарида, спикера Слуг Нарида, например" зелебобик жидко серет в штаны и сливается.
Вывод исследования -- в заголовке поста. Воистину, кацапы и нарид мышебратья!
И те и те знают только то, что говорит росийский СМРАД -- Средства массовой рекламы, агитации и дезинформации.
Методика будет доработана и использована для тролинга зелебобиков и прочей дряни.
Стэй тюнд, кадеты!(с)
Это ответ на то , что кого поддерживает большинство протестующих ... Уж точно не Порошенко , бо именно ошибки Пети привели к Иловайску и Дебальцево . Просчёты и неоправданные назначения . И Вова пришёл исключительно на контроверсии к Тимошенко и Гриценко .
Как порохоботы не понимают и до сих пор - Петя это вчерашний день , а нужно жить уже завтрашним . Нужен проукраинский и проевропейский путь , но без соросят и без йересек и гонтаревых ...
Я про то говорю , что проевропейский , а как по-мне , лучше прозападный курс должен быть только на пятом месте , а на первые 4 места должно быть проукраинский , бо часто и густо бывают противоречия между интересами той же Франции и Германии с интересами Украины .
И Сорос и Ко. , МВФ это тоже запад , но у Украины свои интересы ....
1. Прогулки укрепляют иммунитет
2. Снижают риск развития депрессии
3. Улучшают память и сконцентрированность
4. Увеличивают длительность сна
5. Укрепляют семью
PS А вот играть на рояле по методу Саакашвили-Кравчука-Зеленского не надо.
Вон Саакашвили подписал капитуляцию в виде плана Медведева-Саркози:
1. Не прибегать к использованию силы
2. Окончательно прекратить все военные действия
3. Свободный доступ к гуманитарной помощи
4. Вооружённые силы Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации
5. Вооружённые силы РФ выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий
6. Создание международных гарантий по обеспечению стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии
Прошло 11 лет. Что вышло в результате:
1. Южная Осетия оккупирована Россией ОФИЦИАЛЬНО
2. Россия имеет в Ю.О. возможность оказывать гуманитарную помощь, но вместо этого держит там армию, и плотно контролирует политику
3. Все эти 11 лет оккупационные российские войска обстреливают Грузию с территории Южной Осетии
4. Вооруженые силы Грузии были возвращены назад в части, где они и находятся, несмотря на обстрелы
5. Цитирую материал ВВС от 10 августа 2018, ровно через 10 лет после подписания Саакашвили плана Медведева-Саркози: "Грузинские власти обвиняют Россию в ползучей аннексии. По их словам, российские пограничники в Южной Осетии регулярно сдвигают границу вглубь грузинской территории, из-за чего целые села оказываются разделены колючей проволокой".(с)
И толи ещё будет !
Суть украинской трагедии заключается в том, что закомплексованное, базирующееся на примитивных стереотипах, общественное сознание не способно выйти за узкие пределы нерационального восприятия действительности.
Это является главной причиной трагического развития событий в этой стране.
По суті, якби цього клоуна там не було, то сьогодні могла б і відбутись якась потужна попереджувальна акція.
В цьому і полягає весь фокус, в якому його куратори використовують його в ролі отруєного каталізатора.
Небайдужих та активних.
І не за гроші, як пишуть деякі тролі, а за ідею вийшли.
За державу !
Якщо раптом це станеться, то ви побачите всіх одухотворбонних.
Они просто рабы)
Мутит - сцарь соевых чекалаток
Пертусь, краще-б ти, негідник, ці гроші вклав в економіку України, коли був президентом!
Мол надо консолидироваться , надо верить ЗЕ -- он якобы пока ещё никакой зрады не совершил ...
А я утверждают, что ЗЕ уже обманул и своих же избирателей -- каким был его первый законопроект ?! Разве про "народовладдя" , как он обещал в своей программе ?!
А ведь народ именно на это клюнул - что якобы это будет первый президент , который обещал по всем ключевым вопросам советоваться с народом на референдумах .
Разве мараторий на продажу с/х земли это не ключевой вопрос ?!
Ведь речь идёт , внимание , о 73% территории Украины !!!
Можно ли продавать 73% территории страны кому попало и без контроля державы ?!
А где закон про стратегические запасы продовольствия ?!
Как можно такие вопросы как прихватизация поднимать вовремя войны ?!