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Все про:Одеса (2241) пожежа (1911) ДСНС (2168)

 Пожежа в одеському коледжі: 10 загиблих, розбір завалу триває

Станом на 9:00 8 грудня тривають заходи з ліквідації наслідків пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загалом унаслідок пожежі загинуло 10 осіб:
- 4 грудня о 12:20 одна жінка померла в лікарні;
- 5 грудня о 17:40 тіло однієї людини виявлено під час проведення пошукових робіт;
- 6 грудня о 15:30 під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих;
- 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло однієї людини;
- о 16:30 під час розбору завалів виявлено тіла двох осіб;
- о 18.35 у лікарні від отриманих травм помер рятувальник;
- 8 грудня о 8:30 під час розбору завалів виявлено тіла ще двох осіб.

Загалом постраждало 30 осіб (у лікарнях залишається 9 осіб).

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи тривають.

Читайте також: Президент оголосив 8 грудня днем жалоби за жертвами пожежі в одеському коледжі

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Читайте також: "Надії, що в будівлі залишаються вижилі, немає", - заступник начальника облуправління ДСНС Крицький про хід рятувальних робіт в одеському коледжі

Перевірити стан протипожежної безпеки установ із масовим перебуванням людей Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.

Пожежа в одеському коледжі: 10 загиблих, розбір завалу триває 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164064
 
 
 Топ коментарі
 
траур говорите Зеленский обьявил сегодня?Пожар в одесском колледже: 10 погибших, разбор завала продолжается - Цензор.НЕТ 66
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лагерь отдыха "Виктория", хостел "Токио", теперь вот это …… и всё Одесса . Сколько нужно ещё трагедий что бы что то поменять в этом плане в этом городе ?
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лагерь отдыха "Виктория", хостел "Токио", теперь вот это …… и всё Одесса . Сколько нужно ещё трагедий что бы что то поменять в этом плане в этом городе ?
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траур говорите Зеленский обьявил сегодня?Пожар в одесском колледже: 10 погибших, разбор завала продолжается - Цензор.НЕТ 66
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Совсем за не дорого любой зелескот расскажет почему в этом виноват петя.
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Вы хоть на таких темах можете нейтрально без политики и оскорблений других людей обойтись?
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На деньги вкладчиков привата працюешь бот копеечный?
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Андрей, они - не могут! Им плевать на Одессу, на погибших, они пайку отрабатывают.
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Он это не писал.
Не надо жить в иллюзиях.
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Откуда ты знаешь что он это не писал?
Мне все равно кто писал,я то постоянно читаю " порохоскот",а это просто калька.
Так что получается что 25% граждан Украины так называть можно,а 75% нельзя?
Это вы политологию в Трускавце изучали?
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Совершенно верно. Нельзя использовать такие слова.
Лично я пишу сторонник/избиратели Порошенко/Зеленского
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На форуме есть общие правила.
Если за это не банят копеечных ботов значит это не нарушение.
Прекращайте истерить.
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Вот так живёшь и думаешь, что у тебя какие-то проблемы, неприятности и трудности. А потом читаешь такие новости и понимаешь, что не так всё у тебя плохо. Вот у кого-то жизнь поменялась в одночасье на До и После...
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Мимоволі згадуються підриви будинок з жителями у кацапів. І таке доречне оголошення трауру якраз сьогодні...
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Да.
Появилось такое не приятное подозрение....
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Вы реально больные если такой бред в голову лезет.
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А чем мы отличаемся от раши?
Смотри у нас даже точно такие же пожары происходят и точно так же их нечем тушить и точно так же погибают люди?
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Руководство ДСНС в Одессе должны сидеть в тюрьме,рядом с мэром города Трухановым
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причем тут Труханов ? Виновато МНС Украины в Киеве и ваше долбаное министерство. Труханов не отвечает за противопожарную безопасность . Людей нечем было спасать , у низ нет батутов даже!!! Все разворовано
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Мэр несет прямую ответственность за состояние служб и противопожарную безопасность
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Мэр несет ответственность за состояние службы МНС и противопожарную безопасность??? Вы больны дяденька. Приведите норму, закон плиз
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Премьер-министра в отставку ! Гончарука на нары ))))))
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А что так слабо, требуй уже импичмент президента за то что не проконтролировал пожарную безопасность в этом здании..
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За это ему не уплОчено.
В методичке такого нет.
Это в методичках про петю такое было.
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Дуже дивно так це все було зрозуміло що там 15 загиблих з самого початку. проте вирішили відкласти оголошення трауру на 8 грудня коли знайшли лише 10, а коли буде 15 тіл - 9-10 грудня то траур продовжать.
Була дана вказівка не підіймати тіла, аби не було соціального вибуху та скористатися цією подією для недопущення масових заходів в Києві - отже маємо Януковича 2.0.
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Не неси чушь, массовые мероприятия все равно пойдут, Петя уже свозит людей автобусами, и в понедельник будет продолжение.
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Думаю, що там будуть не тільки прихильники Порошенка.
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Це трагічна подія, а траур треба було робити лише в Одесі.
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