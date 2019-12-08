 Найманці РФ за минулу добу 10 разів порушили перемир'я: загинув український воїн

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:
- поблизу Новоселівки Другої - з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів;
- біля Широкиного - з РПГ і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Павлополя - з СПГ і великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано шість ворожих обстрілів:
- біля Майорська - з мінометів калібру 82 мм;
- двічі неподалік Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- у районі Золотого - з РПГ, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Залізного і Луганського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, включно з великокаліберними кулеметами.
7 грудня під час обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще два захисники зазнали поранень, один - бойової травми.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції українських захисників: неподалік Мар'їнки ворог вів вогонь із РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат із нашого боку немає.
Світла пам'ять загиблому воїну.
Смерть ворогам і зрадникам-капітулянтам !
А один зовсім недалекий індивід хоче побачити в очах вбивці українців =ґатовность прєкратіть вайну=.
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И что ?
https://www.work.ua/ru/resumes/4118013/?setlp=ru
Скобелев Геннадий
Каменщик, плиточник
Полная занятость.
Возраст:58 лет
Город:Луганск
разом 88
Президент Украины Владимир Зеленский намерен создать "муниципальную стражу", которая будет работать в ОРДЛО.
В эту "стражу" будет входить Нацгвардия Украины, представители ОБСЕ и представители оккупантов на Донбассе. Об этом гарант рассказал на встрече с активистами, пострадавшими во время первого избиения "Беркутом" на Майдане
ВСУ повернулися на залишені позиції? Вклали я у 15 хвилин, як обійюцяли зелені капітулянти? Запитання риторичне. Єдині, хто справді стоїть на сторожі нашого з вами мирного життя тут, це оці Воїни ВСУ, які ціною власних ж ттів не дали всім нам відчути війну і відповідно не налаштували нас на боротьбу. Вічна їм пам'ять. І вічні муки ганьби капітулянтам.
https://youtu.be/Nva_1gHKbnA
чтоб увидели и запомнили...если не понимают и не верят...
А все те кляте перемир'я,
Воно забрало скільки жертв.
Нові у небі є сузір'я,
У перемир'ях ходить смерть.
А осінь плаче, плаче, плаче,
В дні перемир'я йде війна,
І сумно плине в пісні «Кача»,
І стогне молода вдова
24.11.2019 р.
https://www.youtube.com/watch?v=lSBeWUs7tBg