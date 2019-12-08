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Все про:УПЦ МП (3) Епіфаній (1) ПЦУ (2)

 Епіфаній: З окремими архієреями УПЦ МП спілкуємося. Їхній перехід до ПЦУ стане сюрпризом

Православна церква України має хороші, але неофіційні відносини з деякими архієреями Московського патріархату. Тому не відкидаю, що частина з них згодом долучиться до помісної церкви.

Про це предстоятель ПЦУ Епіфаній розповів в інтерв'ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми маємо зараз хороші відносини з деякими архієреями РПЦ в Україні, але це неофіційні відносини. Ви розумієте, які наслідки будуть для архієрея, якщо Москва дізнається, що він спілкується з ПЦУ і позитивно налаштований щодо об'єднання в майбутньому", - сказав митрополит.

Він додав, що є такі архієреї УПЦ МП, які активно спостерігають за процесами в Україні і всередині об'єднаної Православної церкви України.

"Москва їм досі навіює, що це тимчасово, і вони (ПЦУ. - Ред.) не збережуть єдність. Але цього не сталося. Думаю, з часом ті архієреї, які мають таке бажання, побачать, що тут все стабільно, є динамічний розвиток, і ухвалять рішення (про перехід до ПЦУ. - Ред.)", - підкреслив Епіфаній.

Читайте також: У всіх храмах ПЦУ завтра молитимуться за мир і за перемогу України

Однак митрополит не береться прогнозувати, коли саме священнослужителі Московського патріархату відійдуть від церкви Росії і приєднаються до ПЦУ.

"Прогнози іноді бувають невдалими. Тому не хотів би прогнозувати, скільки буде, але частина архієреїв РПЦ в Україні долучаться до нас. Можливо, це стане для всіх сюрпризом", - підсумував владика.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164066
 
 
 Топ коментарі
 
ПЦУ і УГПЦ проводять по всій Україні молитви про порятування України від Зєлі переговорщика. А московські попи чому мовчать?
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Этот поп умнее клоуна в разы. И деньги вкладчиков ПриватБанка не воровал, и Украину, как тот клоун не обгаживал ну и т.д.
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ПЦУ і УГПЦ проводять по всій Україні молитви про порятування України від Зєлі переговорщика. А московські попи чому мовчать?
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Тому,що мацковськи попи-це агентура кгб. Вказівки ще ніхто ні роздає.
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Вася, ти хоча б розумієш, що саме ти наразі ляпнув?
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Потому что ПЦУ трубят перед собой как фарисеи,а в УПЦ моляться не напоказ,читайте Библию.
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в марте 2014 года пресс-служба возглавляемой Гундяевым организации утверждала буквально следующее:
"Еще в 1995 году Всемирный русский народный собор заявил, что русский народ - разделенная нация на своей исторической территории, которая имеет право на воссоединение в едином государственном теле. Одновременно будем надеяться и на то, что миссия российских воинов по защите свободы и самобытности этих людей и самой их жизни не встретит ожесточенного сопротивления, которое приведет к крупномасштабным столкновениям".
То есть, попы Гундяева разжигали войну и призывали украинцев не сопротивляться оккупации. На их рясах кровь не только украинцев, но и одураченных россиян. Гундяевцы ничем не отличаются от кровавых имамов ИГИЛ.
На Донбассе московские попы также открыто поддержали российских оккупантов.
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А вы сами в это верите?Первых христиан тоже обвиняли в отравлении колодцев,пожирании младенцев,и разврате,но это не означает что они это делали.Сейчас в эпоху развитых цифровых технологий можно записать на диктофон и пр. и показать общественности,но ни единого случая ни в УПЦ ни в РПЦ призыва к ненависти и кровопролитию зафиксировано не было а значит ваше вранье удалите из своей памяти,включите мозги люди которые читали Библию а потом приходят в храм и слышат призыв к убийству и др.они будут молчать?
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Ти просто не знаєш чим займалося і займається "мп" і до початку війни і нід час війни. Тому помовч зі своїм теоретизуванням.
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Как я не знаю, если я являюсь членом Церкви,может священство в своей голове и думает что то не хорошее,но проповедь в храме чисто по Библейски,ни капли политики.
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На Киевщине, в с. Глеваха, местный священник Украинской православной церкви Московского патриархата, гражданин Украины, решил проявить «патриотизм наоборот» - стал во время богослужения раздавать листовки с призывом «…молиться за «православных братов - ополченцев» (сепаратистов, террором занимающимися на Донбассе), борющихся против жидобандеровской хунты…», хотя высшее руководство церквей обоих патриархатов, что Украинского, что Московского, провозгласило запрет священникам в политику лезть.
Паства возмутилась и тут же проявила настоящий патриотизм - «сдала» попа-сепаратиста СБУ.
- Наши дети и мужья единство и независимость Украины отстаивают, кровь свою на Донбассе проливают, противостоя разжиганию гражданской войны в Украине, а ты предлагаешь за их убийц молиться?!
*
«… в Самаре какой-то священник отказался приобщить привезенного из Манчжурии умирающего от ран солдата по той причине, что на войне он убивал людей. Какой ужас должен был пережить этот несчастный верующий солдат, отдавший свою жизнь родине и вместо благодарности в минуту смерти выслушавший от духовного пастыря лишь слово осуждения! Какое впечатление должен был этот факт произвести на его товарищей!». ( Генерального штаба генерал-майор Е.И. Мартынов, «Из печального опыта русско-японской войны»).
История повторяется. Прошла информация, что один из священников Украинской православной церкви Московского патриархата, на Хмельниччине, отказался отпевать бойца батальйона, принимавшего участие в АТО и погибшего там. Причина отказа была аналогичной вышеуказанной, выдвинутой более века назад… Как восприняли этот отказ родители, родственники и друзья погибшего, догадаться нетрудно. И подобные случаи не одиноки, когда «пастыри духовные», «прикормленные» Кремлем, лезут в политику, оправдывая сепаратистов Донбасса, «заваривших кровавую кашу».
Результат стал появляться незамедлительно - прихожане церквей Московского патриархата стали массово переходить или всем приходом, или индивидуально, в лоно УПЦ Киевского патриархата…
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Ну если это правда то правильно.Церковь Христова должна призывать к любви.
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Давай после клоуна попа. Типа хуже не будет.
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Этот поп умнее клоуна в разы. И деньги вкладчиков ПриватБанка не воровал, и Украину, как тот клоун не обгаживал ну и т.д.
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О!!!
Той самий випадок, коли лікаря-психіатра самого вже пора відправити на дурку Епіфаній: З окремими архієреями УПЦ МП спілкуємося. Їхній перехід до ПЦУ стане сюрпризом - Цензор.НЕТ 989
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Я верю в Бога , но по-своему . Не прошу . Делаю всё сам . Может быть он мне помогает , он тоже человек . Епифаний: С отдельными архиереями УПЦ МП общаемся. Их переход в ПЦУ станет сюрпризом - Цензор.НЕТ 8938
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Стукайте і відчинять вам двері,
Просіть і дано буде вам,
Шукайте і знайдете!

Бог нічого не дає просто в руки. Божий Дар все одно шукати і знайти доведеться. Знаходить лиш той, хто шукає.
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Ну да , а если к тебе каждый день будут ломиться в двери и просить ? Не надо себя обманывать , я уже не говорю за остальных .
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Як в тому анекдоті...
Я то допоможу, але ти хоча б білет купи Епіфаній: З окремими архієреями УПЦ МП спілкуємося. Їхній перехід до ПЦУ стане сюрпризом - Цензор.НЕТ 3842
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знаю в харькове несколько священиков мп которые готовы перейти и приход думаю пошел бы за ними , но думаю что ниче неполучиться -кернес недаст (он ведь главный православный в ха ))))
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Гепа православный? Епіфаній: З окремими архієреями УПЦ МП спілкуємося. Їхній перехід до ПЦУ стане сюрпризом - Цензор.НЕТ 8370 Примерно так же, как я - буддист.
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божечки.. і є ще дебіли що вірять що хєрнес.. бєня.. юдя це якась "б-гообрана"мішпуха яка в Україні керує ЛЮДЬМИ? Епіфаній: З окремими архієреями УПЦ МП спілкуємося. Їхній перехід до ПЦУ стане сюрпризом - Цензор.НЕТ 7399
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Он добавил, что есть такие архиереи УПЦ МП, которые активно наблюдают за процессами в Украине и внутри объединенной Православной Церкви.

Сказал, что есть продуманные попы, которые пока наблюдают, куда качнётся. Потом решат - перебегать или нет.
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100%. Хитрожопое стадо, в рясах. Держатся за свои приходы, как нардепы, за свои мандаты.
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Так кормушка ж. Кто-то магазин открывает, кто-то в мэры лезет, а кто-то приход подгребает. А цель у всех одна и та же - бабло. Только тот, который с магазином, прямо об этом заявляет, а двое других про спасение души и народное благо натряхивают.
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Тепер ви розумієте вислів, що у дзеркала два обличчя?
Адже, наразі ви так само праві, як і Єпіфаній...
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Частные самолеты есть у многих архиереев в России, у нескольких митрополитов УПЦ (МП). Каждый из них объясняет, что без своих (!) самолетов и вертолетов им сложно будет добираться до своих прихожан . Да-да, вертолеты и самолеты (!), именно у тех епископов, которые при постриге в монашество давали обет нестяжания и отречения от всего мирского. Недаром один из святых сказал: "Дно ада устлано архиерейскими ризами", а другой добавил: "Там, в аду, епископы стоят друг у друга на головах в несколько рядов".
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Корыто - преходящее . Оно теперь зелёное .
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Это как раз сегодня самая главная тема, порохоботы хотят госпереворот устроить.
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Так собирай кодлу и иди розганять протестующих. Кстати там топаз кромський с кичи откинулся тоже возьми не забудь
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Это правильно, но говорить об этом заранее не обязательно, чтобы Гундяев не начал расследование в стиле КГБ с заменой неугодных на лояльных. Пусть переход этих епархий в ПЦУ таки да станет сюрпризом.
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Кто бы, что не говорил, но обретение автокефальной церкви, огромное достижение Украины.
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Вполне согласен и как только другие поймут что процес не обратим присоединятся, невозможно сидеть на 2 стульях всю жизнь и начало УПЦ это есть огромный вклад именно в развитие государства и его отличия от Мордора...
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Звичайно. Цьому радіють не тільки вірні ПЦУ, а також віруючи інших конфесій.
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Лапотные попы - это полбеды еще.Нужно чтобы паства созрела,народ надо вести за собою.
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Сначала нужно зачистить от кацаПсин Почаевскую Лавру!! И так потихоньку дальше!!!! Все нужно делать тихой сапой,чтобы не волновалось руссобыдло, которого у нас в Украине очень много. Пока Совки не подохнут естественной смертью,пока у нас они есть ХОЛУИ ПУТЛЕРА!
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Направление задано. Теперь все будет двигаться в этом направлении. Местами быстро, местами медленно, но двигаться. Уверен, когда хватка костлявой руки кремля ослабеет переходы посыпятся, как грибы после дождя. И главное в этом вопросе эволюция, и никаких революционных потрясений на религиозной почве. Пусть пока медленно, но вперед.
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В Україні москальського бидла не більше 5% а інші 25% ПРОСТО БИДЛО... Епіфаній: З окремими архієреями УПЦ МП спілкуємося. Їхній перехід до ПЦУ стане сюрпризом - Цензор.НЕТ 1939
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сегодня у христиан ( и католиков и православных.кроме мацковских сектантов) начинается ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ рождественского поста АДВЕНТА
в венке АДВЕНТА зажигают вторую свечу
Епіфаній: З окремими архієреями УПЦ МП спілкуємося. Їхній перехід до ПЦУ стане сюрпризом - Цензор.НЕТ 2072
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отмечаем 25 декабря РОЖДЕСТВО со всем христианским миром и будем жить как люди .а не как лапти
и тогда с чистой совестью можно пить на новый год
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Сережа Думенко тебя сюрприз ждет на Страшном Суде.
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А тех, для кого московский патриархат важнее веры, гарантированы от сюрпризов?
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Это как важнее,вы сами то поняли что написали?
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Я с вами уже общалась и хорошо помню, кого вы здесь защищаете. Вы против украинской церкви, получившей Томос. Отсюда и вопрос: лично вы гарантированы от сюрприза, защищая московский патриархат, забыв о вере? Что для вас важнее: упц мп или вера в Бога?
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Это что интеграция УПЦ МП в УПЦ КП?Иными словами официальное внедрение ФСБ в ФБР или в Пентагон.
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