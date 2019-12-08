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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (7) Київ (6) майдан (2) Батьківщина (3) Голос партія (3) Європейська Солідарність (3)

 Червоні лінії для Зе: "Євросолідарність", "Батьківщина" та "Голос" кличуть українців на Майдан

Сьогодні о 13:00 на Майдані в Києві почнеться віче, організоване політичними партіями "Євросолідарність", "Батьківщина" та "Голос" напередодні саміту в "нормандському форматі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заходу у фейсбуці.

"Закликаємо всіх українців, всі державні політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності, щоб продемонструвати нашу єдність і рішучість у боротьбі за Україну. Разом - до перемоги!" - йдеться в тексті звернення.

У зверненні зазначено наступні вимоги:

- жодних компромісів щодо унітарної держави і жодної федералізації;
- жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу;
- жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, зокрема виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном;
- жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну;
- жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

Дивіться також: "Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте", - Кравчук розкритикував заклик "Євросолідарності", "Батьківщини" та "Голосу" вийти на Майдан. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164068
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, а вы придете ? Или вы за капитуляцию?
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и хто же эти минские договорняки намутил..? "Червоні лінії для Зе": "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" зовут украинцев на Майдан - Цензор.НЕТ 870
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На майдан зовёт и цензор, как я понимаю. Раньше, когда народ собирался под АП или под радой против шокобарыги , то на Цензоре об этом сообщали всегда пост фактум. Сейчас же совсем другая история! У президента тяжелейшая встреча в Нормандии , а отлученные от корыта используют любую возможность , чтобы закон о снятии неприкосновенности не вступил в силу, прикрываясь всевозможными липовыми поводами.
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«Ладно, Тимошенко - она всегда пытается сыграть в чужую игру и получить профиты. И всегда выбирает не ту сторону. Ладно Вакарчук - он как был пустотой, так ведомой пустотой и остался. В глазах написана сплошная печаль и непонимание происходящего. Но Порошенко-то? Там ведь прямо на физиономии жирными буквами написано: «Я - одно большое вранье!» и «Я готов разрушить все, что ещё осталось в этой стране»
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Сегодня будут выжигать зеленую чуму с тела Украины?
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Чому "будуть"?
Тому, що ти з парашi?
Якi ж ви тупi.
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Боишься малорос? Правильно боишься... не помогут тебе твои сваты и говноквартал.
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Ну, той що, докликалися?
Багато народу прийшло?
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Пять лет их фракция во главе с оффшорным олигархом Порошенко грабила Украину. Танцевала под дудку Ахметова и Фирташа. Сделала Украину самой бедной страной Европы. Уничтожила гривну. Уничтожила промышленность Украины. Проиграла войну и допустила разгром армии в многочисленных котлах. Новому парламенту и новому президенту приходится исправлять все, что они натворили за пять лет.
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Странно... Ладно "Голос". Но Тимошенко в 2014 году призывала к ненасилию в ответ на агрессию. Пес подписал Минские соглашения, заложившие будущую федерализацию Украины. Теперь выходить (по прошествии пяти лет) с лозунгами и корчить из себя "настоящих патриотов" , а остальных выставлять "Зрадниками" - как-то убого.
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Почему партийцы Тимошенко, БПП и тот же Вакарчук не призывали выходить на майдан, когда Порошенко в течение двух лет подряд получал от террористов с неподконтрольной территории деньги за поставку им водоснабжения?
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Требования верные и даже далеко не полные. Нет поставкам воды, эл.энергии и транспортного коридора в Крым, нет снятию санкций с РФ, нет прекращению торговой блокады ОРДЛО, нет снятию судебных исков с РФ , нет выборам до полного контроля ВСУ и СБУ над оккупированными территориями и т.д.
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Пока рано еще рвать друг дружке волосы на жопе -дождемся результатов встречи с кацапом путиным.
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У *********** тролів завжди підвищується градус істерії, коли українці об'єднуються для захисту України. От і сьогодні їх підняли по тривозі і змусили кидатись лайном на людей яким не байдуже майбутнє держави в якій вони живуть.
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Вы - идиоты?
Или вы против:
- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
- Никакого прекращения международных судебных процессов против России ???

Про ЧТО вы гавно размазываете?
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потім "мародери" скажуть що зрада не відбулася завдяки їм і їхньої принципової і твердої позиції.
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