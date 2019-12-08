 Червоні лінії для Зе: "Євросолідарність", "Батьківщина" та "Голос" кличуть українців на Майдан

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заходу у фейсбуці.
"Закликаємо всіх українців, всі державні політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності, щоб продемонструвати нашу єдність і рішучість у боротьбі за Україну. Разом - до перемоги!" - йдеться в тексті звернення.
У зверненні зазначено наступні вимоги:
- жодних компромісів щодо унітарної держави і жодної федералізації;
- жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу;
- жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, зокрема виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном;
- жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну;
- жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.
Тому, що ти з парашi?
Якi ж ви тупi.
Багато народу прийшло?
Или вы против:
- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
- Никакого прекращения международных судебных процессов против России ???
Про ЧТО вы гавно размазываете?