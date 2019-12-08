 Найманці РФ застосували ПТРК і 120-мм міни під Авдіївкою. У штабі надали іншу інформацію, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Про це розповів у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні російські війська обстріляли українські позиції під Авдіївкою: в районі Крутої Балки було скоєно три пуски керованих ракет по нашій вогневій точці, а також випущено 10 мін із 120-мм міномета. Втрат унаслідок обстрілу не було. Противник діє абсолютно безкарно, останні дві доби українські війська під Авдіївкою вогонь у відповідь не відкривають", - написав він у пості 7 грудня.
Водночас Бутусов здивувасвя, дізнавшись, що в штабі ООС мають іншу інформацію щодо цієї атаки терористів.
"З подивом прочитав вчорашнє зведення штабу ООС про те, що наші позиції обстріляно з протитанкових гранатометів і мінометів калібру 82 мм. Для інформування командування ООС наші бійці з позицій поблизу Крутої Балки під Авдіївкою прислали мені фотографії фрагментів керованої ракети, яка влучила у наш бліндаж. Це 9М113 "Конкурс", це не гранатомет. І таких ракет противник випустив три. І міни були не калібру 82 мм, а 120-мм. Пощастило, що унаслідок обстрілу жертв не було. На жаль, не було і наших адекватних дій у відповідь на цей напад. Можливо, це результат неточного інформування. Треба перевіряти свої доповіді, якщо когось цікавить довіра армії", - зазначив журналіст.
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https://enigma.club/articles/iz-genshtaba-uvolili-polkovnika-shidlyukha-on-zayavil-chto-pravdu-govorit-zapretili-ofitsery-massovo-ukhodyat
Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак занимается сведением личных счетов, игнорирует закон и способствует оттоку из армии квалифицированных кадров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил полковник Виктор Шидлюх.
Свой пост военный назвал «Месть за защиту армии». По его словам, сегодняшние поздравления с Днем Вооруженных сил Украины у него отзываются болью в сердце, а настроение не праздничное, поскольку в настоящее время сотни офицеров увольняются.
Шидлюх напомнил о том, что был и на передовой, и учил офицеров и сержантов инновационным методикам в войсках, среди которых те, что внедряются в НАТО. Вместе с товарищами осваивал новые направления для ВСУ - начинал внутренние и внешние коммуникации. Много выступал в СМИ.
«В моих выступлениях не было политики. Мне никто не указывал что говорить. Вы слышали от меня лишь то, что я видел и чувствовал на собственном практическом опыте, а руководили мной только мои базовые проукраинские ценности», - написал он, отметив, что сейчас все изменилось, правду говорить запретили, не нужными стали инновации.
Офицер утверждает, что перемены к худшему начались с назначения Хомчака на должность начальника Генштаба. Во время одного из первых совещаний он запретил Шидлюху выступать в СМИ. Это при том, что тот - спикер ГШ. Это произошло заочно и без объяснения причин принятия данного решения. Затем, когда Шидлюх был в отпуске, его уволили с должности.
«Чтобы не раскачивать и так нездоровую ситуацию (общественное выше, чем личное), я подал документы и выиграл конкурс на должность доцента кафедры стратегических коммуникаций Национального университета обороны Украины, то есть, по направлению, которым я занимался пять лет», - добавил он.
Однако Хомчак не подписал соответствующие документы. При том, что основанием для назначения является исключительно решение Ученого совета.
Вопреки закону об «Обращении граждан» Хомчак отказался встретиться с Шидлюхом, хотя тот просил его об этом. После обращения офицеру предложили «должность с понижением» по специальности, по которой он никогда не работал.
После этого Шидлюх записался на прием к министру обороны Андрею Загороднюку. Собирался жаловаться на нарушение его права занимать должность, на которую он выиграл конкурс.
«Господин Хомчак, узнав, что я обратился к министру, издал циничное поручение подчиненным: «по возможности решить вопрос до приема». Так вопрос именно в нем, в том, что именно господин Хомчак не подписал представление», - отметил он.
Шидлюха принял и.о министра. Во время этой встречи подчиненные Хомчака пытались оправдывать незаконные действия начальника, но объяснить, почему не произошло назначение, так и не смогли.
«Не смогли объяснить почему предлагают должности с понижением через три месяца после приказа об освобождении меня с должности и лишь после написания жалобы», - написал Шидлюх.
Было решено «безотлагательно принять решение относительно дальнейшего служебного использования (офицера, - ред) с учетом приобретенного опыта. По результатам проинформировать.» Офицер написал Загороднюку, чтобы он лично принимал участие при рассмотрении жалобы. Как утверждается, обращение осталось без ответа.
Шидлюх отметил, что использовал все процедуры, предусмотренные уставом. С момента увольнения прошло 4 месяца, офицер без должности.
«Итак, расправа? Да. Об этом мне в глаза заявили. Предлагали уволиться. А уже Победа? А уже можно почивать на лаврах? Таких случаев расправы над офицерами - сотни. Дело не во мне. Мой случай лишь пример. Офицеров не вернешь, а их отток катастрофа для ВСУ. Последние «предупреждение об увольнении» тому доказательство», - добавил он.
Шидлюх напомнил о том, что в 2014 году была проблема - отсутствие квалифицированных офицеров. Сейчас он хотел бы заниматься обучением военных «правильным вещам».
Он выразил надежду, что Загороднюк не знает о происходящем.
Офицер напомнил, что давал присягу не Хомчаку, а народу Украины и пообещал отстаивать правду, справедливость и закон «всеми возможными способами».
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сегодня присвоил генеральские звания ряду офицеров. Кроме того украинским военнослужащим повысили заработную плату.
Согласно опросу, 46% опрошенных военных и членов их семей считают Россию союзником США
«Мнения… людей формируются больше под воздействием того, что говорят руководители их политической партии, в сравнении с идеологическими и историческими [факторами]» - говорит Пол Пиллар, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, ныне работающий в Джорджтаунском университете.
https://www.golos-ameriki.ru/a/pentagon-concerned-russia/5196884.html