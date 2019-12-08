 Україна та МВФ досягли домовленості за новою програмою співпраці, - ОП

Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Глава держави розповів про реформи, які впроваджуються нині в Україні, та обговорив умови нової програми співпраці з Фондом. Керівниця МВФ високо оцінила економічні досягнення нової влади та прогрес у впровадженні реформ урядом під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
За результатами бесіди сторони зазначили, що Україна і Міжнародний валютний фонд досягли домовленості (Staff Level Agreement) щодо нової програми співпраці.
"Наша розмова з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою була дуже конструктивною. Втішений, що ми знайшли повне порозуміння і наш турборежим отримав високу оцінку з боку МВФ. Вдячний парламенту, уряду та всій нашій команді за невтомну роботу заради України. Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця", - зазначив Володимир Зеленський.
"Нас не влаштовують поточні темпи економічного зростання, і тому для пришвидшення зростання економіки ми спільно з нашими міжнародними партнерами продовжуватимемо реформи, щоб наздоганяти наших сусідів за рівнем економічного розвитку та добробуту", - підкреслив глава держави.
"Я високо оцінила надзвичайний прогрес, якого президент Зеленський і його уряд досягли за останні кілька місяців у просуванні реформ і продовженні обґрунтованої економічної політики. Я запевнила президента у готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності та підняття економіки на рівень вищого, стійкого та всеосяжного зростання, зокрема з новою підтримкою МВФ. Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі чотирьох мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ", - наголосила Крісталіна Георгієва.
Нагадаємо, Місія МВФ працювала в Києві з 14 до 22 листопада.
15 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду в Україні: керівником місії Роном ван Роденом і економістом місії Габором Пулой.
Вони обговорили умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні.
получил дулю, начал новую)
Та не дадут Зеле ни цента... -- дурных нэма -- шо они на выборы ходют...*)
Думаю другое. Как тут всё видят: Украина хочет лечь? ... ...ну, пусть лягает...
-- нехай параша за это лягание и платит.
Или ты думаешь, шо нам тут больше делать нечего, чем тащить украинского бегемота из парашного болота? ...извини за сарказм и рифму.
Тут все работают! С целью содержать свою семью и ... ...всё такое...*) -- ты бы делал то же самое, а нашем месте!
Шо, не так?
Давай исходить из этого контекста... -- Украине нихто, ничего не должен!
6 лет войны -- победила Россия!
6 лет войны -- победил... ...хто? Порох, Майдан, Зеленский, Коломойский...?
Кому, нам денех дать -- с конца на конец !? *)
Ну ладно. Я сказал -- ты услышал: гривни в долляры ... и рихтунг на свал!
А там посмотрим -- неужели Законы Истории сами себе изменили? *)
За скільки білетів на "95 квартал" тебе купив Зеленський?
Просто треба краще старатися!
«Я сьогодні мала дуже конструктивну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Під час нашої розмови я високо оцінила Президента за вражаючий прогрес, який він та його уряд досягли за останні кілька місяців у просуванні реформ та продовженні обґрунтованої економічної політики. Я запевнила готовність Президента МВФ підтримати політичний план влади для підтримки макроекономічної стабільності та підняття економіки на шлях вищого, стійкого та всеосяжного зростання, в тому числі з новою підтримкою МВФ. Я із задоволенням зазначила, що співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики щодо підтримки нового трирічного договору в розмірі 4 млрд. СПЗ (близько 5,5 млрд. Дол. США) в рамках Фонду розширеного фонду. Ця угода підлягає затвердженню керівництва МВФ та затвердженню Виконавчим комітетом, та ефективність домовленостей буде залежати від здійснення набору попередніх дій. Президент і я погодилися, що економічний успіх України вирішальним чином залежить від зміцнення верховенства права, підвищення доброчесності судової влади та зменшення ролі зацікавлених інтересів в економіці, і що перш за все необхідно забезпечити приріст, досягнутий в процесі очищення банківська система та стягнути з банківських рішень великі витрати для платників податків ».Statement by the IMF Managing Director on Ukraine
так что, зебенята,отсосите,!!!)))))))))
а это россса для зелебобиков
))))))))))
Нє, це той нарік, який не захотів пісяти в баночку, та завдяки цьому виграв вибори.
Кредиты, это для богатых, шо б не обеднеть... ...и для бедных, шо б не разбогатеть...
Поверь мне -- ...я тут уже 27 лет плаваю -- и токо 4 года без кредитов! ...и щаслив, как никогда...*)
Вранье видимое не вооруженным взглядом.
Совсем недавно, неделю уговаривали миссию МВФ в Киеве и не смогли уговорить.
А тут за пять минут по телефону и уговорили?
Сумма кредита на три года составит $5,5 млрд
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-07/ukraine-unlocks-5-5-billion-imf-loan-in-preliminary-accord
ТАк бы Укринцы нанимали Голландцев, что бы те внедряли знания и технологии работая на Украинцев, а теперь такие дяди как Сорос после деребана Земли будут сами нанимать Голландцев и снимать всю прибыль, они ведь ни чего сами делать не умеют, только печатать доллары и скупать за бусы у коллоний Земли при помощи продажного президента , а Голландцы будут нанимать рабов -Украинцев, что бы те работали за копейки на бывшей своей Земле, ну Сорос с Зеленским Мир с Путиным принес в Украину, а не украинские солдаты принесли Мир изащитили Украинскую Землю, ох и аферюги .
МВФ уже "заценила".Осталось теперь "заценить" украинским гражданам.Пока только кроме отскока бакса с 28 до 24 ценить больше нечего.Как говорится "ни хлеба тебе,ни зрелищь".В экономическом плане жизнь лучше ни стала.И посадок "серьезных" ни видать.Грымчак и Пашинский не в счет.Нужна более "жирная" рыба.Ну там хотя бы Кононенки,Свынырчуки-Грановские.Ну и конечно САМ пахан-боров Пэтро- кучерявый.
Вован, правду мы знаем - ты пускал сопли в трубку, писался, какался, а тебе ставили условия, которые надо выполнять!!!
Вован, мокрая курица никогда не станет Орлом!!! Давай уходи!
08.12.2019 г.
16-и минутный разговор с Кристалиной Георгиевой (глава МВФ) выдавать за принципиальную договоренность о сотрудничестве - это из области "квартального пиара". О письме МВФ (мы писали вчера) Зеленского видимо просто не проинформировали.
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16-и минутный разговор с Кристалиной Георгиевой (глава МВФ) выдавать за принципиальную договоренность о сотрудничестве - это из области "квартального пиара". О письме МВФ (мы писали вчера) Зеленского видимо просто не проинформировали.
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МВФ прислал в Кабмин краткое письмо с просьбой разъяснить процедуру расчета валютного курса в бюджете 2020, который установлен в 1$ - 27 гривен. И мягко намекнуло, что подобные манипуляции с валютным курсом для уменьшения показателей дефицита бюджета не есть хорошо. После этого подконтрольный Зеленскому Совет НБУ выступил с заявлением о неправильности валютного регулирования со стороны НБУ и был послан Смолием - в Конституцию.
Со слов главного пис*абола страны. Оно столько врало, что грош-цена всему, что он говорит.
Поверю только после официального заявления МВФ о новой кредитной программе для Украины.
Как говорят в Одессе - это две большие разницы. Что тут не ясно?
Но для вас, с росой на глазах, естественно разницы нет. И тут даже гугл не поможе...
Переведу на человеческий Staff Level Agreement: "соглашение на уровне персонала (сотрудников)". НЕ ОРГАНИЗАЦИЙ!!! Andestend?
Тоесть два чиновника договорились о чем-то. Все. Ни больше ни меньше.
Один чиновник (ВАЗ) утверждает, что договорился о новом кредите.
Другой (Крис) утверждает, что готова ТОЛЬКО поддержать (надо понимать при выполнении определенных условий) выделение нового кредита.
Но повторюсь, тем, кто с росой на глазах, разницы нет.
"Украина и МВФ достигли договоренности по новой программе сотрудничества, - ОП"
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ
" Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе - с новой поддержкой МВФ. Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере 4 миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", - подчеркнула Кристалина Георгиева"
МВФ дасть гроші лише тоді коли Зе посадить Беню.
Тому що зараз усі гшрошові потоки скеровані до Бені, таким чином Зе хоче відкупитись.
Але не розуміє що поняття насищенності у Бені відсутнє.