EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Події
  3237  71
Все про:митниця (634) Державна митна служба (2)

 Нова митниця України розпочала свою роботу

8 грудня в Україні розпочала свою роботу Нова митниця.

Про це повідомляє пресслужба Нової митниці, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за кілька місяців до офіційного запуску Нової митниці було зроблено низку важливих кроків:

- скоротилась кількість регіональних митниць із 26 до 16;
- у першому читанні Верховна Рада підтримала перехід до однієї юридичної особи;
- прийнято закон щодо створення інституту авторизованих економічних операторів;
- прийнято закон про режим спільного транзиту;
- запущено тестовий портал та колл-центр для скарг громадян;
- створено калькулятор розрахунку платежів під час митного оформлення автомобілів.

Дивіться також: Чернівецька митниця виявила 200 тис. пачок сигарет на 5,5 млн грн у рулонах паперу, які везли з РФ у Румунію. ФОТОрепортаж

"І це все було зроблено до офіційного початку! Приготуйтеся! Тепер ми стартуємо на повну!" - йдеться в повідомленні.

Нова митниця України розпочала свою роботу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164061
 
   
 Топ коментарі
 
Есть шанс, что Порошенко сядет, Пуйло сдохнет, а Украина расцветет. Я за.
 показати весь коментар
 
8 декабря запустили и уже навели??? Назови дату наступления разочарования...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Есть шанс, что Порошенко сядет, Пуйло сдохнет, а Украина расцветет. Я за.
 показати весь коментар
 
 
Даже порохоботам желаю того же, чтобы очнулись.
 показати весь коментар
 
 
Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе.
 показати весь коментар
 
 
У всіх хвороби, але це відомі вірші Некрасова, який говорив що подібні зміни відбуваються століттями😏
 показати весь коментар
 
 
я не пророк, но желательно за всё и надолго.
 показати весь коментар
 
 
Вы не пророк, вы оголтелый популист и идеалист.
 показати весь коментар
 
 
Він іноземець, який родом із росії та не має жодного стосунку до України. Що йому тут потрібно?
 показати весь коментар
 
 
А ще антифа, які не відрізняються від комуністів.
 показати весь коментар
 
 
И за то что он не сдал Украину россии и освободил 2/3 Донбасса?
 показати весь коментар
 
 
Міняй вже методичку--вже навіть і не смішно.
 показати весь коментар
 
 
Ка 538а282а,красавчик! Я тоже о таком мечтаю! В мире наступит тишь и благодать только после смерти Путина!
 показати весь коментар
 
на жаль таке можливе на недовгий час.
 показати весь коментар
 
Тому, що територія росії зміниться лише після її розділу на окремі держави.
 показати весь коментар
 
А кормится то как??Они ж без пропитания не могут!Это я про тех кторые из мультика и называются "ОХ"
 показати весь коментар
 
до 250тис громадян України так-чи іначе живляться з контрабанди Нова митниця України розпочала свою роботу - Цензор.НЕТ 2093

ЯК ПРИКРИЮТЬ контрабанду до 50тис залишуться безробітними....
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ну теперь заживем)))
 показати весь коментар
 
 
ти та такі як ти повиздихають... І ЛЮДЕЙ ЦЕ ТІШИТЬ Нова митниця України розпочала свою роботу - Цензор.НЕТ 3668
 показати весь коментар
 
 
Ви не зрадієте, коли підуть нормальні люди😏
 показати весь коментар
 
Квартальщики потирають руки і готують мішки для бабла.
 показати весь коментар
 
 
порошистые дерибанщики сушат сухари?
 показати весь коментар
 
 
Навели порядок в самом коррумпированном органе где никто ни за что не нес ответственности
 показати весь коментар
 
8 декабря запустили и уже навели??? Назови дату наступления разочарования...
 показати весь коментар
 
 
А де стару митницю і старих митників поділи? 😁 Невже розстріляли? 😉
 показати весь коментар
 
ПРОСТО 10% ЗВІЛЬНИЛИ... 15% перевели в інші місця і на ще 25% завели службові розслідування , призначили 28 нових начальників підрозділів замість старих Нова митниця України розпочала свою роботу - Цензор.НЕТ 3859 ОТ ВОНО І ПОПУСТИЛО
 показати весь коментар
 
 
І нове гасло - замінимо старих корупціонерів на нових?
 показати весь коментар
 
 
Раньше никто не нес отвественности потому что была куча ведомств. Сейчас ведомство одно и в случае проблем, будет с кого спрашивать.
 показати весь коментар
 
Сейчас нет свинарчуков) не стоит делать аналогии времен руководства овоща и пороха где была круговая порука и зе.
 показати весь коментар
 
Пороху проще было возглавлять эту грязь чем ее чистить.
 показати весь коментар
 
 
это как в публичном доме менять местами кровати в ожидании чего-то нового так и тут.......
 показати весь коментар
 
 
Стара митниця була корумпованою до цього часу. Чому нова митниця буде без корупції?
 показати весь коментар
 
 
Був відомий випадок на Закарпатській митниці, коли приїжджав Зе і повинні були звільнити керівника. Потім цього керівника не звільнили, тому я скептично ставлюся до тверджень, що не буде корупції.
 показати весь коментар
 
 
Тобто у тому ж кріслі на тій самій (але "вже не корумпованій") митниці...
 показати весь коментар
 
 
Буде там корупція, все нормально. Це у крові кожного другого мешканця країни.
 показати весь коментар
 
 
А хто скаже слово проти-той порохобот.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Новый бордель с новой бандершой, а проститутки те же
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А де обіцяні додатково десять міліардів грн кожний місяць, від покращання робит таможні??? Чи вже все розподілила між собою єврейська мафія?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Новая таможня начала свою работу..." означает одно - финансовые потоки от контрабанды переподчинены "ЗЕ-команде", и с повышенными "откатами" контрабандисты согласились...
 показати весь коментар
 
 
Є така приказка - "все нове це добре забуте старе".
 показати весь коментар
 
 
Хто вже перетинав кордон?...скільки нава таможня бере за ящик сигарет?
 показати весь коментар
 
ЧВЕРТЬ МІЛЬОНА!!! УКРАЇНЦІВ з ранку ходять як пришиблені... Життя помінялось.. і по-старому вже НЕ БУДЕ... Нова митниця України розпочала свою роботу - Цензор.НЕТ 571І що цікаво - ще за тиждень ЗНИКЛИ "дішовиі" автоапчастини ..,"дішовая"косметика, "дішові" труси-шмоття і "брендові" речі
 показати весь коментар
 
 
А у Києві повно цього краму! Де це щезло?
 показати весь коментар
 
Нужно делать 8 декабря праздником...День честного таможенника...😀

П.С. Хотя...таможня новая...типа чесная...а увеличения поступлений в бюджет 2020-го года с нее не заложено...
 показати весь коментар
 
 
О то поiду через два тижня в Украiну автiвкою подивлюсь шо то за нова таможня ,
сподiваюсь черги на кордонi будуть меньше нiж пару рокiв взад
 показати весь коментар
 
В добрый путь,а как изменятся тарифы взяток?Огласите прайс.
 показати весь коментар
 
ну все коррупцию второй раз на таможне победили!
 показати весь коментар
 
 
А тем временем гос долг ростёт , заводы закрываються , субсидиантов урезают , бесплатные лекарства пропадают , бюджеты городов упали в 2 раза , коррупция во всю процветает и много другого но зебилы орут парахаботы ашнитесь . Они защищяют не Зе своего а свою тупость что выбрали его и таможня в этом году принесла на 70 миллиардов меньше чем планировалось
 показати весь коментар
 
Я ху..... я оху.....
"Отмечается, что за несколько месяцев до официального запуска Новой таможни был сделан ряд..."
С большой буквы Новая таможня!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору