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 Суспільство
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Все про:Берлін (1) фестиваль (1) Сенцов (2)

 Сенцов відмовився йти на вечірку Європейського кінопризу в ресторан "Москва": Європейці не розуміли, чому

Колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов відвідав церемонію вручення Європейського кінопризу в Берліні і відмовився від гала-вечірки в ресторані "Москва". Він також зазначив, що йому не дали виступити.

Про це Сенцов написав на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені чомусь не дали виступити: чи побоюючись моєї неідеальної англійської, чи політичних тем, яких я б не оминув. Загалом цей німий номер мені дуже не припав до душі, а коли з'ясувалося, що вечірка після церемонії відбуватиметься в ресторані "Москва", багато стало зрозуміло. Звичайно, я туди не пішов. Ми влаштували своє окреме українське паті, а європейці ніяк не могли зрозуміти, що проблема в назві. Для них у цьому немає проблеми, і це багато що пояснює, адже по них не стріляють із мінометів", - зауважив Сенцов.

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Водночас він уточнив, що бував на багатьох церемоніях нагородження, і ця була однозначно найкращою з них.

"Уже заради того, щоб побачити наживо прекрасну Жульєт Бінош, варто було сюди приїхати. Витримати баланс між урочистістю, непафосністю і гумором на подібних заходах дуже важко, але організаторам EFA це вдалося", - зазначив режисер.

Сенцов відмовився йти на вечірку Європейського кінопризу в ресторан Москва: Європейці не розуміли, чому 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164065
 
 
 Топ коментарі
 
Молодец !!! Вот так нужно ВСЕМ себя вести !!!
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Когда европейцам отобьют почку и отрежут руку, тогда будут понимать лучше, а так что им понимать в своем зажиточном мирку.
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7 июля 2016 года на сессионном заседании депутаты Киеврады проголосовали за переименование проспекта в честь Степана Бандеры. Сенцов відмовився йти на вечірку Європейського кінопризу в ресторан "Москва": Європейці не розуміли, чому - Цензор.НЕТ 3705
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Хм, парадокс в том, что в Берлине нет ресторана Москва. Было кафе Москва, оно давно закрыто и выставлено на продажу.
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Работает это кафе! В нем еще буфет "наташа" имеется!
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Правильна позиція,як людини і як громадянина.
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Європейці дуже бояться вийти з зони свого комфорту та заможності, до яких вони так звикли, навіть в розмові повинно бути все лагідно, всім комфортно, обов'язково потрібно обходити гострі кути. Комфорт,спокій, насолода, все повинно ласкати і взір і слух...це добре в ідеальному світі, але не потрібно забувати, що світ не ідеальний, особливо поки так близько все ще існує азіопська недоімперія Зла та Брехні, четвертина якої знаходиться в Європі, так близько....
переважна більшість європейців вже все забула про страшні роки першої та другої світової війни...війна, горе, смерть десь далеко...ні, вони поруч, тут, в Європі, у ваших сусідів...і до речі, вони продовжуються і тому, що європейці ні на сантиметр не хочуть вийти із зони комфорту та чесно, без окуляр подивитися на світ, на реальний світ, бояться відмовитися хоча б від одного звичного свого круасан та кави на сніанок...хоча б від одного...
вони бояться війну, смерть, підлість назвати своїми іменами, а вбивць та біснуватих людожерів назвати їх справжніми іменами, замість того, щоб танцювати перед ними марлезонські балети, за які вбивці готові так добре платити.
вони вірять, що якщо справжню війну, смерть, підлість не називати їх справжніми іменами в житті, максимум - деколи і тільки в кіно не для всіх, то війна, смерть, підлість так і залишаться тільки в кіно, ніколи е торкнувшись їх...

В Україні більшість виявилась такою ж, вона також боїться вийти з зони свого комфорту, вони не бачуть, нічого не хочуть чути протягом вже шести років про біду, війну, смерть, горе, які поруч....вони втомились...вони хочуть жерти перед екранами на своїх диванах..вони хочуть реготати...їм все рівно...вони втомились...
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