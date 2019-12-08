 "Червоних ліній буде дотримано, а наші території - повернуто", - Разумков

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра відбудуться переговори в "нормандському форматі", і від їхньої успішності залежить майбутнє країни. Цього дня не має бути політики і боротьби - тільки державна позиція для України. Червоних ліній буде дотримано, а наші території - повернуто. Підтримую президента і вірю в перемогу України!" - написав Разумков.

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