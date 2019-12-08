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 Політика України
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Все про:США (5944) Джуліані (80) Єрмак Андрій (56)

 Хотів пояснити, що команда Зеленського йде на вибори, щоб подолати корупцію, - Єрмак розповів, навіщо зустрічався з Джуліані

Помічник президента України Андрій Єрмак контактував з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані, оскільки хотів переконати його, що в команді Зеленського немає ворогів США.

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю німецькому виданню Welt, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я мав із Джуліані лише одну телефонну розмову й один раз із ним зустрівся. Бо перед другим туром президентських виборів в Україні я почув, як він говорив по телебаченню, що Україна - цілком корумпована країна, а в команді Зеленського є ті, хто проти США. Я був цим шокований", - розповів Єрмак.

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Він пояснив, що у зв'язку з цим запропонував спецуповноваженому США з питань України Курту Волкеру та іншим американським політикам особисто переговорити з Джуліані, аби пояснити, "наскільки той помиляється".

За словами Єрмака, під час спілкування він довів Джуліані, що Зеленський і команда йдуть на вибори саме для того, аби побороти корупцію. І в нього склалося враження, що йому вдалося переконати адвоката Трампа.

На запитання, чи не було під час цих розмов спроб впливу та погроз зупинити військову допомогу в разі відмови розслідувати справу сина Джо Байдена, помічник президента відповів заперечно. Однак визнав, що Джуліані "лише коротко" запитав, чи чув його співрозмовник про фірму Burisma, на яку працював Байден-молодший.

Єрмак зазначив, що назва цього підприємства була йому знайома з повідомлень ЗМІ, але з деталями він обізнаний не був. І підкреслив, що в той час, коли велися розмови з Джуліані, ще працювали попередній уряд та генеральний прокурор. Тому "взагалі не було сенсу на мене якимось чином впливати", - резюмував помічник президента.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164055
 
 
 Топ коментарі
 
Ну а ежели победить не выйдет, то нужно возглавить. И по роялю, по роялю Хотел объяснить, что команда Зеленского идет на выборы, чтобы побороть коррупцию, - Ермак рассказал, зачем встречался с Джулиани - Цензор.НЕТ 2556
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команда Зеленского идет на выборы

...небыло никакой команды -- была МАНДА&КО
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Ты зебил не в курсе, что за полгода по оценкам ведущих мировых экспертов уровень коррупции в Украине вырос на 20-40% Хотел объяснить, что команда Зеленского идет на выборы, чтобы побороть коррупцию, - Ермак рассказал, зачем встречался с Джулиани - Цензор.НЕТ 9185 Так что пока все очень плохо, а будет еще хуже Хотел объяснить, что команда Зеленского идет на выборы, чтобы побороть коррупцию, - Ермак рассказал, зачем встречался с Джулиани - Цензор.НЕТ 9976 Опять же ты пропустил, когда депутаты от Слуги говорили за сколько их купил Беня ти сколько у них такса Хотел объяснить, что команда Зеленского идет на выборы, чтобы побороть коррупцию, - Ермак рассказал, зачем встречался с Джулиани - Цензор.НЕТ 1650 Это конечно Петр Ляксеевич все виноват Хотел объяснить, что команда Зеленского идет на выборы, чтобы побороть коррупцию, - Ермак рассказал, зачем встречался с Джулиани - Цензор.НЕТ 9976
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Ну, Кіслін же єврей, а отже для зє!білів та мух зрадофіл особа гідна найбільшої довіри! Хотів пояснити, що команда Зеленського йде на вибори, щоб подолати корупцію, - Єрмак розповів, навіщо зустрічався з Джуліані - Цензор.НЕТ 4226
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Пионтковский из США на старости лет подсел на порохоботство... imho.
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Конверты в Раде, пряпое управление из ОП ГБР, и т.д. - победили ? Позвони Джулиани и скажи, что команда ЗЕ после выборов передумала.
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Lvbnhj, про Порошенко это - твоё, а то ты и про Зелемойского постишь, как Баба-Яга - против всех (я не намекаю на ЮВТ).
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Бачиш .про баригу . який п*ять років *боровся * з корупцією ..видалили .! Хотел объяснить, что команда Зеленского идет на выборы, чтобы побороть коррупцию, - Ермак рассказал, зачем встречался с Джулиани - Цензор.НЕТ 6962

Так а мені що Зекловун .що барига одна *банда * .
ДЕ УКРАЇНЦІ ? ..Коли нація навчиться голосувати нормально ?
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Юля, у тебя все банда, а ты всегда умная, а при Зелемойском, которого ты добилась, ты вообще выглядишь гением.
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Коррупция -тэто когда "воруют" КУМОВЯ.А когда воруют друзья,колеги,сослуживцы,одноклассники и одногрупники - это не коррупция,это БОРЬБА с коррупцией.
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Ещё до начала воровства, непотизм назван ООН одним из видов коррупции...
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Хотел объяснить, что команда Зеленского идет на выборы, чтобы побороть коррупцию, - Ермак
Хотел переубедить, что то, чем они за 100$занимаются- это социальное зло, и это нужно побороть, -Яременко
Это даже не 🤡🤡. Это 💩💩
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Брехня. Марионетка ни с какой коррупцией бороться не будет. Коломойский не велит
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Бюджетное бабло тёще за наём угла хряком Стефанчуков это ни как не коррупция. Кнур Юзик жену свою себе в помощницы устроил это не коррупция. Это так, по мелочи, и совсем не коррупция.
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и что-то сразу вспомнились полуофициальная раздача конвертиков зеголовастикам в зраде)))
ой, думаю.. эти точно победят коррупцию, они уже поняли как - ее (коррупцию) надо материально измотать...высосав (я про другое!))) из нее все нечестные деньги )))))
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От же проклятый Порошенко. Уже пол года не президент а всё бубочке гадит. То труба прорывается, то девки что-то не то говорят. А он хороший, он не знает, их бояре в тюрму потянули, а что он, он бы спас, но не вмещивается. И вообще он занят, к встречи готовится. Ну может так оно и есть. Удачи вамМистер Презедент, но помните лююбой договор с Рассией не стоит и бумагина которой он написан.
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Приношу свои соболезнования честнейшему человеку, А.Ермаку, по поводу смерти на Донбассе его брата. Мир праху его, Царствие небесное, светлая память...
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чтобы побороть коррупцию...

Ух ты!!!! А уже полгода единоличной максимальной власти... И где результат? Хоть один посажен??? Да за полгода можно было кучу любых законов напринимать и пару тысяч коррупционеров посадить. Короче, просто болтовня...
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Или подтверждение гипотезы о договоренностях - при смене власти не трогать топ-ворюг , а просто заставить поделится .
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Даже Порох пару тысяч посадил мелких а этот только патриотов садит
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Зєбіли , ви обрали чуму СННН , то поясніть чому якийсь єрмак , якого ніхто не обирав , замість вашого Президента виступає в Лондоні , Брюсселі , робить зовнішньополітичні заяви на догоду путєну ? Чи в СННН вважають що кожен хто живе в Україні є президентом ?
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