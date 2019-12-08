 Столичне метро в неділю змінить режим роботи через футбол

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.

"Після закінчення футболу з метою забезпечення належного перевезення уболівальників можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі зауважили, що цей механізм застосовується з міркувань безпеки. Його мета - запобігти масовому скупченню пасажирів на платформах станцій.

У неділю, 8 грудня, о 17:00 на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) і "Зоря" (Луганськ).

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