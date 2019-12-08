 Епіфаній: З окремими архієреями УПЦ МП спілкуємося. Їхній перехід до ПЦУ стане сюрпризом

Про це предстоятель ПЦУ Епіфаній розповів в інтерв'ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми маємо зараз хороші відносини з деякими архієреями РПЦ в Україні, але це неофіційні відносини. Ви розумієте, які наслідки будуть для архієрея, якщо Москва дізнається, що він спілкується з ПЦУ і позитивно налаштований щодо об'єднання в майбутньому", - сказав митрополит.
Він додав, що є такі архієреї УПЦ МП, які активно спостерігають за процесами в Україні і всередині об'єднаної Православної церкви України.
"Москва їм досі навіює, що це тимчасово, і вони (ПЦУ. - Ред.) не збережуть єдність. Але цього не сталося. Думаю, з часом ті архієреї, які мають таке бажання, побачать, що тут все стабільно, є динамічний розвиток, і ухвалять рішення (про перехід до ПЦУ. - Ред.)", - підкреслив Епіфаній.
Однак митрополит не береться прогнозувати, коли саме священнослужителі Московського патріархату відійдуть від церкви Росії і приєднаються до ПЦУ.
"Прогнози іноді бувають невдалими. Тому не хотів би прогнозувати, скільки буде, але частина архієреїв РПЦ в Україні долучаться до нас. Можливо, це стане для всіх сюрпризом", - підсумував владика.
"Еще в 1995 году Всемирный русский народный собор заявил, что русский народ - разделенная нация на своей исторической территории, которая имеет право на воссоединение в едином государственном теле. Одновременно будем надеяться и на то, что миссия российских воинов по защите свободы и самобытности этих людей и самой их жизни не встретит ожесточенного сопротивления, которое приведет к крупномасштабным столкновениям".
То есть, попы Гундяева разжигали войну и призывали украинцев не сопротивляться оккупации. На их рясах кровь не только украинцев, но и одураченных россиян. Гундяевцы ничем не отличаются от кровавых имамов ИГИЛ.
На Донбассе московские попы также открыто поддержали российских оккупантов.
мп?
Паства возмутилась и тут же проявила настоящий патриотизм - «сдала» попа-сепаратиста СБУ.
- Наши дети и мужья единство и независимость Украины отстаивают, кровь свою на Донбассе проливают, противостоя разжиганию гражданской войны в Украине, а ты предлагаешь за их убийц молиться?!
*
«… в Самаре какой-то священник отказался приобщить привезенного из Манчжурии умирающего от ран солдата по той причине, что на войне он убивал людей. Какой ужас должен был пережить этот несчастный верующий солдат, отдавший свою жизнь родине и вместо благодарности в минуту смерти выслушавший от духовного пастыря лишь слово осуждения! Какое впечатление должен был этот факт произвести на его товарищей!». ( Генерального штаба генерал-майор Е.И. Мартынов, «Из печального опыта русско-японской войны»).
История повторяется. Прошла информация, что один из священников Украинской православной церкви Московского патриархата, на Хмельниччине, отказался отпевать бойца батальйона, принимавшего участие в АТО и погибшего там. Причина отказа была аналогичной вышеуказанной, выдвинутой более века назад… Как восприняли этот отказ родители, родственники и друзья погибшего, догадаться нетрудно. И подобные случаи не одиноки, когда «пастыри духовные», «прикормленные» Кремлем, лезут в политику, оправдывая сепаратистов Донбасса, «заваривших кровавую кашу».
Результат стал появляться незамедлительно - прихожане церквей Московского патриархата стали массово переходить или всем приходом, или индивидуально, в лоно УПЦ Киевского патриархата…
Той самий випадок, коли лікаря-психіатра самого вже пора відправити на дурку
Просіть і дано буде вам,
Шукайте і знайдете!
Бог нічого не дає просто в руки. Божий Дар все одно шукати і знайти доведеться. Знаходить лиш той, хто шукає.
Я то допоможу, але ти хоча б білет купи
Сказал, что есть продуманные попы, которые пока наблюдают, куда качнётся. Потом решат - перебегать или нет.
Адже, наразі ви так само праві, як і Єпіфаній...
в венке АДВЕНТА зажигают вторую свечу
и тогда с чистой совестью можно пить на новый год