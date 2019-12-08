 Нова програма МВФ означає, що економіка зростатиме швидше, буде більше робочих місць, високі зарплати, - Гончарук

Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Символічно, що Staff-Level Agreement за новою програмою підтримки з МВФ ми отримали саме в 100 днів уряду. Підтримка з боку таких великих системних інституцій - маркер довіри до країни. А отже, для нас будуть дешевші ресурси: для всього бізнесу і всіх українців це означає, що економіка зростатиме швидше, буде більше робочих місць, вищі зарплати", - сказав прем‘єр-міністр Олексій Гончарук.

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Глава уряду також додав, що за останні три місяці значно здешевили ресурси, які залучає Україна, бо їй довіряють.

"Нова програма з фондом - сигнал для українського та міжнародного бізнесу, що Україна на базі макроекономічної стабільності прискорить економічне зростання. На цьому шляху ми маємо цілковиту підтримку наших офіційних фінансових партнерів", - сказала міністр фінансів Оксана Маркарова.

Зазначимо, що згідно з розміщеною на сайті МВФ заявою директора-розпорядника за підсумками телефонної розмови із Зеленським, угоду про нову програму співпраці має бути затверджено керівництвом МВФ і Виконавчою радою.

"Я із задоволенням зазначила, що співробітники МВФ досягли угоди з владою щодо політики, що лежить в основі нової трирічної угоди на 4 млрд SDR (близько $5,5 млрд) у межах механізму розширеного фінансування. Ця угода має бути затверджена керівництвом МВФ та Виконавчою радою, і ефективність угоди залежатиме від виконання низки попередніх дій", - йдеться в заяві.

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Крісталіна Георгієва також додала, що вони з президентом України погодилися з тим, що економічний успіх країни головним чином залежить "від зміцнення правопорядку, підвищення цілісності судової системи і зменшення ролі корисливих інтересів в економіці, і що вкрай важливо гарантувати успіхи, досягнуті в справі очищення банківської системи і відшкодувати великі витрати для платників податків із банківських рішень".