 Експертиза ДНК підтвердила, що передане найманцями РФ тіло без органів належить воїнові Роману Беспалому

Про це у фейсбуці повідомила волонтерка Дарина Андрусенко-Якотюк, передає Цензор.НЕТ.

Роман Беспалий потрапив у полон до окупантів у травні 2019 року. У листопаді окупанти віддали тіло чоловіка без внутрішніх органів, стверджуючи, що він наклав на себе руки і що це Роман Беспалий.

"Рома Беспалий - 99,9 ДНК. Підтвердження. Ми не знали нічого про його долю з моменту полону, як і не знаємо про інших наших хлопців досі. Рома повернувся додому", - написала волонтерка.

На фото: Роман Беспалий і його дружина Анжела

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