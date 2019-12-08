 Україна та МВФ досягли домовленості за новою програмою співпраці, - ОП

Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів про реформи, які впроваджуються нині в Україні, та обговорив умови нової програми співпраці з Фондом. Керівниця МВФ високо оцінила економічні досягнення нової влади та прогрес у впровадженні реформ урядом під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

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За результатами бесіди сторони зазначили, що Україна і Міжнародний валютний фонд досягли домовленості (Staff Level Agreement) щодо нової програми співпраці.

"Наша розмова з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою була дуже конструктивною. Втішений, що ми знайшли повне порозуміння і наш турборежим отримав високу оцінку з боку МВФ. Вдячний парламенту, уряду та всій нашій команді за невтомну роботу заради України. Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця", - зазначив Володимир Зеленський.

"Нас не влаштовують поточні темпи економічного зростання, і тому для пришвидшення зростання економіки ми спільно з нашими міжнародними партнерами продовжуватимемо реформи, щоб наздоганяти наших сусідів за рівнем економічного розвитку та добробуту", - підкреслив глава держави.

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"Я високо оцінила надзвичайний прогрес, якого президент Зеленський і його уряд досягли за останні кілька місяців у просуванні реформ і продовженні обґрунтованої економічної політики. Я запевнила президента у готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності та підняття економіки на рівень вищого, стійкого та всеосяжного зростання, зокрема з новою підтримкою МВФ. Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі чотирьох мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ", - наголосила Крісталіна Георгієва.

Нагадаємо, Місія МВФ працювала в Києві з 14 до 22 листопада.

15 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду в Україні: керівником місії Роном ван Роденом і економістом місії Габором Пулой.

Вони обговорили умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні.