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 Найманці РФ за минулу добу 10 разів порушили перемир'я: загинув український воїн

7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:

  • поблизу Новоселівки Другої - з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів;
  • біля Широкиного - з РПГ і стрілецької зброї;
  • двічі неподалік Павлополя - з СПГ і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано шість ворожих обстрілів:

  • біля Майорська - з мінометів калібру 82 мм;
  • двічі неподалік Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • у районі Золотого - з РПГ, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
  • поблизу Залізного і Луганського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, включно з великокаліберними кулеметами.

7 грудня під час обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще два захисники зазнали поранень, один - бойової травми.

Читайте також: Церемонія прощання із загиблим на Донбасі Героєм України Дмитром Каплуновим відбудеться 9 грудня

Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції українських захисників: неподалік Мар'їнки ворог вів вогонь із РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат із нашого боку немає.

Найманці РФ за минулу добу 10 разів порушили перемиря: загинув український воїн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164059
 
 
 Топ коментарі
 
Такая которая выбрала клоуна-капитулянта президентом.
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Какая бы другая страна в мире шла на переговоры с террористами когда её воины гибнут каждый день ?
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Земля пухом нашому воїну. Це все відбувається напередодні Нормандської зустрічі з таким шаленим тиском.
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Какая бы другая страна в мире шла на переговоры с террористами когда её воины гибнут каждый день ?
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Такая которая выбрала клоуна-капитулянта президентом.
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Так что бы люди не гибли
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Что бы люди не гибли, нужно что бы ваше ***** и его марионетки из дыры перестали убивать людей.
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Так пусть твой ************* оставит Украину в покое.
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Смелые и патриоты гибнут,а трусы,уклонисты и предатели ЗА МИР борятся.
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Одужання пораненим захисникам України.
Світла пам'ять загиблому воїну.
Смерть ворогам і зрадникам-капітулянтам !

А один зовсім недалекий індивід хоче побачити в очах вбивці українців =ґатовность прєкратіть вайну=.
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Давай сюда, допомогай на фронтi
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Саблич - 6 букв, а що?
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НУ А ШО?

Президент Украины Владимир Зеленский намерен создать "муниципальную стражу", которая будет работать в ОРДЛО.
В эту "стражу" будет входить Нацгвардия Украины, представители ОБСЕ и представители оккупантов на Донбассе. Об этом гарант рассказал на встрече с активистами, пострадавшими во время первого избиения "Беркутом" на Майдане
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Ху.ло навязує чеченський варіант, коли хачі опустили рашку, а кожний моджахет получив ментовскі коркі і пристойну зарплату. Ця ганьба розїдає Ху.ла зсередини, і видно що його заспокоїть та виправдає коли такий варіант реалізують в Україні
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в районе Золотого - из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;Источник: https://censor.net.ua/n3164059
ВСУ повернулися на залишені позиції? Вклали я у 15 хвилин, як обійюцяли зелені капітулянти? Запитання риторичне. Єдині, хто справді стоїть на сторожі нашого з вами мирного життя тут, це оці Воїни ВСУ, які ціною власних ж ттів не дали всім нам відчути війну і відповідно не налаштували нас на боротьбу. Вічна їм пам'ять. І вічні муки ганьби капітулянтам.
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Воин выполнил свой долг.Соболезнуем его семье. А этот гарант опереточный у которого перемирие на двух участках лезет и мир такой же устанавливать. На большее воно не здатне.
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А Вовік хоче побачити в очах свого кумира бажання миру...
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это фото.. да кому-то бы в кабинеты... да на самое видное место...а лучше - перед глазами...
чтоб увидели и запомнили...если не понимают и не верят...
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Вова свою ОПу прикрасив картинами з шаурмою.
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**
А все те кляте перемир'я,
Воно забрало скільки жертв.
Нові у небі є сузір'я,
У перемир'ях ходить смерть.


А осінь плаче, плаче, плаче,
В дні перемир'я йде війна,
І сумно плине в пісні «Кача»,
І стогне молода вдова


24.11.2019 р.
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Який там результат в Парижі хоче отримати малорос з москальською душею ? Він на генетичному, ментальному і підсвідомому рівні не сприймає ху.ла ворогом, не налаштований на будь яку боротьбу. З сильнішим не можливо домовитись, то хоча б здачі дати сильної щоб відступив чи знову не ліз в атаку.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Щірі співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( смерть клятой расії та путін-*****!!!!
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До сих абсолютно загадочным является вопрос: о чём он там собирается разговаривать в Париже ? "Надо просто перестать стрелять" - видимо, оказалось неубедительным. Тогда что он ещё может пообещать, чтобы с той стороны перестали стрелять ? Пол-страны под контроль подштанцев ?
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Они там, тихо или публично, договорятся о прямых поставках российского газа в Украину и этого для путина будет достаточно.Это будет полным и безоговорочным контролем россии над Украиной.И это мы уже проходили.Зато стрелять не будут.Вот такой будет мир.О развитии Украины на долгое время можно будет забыть.
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А я так думаю что они продолжат стрелять. Как сейчас: будут убивать по одному-два военнослужащих ВСУ в сутки. И никакого мира не будет.
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Если будем покупать напрямую газ,то дальше будет особый статус,амнистия,выборы.Это звенья одной цепи.Это,конечно,произойдёт не за пару дней,но...Зачем стрелять?Стрельба теряет смысл.Очень хочу ошибиться.но моё украинское сердце чувствует неладное.
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с кем мы собрались вести переговоры? клава я куею!!! только демилитаризованая зона, стена и ров с крокодилами!!!
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В принципе Вы правы, но за чей счёт стену строить будем, да и крокодилов содержать накладно. Когда говорят о стене сразу вспоминаю "Европейский вал" Яценюка; шума много, денег не мало, толку никакого. Один из вариантов новой власти построить стену за счёт ООН, миротворцев ООН. Может не мешать делать хоть что-то. Предыдущая власть наложив в штаны тупо подписала Минск-1,2. Новая власть пытается из этого договора вырулить и исправить то, что ещё можно, не принеся ущерба государству.
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Предыдущая власть остановила ядерную державу, не имея не то что атомной бомбы, а даже боеспособной армии.
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Ну да, аксиома не требующая доказательств, может ядерная и не пыталась применить своё вооружение.
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Да похоже путлер-вояки взорвали последнюю бомбу, или чего они там взорвали. Тёмной ночью плохо видно. Просветите.
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Одни порохоботы с кацапами в коментах срут, цензор помойка помоешная...
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