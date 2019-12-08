 Євродепутати вимагають від Apple виправити позначення Криму, - Точицький

Як повідомив представник України при ЄС, посол у Бельгії та Люксембурзі Микола Точицький у твітері, їхні заяви стосувалися того, що Крим - це Україна, передає Цензор.НЕТ.
Депутати наголошують, що жодна країна не може стояти вище міжнародного права.
Крім того, зазначає Точицький, євродепутати поширили заклик до Німеччини та Франції вплинути на Росію для звільнення українських заручників Кремля.
Нагадаємо, представники компанії Apple на зустрічі з головою комітету Держдуми РФ із безпеки та протидії корупції Василем Піскарьовим повідомили про внесення правок у продукти компанії. "Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта - Криму - і міста федерального значення - Севастополя. Приведено у відповідність із Конституцією РФ", - сказав Піскарьов журналістам.
Отже, зараз у додатках Apple Maps і Weather російські користувачі бачать окупований Крим як частину території РФ. Під час використання додатків в інших країнах світу Крим і далі позначається як територія, яка не належить ні Росії, ні Україні.
27 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на рішення американської корпорації Apple маркувати у своїх додатках для російських користувачів анексований український Крим як частину території Російської Федерації, зазначивши, що глобальна політика не є сильною стороною цієї компанії.
"Айфони - чудові продукти. А якщо серйозно, Apple, будь ласка, будь ласка, дотримуйтеся високих технологій та сфери розваг. Глобальна політика - не ваша сильна сторона", - написав Пристайко у своєму акаунті у твітері.
Я чомусь впевнена, що Apple виправить, а от як примусити Гугл, не уявляю.
Тут чисто капиталистическая логика. и нашим - и вашим, главное чтоб прибыль капала
Я знаю тільки країни Балтії.
І пам'ятаю фільм «Депутат Балтікі».
З владних персон обізвався лише фіктивний голова МЗС Пристайко.
Оце такий рівень протидії російській агресії.
Це ж зовсім не по-скрепному. А ДімОчко Ведмедєв що зробив зі своїм АйФоном?
Україна член ООН, Ради Європи, в ассоциации с ЕС" і на порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами окупантами наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові загарбникові паРаші навіть метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !..............
З пожеж війни, із полум'я вогнів,
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.
І ось ми йдем у бою життєвому -
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ."
А как же план АНАКОНДА!
Я сам слышал,от чувака,в клечатой рубашке с бабочкой,ну мортатого такова,Березовец хфамилия.
Так он сказал шо план АНАКОНДА!
Дабы патриоты об это говно руки не марали.
Кроме апл,мадьяр,кацапов,прусаков бошей!
А и еще жабоеды плохие,но надо определиться.
А и Трамп еще плохой,Макрон тот вообще!
А так ВЕСЬМИРСНАМИ!
Да и бульбаши какие то не очень!?
ДА как то так?