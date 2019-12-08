 Сенцов відмовився йти на вечірку Європейського кінопризу в ресторан "Москва": Європейці не розуміли, чому

Про це Сенцов написав на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мені чомусь не дали виступити: чи побоюючись моєї неідеальної англійської, чи політичних тем, яких я б не оминув. Загалом цей німий номер мені дуже не припав до душі, а коли з'ясувалося, що вечірка після церемонії відбуватиметься в ресторані "Москва", багато стало зрозуміло. Звичайно, я туди не пішов. Ми влаштували своє окреме українське паті, а європейці ніяк не могли зрозуміти, що проблема в назві. Для них у цьому немає проблеми, і це багато що пояснює, адже по них не стріляють із мінометів", - зауважив Сенцов.
Водночас він уточнив, що бував на багатьох церемоніях нагородження, і ця була однозначно найкращою з них.
"Уже заради того, щоб побачити наживо прекрасну Жульєт Бінош, варто було сюди приїхати. Витримати баланс між урочистістю, непафосністю і гумором на подібних заходах дуже важко, але організаторам EFA це вдалося", - зазначив режисер.
Суд отменил переименование улиц в Киеве в честь Бандеры и Шухевича
"Суд в Киеве отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович."
переважна більшість європейців вже все забула про страшні роки першої та другої світової війни...війна, горе, смерть десь далеко...ні, вони поруч, тут, в Європі, у ваших сусідів...і до речі, вони продовжуються і тому, що європейці ні на сантиметр не хочуть вийти із зони комфорту та чесно, без окуляр подивитися на світ, на реальний світ, бояться відмовитися хоча б від одного звичного свого круасан та кави на сніанок...хоча б від одного...
вони бояться війну, смерть, підлість назвати своїми іменами, а вбивць та біснуватих людожерів назвати їх справжніми іменами, замість того, щоб танцювати перед ними марлезонські балети, за які вбивці готові так добре платити.
вони вірять, що якщо справжню війну, смерть, підлість не називати їх справжніми іменами в житті, максимум - деколи і тільки в кіно не для всіх, то війна, смерть, підлість так і залишаться тільки в кіно, ніколи е торкнувшись їх...
В Україні більшість виявилась такою ж, вона також боїться вийти з зони свого комфорту, вони не бачуть, нічого не хочуть чути протягом вже шести років про біду, війну, смерть, горе, які поруч....вони втомились...вони хочуть жерти перед екранами на своїх диванах..вони хочуть реготати...їм все рівно...вони втомились...