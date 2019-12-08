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 Київські новини
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Все про:Метрополітен (296) футбол (5)

 Столичне метро в неділю змінить режим роботи через футбол

Після закінчення матчу може бути встановлено обмеження на вхід пасажирів на станції "Палац спорту", "Олімпійська" та "Льва Толстого".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.

"Після закінчення футболу з метою забезпечення належного перевезення уболівальників можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі зауважили, що цей механізм застосовується з міркувань безпеки. Його мета - запобігти масовому скупченню пасажирів на платформах станцій.

У неділю, 8 грудня, о 17:00 на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) і "Зоря" (Луганськ).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164078
 
 
 Топ коментарі
 
так и на г+г не отменили развлекательных мероприятий и комедий..
нарИд зеленского не поймет - если его лишат футбола и комедий..
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цензор делает вид что на Майдане ничего не происходит:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2453659308185750&notif_id=1575803535174462&notif_t=live_video
Майдан - полон людей... Он-лайн
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А День жалоби що вже відмінено?
Чи футбол це не розважальний захід?
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цензор делает вид что на Майдане ничего не происходит:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2453659308185750&notif_id=1575803535174462&notif_t=live_video
Майдан - полон людей... Он-лайн
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Цензор дал новость и уже выложил фоторепортаж
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прошлой новостью.. ушедшей в архив.. и так - уровня "где-то, что-то.."
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Scorpman Y - а там уже начали отстреливать коллаборантов московии?
Если нет, то и новости нет....
Проходили уже такие бесполезные движи... Столичное метро в воскресенье изменит работу из-за футбола - Цензор.НЕТ 591
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то уже следствие - "сосульки" из "моник и розумковых" - на столбах.
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неа...
такие сосульуки это и есть смысл.. - тогда и я подниму свою жопу...
А до этого все пустое...
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А День жалоби що вже відмінено?
Чи футбол це не розважальний захід?
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так и на г+г не отменили развлекательных мероприятий и комедий..
нарИд зеленского не поймет - если его лишат футбола и комедий..
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А если сваты перестанут крутить то вообще конец, где тогда интеллектуально обогащаться? Все... крышка...
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Колбаса по 2.20‏ @Prostibozenka 14 ч.14 часов назад

Сторонники Зеленского заблокировали рельсы, чтобы поезда не cвозили порохоскот на майдан!

Столичне метро в неділю змінить режим роботи через футбол - Цензор.НЕТ 1829
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А Балух сказал, что нехорошо про футбол разговаривать. Разговаривать нельзя. Играть и смотреть - можно.
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