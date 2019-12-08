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Все про:Зеленський (7) Київ (6) майдан (2) Батьківщина (3) Голос партія (3) Європейська Солідарність (3)

 "Червоні лінії для Зе": на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні о 13:00 на Майдані в Києві почалось віче, організоване політичними партіями "Євросолідарність", "Батьківщина" та "Голос" напередодні саміту в "нормандському форматі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Закликаємо всіх українців, всі державні політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності, щоб продемонструвати нашу єдність і рішучість у боротьбі за Україну. Разом - до перемоги!" - йдеться на сторінці заходу у фейсбуці.

Червоні лінії для Зе: на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 01
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 02
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 03
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 04
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 05
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 06

Читайте також: Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба

Червоні лінії для Зе: на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 07
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 08
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 09
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 10
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 11
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 12
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 13
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 14
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 15

Фото/відео - Олег Богачук

У зверненні організаторів зазначено наступні вимоги:

- жодних компромісів щодо унітарної держави і жодної федералізації;
- жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу;
- жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, зокрема виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном;
- жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну;
- жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164068
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, а вы придете ? Или вы за капитуляцию?
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Ніхто ще пів року тому не мав бажання йти на Майдан. А де подінешся. УКраїна в нас одна. Це в Зєлєпуті є запасний аєродром.
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Зебобіки, ловіть кістку.
"Червоні лінії для Зе": "Євросолідарність", "Батьківщина" та "Голос" кличуть українців на Майдан - Цензор.НЕТ 7688
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Дай угадаю, ти сєйчас с бутилкой в жопє пєчатаєш?
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"Продажна Свобода", "Голос імпотента", феесбешний "Климакс Родины" та "Єврокрадій" пропонують мені вийти на Майдан. Дякую. Я памятаю про "небесну сотню" яку ви поклали щоб прийти до влади. І прийшли! - в парламенті опинилось аж 22% українців, а в Кабміні лише 15,5%. І тепер ті ж самі люди пропонують мені під їх прапорами "просити" ЗЕГЕНЕРАТІВ не здавати Україну? Ні. Я зачекаю на Майдан Лінча...
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Зедебилы, шо ж вы палитесь как педофил в детсадике.
Митинг против капитуляции, - не против вашего зе а против капитуляции.
Ви уж определитесь зеля ЗА капитуляцию или ПРОТИВ.
А если тоже ПРОТИВ то чего вам ссаться?
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Какой-то унылый Петя-майдан получился. Ну зато по 200 гривен народ заработал.
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Де "КАПІТУЛЯЦІЯ"?Підтримаємо ЗЕЛЕНСЬКОГО!
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А во время войны на Мальдивы ездят, не? Если ездят, то засунь никчемные порохоботовские претензии к другим куда-нибудь подальше или поближе.
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Звичайно їздять... Я їзжу, друзі мої, колєги і колєжанки... Мінімум раз на рік. І не тільки на Мальдіви...
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Чучело, мой брат воевал почти 3 года.И во время ротаций, когда их бригада выходила на отдых в место расположения, он 2 раза был в Хорватии с семьей. Причем частично одну путевку его детям оплатили волонтёры.
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Вы недопоняли ,речь не о отдыхе,а о том ,что главнокомандующий бросил страну и уехал отдыхать на мальдивы.
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я так понимаю что вы русский. только у русских есть вера в единого царя. и что без царя и солнце не всходит. главнокомандующего во время его отпуска или болезни заменяет начальник Генштаба или министр обороны
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Какой нахрен отпуск во время войны,вы что собрались оправдывать?
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двже во Вторую мировую у всех военнослужащих от рядового до маршала были и ротации в тыл и даже отпуска. Человеческая психика так устроена, что человеку надо давать отдых после месяцев физического или умственного напряжения. Иначе человек либо сойдет с ума, либо умрёт от перенапряжения
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Это вы Одессу с мальдивами перепутали. "Червоні лінії для Зе": на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним - Цензор.НЕТ 1184
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А в Турцию ездят во время войны отдыхать, а? Или только на Мальдивы нельзя?
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Без надобности не ездят,а кто ездил на отдых?
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Мальдіви-це круто!В вернемо Пітрі в зад!
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Почитала шовинистские комменты порохоботов- жуть.
Ничем не отличаются от руссо-фашистов: только они люди и патриоты, а остальным - смерть.
А потом еще удивляются, почему эти шовинисты и радикалы с националистами не избраны в парламент.
Украинскому народу не свойственно унижать других людей, например, по языковому принципу и несвойственно ставить себя выше других, унижая и оскорбляя при этом других.
А вся эта бывшая верхушка все время пытается нас разъединять по многим вопросам, при этом в этой шумной пене воровали безбожно, называя себя патриотами.
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еще зебилов почитайте вам понравится
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Нахрена "Червоні лінії для Зе": на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним - Цензор.НЕТ 4539, Гавнокомандующий нелох, повестки в унитаз спустил, а я шо - лох? "Червоні лінії для Зе": на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним - Цензор.НЕТ 4539
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Че за урод придумал сравнить Путина с Гитлером? Это как быы свинью акулой назвать - быдлота тупая. И пушмясо Путина сравнить с немецкими солдатами? Я бы реально кретина расстрелял - ныть чтобы Германия дала денег и вот так ее опускать то.
Православные ****.
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Зеленский действительно проявил недопустимую глупость.На выборах поднял волну срача и дерьма. И теперь эта волна будет его в обратку обкатывать. Карма.
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Даже больше скажу. Просто обязана смыть, - иначе каждые виборы в єтой стране будут такие же. И результат такой же.
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Это неправильное вече Нет флагов ЛГБТ
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Завтра Путин скажет- о чем с тобой договариваться, у тебя майдан на носу. А следующие не отвечают за слова предыдущих.
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Лугандонского языка такого нет и этноса тоже !
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