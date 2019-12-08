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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:МВФ (622) Маркарова (94) Гончарук_Олексій (339) Крісталіна Георгієва (1)

 Нова програма МВФ означає, що економіка зростатиме швидше, буде більше робочих місць, високі зарплати, - Гончарук

Президент Володимир Зеленський і керівниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва погодили нову 3-річну програму підтримки України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Символічно, що Staff-Level Agreement за новою програмою підтримки з МВФ ми отримали саме в 100 днів уряду. Підтримка з боку таких великих системних інституцій - маркер довіри до країни. А отже, для нас будуть дешевші ресурси: для всього бізнесу і всіх українців це означає, що економіка зростатиме швидше, буде більше робочих місць, вищі зарплати", - сказав прем‘єр-міністр Олексій Гончарук.

Читайте також: Україна та МВФ досягли домовленості за новою програмою співпраці, - ОП

Глава уряду також додав, що за останні три місяці значно здешевили ресурси, які залучає Україна, бо їй довіряють.

"Нова програма з фондом - сигнал для українського та міжнародного бізнесу, що Україна на базі макроекономічної стабільності прискорить економічне зростання. На цьому шляху ми маємо цілковиту підтримку наших офіційних фінансових партнерів", - сказала міністр фінансів Оксана Маркарова.

Зазначимо, що згідно з розміщеною на сайті МВФ заявою директора-розпорядника за підсумками телефонної розмови із Зеленським, угоду про нову програму співпраці має бути затверджено керівництвом МВФ і Виконавчою радою.

"Я із задоволенням зазначила, що співробітники МВФ досягли угоди з владою щодо політики, що лежить в основі нової трирічної угоди на 4 млрд SDR (близько $5,5 млрд) у межах механізму розширеного фінансування. Ця угода має бути затверджена керівництвом МВФ та Виконавчою радою, і ефективність угоди залежатиме від виконання низки попередніх дій", - йдеться в заяві.

Читайте також: Не принципово, отримаємо ми транш МВФ до кінця року чи ні, - заступник голови НБУ Чурій

Крісталіна Георгієва також додала, що вони з президентом України погодилися з тим, що економічний успіх країни головним чином залежить "від зміцнення правопорядку, підвищення цілісності судової системи і зменшення ролі корисливих інтересів в економіці, і що вкрай важливо гарантувати успіхи, досягнуті в справі очищення банківської системи і відшкодувати великі витрати для платників податків із банківських рішень".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164053
 
 
 Топ коментарі
 
Это ещё быстрее тех 40% которые ты раньше обещал?? Ну ваще.... аа пришиваю лишние карманы..это ж сколько бабла навалит...Новая программа МВФ означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты, - Гончарук - Цензор.НЕТ 933
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Очередной бред от Гончарука - какие дополнительные рабочие места в экспортно ориентированной экономике с таким курсом? Промпроизводство в Украине в октябре упало на 12%!!! Если так дальше пойдёт грохнется сельское хозяйство! Наберём кредитов и повеселимся перед тем как стать страной банкротом???
Редкая команда дебилов (c)
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Так раньше и президент был, а теперь просто клоун квартальный.
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Это ещё быстрее тех 40% которые ты раньше обещал?? Ну ваще.... аа пришиваю лишние карманы..это ж сколько бабла навалит...
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На дядю надейся а сам не плошай! НАДО ИМЕТЬ СВОЮ КЛЕПКУ В ГОЛОВЕ и ДЕРЖАТЬ ИНТЕРЕСЫ СВОЕЙ СТРАНЫ!!!
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Очередной бред от Гончарука - какие дополнительные рабочие места в экспортно ориентированной экономике с таким курсом? Промпроизводство в Украине в октябре упало на 12%!!! Если так дальше пойдёт грохнется сельское хозяйство! Наберём кредитов и повеселимся перед тем как стать страной банкротом???
Редкая команда дебилов (c)
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Пам*ятаєте старезний анекдот: ето нє чємодан - ето кашелЬОк ?
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Как всё торжественно и чудно -- раньше был просто Премьер... -- а щас -- Глава Правительства!
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Так раньше и президент был, а теперь просто клоун квартальный.
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А теперича в стране есть и .ОПа . Знамо дело при зечмолохе жОПа руководит главой . Клоуны , чего с них взять .
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Тут літера ж - має дуже конкретне значення.
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что Украина на базе макроэкономической стабильности ускорит экономический рост.

-- переведите пжлст на немецкий...
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Вот у вас сколько сантиметров? 18? А будет 25, причем в ширину Новая программа МВФ означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты, - Гончарук - Цензор.НЕТ 589
И не спрашивайте как Новая программа МВФ означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7999
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Эс ист зер айнфах...унзер пианист бумцен бумцен бумцен, дан нохайнмаль бумцен мит пиано, унт - вуаля... ферштанден?
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Не МВФ. Це для зебілів. Хіба Гончарук забув сказати, що зростання немає. Є спад. І
Або, як говорять деякі дебіли, мінусоае зростання. Гончарук мав на увазі, що це "мінусове зростання", тобто падіння (для адекватних) пришвидшиться? Тоді він кришталево правдивий. У Гончарука вочевидь найдієвішим методом роботи є заклинання. Він вже кілька десятків разів пробував спричинити ріст економіки словами про ривок, про зростання. Не спрацьовує чомусь. Або економіка якась неправильна, або Гончарук метод потрібно поміняти. Пи.си. Вчора працівники Дрогобицької ЦРЛ вперше за багато років їздили у Львів пікетувати облдержадміністрацію. Затримквюа зарплат складає понад 3 місяці. При "баризі" затримок не було. Навіть у найважчі часи після втечі януковоча і інтенсивних боях на Сході. Напевно "бариґа" вкрадені гроші віддавав дрогобицький лікарям, а не від лав у панамські офшори. Бо у Панамі грошей не знайшли, а у лікарів вони були. Нє ?
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Я теж не пам*ятаю таких затримок і пікетувань за останні, такі важкі, 5 років. Може, десь щось локальне було, але щоб так, як зараз - ні.
От і питається: а де гроші ?
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Молодці,виправилися.Саме так : "...Ця угода підлягає затвердженню керівництва МВФ та затвердженню Виконавчим комітетом, та ефективність домовленостей буде залежати від здійснення набору попередніх дій. Президент і я погодилися, що економічний успіх України вирішальним чином залежить від зміцнення верховенства права, підвищення доброчесності судової влади та зменшення ролі зацікавлених інтересів в економіці, і що перш за все необхідно забезпечити приріст, досягнутий в процесі очищення банківська система та стягнути з банківських рішень великі витрати для платників податків ».
Тобто з минулого разу НІЧОГО не змінилося:МВФ ставить умови надання кредиту-ЗєляБєня їх не виконує-грошей немає.
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Фраза
"... та зменшення ролі зацікавлених інтересів в економіці..."

интересная
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Где маленький законопроекте, который можно за день написать и внести для снижения тарифов на тепло, уже неделя прошла?
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Ну че ти пристал - видишь люди делом занятьі
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Тем более зебилы хлопают и в воздух чепчики бросают . Зеклоуны от аплодисментов зектората тащатся - им работать некогда .
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Так кловун же ясно сказал своим ЗЕбилам что тарифы снизят на следующую зиму ! Ещё же нет следующей зимы правда??
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Следующей зимой нам скажут что мол оно пошутило ....
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До 30 ноября наступившая зима была следующей...
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а в МВФ написали немного другое
"This agreement is subject to IMF management approval and to approval by the Executive Board, and effectiveness of the arrangement will be conditional on the implementation of a set of prior actions. The President and I agreed that Ukraine's economic success depends crucially on strengthening the rule of law, enhancing the integrity of the judiciary, and reducing the role of vested interests in the economy, and that it is paramount to safeguard the gains made in cleaning up the banking system and recover the large costs to the taxpayers from bank resolutions."

Говорят, что никакого договора нет и решать о подписании договора будет "IMF management" и "Executive Board". И условием подобного договора есть выполнение нескольких условий
1) верховенство закона (привет политическим преследованиям)
2) повышение целостности судебной системы (привет монике с его реформой)
3) снижение роли корпоративных интересов в экономике (привет мародёру и бабушке двух наркоманов по совместительству)
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Вони на***ть винятково своїх виборців.
Нормальні люди знали і попереджали.
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Lost in translation within the global conspiracy against the team of green professionals headed by The frog...
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Это называется - делить шкуру неубитого медведя.
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Почитала опус владельца диплома негосударственного образца пана Гончарука. Потом почитала комменты. Пришла к выводу, что все комментаторы умнее и видят настоящую реальность в отличие от Гончарука, у которого в голове собственная реальность, ничего общего с действительностью не имеющая.
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Шо вы тут руками размахались? -- денег не дадут...
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Еще и обкакаешся, когда землю заберут
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Что ты брешеншь. МВФ может повлиять только на падение экономики.
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Мій товариш каже, у такому випадку, - «Робить морду», тобто гарну пику, при поганій грі...
===

Volodymyr Omelyan
56 хв. ·

Гаразд, не буду Вас мучити до ранку 😉
Щойно Україною гучно пролунала новина від Офісу Президента України: «Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Глава держави розповів про реформи, які впроваджуються нині в Україні, та обговорив умови нової програми співпраці з Фондом. Керівниця МВФ високо оцінила економічні досягнення нової влади та прогрес у впровадженні реформ урядом під керівництвом Прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
За результатами розмови сторони зазначили, що Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості щодо нової програми співпраці».
Цю ж сенсацію гучно підхопили УЗеленського.
Красиво? Так!
Правда? Не зовсім.
Вірніше, більше брехня, аніж правда. Але ж ми вже звикли, правда? 🙂
Телефонна розмова відбулася - правда. Проте домовленість досягнута лише на технічному рівні. Те, що планувалося зробити ще у вересні.
А ось далі - набагато цікавіше.
Перед тим, як МВФ узгодить нову трирічну програму обсягом 5,5 млрд дол для України, українська влада повинна виконати свою домашню роботу, т.зв. prior actions. А це і питання банківського сектору (уявляєте, Зеленський каже Коломойському good-bye), і питання верховенства права (якраз нещодавно Венеційська комісія висловила своє «фе» суддівській реформі Зеленського), і питання землі (соррі, але проблеми індіанців шерифа не хвилюють), і питання енергетики (так як там Оржель, звільняє Коболєва на прохання росіян чи ні?), і питання тарифів на опалення (так, з 1 січня 2020 року вони - ринкові) і багато інших насправді правильних, але болісних для рейтингу речей.
І лише після цього, правління МВФ розгляне і, у разі позитивного висновку і виконання Києвом усіх зобов'язань, МВФ виділить черговий кредит за новою програмою.
Тому, все так, але є маленький ньюанс.
Програми не має, для того, щоб вона була, треба ще добряче попрацювати, спітніти і навіть червоніти.
Але ж піар - наше все.
Нещодавно уряд теж тричі підписував одну і ту ж кредитну лінію з іншою поважною МФО.
Всі тішилися, що це це купа грошей і завтра, а виявилося, що втричі менше і набагато пізніше.
П.С. Кому цікаво, перегляньте заяви МВФ і ОПУ щодо цієї телефонної розмови і самостійно знайдіть більше 10 відмінностей.
П.П.С. А якщо Ви вірите Зеленському більше, аніж мені, запитайте у нього в неділю або в середу (до або після Парижу): де Гроші МВФ і коли вони будуть?
Цікаво, що він Вам відповість 😉
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Вы лучше пишите, не отдадим Украинской земли МВФ. На этой неделе голосование по Рынку земли
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"Всплески радужного оптимизма..."©
Не иначе, как Козлобородый посетил зону сумрачного релакса - территорию за колоннами в Раде, где от Меньшого Допы изрядно задул забористого коксу, соучаствовал в мастер-классе от Кивы по ХендМейд-расслабону и, сделавши пару ледей, законнектился в чате «анал-табу» от Яременки.
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Скоро МВФ уже, дефолт замутит?
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Только мы сами можем поднять свою страну. МВФ никого ещё не мог поднять. МВФ это инструмент погружения в долги.
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Фигня какая-то. МВФ потребовал чтобы Приват остался государственным банком. Они что, сдали назад ? И сглотнули тот факт что ЗАО "Беня и Ко." траванули их назначенца ?
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А що,покращення вже наступило чи ні?
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Угу, 22.04. І продовжується, набирає обертів, корупцію подолано (у владі), контрабанда зменшилася на порядки, стрєлять пєрєсталі ...
Шо, не відчуваєте ? Новая программа МВФ означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2806
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Дежавю - где то я уже это слышал! А, да! То же самое говорили Яценюк и Гройсман и где эти двигатели прогресса? Где экономический прорыв?
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Те,що позбувшись 15 % економіки й величезних збитків через різке скорочення торгівлі з рф ,-відновили довоєнний рівень економіки,-для вас.звісно.не показник ? Одразу Швейцарію подати ? Чи рівень Польщі,як мінімум ?
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МВФ висунув достатньо важкі вимоги для того, щоб їх швидко виконати. Тому можна зробити висновок, що гроші поки вони не дадуть.
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Великодуховное и сракальное слово "Символично" ((c) Гончарук) бьёт любую порохоботскую козырную масть...
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МВФ это как колумбийская мафия, только вместо наркотиков сажают на долговую иглу и когда долги достигают нужных размеров (когда страна не может платить по кредитам) они начинают диктовать условия, выгодные американским воротилам и тут два варианта, плохой, либо очень плохой на выбор руководства страны - либо еще дальше влезать в долговую яму, либо объявлять себя банкротом - делайте ставки, списания долгов не будет, в США деловые круги на это не пойдут, там деньги считать умеют.
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Я вас правильно понял? МВФ виноват. что нам выдаёт кредиты под 3% годовых. А то, что премьер Гройсман санял 3 млд долларов под 10% годовых это нормально. И то что Гончарук занял 30 млд гриве под 18% годовых тоже нормально. Почему Зеля не назначил премьером экономиста Ланового или экономиста Новака ?
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Е-е-е-е... Тобто відсутність кредиту-падіння економіки,безробіття й зубожіння ?
Що ж,оформлюємо закордонні паспорти,закуповуємо крупи й макарони....
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"В будущем (при правильной постановке дела) в Васюках состоится международный шахматный турнир, куда приедут сотни тысяч богатых иностранцев! Вы только представьте:..." и далее по тексту. Рост экономики и зарплат с рабочими местами сможем наблюдать на предприятиях, для которых МВФ и выдает кредиты. Но так как кредиты берет государство Украина, рост будет наблюдаться в Кабинете министров и на государственных предприятиях коломоя (ошибки в выражении нет).
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Этот толстозадый других за дебилов считает, или сам дебил?
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никому мвф не помог- только загнал в яму, мировая статистика
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Да, МВФ виноват. что нам выдаёт кредиты под 3% годовых. А то, что премьер Гройсман санял 3 млд долларов под 10% годовых это нормально. И то что Гончарук занял 30 млд гриве под 18% годовых тоже нормально. Почему Зеля не назначил премьером экономиста Ланового или экономиста Новака ? Потому что для его авантюр нужны неизвестные никому проходимцы.
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один олигарх сменяет другого, президентов нет,
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И при чём олигархи к 3%, которые отличаются от 10 и 18?
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Не смотрите на ночь ролики от Яценюка о "росте" зарплат и пенсий( правда в случае с ассоциацией с ЕС). А МВФ это служащие мирового "ломбарда". И радоваться этому сотрудничеству могут либо конченные идиоты либо предатели национальных интересов. НИЧЕГО этих "ломбарщиков"не интересует,кроме как дать в долг под грабительские проценты. А их "программы" - это способы собрать долг с должника. Тупицы,кричащие что без МВФ нельзя "не знают" что с Украины ОФИЦИАЛЬНО ЕЖЕГОДНО выводится до 10 млрд$. Официально через НБУ. Средств нет говорите?
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Их интересуют не столько проценты, сколько предмет залога после банкротства. Рейдерская схема, хорошо известная нам с 90-х. Предприятие получает кредит, руководство его тупо разворовывает, максимум - выдает текущую задолженность по зарплате, а на развитие ничего не идёт. Дальше банкротство, станки на металл, автопарк на продажу, цеха под снос и продажа земли. Но первое время после получения кредита сколько оптимизма в глазах и словах!
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Сэм Кислин, финансировавший Джулиани на выборах мэра и друг Трампа это рассказал? Тогда - правда.
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Правительство кредит получило.А вот что получили украинские граждане?Долги по этим кредитам и бакс по 24.Неравноценный обмен по моему.Хотя честно сказать бакс радует,ну тех конечно у кого прибыля в гривне.А вот экспортеры,такие как Ахметка-в "торчке".
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Бакс вгору і ціни вгору. Бакс вниз і ціни теж... вгору.
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Бакс вниз і ціни теж... вгору.

Ну не согласен.Импорт дешевеет,ну там импортная одеджа-обувь,электроника,лекарства,и так далее.В общем все товары,кроме продовольственных,на их цену очень влияет фактор сезонности.И таких товаров как бензин.газ и нефть,там все монополизированно,и минимальная конкуренция.А монополия и отсутствие конкуренции-равно высокие цены.(Привет Ахметке).
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Ліки в Україні дорожчі ніж у Польщі! Стосовно одягу, то більшість купує на дешевих ринках, або навіть у секонді. Найголовніше це те, що дуже виросли ціни на продукти харчування. Так пачка масла у 200 грн. коштує 50 грн, а варена ковбаса нормальної якості вище 200 грн. кг...
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Лекарства в баксах дороже.Но это причина не в баксе,а в медицинской мафии и коррупции на выдаче патентов на лекарства и их ввоз.Но бакс просел и цена просела.На прошлой неделе в аптеек 911 Эсенциале форте-Н купил за 136 гривен(был 185-190).Аналогично цена на верошпирон,небилет,аспирин-какрдио,препараты,что мне приходится покупать каждый месяц.Доллар просел на 14%,и цена на них просела.Что тут непонятного?Масло по 50,ну это в Киеве наверное.В Харькове таких цен нет.Самое дорогое(жирность 82,5%) ну там яготинське,билоцерковське,заречье 44-47 гривен.В атб недавно по акции взял по 35.А если жирность 73%,то вааще в районе 35 гривен.Что ты там "рисуешь" "художник"?
Про "одеваться на рынках"-вообще молчу.В торговых центрах Караван-Дафи тот же товар,что и на рынке,только в два раза дороже.Мужские зимнии куртки Тайгер-форс и Вивакана в гривне подешевели.Куртку тайгер или зеро фрозен(аналог тайгера),еврозима на опте за 41 бакс купить можно.Помножь на 24=1000 гривен.А в розницу 1500.Чем плохо?Колбасу не покупаю,врачи не рекомендуют.А вот куриное мясо или филе примерно на одном и том же уровне.В ашане куриное филе в районе 90 гривен.Вчера купил курицу-бройлер("знатна курка") целиком по 76 гривен кило.Меня устраивает.
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Морковка ,капуста,буряк не превышают 4гр.Лук -8.Курятина и свинина в цене упали.Мне жена сказала- я ей верю больше,чем кому либо!Исследователь рынка ещё тот
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Вчителі вже отримують 4000 долярів (аж завидки беруть). Хто наступні?
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Великая сила этот интернет теперь дурь каждого видна и каждый день.
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Раніше люди забували хто і що робив, а тепер вивчають правові документи, пам'ятають слова та дії політиків... Але більша частина населення продовжує вірити популістським обіцянкам.
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Забув уточнити, економіка Панами чи Кайманових островів?
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МВФ просто так от Украины не отстанет, из долговой ямы не выпустит
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И какие это страны вошли хотя бы в G20, по программе МВФ?
Зимбабве?
Никто, за нас самих, не поднимет страну!
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Вся послевоенная Европа, кроме СССР, Южная Корея и Японии стали на ноги благодаря такой программе.
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Япония очень кстати, ей не только не приходилось тратиться на отражение агрессии, но даже и на содержание армии....
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ДЕНЕГ ОТ МВФ НЕ БУДЕТ!
А 16-и минутный разговор с Кристалиной Георгиевой (глава МВФ) выдавать за принципиальную договоренность о сотрудничестве - это из области "квартального пиара". О письме МВФ и его содержании этот любитель самокатов Зеленского видимо просто не проинформировал.
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Заробітна плата залежить від багатьох факторів. від попиту на навички. від того барига работадавець чи справжній бізнесмен чи бізнесвумен. село чи місто. чи це він про державні установи може.
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в раде да. появляются рабочие места у помощников депутатов появляются помощники и зарплаты у них высокие... а народ на коленях....
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Сбываются прогнозы порохоботов. Курс гривны 100, Приват Коломойского, МВФ уходит, дефолт... Нова програма МВФ означає, що економіка зростатиме швидше, буде більше робочих місць, високі зарплати, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3963
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Вы в начале найдите куда делись деньги от МВФ которые мародер брал.
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Дар убеждения у Зеленского всё таки есть.МВФ не устоял.Впереди- Париж.Но там - Вурдалак плешивый.
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"Новая программа МВФ означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты, - Гончарук"
КОГДА БУДЕТ ПОДПИСАНА
Новая программа МВФ, когда будет подписана, означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты
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интересно, а зебилы когда берут кредит в банке под 18% тоже тем самым повышают свой экономический рост, достаток и зарплату?
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*** .. нами управляют идиоты !!! Запомните - Новая программа МВФ предназначена только для того чтобы у вас Зеленых ликвидаторов Украины не было дефолта - и больше не для чего !!! Нова програма МВФ означає, що економіка зростатиме швидше, буде більше робочих місць, високі зарплати, - Гончарук - Цензор.НЕТ 20
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То позики МВФ це добре? То гАлАбАродькА збрехав своїм виборцям? То Порошенко вчиняв правильно? Ти ба
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