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Все про:Зеленський (3813) Одеса (2241) пожежа (1911) жалоба (50) наказ (202)

 Президент оголосив 8 грудня днем жалоби за жертвами пожежі в одеському коледжі

Президент України Володимир Зеленський своїм указом оголосив неділю, 8 грудня, днем жалоби.

Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що указ підписано "з метою вшанування пам'яті загиблих унаслідок пожежі, що сталася 4 грудня в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу".

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"1. Оголосити в Україні 8 грудня 2019 року днем жалоби. 2. У день жалоби на всій території України приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; скасувати розважально-концертні заходи, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12  в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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Перевірити стан протипожежної безпеки установ із масовим перебуванням людей Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.

За даними ДСНС, станом на 7 грудня унаслідок пожежі загинули 8 осіб: 4 грудня о 12:20 одна жінка померла в лікарні. 5 грудня о 17:40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт. 6 грудня о 15:30 під час розбору завалів виявлено тіла ще 2 загиблих. 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло 1 людини. О 16:30 під час розбору завалів виявлено тіла ще 2 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164051
 
 
 Топ коментарі
 
Пожежа була 4-го. В Одесі траур був 5-го. А у зелі вийшло в акурат на 8-е під Майдан.
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"На мою думку, хтось дав Зеленському дуже не мудру пораду, оголосити Національний траур за загиблими в пожежі в Одесі саме 8.12.2019.
Чому? Тому що зазвичай, траур оголошується або на наступний день після трагедії, або тоді, коли знайдено всіх загиблих внаслідок неї.
Зрозуміло, що траур МАЄ бути, адже трагедія дійсно жахлива, враховучи загибель неповнолітньої (неповнолітніх? Ще не знайдено всіх зниклих безвісти, а там є студенти). Але ясно видно: оголошення траура 8.12. це недолуге намагання виставити заплановані по всій Україні протести у невигідному світлі: "От бачите - а їм весело!". В такому ключі сьогодні працюватиме вся зелена ботоферма з корисними ідіотами на бек-вокалі. Брудна спекуляція на смертях.
Не важливо, що нічого веселого як не передбачалося так і не передбачається. Є привід для веселощів? Ні. Віче - це суто політична акція, а Варта на Банковій - застережна. Застережна від чого? Від того аби Зеленський у Парижі не пішов на замирення агресора жертвуючи нашими Національними інтересами та суверенітетом. "Весело"?...
Нам своє робити, а вони нехай істерять." Назар Приходько
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Понятно, что Зеля сам бы не догадался перебить массовый митинг 8 го числа траурным днем. Кто то из умников типа Богдана подсказал. Но это только подтверждает, что у Зе команды энурез
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Краще б він після стількох пожеж на одещині додумався розібратися з тим чи адекватна на одещині СДУ?
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Просто о пожаре зеклоун узнал не сразу . Ему все о погоде докладывают . Оно не в курсе было . Да и занято оно - спортзал , тесла , эпиляция , ...
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Пожежа була 4-го. В Одесі траур був 5-го. А у зелі вийшло в акурат на 8-е під Майдан.
 показати весь коментар
 
 
"На мою думку, хтось дав Зеленському дуже не мудру пораду, оголосити Національний траур за загиблими в пожежі в Одесі саме 8.12.2019.
Чому? Тому що зазвичай, траур оголошується або на наступний день після трагедії, або тоді, коли знайдено всіх загиблих внаслідок неї.
Зрозуміло, що траур МАЄ бути, адже трагедія дійсно жахлива, враховучи загибель неповнолітньої (неповнолітніх? Ще не знайдено всіх зниклих безвісти, а там є студенти). Але ясно видно: оголошення траура 8.12. це недолуге намагання виставити заплановані по всій Україні протести у невигідному світлі: "От бачите - а їм весело!". В такому ключі сьогодні працюватиме вся зелена ботоферма з корисними ідіотами на бек-вокалі. Брудна спекуляція на смертях.
Не важливо, що нічого веселого як не передбачалося так і не передбачається. Є привід для веселощів? Ні. Віче - це суто політична акція, а Варта на Банковій - застережна. Застережна від чого? Від того аби Зеленський у Парижі не пішов на замирення агресора жертвуючи нашими Національними інтересами та суверенітетом. "Весело"?...
Нам своє робити, а вони нехай істерять." Назар Приходько
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Зе!ля - прилежный ученик своего мокшанского учителя
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А что, 4-го уже было известно количество погибших?? Лишь бы трыздануть что нибудь тупое, идиот порохнявый...
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Понятно, что Зеля сам бы не догадался перебить массовый митинг 8 го числа траурным днем. Кто то из умников типа Богдана подсказал. Но это только подтверждает, что у Зе команды энурез
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"Зродились ми великої години
З пожеж війни, із полум'я вогнів,
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.

І ось ми йдем у бою життєвому -
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ."
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из кремля позвонили...
там богатый опыт такого рода
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Кроме того, подсказывает то, что они лживые манипуляторы которые используют все доступные методы
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решил и на трагедии "ручки погреть", подлец !
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Зелохочмо - и тормоз и медленный газ / в смысле пердежа / одновременно .
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У нас в Одессе каждый день плачут. На Куликово 48 человек сгорело, Одесса еще с того дня каждый день плачет. А этот пожар с детьми - на одесситов вообще наплевать... Просто уничтожают... Правильно траур объявили. Мы ведь не скоты все таки, а люди...
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Архив там был по недвижке? Где-то прочитал, что подпалили чтобы сделки черные с недвижкой сгорели
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шо вы мелите, какой пятого , какой шестого, вы шо думаете вумный кловун замутил траур 8 шоб типа не майданила юлька и парашенка? вы ни чего не понимаете, вумный кловун не мог раньше зделать траур так как поиски были до вчерашнего дня.
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Царство небесное погибшим! Но разве все тела нашли? Поиски ведь продолжаются.
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Совсем не сторонник Зе и особенно его команды, но стало ясно и понятно, что погибших не одна, три , или пять , а все без вести пропавшие, да еще один - два МЧС-ника! Боже, прости Одессу!
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Джордж Орвелл

@m170261m

·7 ч

В воскресенье 08/12 не будут перекрывать для машин Хрещатик, как это обычно делают в воскресенье и это конечно "случайно" совпало с митингами. Зеля берет на вооружение методы Яныка для борьбы с митингами, поэтому и закончит как Янык.
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Я згоден, що "вєлічайший" оголосив траур саме на той день, який він боїться. Проте фото- це канал інтер. Один з гнилих сєпарських каналів. Не термос замовляв передачі.
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спекулирует на смертях.....




Volodymyr.Sarkisian

@expert2may

·8 ч

Слышишь, придурок, спекулировать на смертях опасно для политического долголетия.
Я ведь предупреждал.
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Пожар - безусловно трагедия, причём случаются пожары и аварии на дорогах довольно часто. Но как же явно и подло использует презик пожар в Одессе в политических целях! Говнюк, одним словом.
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Володя, так сразу же было ясно! "Говнюк отменный". Не, нам в кучу дерьма обязательно надо вступить, причем 2-мя ногами. Да и то, вижу, еще не до всех дошло.
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Тактические ходы Зеленского. Объявление траура на 8 декабря. Банальная игра на психологии - мы тут скорбим, а вы митинговать собираетесь. Неуклюжий маневр, замешанный на животном страхе.
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Це треба бути останньою безпринципною сволотою, щоб використовувати смерті людей для своїх політичних цілей. Тільки йолоп не розуміє, що це робиться на противагу Майдану. Для зебілів дна не існує. А де траури по загиблих воїнах?
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Опять зрада. В общем шоке.
Царство небесное погибшим.
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Скажи тільки своїм дятлам з 95 кварталу, щоб хор "Вірьовки" не кликали.
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Зрозуміли нарешті,яку жидівську потвору обрали?
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трухана сажать треба, а не траур об'являть, верблюжата
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Жалоба,рух по Хрещатику у вихідний день.
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отак безцеремонно взяти наламати рошенівським путчистам свято...
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Значит боится Вова! "Хорошие сапоги,надо брать!" Боятся они людей,боятся. Как у Шустрого, даже жополизов Кравчука и Сцакашвиши боялись в зал пустить,где "генералиссимусв зеленом", со странной улыбкой на лице,рассуждал об судьбах Родины.
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Это всего лишь маленький шажок!!!! в планомерное цепочке тотальных пожаров. Про пожары Австралии(развитая страна) и речи нет - они уже признали себя бессильными.

В индийской столице Дели в воскресенье, 8 декабря, произошел масштабный пожар на фабрике, в результате чего погибли уже более 40 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наBBC News.
Как сообщается, пожар произошел на фабрике по изготовлению сумок в переполненном старом квартале города вблизи шестиэтажного здания. Внутри фабрики отдыхали десятки рабочих. В настоящее время известно о более 40 погибших, однако есть опасения, что это количество будет расти.
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А самому проанализировать никак? Копипастишь хрень. Другую сторону не пробовал рассмотреть?
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Не гони, уже в 12 ночи все передачи прекратились и показывали "Экипаж"
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Яблучна Людожерка@plodogerka
Сьогодні
на НСК "Олімпійському" буде футбольний матч. Значить, розважальні
масові заходи норм, а суспільно необхідні збори громадян ай-я-яй?


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..подленько поступает Зеля..
прошло несколько дней после трагедии и как раз под его романтическую встречу с хйлом, на противовес акции против капитуляции, после огромной актёрской паузы, герцог мира включил режим траура - это его персональные "танцы на костях"..
хотя упоротые зебилы будут в умилении от "человечности" своего Вошьдя..
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Володя, так сразу же было ясно! "Говнюк отменный". Не, нам в кучу дерьма обязательно надо вступить, причем 2-мя ногами. Да и то, вижу, еще не до всех дошло.
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Ну, вот кто после этого скажет, что Зеленский-Коломойский и Порошенко не действуют в паре?
На 8 декабря ПЕС собираются провести карикатурные митинги против капитуляции. И этот день у Зеленского делают днём скорби по трагедии в Одессе.
В итоге один имитирует протесты. Но много людей не придёт, поскольку день скорби.
Следовательно - протест не выйдет из-под контроля.
А второй показывает своему электорату: мол, ничего святого у этих «патриотов» нет.
Вот так работают политтехнологии.
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