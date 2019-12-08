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Все про:Зеленський (7) Київ (6) майдан (2) Батьківщина (3) Голос партія (3) Європейська Солідарність (3)

 "Червоні лінії для Зе": на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні о 13:00 на Майдані в Києві почалось віче, організоване політичними партіями "Євросолідарність", "Батьківщина" та "Голос" напередодні саміту в "нормандському форматі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Закликаємо всіх українців, всі державні політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності, щоб продемонструвати нашу єдність і рішучість у боротьбі за Україну. Разом - до перемоги!" - йдеться на сторінці заходу у фейсбуці.

Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 01
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 02
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 03
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 04
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 05
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 06

Читайте також: Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба

Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 07
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 08
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 09
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 10
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 11
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 12
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 13
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 14
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 15

Фото/відео - Олег Богачук

У зверненні організаторів зазначено наступні вимоги:

- жодних компромісів щодо унітарної держави і жодної федералізації;
- жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу;
- жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, зокрема виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном;
- жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну;
- жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

Дивіться також: "Ви не допомагаєте Україні, а заважаєте", - Кравчук розкритикував заклик "Євросолідарності", "Батьківщини" та "Голосу" вийти на Майдан. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164068
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, а вы придете ? Или вы за капитуляцию?
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Ніхто ще пів року тому не мав бажання йти на Майдан. А де подінешся. УКраїна в нас одна. Це в Зєлєпуті є запасний аєродром.
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Стісняюсь спрасіть: "Они,это 4,5%", це хто?
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Акциянеры! Шли бы вы на линии разграничения митинги проводить. Забыли, как в 2016 году проходил саммит, когда активизировались атаки россиян и саммит был под угрозой срыва? Повторения захотелось? Вместо поддержки силы духа президента - раздуваете кадило ненависти. Кто сеет ненависть - тот ее и пожнет.
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Вот Зеленский и пожинает то, что сеял в предвыборной кампании и после нее. "Червоні лінії для Зе": на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним - Цензор.НЕТ 3070
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Особенно улыбнули бабульки в беретиках с начесом.
Нэбайдужи в действии.
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а х"йло тебе не улибнув, скоморох гебнявий?
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Як червоні лінії? Виконання Зеленським Мінських угод є державною зрадою. Треба негайно розпочинати процедуру імпічменту.
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Молодец Порошенко! Пенделя с сарказмом и попутного ветра Зебилу!
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Вече - это хорошо. Но вы думаете, что ему это поможет? У него уже давно есть сценарий. К сожалению. И ему наплевать на все эти вече и проч.
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Конечно не поможет. Но пусть Клоун потом не плачет, что его не предупреждали.
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Вопрос к организаторам Майдана - где были все патриоты партий, организаторов Майдана все 5 лет безбожного грабительства НенькI , да позиции «непротивления зла насилию»?
Как это так, что война превратилась в АТО, где все «патриоты» были? А теперь вдруг проснулись? Все хотят, чтобы за 6 месяцев Новый Президент сделал то, что все пять лет не хотели делать предыдущие власти, это как-то нечестно получается... опять рассорить народ и в мутной водичке продолжать ловить рыбку?! Так это выглядит сегодня!
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У кормушки..ясен пень, их всё устраивало
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До уваги порохоботів! 9 грудня майдані відміняється. Ваш лідер запрошує усіх до себе додому. Будете собачу будку будувати. Бо нєкуй човна розгойдувати. Парубій може випасти.)))
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коли ми вже побачимо майдан зебилів, во славу зелі
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Ніколи.Бо зебилі не підуть за шмарклю ні за яких умов.Вони тільки в инете триндять
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Хоч серед організаторів віче були заявлені також "Батьківщина" і "Голос", але жодного прапора цих політсил на Майдані не було. Баба жЮля не вийшла мабуть щоб "настоящего друга" Бєню не втратити. А Вакарчук, кажуть, ходив по Майдану, але брати прапор своєї партії мабуть Пінчук не радив. Тому були тільки прапори "Європейської солідарності" і "Свободи".
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Не знаю,але баба з глузду з'їхала з принципом "ворог мого ворога-мій друг",бо ще вчора читав:""Львиная доля коррупционных денег, которые арестованы американским правосудием и заморожены , - это или в взятки, которые платила Тимошенко Лазаренко или результаты совместной коррупционной бизнес-деятельности Юлии Владимировны и Павла Ивановича", - сказал глава фракции БПП."
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Cегодня на Майдан вышло порядка двух тысяч человек - в основном активисты "Европейской солидарности". Поддержка от "Голоса" и "Батькивщины" оказалась призрачной - от обеих партий выступили по одному второстепенному депутату. На сцене не было ни Вакарчука, ни Тимошенко. И, судя по соцсетям, их вообще не было на акции (хотя Порошенко и говорил, что "Славко" где-то в толпе).
То есть тандем трех оппозиционных партий не сложился, и сопротивляться капитуляции продолжил сугубо Петр Порошенко. Да и то достаточно декоративно: со сцены больше пели, чем говорили.
Из националистов экс-президент смог завлечь на митинг только "Свободу". А вот "Нацкорпуса" не было на акции даже близко - хотя в октябре он составлял ударную силу "Штайнмайер-майдана".
"Страна" уже рассказывала, что подопечные Билецкого скорее всего не придут на майдан Порошенко. Так оно и произошло.
В чем причина фактического провала протестов, которые поначалу готовились весьма серьезно? И были поддержаны сразу тремя парламентскими партиями.
На этот счет есть ряд версий. Первая - Порошенко "слил" протест в обмен на отказ от уголовного преследования и снятия неприкосновенности. Это предположение уже озвучили близкие к "Слуге народа" телеграм-каналы.
Вторая версия - резко поменялась ситуация на внешней арене. Это может быть связано с одобрением МВФ 5-миллиардного кредита Украине. Которое произошло как раз накануне Порох-майдана. Но не только.
"Информация о предоставлении кредита появилась накануне саммита Нормандской четверки в Париже, где могли быть достигнуты договоренности с Россией по мирному урегулированию на Донбассе, а также по транзиту газа и о его прямых поставках в Украину.
Запад, вероятно, учёл опыт с Януковичем, который, не дождавшись от МВФ гарантий предоставления финансовой помощи, в ноябре 2013 года отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС и взял деньги у России. Теперь кредит предоставили ещё до переговоров с Путиным, чтобы, так сказать, заранее предотвратить нежелательное для Запада развитие событий", - анализирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".
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Вата, засунь свою методичку себе в одно место.
Там только на мосту и на ступеньках до 2 тысяч доходило.
А так, практически максимум из всех митингов за все время, если учесть, что приезжих практически не было.
Они все направились под АП пугать бубочку.
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а порохобот расскажет счас мне про 200 тыщ сторонников пороха?подождем полицейских данных, но пока вряд ли дотягивает даже до десятой части нормального майдана
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да, и за вату--в спам
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Голова на хряка схожий, дьячок як замориш, а Солоха гарна, так би i вдув!
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Кхе-кхе я хочу спитати: "Хто щє кого підтримує?"
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Поліція біля Офісу Зеленського застосувала силу до протестувальників - зламано та конфісковано сцену.

За свідченням очевидців, під час підготовки сцени та апаратури біля ОПу Зеленського для акції "Варта на Банковій", Нацгвардія та поліція Авакова силою конфіскувала сцену, відтіснивши організаторів заходу від неї та апаратури.
Що ж, ми бачимо який наказ віддав Зеленський, у той час доки він домовляється про щось невідоме українцям з ******....
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"Червоні лінії для Зе": на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним - Цензор.НЕТ 2629
Не зелебот, просто згадалось...
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Андрій Смолій

На Банковій нацгвардія та поліція оточила Офіс президента, скинула зі сцени координаторів Руху опору капітуляції та розібрала сцену.
Також правоохоронці не дають людям розміститися та поставити намети.
Ми це вже проходили. У 2013 році за часів Януковича. Сьогодні влада панічно боїться.
Це не демократія. Це авторитаризм.
Питання навіщо? Чому так боїться Зеленський? Хіба що завтра дійсно готується капітуляція та речі, які можуть провокували українців на протести.
Питань багато, відповідей немає.
Картинка зроблена. Влада йде за сценарієм Кремля. Це там шеренги озброєних до зубів правоохоронців не дають підійти до органів державної влади та висловити свою позицію.

"Червоні лінії для Зе": на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним - Цензор.НЕТ 7337
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Ребята инфа 100 процентов, из партии "Европейская Солидарность", за выход на митинг людям платят по 400 гривен. Конечно наверняка есть люди,которые выходят и бесплатно, но вцелом цена вопроса 400 гривен + горячий обед и бесплатный привоз с отвозом., на бул.Леси Украинки в Киеве стоят куча автобусов, лично разговаривал с водилами из Хмельника Винницкая область и Новоград Волынского пару часов назад.
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От ты брехло, сегодня 10.000 вышло за свою страну,а ты и дальше продолжай распространение своих тупых методичек,мокшанин
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да может и 20 тысяч вышло. Я же не спрою о количество людей,просто не все вышли за бесплатно, Я бы и сам пошел но за 1000 гривен не меньше. Если вы вышли бесплатно, то ето ваше право, но и рдугих людей которым нужно что-то кушать я не осуждаю.
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Полагаю,что скупавшие на выборах голоса за плесень могут назвать большие суммы,а что ж зефилитики не выходят против капитуляции?
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Просмотрел срач порохоботов и зелебобиков. МОЛОДЦЫ!!! КРАСАПЕТЫ!!! В этом закидывании друг друга какашками вы точно просрете Украину. Хочется сказать одно - "Может хватит уже меряться пиписьками а успокоившись подумать, что делать с лугандоном дальше, проанализировав ошибки прошлых пяти лет". Живя в "молодой республике дынырии", прочувствовав на собственной шкуре все прелести войны, хочу высказать свое мнение по поводу будущего Украины и луганды.

1. Минские соглашения прекратили фазу горячей войны. Как бы к ним не относились, но это ФАКТ!!
2. Минские соглашения не могут быть выполнены. Их выполнение по сценарию Киева - это поражение Москвы и наоборот по сценарию Москвы - это поражение Киева.
3. Местное население Донецка и Луганска в абсолютном большинстве не желают возврата в Украину. Люди очень активно получают паспорта России. Они не видят своего будущего в Украине.
Это исходные данные которые нужно принять и на их основе решить, что делать дальше. И я вижу только один путь, который устроит всех. Из минских соглашений взять на выполнение только два пункта : а) обмен пленными "всех на всех"; б) разведение войск, которое выведет военных из зоны поражения стрелковым оружием. Прекращения огня в ближайшей перспективе НЕ БУДЕТ, как бы этого не хотелось. И ВСЕ!!! Украина должна забыть про Луганск и Донецк. Кстати и про Крым тоже. Эти територии были просраны задолго до Пороха развалом собственной армии. Никто, кроме вас самих в этом не виноват. Можете дальше продолжать сраться, идиоты.
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Червоні лінії для Пу(тін), По(рошенко), Па(рубій), Па(вличко) і таких як вони!
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І всі сподівання звів на нівець Свиночолий.
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В общем, несостоявшийся соевый майдан, на который удалось свезти с Западной Украины всего несколько тысяч политических заробитчан, с полной очевидностью в очередной раз показал тотальный крах шоколадной идеологии, построенной на профессиональном патриотизме и пещерном национализме. Соевый мародер с упорством маньяка продолжает наступать на одни и те же грабли, пытаясь и дальше пропагандировать идеи, отбрасываемые большинством украинцев. Сегодняшний соевый шабаш по большому счету оказался никому не интересен, кроме его участников, получивших от организаторов по 300-400 грн.
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Як же сраколицю зєльону соплю рве : тут тобі і підкуп всіх і вся, тут тобі і "мінскіє саглашенія", тут тобі і "бальшинство, катороє паддєрживаєт прєзідєнта", тільки сциться виразити цю підтримку поза facebook (бо сцикотно - можна і вигрести по повній). Не сціть в кухоль зєльоні вас перевішають тільки після того, як підсмажать останнього зрадника "сракоблоківця"
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Лидер "Европейской солидарности", подписавший Минские соглашения, протестует против их выполнения. Это и понятно, ему война-мать родна. Ведь увеличил состояние за войну у 82 раза.. Но, что делает европейский человек Вакарчук в этой компании?
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Только обостренный бесконечным поеданием рошенок мозг соевого папуаса может переварить такой силлогизм: шоколадный подписант минских соглашений протестует против них, более того, трактует их как измену национальным интересам!!!
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"Шо ти гоніш, валянок сибірський"? За тими домовленностями повинні були проведені зміни до Конституції, вони є? Немає. Закон діє до 31 грудня, а що далі? Немає Закону, немає Мінську. Параскінь мазгамі, мацкалю, хоча, про що це я : які , там, в тебе мізки.
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шо Пєдрота що Зєльц-це одне шобло ***** ну + ще там між ногами бовтаються риги як *********** сир а так це одна шайка-лєйка і розводять хохлоту тупоголову))) запамятайте-з цієї Республіки Шкід вже ніц не вийде!
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Організатори цього маразму - злочинці! педро перейшов межу здорового глузду, збурюючи українців проти українців заради повернення до корита. А Юля - хоронить "Батьківщину" назавжди, на превеликий жаль. Невже роки беруть своє?!
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Завтра повестки в военкомат будут раздавать на Майдане?
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Вся ситуация, сюрреалистическое сумашествие како то ))
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