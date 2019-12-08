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 За кордоном
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Все про:Німеччина (98) нормандська четвірка (15) Гайко Маас (33)

 "Тепер - черга Москви", - МЗС Німеччини закликало Росію продемонструвати готовність домовлятися

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас зазначив, що президент Зеленський зробив перші кроки "після декількох років бездіяльності", і тепер - черга Москви йти на компроміси.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Після кількох років бездіяльності президент Зеленський проявив сміливість, зробивши перші кроки - з усіма їхніми супутніми внутрішньополітичними ризиками і побічними ефектами", - підкреслив міністр.

Тепер - черга Москви продемонструвати, що подальші домовленості можливі, впевнений глава МЗС. Однак для цього ще потрібно докласти чималих дипломатичних зусиль, попередив Маас. "З цією метою ми спільно з Францією ще маємо вплинути на Росію", - додав він.

Дивіться також: Зеленський та його команда зробили хоробрі кроки щодо Донбасу, і ці кроки - на користь України, - Лайчак. ВIДЕО

"Попри серйозні питання, які зараз обговорюють Берлін і Москва, в понеділок (9 грудня. - Ред.) йтиметься про припинення кровопролиття, яке відбувається щодня на європейській території", - пообіцяв він.

Канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) перед початком саміту в "нормандському форматі" проведе індивідуальні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164069
 
 
 Топ коментарі
 
гоша мусор, навчись писати Україна!
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Ага, они только разгонятся, от Владивостока. Не будет никакого возвращения в Украину этих заповедников. На любом видео из Донецка, этот сброд в рашисткой форме, в Донецке - "МВД", сепары и "Юнармия" ничем не отличаются от любого региона Рашки.
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"Внутрішні ризики для Зєлєпуті". Привезе зраду -нехай пакує чемодани.
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очень интресная фотка флага с МААСОМ
флаг ГЕРМАНИИ состоит из флага королевства ВЮТЕМБЕРГ ( ШВАБИЯ юг ГЕРМАНИИ )
"Теперь - очередь Москвы", - МИД Германии призвал Россию продемонстрировать готовность договариваться - Цензор.НЕТ 9329
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и флага БАДЕН -ВЮТЕМБЕРГА (юг Германии включая БАДЕН)
"Теперь - очередь Москвы", - МИД Германии призвал Россию продемонстрировать готовность договариваться - Цензор.НЕТ 9169
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а если добавить еще флаг соседних земель НИЖНЕЙ АВСТРИИ . ТО УКРАИНЦЕВ МОЖНО ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КАК ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЕВРОПЕЙЦЕВ
"Теперь - очередь Москвы", - МИД Германии призвал Россию продемонстрировать готовность договариваться - Цензор.НЕТ 5532
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Вывод - немцы, австрийцы, словаки, словенцы, украинцы- И ЕСТЬ ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ ЕВРОПЫ.
Французы, испанцы, итальянцы, Балканы- южная часть Европы . Цыганская 😀😀😀
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какой ещё Нижней Австрии, чуча ? Украинский герб и флаг существовали ещё во времена Рюрика, никакой Австрией тогда и не пахло.
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Ваша задача, лаптеногий под прокси, тихо отползать в СТОРОНУ УКРАИНСКО- китайской границы 😀😀😀
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А если флаг перевернуть, то получится Израиль?
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гоша мусор, навчись писати Україна!
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понедельник -день похмелья для рферян, начнут демонстрировать со вторника...
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Ага, они только разгонятся, от Владивостока. Не будет никакого возвращения в Украину этих заповедников. На любом видео из Донецка, этот сброд в рашисткой форме, в Донецке - "МВД", сепары и "Юнармия" ничем не отличаются от любого региона Рашки.
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зеДРОТ просит в качестве шага - отдать унитазы
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А вот и первый плюс Зеленскому - раньше Москва никому и ничего не должна была. Все вопросы были к Гиви Моторолле и Военторгу...
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Не тепер, а уже, черга забирати бандюків з Донбасу і Крима, і валити на схід до китайців.
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Немцы много обещали, а сами на деле нихрена не сделали Так-что молчали-бы в тряпочку
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