 Зеленський їде в Париж із бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним, - Кулеба

Про це написав віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Я не знаю сценарії, які обговорювала і затвердила Рада національної безпеки й оборони України, оскільки не є її членом. Але я точно знаю, що президент Володимир Зеленський їде в Париж із реальним бажанням перемоги й абсолютно українським порядком денним", - зазначив він.
На думку Кулеби, сам факт "нормандської зустрічі" - це досягнення.
"Український президент їде туди захищати український інтерес. Він обіцяв людям мир. Він бореться за нього. І з того, що я бачив і знаю, він бореться за мир на українських умовах. Тому зараз Зеленського і всю нашу делегацію варто підтримати", - додав Кулеба.
"У понеділок буде спроба зробити крок у бік повернення (Донбасу і Криму. - Ред.). Перед Зеленським сидітиме Путін - машина, у якої немає опозиції, громадської думки та цінності людського життя і яку дратує сам факт нашого існування. Дуже складно витримувати такий діалог. Але наскільки я знаю, Зеленський готується витримати його і нав'язати свій.
Зараз всім складно. Ми можемо мати різні думки щодо розвитку країни, але зараз я б все це відклав убік. Переживемо понеділок, тоді подивимося", - резюмував віцепрем'єр-міністр.
Мені обов'язково про це на форумі сповіщати?
Самому не смешно?
плидера современности
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Имею возможность купить козу,но не имею желания"
Может лучше кловану вообще ничего не покупать,чем купить "козу",по своим возможносоям?
- Стройки Колымы и Магадана ждут ваши мозолистые руки. Еще не заросли тропинки, протоптанные вашими отцами и дедами
«Я ему (Путину) скажу: ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» - поделился своими мечтами Зеленский.
рашка в дамках, Украина- в полной жопе , никого не интересует и не заботит .
хАхлы-малоросы, они же ЗеБилы, убогая ,тупая серая масса идиотов и инфантилов сделали это вместе, ну а Украина, Украина превращается... в ничего не значущу малороссию, возможно, в федеральный округ вЯликай рассеи...
Тебя Украина запомнит как одного из самых позорных явлений в истори государства наряду с Парашенко.
Просто сделай это, мы верим в тебя! Не сомневайся ни в себе, ни в России. Прочь страх и сомнения, победа будет за нами!
Так що Моніка Зелінскі вже повністю готова прийняти з усіх сторін і в любій кількості