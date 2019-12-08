 "Червоні лінії для Зе": на Майдані відбувається віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Закликаємо всіх українців, всі державні політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності, щоб продемонструвати нашу єдність і рішучість у боротьбі за Україну. Разом - до перемоги!" - йдеться на сторінці заходу у фейсбуці.













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Фото/відео - Олег Богачук

У зверненні організаторів зазначено наступні вимоги:

- жодних компромісів щодо унітарної держави і жодної федералізації;

- жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу;

- жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, зокрема виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном;

- жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну;

- жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

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