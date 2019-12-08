 Пожежа в одеському коледжі: 10 загиблих, розбір завалу триває

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загалом унаслідок пожежі загинуло 10 осіб:

- 4 грудня о 12:20 одна жінка померла в лікарні;

- 5 грудня о 17:40 тіло однієї людини виявлено під час проведення пошукових робіт;

- 6 грудня о 15:30 під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих;

- 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло однієї людини;

- о 16:30 під час розбору завалів виявлено тіла двох осіб;

- о 18.35 у лікарні від отриманих травм помер рятувальник;

- 8 грудня о 8:30 під час розбору завалів виявлено тіла ще двох осіб.

Загалом постраждало 30 осіб (у лікарнях залишається 9 осіб).

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи тривають.

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Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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Перевірити стан протипожежної безпеки установ із масовим перебуванням людей Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.