 Нова митниця України розпочала свою роботу

Про це повідомляє пресслужба Нової митниці, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за кілька місяців до офіційного запуску Нової митниці було зроблено низку важливих кроків:
- скоротилась кількість регіональних митниць із 26 до 16;
- у першому читанні Верховна Рада підтримала перехід до однієї юридичної особи;
- прийнято закон щодо створення інституту авторизованих економічних операторів;
- прийнято закон про режим спільного транзиту;
- запущено тестовий портал та колл-центр для скарг громадян;
- створено калькулятор розрахунку платежів під час митного оформлення автомобілів.
"І це все було зроблено до офіційного початку! Приготуйтеся! Тепер ми стартуємо на повну!" - йдеться в повідомленні.
Уж не придется - ни мне, ни тебе.
ЯК ПРИКРИЮТЬ контрабанду до 50тис залишуться безробітними....
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http://www.mukachevo.net/ua/news/view/648453
https://censor.net.ua/news/3163804/ministerstvo_ekonomiki_osuschestvlyaet_vstrechi_s_krupneyishimi_predpriyatiyami_v_oblastyah_izza_padeniya
А кому потрібні сухі цифри то можливо і порахувати:
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv--obovyaz/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv/
П.С. Хотя...таможня новая...типа чесная...а увеличения поступлений в бюджет 2020-го года с нее не заложено...
сподiваюсь черги на кордонi будуть меньше нiж пару рокiв взад
"Отмечается, что за несколько месяцев до официального запуска Новой таможни был сделан ряд..."
С большой буквы Новая таможня!!!