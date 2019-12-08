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 Події, Суспільство
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Все про:Донбас (8) Ян Осока (4) експертиза (1) полонені (4) Беспалий Роман (2)

 Експертиза ДНК підтвердила, що передане найманцями РФ тіло без органів належить воїнові Роману Беспалому

Експертиза ДНК у Дніпрі підтвердила особу чоловіка, тіло якого було передано окупантами в листопаді.

Про це у фейсбуці повідомила волонтерка Дарина Андрусенко-Якотюк, передає Цензор.НЕТ.

Роман Беспалий потрапив у полон до окупантів у травні 2019 року. У листопаді окупанти віддали тіло чоловіка без внутрішніх органів, стверджуючи, що він наклав на себе руки і що це Роман Беспалий.

"Рома Беспалий - 99,9 ДНК. Підтвердження. Ми не знали нічого про його долю з моменту полону, як і не знаємо про інших наших хлопців досі. Рома повернувся додому", - написала волонтерка.

Експертиза ДНК підтвердила, що передане найманцями РФ тіло без органів належить воїнові Роману Беспалому 01

На фото: Роман Беспалий і його дружина Анжела

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Експертиза ДНК підтвердила, що передане найманцями РФ тіло без органів належить воїнові Роману Беспалому 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164067
 
 
 Топ коментарі
 
Вечная память!!! Смерть сепарам и оккупантам!!
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Зеля , амнистия для уродов ?
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и с кем моника собирается мириться? с этими?
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ВАЗ-06 может на встрече придушишь тёзку? или слабо
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