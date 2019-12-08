 "Тепер - черга Москви", - МЗС Німеччини закликало Росію продемонструвати готовність домовлятися

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Після кількох років бездіяльності президент Зеленський проявив сміливість, зробивши перші кроки - з усіма їхніми супутніми внутрішньополітичними ризиками і побічними ефектами", - підкреслив міністр.

Тепер - черга Москви продемонструвати, що подальші домовленості можливі, впевнений глава МЗС. Однак для цього ще потрібно докласти чималих дипломатичних зусиль, попередив Маас. "З цією метою ми спільно з Францією ще маємо вплинути на Росію", - додав він.

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"Попри серйозні питання, які зараз обговорюють Берлін і Москва, в понеділок (9 грудня. - Ред.) йтиметься про припинення кровопролиття, яке відбувається щодня на європейській території", - пообіцяв він.

Канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) перед початком саміту в "нормандському форматі" проведе індивідуальні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним.

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