 Нова програма МВФ означає, що економіка зростатиме швидше, буде більше робочих місць, високі зарплати, - Гончарук

Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Символічно, що Staff-Level Agreement за новою програмою підтримки з МВФ ми отримали саме в 100 днів уряду. Підтримка з боку таких великих системних інституцій - маркер довіри до країни. А отже, для нас будуть дешевші ресурси: для всього бізнесу і всіх українців це означає, що економіка зростатиме швидше, буде більше робочих місць, вищі зарплати", - сказав прем‘єр-міністр Олексій Гончарук.
Глава уряду також додав, що за останні три місяці значно здешевили ресурси, які залучає Україна, бо їй довіряють.
"Нова програма з фондом - сигнал для українського та міжнародного бізнесу, що Україна на базі макроекономічної стабільності прискорить економічне зростання. На цьому шляху ми маємо цілковиту підтримку наших офіційних фінансових партнерів", - сказала міністр фінансів Оксана Маркарова.
Зазначимо, що згідно з розміщеною на сайті МВФ заявою директора-розпорядника за підсумками телефонної розмови із Зеленським, угоду про нову програму співпраці має бути затверджено керівництвом МВФ і Виконавчою радою.
"Я із задоволенням зазначила, що співробітники МВФ досягли угоди з владою щодо політики, що лежить в основі нової трирічної угоди на 4 млрд SDR (близько $5,5 млрд) у межах механізму розширеного фінансування. Ця угода має бути затверджена керівництвом МВФ та Виконавчою радою, і ефективність угоди залежатиме від виконання низки попередніх дій", - йдеться в заяві.
Крісталіна Георгієва також додала, що вони з президентом України погодилися з тим, що економічний успіх країни головним чином залежить "від зміцнення правопорядку, підвищення цілісності судової системи і зменшення ролі корисливих інтересів в економіці, і що вкрай важливо гарантувати успіхи, досягнуті в справі очищення банківської системи і відшкодувати великі витрати для платників податків із банківських рішень".
Редкая команда дебилов (c)
-- переведите пжлст на немецкий...
И не спрашивайте как
Або, як говорять деякі дебіли, мінусоае зростання. Гончарук мав на увазі, що це "мінусове зростання", тобто падіння (для адекватних) пришвидшиться? Тоді він кришталево правдивий. У Гончарука вочевидь найдієвішим методом роботи є заклинання. Він вже кілька десятків разів пробував спричинити ріст економіки словами про ривок, про зростання. Не спрацьовує чомусь. Або економіка якась неправильна, або Гончарук метод потрібно поміняти. Пи.си. Вчора працівники Дрогобицької ЦРЛ вперше за багато років їздили у Львів пікетувати облдержадміністрацію. Затримквюа зарплат складає понад 3 місяці. При "баризі" затримок не було. Навіть у найважчі часи після втечі януковоча і інтенсивних боях на Сході. Напевно "бариґа" вкрадені гроші віддавав дрогобицький лікарям, а не від лав у панамські офшори. Бо у Панамі грошей не знайшли, а у лікарів вони були. Нє ?
От і питається: а де гроші ?
Тобто з минулого разу НІЧОГО не змінилося:МВФ ставить умови надання кредиту-ЗєляБєня їх не виконує-грошей немає.
"... та зменшення ролі зацікавлених інтересів в економіці..."
интересная
"This agreement is subject to IMF management approval and to approval by the Executive Board, and effectiveness of the arrangement will be conditional on the implementation of a set of prior actions. The President and I agreed that Ukraine's economic success depends crucially on strengthening the rule of law, enhancing the integrity of the judiciary, and reducing the role of vested interests in the economy, and that it is paramount to safeguard the gains made in cleaning up the banking system and recover the large costs to the taxpayers from bank resolutions."
Говорят, что никакого договора нет и решать о подписании договора будет "IMF management" и "Executive Board". И условием подобного договора есть выполнение нескольких условий
1) верховенство закона (привет политическим преследованиям)
2) повышение целостности судебной системы (привет монике с его реформой)
3) снижение роли корпоративных интересов в экономике (привет мародёру и бабушке двух наркоманов по совместительству)
Нормальні люди знали і попереджали.
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Volodymyr Omelyan
56 хв. ·
Гаразд, не буду Вас мучити до ранку 😉
Щойно Україною гучно пролунала новина від Офісу Президента України: «Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Глава держави розповів про реформи, які впроваджуються нині в Україні, та обговорив умови нової програми співпраці з Фондом. Керівниця МВФ високо оцінила економічні досягнення нової влади та прогрес у впровадженні реформ урядом під керівництвом Прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
За результатами розмови сторони зазначили, що Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості щодо нової програми співпраці».
Цю ж сенсацію гучно підхопили УЗеленського.
Красиво? Так!
Правда? Не зовсім.
Вірніше, більше брехня, аніж правда. Але ж ми вже звикли, правда? 🙂
Телефонна розмова відбулася - правда. Проте домовленість досягнута лише на технічному рівні. Те, що планувалося зробити ще у вересні.
А ось далі - набагато цікавіше.
Перед тим, як МВФ узгодить нову трирічну програму обсягом 5,5 млрд дол для України, українська влада повинна виконати свою домашню роботу, т.зв. prior actions. А це і питання банківського сектору (уявляєте, Зеленський каже Коломойському good-bye), і питання верховенства права (якраз нещодавно Венеційська комісія висловила своє «фе» суддівській реформі Зеленського), і питання землі (соррі, але проблеми індіанців шерифа не хвилюють), і питання енергетики (так як там Оржель, звільняє Коболєва на прохання росіян чи ні?), і питання тарифів на опалення (так, з 1 січня 2020 року вони - ринкові) і багато інших насправді правильних, але болісних для рейтингу речей.
І лише після цього, правління МВФ розгляне і, у разі позитивного висновку і виконання Києвом усіх зобов'язань, МВФ виділить черговий кредит за новою програмою.
Тому, все так, але є маленький ньюанс.
Програми не має, для того, щоб вона була, треба ще добряче попрацювати, спітніти і навіть червоніти.
Але ж піар - наше все.
Нещодавно уряд теж тричі підписував одну і ту ж кредитну лінію з іншою поважною МФО.
Всі тішилися, що це це купа грошей і завтра, а виявилося, що втричі менше і набагато пізніше.
П.С. Кому цікаво, перегляньте заяви МВФ і ОПУ щодо цієї телефонної розмови і самостійно знайдіть більше 10 відмінностей.
П.П.С. А якщо Ви вірите Зеленському більше, аніж мені, запитайте у нього в неділю або в середу (до або після Парижу): де Гроші МВФ і коли вони будуть?
Цікаво, що він Вам відповість 😉
Не иначе, как Козлобородый посетил зону сумрачного релакса - территорию за колоннами в Раде, где от Меньшого Допы изрядно задул забористого коксу, соучаствовал в мастер-классе от Кивы по ХендМейд-расслабону и, сделавши пару ледей, законнектился в чате «анал-табу» от Яременки.
Шо, не відчуваєте ?
Що ж,оформлюємо закордонні паспорти,закуповуємо крупи й макарони....
Ну не согласен.Импорт дешевеет,ну там импортная одеджа-обувь,электроника,лекарства,и так далее.В общем все товары,кроме продовольственных,на их цену очень влияет фактор сезонности.И таких товаров как бензин.газ и нефть,там все монополизированно,и минимальная конкуренция.А монополия и отсутствие конкуренции-равно высокие цены.(Привет Ахметке).
Про "одеваться на рынках"-вообще молчу.В торговых центрах Караван-Дафи тот же товар,что и на рынке,только в два раза дороже.Мужские зимнии куртки Тайгер-форс и Вивакана в гривне подешевели.Куртку тайгер или зеро фрозен(аналог тайгера),еврозима на опте за 41 бакс купить можно.Помножь на 24=1000 гривен.А в розницу 1500.Чем плохо?Колбасу не покупаю,врачи не рекомендуют.А вот куриное мясо или филе примерно на одном и том же уровне.В ашане куриное филе в районе 90 гривен.Вчера купил курицу-бройлер("знатна курка") целиком по 76 гривен кило.Меня устраивает.
Зимбабве?
Никто, за нас самих, не поднимет страну!
А 16-и минутный разговор с Кристалиной Георгиевой (глава МВФ) выдавать за принципиальную договоренность о сотрудничестве - это из области "квартального пиара". О письме МВФ и его содержании этот любитель самокатов Зеленского видимо просто не проинформировал.
КОГДА БУДЕТ ПОДПИСАНА
Новая программа МВФ, когда будет подписана, означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты