 Лукашенко і Путін не підписали за підсумками зустрічі жодних документів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радыё Свабода".

Переговори відбувались у закритому форматі. Спочатку лідери країн разом із прем'єр-міністрами і членами урядів зібралися разом за столом переговорів. Потім спілкувалися у форматі робочої вечері.

При цьому ні білоруські, ні російські ЗМІ не повідомляли про підписання за підсумками зустрічі жодних документів. А Лукашенко, залишаючи Сочі, відмовився спілкуватися з пресою.

Замість нього до ЗМІ вийшов міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін. Він заявив, що за підсумками переговорів у Сочі кількість спірних питань щодо інтеграції зменшилася.

"Ми розуміємо, яким чином щодо більшої частини з них просуватися вперед. Нам вказівки дали. Тепер будемо опрацьовувати і продовжувати рухатися вперед", - сказав міністр.

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За словами Орєшкіна, "позиції Росії і Білорусі щодо нафти і газу на переговорах президентів серйозно наблизились".

Наступного разу Лукашенко і Путін зустрінуться 20 грудня в Санкт-Петербурзі. Цього дня там відбуватиметься неформальний саміт Євразійського економічного союзу.

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