 Президент оголосив 8 грудня днем жалоби за жертвами пожежі в одеському коледжі

Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що указ підписано "з метою вшанування пам'яті загиблих унаслідок пожежі, що сталася 4 грудня в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу".

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"1. Оголосити в Україні 8 грудня 2019 року днем жалоби. 2. У день жалоби на всій території України приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; скасувати розважально-концертні заходи, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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Перевірити стан протипожежної безпеки установ із масовим перебуванням людей Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.

За даними ДСНС, станом на 7 грудня унаслідок пожежі загинули 8 осіб: 4 грудня о 12:20 одна жінка померла в лікарні. 5 грудня о 17:40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт. 6 грудня о 15:30 під час розбору завалів виявлено тіла ще 2 загиблих. 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло 1 людини. О 16:30 під час розбору завалів виявлено тіла ще 2 осіб.