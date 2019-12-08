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Все про:Зеленський (7) США (5) Пенс (7)

 Віцепрезидент США Пенс відмовився розкрити, про що говорив із Зеленським

Віцепрезидент США Майк Пенс відхилив запит голови Палати представників розвідки Адама Шиффа розсекретити зміст своєї розмови 18 вересня з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Hill.

"Оскільки Адам Шифф продовжує діяти приховано, канцелярія віцепрезидента навіть не знає, що саме він хоче розсекретити, - заявила прессекретарка Пенса Кеті Уолдман. - Це просто ще один доказ того, що цей безглуздий комітет проводить фіктивне розслідування".

Шифф зацікавився розмовою Пенса і Зеленського після свідчень, які дала в Палаті представників помічниця віцепрезидента США Дженніфер Вільямс. Вона згадувала розмову Пенса і Зеленського, але сказала, що деталі бесіди було засекречено.

За словами Шиффа, розсекречення цих додаткових свідчень дозволить Конгресу отримати докази протиправних дій керівництва США, необхідні для імпічменту.

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Раніше Пенс заявляв, що у нього немає "жодних заперечень" щодо оприлюднення додаткових подробиць його телефонної розмови із Зеленським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164077
 
 
 Топ коментарі
 
Пэт Люра‏ @Pet_lyra 9 ч.9 часов назад

Вице-президент США Пенс отказался раскрыть, о чем говорил с Зеленским - Цензор.НЕТ 5413

Рубрика уроки истории.
Вернувшись из Мюнхена, Чемберлен размахивал подписанным договором с Гитлером и говорил -- "Я привез вам мир!"
Через полтора года английские войска драпали через игольное ушко Дюнкерка, а немецкие самолеты бомбили Лондон.


Вице-президент США Пенс отказался раскрыть, о чем говорил с Зеленским - Цензор.НЕТ 8161
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Зебил, сегодня на майдан вышли патриоты Вице-президент США Пенс отказался раскрыть, о чем говорил с Зеленским - Цензор.НЕТ 7086
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Пэт Люра‏ @Pet_lyra 9 ч.9 часов назад

Вице-президент США Пенс отказался раскрыть, о чем говорил с Зеленским - Цензор.НЕТ 5413

Рубрика уроки истории.
Вернувшись из Мюнхена, Чемберлен размахивал подписанным договором с Гитлером и говорил -- "Я привез вам мир!"
Через полтора года английские войска драпали через игольное ушко Дюнкерка, а немецкие самолеты бомбили Лондон.


Вице-президент США Пенс отказался раскрыть, о чем говорил с Зеленским - Цензор.НЕТ 8161
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Зебил, сегодня на майдан вышли патриоты Вице-президент США Пенс отказался раскрыть, о чем говорил с Зеленским - Цензор.НЕТ 7086
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Ты сегодня самокритичен на счет вашей ольгинской бригады... Вице-президент США Пенс отказался раскрыть, о чем говорил с Зеленским - Цензор.НЕТ 1094...Молодец...
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Зеб, чем неправильны требования сегодня на Майдане?
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Ты хочешь сказать, что кремлевские боты вышли против преЗЕдента, с которым у Пукина "полный контакт", и который так нравится паРашке?... Вице-президент США Пенс отказался раскрыть, о чем говорил с Зеленским - Цензор.НЕТ 4813 Кремлевские боты - борцы против Пукина?... Вице-президент США Пенс отказался раскрыть, о чем говорил с Зеленским - Цензор.НЕТ 7180
Да ты гигант мысли... Вице-президент США Пенс отказался раскрыть, о чем говорил с Зеленским - Цензор.НЕТ 3834
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Пенс должен помочь зебилу сложить полномочия Вице-президент США Пенс отказался раскрыть, о чем говорил с Зеленским - Цензор.НЕТ 2282
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раша опять устроила провокацию против украинских националистов и правого сектора
Вице-президент США Пенс отказался раскрыть, о чем говорил с Зеленским - Цензор.НЕТ 5336
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То було передбачено , кацапська гэбня ж не пропустить шанса пiдiсрати Украiнi
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Та воно і так неважко здогадатися про зміст "розмови" Пеніса з Монікою Зелінскі 😕
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В Пентагоне обеспокоены ростом пророссийских симпатий среди военнослужащих

Вице-президент США Пенс отказался раскрыть, о чем говорил с Зеленским - Цензор.НЕТ 1153

Согласно опросу, 46% опрошенных военных и членов их семей считают Россию союзником США

Российские попытки ослабить Запад с помощью нескончаемой информационной кампании, возможно, начали приносить плоды. Под ударом оказались американские военнослужащие. Хотя большинство американцев по-прежнему считают Москву одним из главных противников США, результаты нового соцопроса дают основания предположить, что эта точка зрения начала меняться, в особенности среди американских военнослужащих и членов их семей.
Согласно итогам второго ежегодного Рейгановского исследования национальной обороны, завершившегося в октябре, почти половина опрошенных военнослужащих и членов их семей - 46% - сказали, что рассматривают Россию в качестве союзника.
При этом в целом среди жителей США такой точки зрения придерживаются только 28%, однако это на 9 процентных пунктов больше, чем в прошлом году - тогда Россию считали союзником 19% американцев.
В целом, авторы опроса установили, что позитивные взгляды на Россию, по-видимому, «обусловлены республиканцами, которые отреагировали на положительные отклики президента Трампа о России».
Несмотря на то, что 71% жителей США и 53% военных и членов их семей все еще считают Россию врагом, всплеск пророссийских настроений беспокоит представителей Пентагона.
«Со стороны России происходят попытки наводнить медиасреду дезинформацией, чтобы посеять сомнения и растерянность», - сказала в интервью «Голосу Америки» официальный представитель Минобороны США Карла Глисон.
«Это происходит не только с помощью противоречивых и подстрекательских диалогов, но и еще благодаря ложным историям, предназначенным… для усиления симпатии [к России]», - говорит Глисон. По ее словам, Пентагон «активно работает над разоблачением и противодействием российской дезинформации, когда это возможно».Рейгановское исследование национальной обороны
В ходе Рейгановского исследования национальной обороны, проведенного по заказу Фонда и Института имени президента Рональда Рейгана с 24 по 30 октября, было опрошено свыше тысячи жителей США. Статистическая погрешность опроса - около 3,1 процентного пункта.
Власти США все более озабочены усилением пророссийских симпатий, отчасти оттого, что другие опросы выявили схожие тенденции. К примеру, согласно опросу, проведенному исследовательским центром Pew в сентябре 2018 года, 35% американцев хотели бы, чтобы страна больше сотрудничала с Россией.
Впрочем, эти опасения основаны не только на данных соцопросов.
Представители оборонных ведомств и спецслужб рассказали «Голосу Америки», что Россия пытается воздействовать на американских военных с помощью изощренной кампании влияния, которая началась как минимум в 2017 году. Целью была попытка повлиять на исход промежуточных выборов в ноябре 2018 года.
Цель России, говорят собеседники, заключалась не столько в попытке изменить результаты голосования, сколько дезинформировать американских военных с той целью, чтобы они более благосклонно смотрели на Россию и на ее действия в будущем.
«Мы знаем, что это продолжается… Поэтому мы смотрим… очень внимательно», - говорил несколько месяцев назад Эд Уилсон, бывший заместитель помощника министра обороны по киберполитике.
Противостояние российским попыткам воздействия на американское общество - сложная задача, говорят аналитики и бывшие сотрудники администрации. Это объясняется как политическим климатом, сложившимся в стране, так и риторикой, исходящей сейчас из Белого дома.
«Это опасно», - считает Хорхе Бенитес, старший научный сотрудник Атлантического совета, который специализируется по вопросам национальной безопасности и отношениям с Россией.
«Новые опросы показывают значительные изменения среди республиканских избирателей, которые исторически были настроены против России. Все больше республиканцев меняют взгляды на Россию из-за положительных высказываний президента Трампа о России и Путине», - говорит Бенитес.
Другие эксперты опасаются, что рост симпатий к России является симптомом гораздо большей проблемы, которую пытается эксплуатировать Кремль.
«Мнения… людей формируются больше под воздействием того, что говорят руководители их политической партии, в сравнении с идеологическими и историческими [факторами]» - говорит Пол Пиллар, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, ныне работающий в Джорджтаунском университете.
По его мнению, постепенная смена в восприятии России американцами не так сильно влияет на ситуацию в целом.
«Многие республиканцы могут беспрекословно следовать тому, что Трамп говорит по многим вопросам, включая риторику в отношении России, но при этом они все еще, скажем, поддерживают расходы на оборону, предназначенные для усиления противостояния с Россией», - говорит Пиллар, замечая, что многочисленные санкции США против Москвы остаются в силе.
В Стратегии национальной обороны США, обновленной два года назад, Россия и Китай указаны в качестве основных угроз безопасности Соединенных Штатов.
Рейгановское исследование показывает, что большая часть американцев с этим согласны.
«Когда мы спросили американцев о странах, которые представляют наибольшую угрозу США, первым ответом был Китай (28%) и вторым - Россия (25%)» - говорит Рэйчел Хофф, директор Института имени Рональда Рейгана.
По ее словам, американцы также считают, что США не должны уступать свою позицию на мировой сцене ни России, ни кому-либо еще.
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Даже прочитав это, зебы всё-равно будут думать, что только американцы могут быть - Ну, тупые...
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Мне одному от "немьітого" воняет путинской портянкой ?
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Шо за тайны? Немедленно опубликовать розмову!
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Шо за тайны? Немедленно опубликовать розмову!
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