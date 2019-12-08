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 Політика України
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Все про:Зеленський (3813) Кулеба Дмитро (183) нормандська четвірка (773)

 Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба

Президент Володимир Зеленський готовий до майбутньої зустрічі в "нормандському форматі", на якій відстоюватиме український порядок денний.

Про це написав віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю сценарії, які обговорювала і затвердила Рада національної безпеки й оборони України, оскільки не є її членом. Але я точно знаю, що президент Володимир Зеленський їде в Париж із реальним бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним", - зазначив він.

На думку Кулеби, сам факт "нормандської зустрічі" - це досягнення.

"Український президент їде туди захищати український інтерес. Він обіцяв людям мир. Він бореться за нього. І з того, що я бачив і знаю, він бореться за мир на українських умовах. Тому зараз Зеленського і всю нашу делегацію варто підтримати", - додав Кулеба.

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"У понеділок буде спроба зробити крок у бік повернення (Донбасу і Криму. - Ред.). Перед Зеленським сидітиме Путін - машина, у якої немає опозиції, громадської думки та цінності людського життя і яку дратує сам факт нашого існування. Дуже складно витримувати такий діалог. Але наскільки я знаю, Зеленський готується витримати його і нав'язати свій.

Зараз всім складно. Ми можемо мати різні думки щодо розвитку країни, але зараз я б все це відклав убік. Переживемо понеділок, тоді подивимося", - резюмував віцепрем'єр-міністр.

Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164062
 
   
 Топ коментарі
 
Дивись клоун, йолка тобі буде якщо шо.
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Зеленский едет в Париж с желанием победы..

Да наплевать с каким желанием он едет, важно с каким результатом приедет.
«Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания»
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ЖЕЛАТЬ И МОГЕТЬ РАЗНЫЕ ВЕЩИ РАЗ
ВЕРНУТЬСЯ ДЛЯ ЧЕГО И КОГО?? ДВА
ВЕРЕТСЯ ЛИ ХОТЬ ЧУТОЧКУ ПОУМНЕВШИМ.. ТРИ...

ЕСЛИ ПРОДАСТ интересы Украины вольно или невольно Вольдермар лучше и не пытайтесь въехать даже на кривой козе...
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Наивный, брехливый или крайне глупый? Похоже, что тупое брехло, быть до такой степени наивным в 42года не может нормальный человек.
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У нього трускавецький диплом, а це не абищо.
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А я взагалі їх не люблю!
Мені обов'язково про це на форумі сповіщати? Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3705
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Скажу сразу вычеркнул и Пороха и Зелю на выборах.Но кто бы как к нему не относился(к Зеле) я считаю что Вакар на данный момент прав,и Зелю надо поддержать и надеяться,что всё пройдёт по сценарию который выгоден УКРАИНЕ.Ну,а если стратит и произойдёт сдача интересов УКРАИНЫ тогда уже спрашивать с него и его клоунов. Но делать это мирно и в правовом русле,потому что ещё одна война в центре страны,это будет жопа полная.
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Так порох и создаёт картинку, типа гражданская война. Это он поддерживает ху.ла
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Думаете зеклованы устроят войну? Да они в его поддержку без хорошей оплаты не выйдут! А откуда у слуг и Зельцмана,живущих честно,на одну зарплату,деньги на поддержжку?
Самому не смешно?
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И себе не оставили? Все отдали на борьбу с Порошенком!
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Я не за того , но ... , я не поддерживаю того-то , но ... - палишся , тварь крямлеботная . Меняйте методы , вас с таким подходом к работе уже сразу за версту видно . Путлером воняет .
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Ооо. Пошла жара. И пофиг, что а Украине объявлен день траура. Противники встречи Зеленского в нормандском формате - на посту.
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земадрилы не дремлют! Им сегодня по лишней стопки боярышника выдали, чтоб отмазывали величайшего плидера современности Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5663
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Где? Убогое. Я ни слова не сказал кто. Ярлыки не вешаю. Написал же "противники встречи...". А ты сразу о себе.
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а то никто не понимает почему именно сегодня вазелин объявил траур вопреки всех принятых правил - траур объявляется или на следующий день после трагедии или когда найдены и опознаны все жертвы и спасательные работы завершены
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Нет никаких правил. Ты себе их придумал. И пытаешься навязать остальным.Раздули на трагедии и в преддверии нормандской встречи политический шабаш. Позорище. Лучше бы молчали.
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"Имею желание купить дом,но не имею возможности.
Имею возможность купить козу,но не имею желания"
Может лучше кловану вообще ничего не покупать,чем купить "козу",по своим возможносоям?
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Слушать нужно не Кулебу, он пустышка, а Ермака....
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нельзя так писать. нужно писать все это мыролюбные реформаторские конфеты.
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Наступного року народні депутати від партії "Слуга народу" поїдуть до США на навчання за програмою Конгресу "Open World
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Пусть хотя бы фотографии погибших за период " не стрелять" с собой возьмет. И макрону( новому другу ****) покажет
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Пусть сначала педро ответит за Иловайск и Дебальцево
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Уставшим от войны хатоскрайникам:
- Стройки Колымы и Магадана ждут ваши мозолистые руки. Еще не заросли тропинки, протоптанные вашими отцами и дедами
Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7850
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Транш на 4лярда підписали з МВФ, ось його маленький козер, але більше може бути тільки його"яйця"якщо він мужик...)
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«Я ему (Путину) скажу: ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» - поделился своими мечтами Зеленский.

Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5244
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Хрюкапітуляція усея страні.
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Пусть надежда, вера и единство украинского народа помогут Президенту одержать Победу!
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Ты всё наивная продолжаешь верить евреям? Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 59Ну-ну. Моисей 40 лет водил КОЗУ, а этот всего за полгода украинские земли распродал. Что-то мне подсказывает, что и ***** Украину сдаст не глядя.
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Результат будет - Украина с раковыми опухолями рашистских дЫр в своем теле, которые сама же и финансирует в первоочередном порядке, рассея не у дел, но при этом все в дЫрах конролирует, кремлядь формально умывает руки и с нее снимают санкции, которые так мешают проституирующей Европке очень выгодно для себя торговать с азиопской паРашей, ни о каких компенсациях со стороны обосРахи, о ее ответственности за агрессию, за аннексию все забывают, о Крыме забывают, иногда ритуальные, ничего не значащие фразы,. ботоксный Сцарек-лысогном и другой курдуплик, ЗеЧмо -вЯликия миротворцы...занавес.
рашка в дамках, Украина- в полной жопе , никого не интересует и не заботит .
хАхлы-малоросы, они же ЗеБилы, убогая ,тупая серая масса идиотов и инфантилов сделали это вместе, ну а Украина, Украина превращается... в ничего не значущу малороссию, возможно, в федеральный округ вЯликай рассеи...
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Щиро бажаю успіху Президенту України на завтрішніх перемовинах.. Тільки вороги України можуть бажати йому іншого..
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Интересно, кого из пуйлов кремль отправит к Зе на посрамление? - ботоксного? удмурта? дряхлого рогатого подполковника? или таёжного собутыльника Шойгу?
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бросьте эту глупую,провинциальную хрень о двойниках. пуйло все то же, мелкий гопник из питерской подворотни, выросшей до узурпатора вся раши-паРаши, никаких двойников нет, просто ботоксную бабушку с некоторыми половыми признаками дедушки так колотит от постоянных "улучшений" своей, с позволения сказать, морды лица- ботоксы, филлеры, подтяжки, они какое угодно лицо превращают в маску-подушку, вы хотя бы на Микки Рурка просмотрите.
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Разговор будет о том,как передать 100млрд.$,за Украину,жидам,фсё,коломойский уже назначил цену,давно.
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главный барыжник кусает ногти, что кроме 8% в Раде ему светит только срок, а не доля.
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Можеш никуда не ехать придурок
Тебя Украина запомнит как одного из самых позорных явлений в истори государства наряду с Парашенко.
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Давай Зеленский! Жги! Войди в Историю! Что бы о тебе и через столетия легенды слагали - и в СССР 2.0, и в Европе. Это твой шанс стать новым Богданом Хмельницким. Такое бывает раз в 500 лет!

Просто сделай это, мы верим в тебя! Не сомневайся ни в себе, ни в России. Прочь страх и сомнения, победа будет за нами!
Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4339
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Парашенко тоже любил на палочку чая к проросийскому макрону сгонять, давай зеленомордый продолжай в том же духе 👎
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Не знаю з якими там "бажаннями" їде до Парижу Вофка Янєлох, але в аеропорту було помічено, як на борт номер 1 були завантажені вофкіне любиме піаніно разом з хором малчіков з 95 сортиру, а також бочка вазеліну і ящик презервативів "ПріЗєдєнтскіє"
Так що Моніка Зелінскі вже повністю готова прийняти з усіх сторін і в любій кількості
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