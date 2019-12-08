 Президент оголосив 8 грудня днем жалоби за жертвами пожежі в одеському коледжі

Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що указ підписано "з метою вшанування пам'яті загиблих унаслідок пожежі, що сталася 4 грудня в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу".
"1. Оголосити в Україні 8 грудня 2019 року днем жалоби. 2. У день жалоби на всій території України приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; скасувати розважально-концертні заходи, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач", - йдеться в документі.
Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.
За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.
Перевірити стан протипожежної безпеки установ із масовим перебуванням людей Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.
За даними ДСНС, станом на 7 грудня унаслідок пожежі загинули 8 осіб: 4 грудня о 12:20 одна жінка померла в лікарні. 5 грудня о 17:40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт. 6 грудня о 15:30 під час розбору завалів виявлено тіла ще 2 загиблих. 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло 1 людини. О 16:30 під час розбору завалів виявлено тіла ще 2 осіб.
Чому? Тому що зазвичай, траур оголошується або на наступний день після трагедії, або тоді, коли знайдено всіх загиблих внаслідок неї.
Зрозуміло, що траур МАЄ бути, адже трагедія дійсно жахлива, враховучи загибель неповнолітньої (неповнолітніх? Ще не знайдено всіх зниклих безвісти, а там є студенти). Але ясно видно: оголошення траура 8.12. це недолуге намагання виставити заплановані по всій Україні протести у невигідному світлі: "От бачите - а їм весело!". В такому ключі сьогодні працюватиме вся зелена ботоферма з корисними ідіотами на бек-вокалі. Брудна спекуляція на смертях.
Не важливо, що нічого веселого як не передбачалося так і не передбачається. Є привід для веселощів? Ні. Віче - це суто політична акція, а Варта на Банковій - застережна. Застережна від чого? Від того аби Зеленський у Парижі не пішов на замирення агресора жертвуючи нашими Національними інтересами та суверенітетом. "Весело"?...
Нам своє робити, а вони нехай істерять." Назар Приходько
З пожеж війни, із полум'я вогнів,
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.
І ось ми йдем у бою життєвому -
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ."
там богатый опыт такого рода
Джордж Орвелл
@m170261m
·7 ч
В воскресенье 08/12 не будут перекрывать для машин Хрещатик, как это обычно делают в воскресенье и это конечно "случайно" совпало с митингами. Зеля берет на вооружение методы Яныка для борьбы с митингами, поэтому и закончит как Янык.
Volodymyr.Sarkisian
@expert2may
·8 ч
Слышишь, придурок, спекулировать на смертях опасно для политического долголетия.
Я ведь предупреждал.
Царство небесное погибшим.
В индийской столице Дели в воскресенье, 8 декабря, произошел масштабный пожар на фабрике, в результате чего погибли уже более 40 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наBBC News.
Как сообщается, пожар произошел на фабрике по изготовлению сумок в переполненном старом квартале города вблизи шестиэтажного здания. Внутри фабрики отдыхали десятки рабочих. В настоящее время известно о более 40 погибших, однако есть опасения, что это количество будет расти.
Сьогодні
на НСК "Олімпійському" буде футбольний матч. Значить, розважальні
масові заходи норм, а суспільно необхідні збори громадян ай-я-яй?
прошло несколько дней после трагедии и как раз под его романтическую встречу с хйлом, на противовес акции против капитуляции, после огромной актёрской паузы, герцог мира включил режим траура - это его персональные "танцы на костях"..
хотя упоротые зебилы будут в умилении от "человечности" своего Вошьдя..
На 8 декабря ПЕС собираются провести карикатурные митинги против капитуляции. И этот день у Зеленского делают днём скорби по трагедии в Одессе.
В итоге один имитирует протесты. Но много людей не придёт, поскольку день скорби.
Следовательно - протест не выйдет из-под контроля.
А второй показывает своему электорату: мол, ничего святого у этих «патриотов» нет.
Вот так работают политтехнологии.