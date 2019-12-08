 Столичне метро в неділю змінить режим роботи через футбол

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.
"Після закінчення футболу з метою забезпечення належного перевезення уболівальників можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - сказано в повідомленні.
У пресслужбі зауважили, що цей механізм застосовується з міркувань безпеки. Його мета - запобігти масовому скупченню пасажирів на платформах станцій.
У неділю, 8 грудня, о 17:00 на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) і "Зоря" (Луганськ).
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2453659308185750¬if_id=1575803535174462¬if_t=live_video
Майдан - полон людей... Он-лайн
Если нет, то и новости нет....
Проходили уже такие бесполезные движи...
такие сосульуки это и есть смысл.. - тогда и я подниму свою жопу...
А до этого все пустое...
Чи футбол це не розважальний захід?
нарИд зеленского не поймет - если его лишат футбола и комедий..
Сторонники Зеленского заблокировали рельсы, чтобы поезда не cвозили порохоскот на майдан!