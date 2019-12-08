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 Політика України, За кордоном
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Все про:Apple (18) Європарламент (442) Крим (7923) Точицький Микола (29)

 Євродепутати вимагають від Apple виправити позначення Криму, - Точицький

Півтора десятка депутатів Європарламенту звернулися з офіційними листами до компанії Apple.

Як повідомив представник України при ЄС, посол у Бельгії та Люксембурзі Микола Точицький у твітері, їхні заяви стосувалися того, що Крим - це Україна, передає Цензор.НЕТ.

Депутати наголошують, що жодна країна не може стояти вище міжнародного права.

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Крім того, зазначає Точицький, євродепутати поширили заклик до Німеччини та Франції вплинути на Росію для звільнення українських заручників Кремля.

Євродепутати вимагають від Apple виправити позначення Криму, - Точицький 01

Нагадаємо, представники компанії Apple на зустрічі з головою комітету Держдуми РФ із безпеки та протидії корупції Василем Піскарьовим повідомили про внесення правок у продукти компанії. "Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта - Криму - і міста федерального значення - Севастополя. Приведено у відповідність із Конституцією РФ", - сказав Піскарьов журналістам.

Отже, зараз у додатках Apple Maps і Weather російські користувачі бачать окупований Крим як частину території РФ. Під час використання додатків в інших країнах світу Крим і далі позначається як територія, яка не належить ні Росії, ні Україні.

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27 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на рішення американської корпорації Apple маркувати у своїх додатках для російських користувачів анексований український Крим як частину території Російської Федерації, зазначивши, що глобальна політика не є сильною стороною цієї компанії.

"Айфони - чудові продукти. А якщо серйозно, Apple, будь ласка, будь ласка, дотримуйтеся високих технологій та сфери розваг. Глобальна політика - не ваша сильна сторона", - написав Пристайко у своєму акаунті у твітері.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164054
 
 
 Топ коментарі
 
ну хоть евродепутаты возбудились - украинским я так понимаю наплевать на ето все,,,
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А где письмо от слуги народа к Apple, кто знает ?
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Уже многие мировые компании признают крым кацапским - спасибо зебилам за международную политику
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Уже многие мировые компании признают крым кацапским - спасибо зебилам за международную политику
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Ну а як ти хотів, з такими мудаками як ти, інакше і бути не могло
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******** турчиновы-парашники....а исправлять должны Эппл!
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не трынди, Зе ничего пока не сделал такого чтоб его обсирать тута на форуме, и вообще седня ТРАУР , а ты чушь печатаеш и наверно в траурный день майданить пойдеш за мураева и юльку , да или за парашенку.
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Вот именно.Украинский политикум сами избегают тему Крыма.Видимо поддерживают тезис ВВП Крым -табу. Евродепутаты требуют у Apple исправить обозначение Крыма, - Точицкий - Цензор.НЕТ 7920
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ну хоть евродепутаты возбудились - украинским я так понимаю наплевать на ето все,,,
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А где письмо от слуги народа к Apple, кто знает ?
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Ще нехай попросять всемогутній Гугл, щоб теж повернув нам Крим. Що це за гацтво таке? Взяли відрізали шматок України, та плювати хотіли на міжнародне право.
Я чомусь впевнена, що Apple виправить, а от як примусити Гугл, не уявляю.
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Онли бизнес. В других странах - Крым показан украинским. Яблоко работает на территории РФ? работает. Посему для кацапов на их территоррии и показывает Крым - российским.
Тут чисто капиталистическая логика. и нашим - и вашим, главное чтоб прибыль капала
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поглядим как яблоко будет выпускать новые версии на берестовом софте... сказочный даже закон подписал...
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Порохобіты уже сожгли свои айфоны в знак протеста?
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Сильно.Полтора десятка евродепутатов против миллиардов доларов прибыли Apple в России.Интересно,что же сделает Apple,скорее всего исполнит приказ евродепутатов из прибалтики да Польши.И больше никогда не будет показывать Крым российским Евродепутаты требуют у Apple исправить обозначение Крыма, - Точицкий - Цензор.НЕТ 2469 Евродепутаты требуют у Apple исправить обозначение Крыма, - Точицкий - Цензор.НЕТ 1915
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Що таке прибалтика???
Я знаю тільки країни Балтії.
І пам'ятаю фільм «Депутат Балтікі».
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Патріоти мають сьогодні розбити свої телефони та інші пристрої цього бренду. Петро свій телефон вчора запхав у торт та з'їв.
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Ми ж не кацапи. Достатньо одностайної голосної заяви від українського народу.
З владних персон обізвався лише фіктивний голова МЗС Пристайко.
Оце такий рівень протидії російській агресії.
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Дивно що ординці п'ять років не розбивали телефони на яких Крим показувався українським.
Це ж зовсім не по-скрепному. А ДімОчко Ведмедєв що зробив зі своїм АйФоном?
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Телефон може показати вам Крим Марсіанським. Мова йде не про телефон, а про компанію. Україна має заборонити просто цей бренд, чи це вже занадто?
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Україна суверенна - незалежна європейська демократична держава в Східній Європі. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Столиця - м Київ. Населення Української держави - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в ассоциации с ЕС" і на порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами окупантами наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові загарбникові паРаші навіть метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !..............
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"Зродились ми великої години
З пожеж війни, із полум'я вогнів,
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.

І ось ми йдем у бою життєвому -
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ."
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Ребятки , Apple свою собственную страну в грош не ставит налогов в ней не платит , производит свое барахло в Китае , а вы хотите чтобы ради Украины Тимоха Кук пошел на конфликт с рашкой . Лучший способ похерить эпловское дерьмо и не покупать этот крайне оверпрайсд хлам .
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Ні, не купують, їх тут дарують у магазинах рошен
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Эпл платит. Но не так много как хотелось бы американским властям. Фейсбук не платит. Потому что зарегистрирован то ли в Ирландии то ли в Исландии.
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В Ирландии. В Исландии их бы налоги заставили платить по полной программе.
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Доведеться компанії виробляти окрему продукцію для запаребріка з Кримїхнім, щоб не втратити ринок збуту.
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APPLE международная компания или Роиссянская??? Евродепутаты требуют у Apple исправить обозначение Крыма, - Точицкий - Цензор.НЕТ 7356
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Эпл продажные шлюшки.
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Корпорация Apple стоит больше, чем вся Украина. А рынок сбыта в РФ для них в разы важнее, чем украинский. Я думаю они просто проигнорируют, да и всё.
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Шо ты такое говоришь!
А как же план АНАКОНДА!
Я сам слышал,от чувака,в клечатой рубашке с бабочкой,ну мортатого такова,Березовец хфамилия.
Так он сказал шо план АНАКОНДА!
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Ось він зустрінеться з сцарем маасковським, переконає його і той віддасть Крим
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А ти б не віддав? Як це ми тебе не обрали?
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Я голосував за Гриценка, а тепер давай докази що я холуй мародера, інакше будеш занесений до списку тріпачів.
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Они все еще не исправились? Предлагаю торжественно перебить продукцию Яблока гнилого и поганого в центре Киева!
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Я могу принимать продукцию эпл,для дальнейшей утилизации.
Дабы патриоты об это говно руки не марали.
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Весьмирснами!
Кроме апл,мадьяр,кацапов,прусаков бошей!
А и еще жабоеды плохие,но надо определиться.
А и Трамп еще плохой,Макрон тот вообще!
А так ВЕСЬМИРСНАМИ!
Да и бульбаши какие то не очень!?
ДА как то так?
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