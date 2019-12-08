 Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба

Про це написав віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю сценарії, які обговорювала і затвердила Рада національної безпеки й оборони України, оскільки не є її членом. Але я точно знаю, що президент Володимир Зеленський їде в Париж із реальним бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним", - зазначив він.

На думку Кулеби, сам факт "нормандської зустрічі" - це досягнення.

"Український президент їде туди захищати український інтерес. Він обіцяв людям мир. Він бореться за нього. І з того, що я бачив і знаю, він бореться за мир на українських умовах. Тому зараз Зеленського і всю нашу делегацію варто підтримати", - додав Кулеба.

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"У понеділок буде спроба зробити крок у бік повернення (Донбасу і Криму. - Ред.). Перед Зеленським сидітиме Путін - машина, у якої немає опозиції, громадської думки та цінності людського життя і яку дратує сам факт нашого існування. Дуже складно витримувати такий діалог. Але наскільки я знаю, Зеленський готується витримати його і нав'язати свій.

Зараз всім складно. Ми можемо мати різні думки щодо розвитку країни, але зараз я б все це відклав убік. Переживемо понеділок, тоді подивимося", - резюмував віцепрем'єр-міністр.