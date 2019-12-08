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 Політика України
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Все про:Зеленський (3813) МВФ (622)

 Україна та МВФ досягли домовленості за новою програмою співпраці, - ОП

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів про реформи, які впроваджуються нині в Україні, та обговорив умови нової програми співпраці з Фондом. Керівниця МВФ високо оцінила економічні досягнення нової влади та прогрес у впровадженні реформ урядом під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

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За результатами бесіди сторони зазначили, що Україна і Міжнародний валютний фонд досягли домовленості (Staff Level Agreement) щодо нової програми співпраці.

"Наша розмова з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою була дуже конструктивною. Втішений, що ми знайшли повне порозуміння і наш турборежим отримав високу оцінку з боку МВФ. Вдячний парламенту, уряду та всій нашій команді за невтомну роботу заради України. Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця", - зазначив Володимир Зеленський.

"Нас не влаштовують поточні темпи економічного зростання, і тому для пришвидшення зростання економіки ми спільно з нашими міжнародними партнерами продовжуватимемо реформи, щоб наздоганяти наших сусідів за рівнем економічного розвитку та добробуту", - підкреслив глава держави.

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"Я високо оцінила надзвичайний прогрес, якого президент Зеленський і його уряд досягли за останні кілька місяців у просуванні реформ і продовженні обґрунтованої економічної політики. Я запевнила президента у готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності та підняття економіки на рівень вищого, стійкого та всеосяжного зростання, зокрема з новою підтримкою МВФ. Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі чотирьох мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ", - наголосила Крісталіна Георгієва.

Нагадаємо, Місія МВФ працювала в Києві з 14 до 22 листопада.

15 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду в Україні: керівником місії Роном ван Роденом і економістом місії Габором Пулой.

Вони обговорили умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164050
 
   
 Топ коментарі
 
От коли підпишуть документи та будуть відомі терміни кредитування від МВФ, тоді буде варто говорити про перемоги. Поки ми маємо лише розмови щодо співробітництва.
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Як не крути а МВФ не хоче кредитувати Ігорь Валєріча. От такі цуки...
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Вова, пока дядю Беню не посадишь, - шишь тебе, а не программа МФВ!
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По старой программе уже преуспел получил дулю, начал новую)
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От коли підпишуть документи та будуть відомі терміни кредитування від МВФ, тоді буде варто говорити про перемоги. Поки ми маємо лише розмови щодо співробітництва.
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Як не крути а МВФ не хоче кредитувати Ігорь Валєріча. От такі цуки...
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МВФ це американські гроші, тому тут дійсно є проблема.
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А чего токо амерыканьскы? -- я тоже отстёгиваю -- оно ж всё международное!
Та не дадут Зеле ни цента... -- дурных нэма -- шо они на выборы ходют...*)
Думаю другое. Как тут всё видят: Украина хочет лечь? ... ...ну, пусть лягает...
-- нехай параша за это лягание и платит.
Или ты думаешь, шо нам тут больше делать нечего, чем тащить украинского бегемота из парашного болота? ...извини за сарказм и рифму.
Тут все работают! С целью содержать свою семью и ... ...всё такое...*) -- ты бы делал то же самое, а нашем месте!
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Так, є гроші іншіх держав. При цьому більшість грошей із США. В іншому погоджуюся, але для нас це погано.
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Али! -- вам дают деньги и оружие на Борьбу! ...а вы не боритесь...
Шо, не так?
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Багато нормальних людей виїжджають за кордон. Залишилося багато пенсіонерів та тих, які не хочуть працювати і чекають холяви. Відповідно - нема кому боротися😏
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Али! Нет нигде в Мире Украинской Идеи! ...токо в Украине есть... *)
Давай исходить из этого контекста... -- Украине нихто, ничего не должен!
6 лет войны -- победила Россия!
6 лет войны -- победил... ...хто? Порох, Майдан, Зеленский, Коломойский...?
Кому, нам денех дать -- с конца на конец !? *)
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Не знаю що тут говорити, бо нема стабільності, яка необхідна для кредитів.
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Кредиты берутся, не на стабильность, а на развитие! -- их и дают, исходя из этого...
Ну ладно. Я сказал -- ты услышал: гривни в долляры ... и рихтунг на свал!
А там посмотрим -- неужели Законы Истории сами себе изменили? *)
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Это результат правления предыдущей команды.
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Тобто ти не бачиш тут самої зрадної зради та капітуляції? Украина и МВФ достигли договоренности по новой программе сотрудничества, - ОП - Цензор.НЕТ 9192
За скільки білетів на "95 квартал" тебе купив Зеленський? Украина и МВФ достигли договоренности по новой программе сотрудничества, - ОП - Цензор.НЕТ 2155
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Ти шо порохобот? - яка ж то зрада це надпотужна пабєда найвеличнішого лідера. Зе маладєц!
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От і я Алі кажу, що зраду можна найти навіть в новинах про погоду! 😂
Просто треба краще старатися!
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Ви праві.Ця новина-маніпулятивна.Дещо "випало".Повний текст заяви Георгієвої:
«Я сьогодні мала дуже конструктивну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Під час нашої розмови я високо оцінила Президента за вражаючий прогрес, який він та його уряд досягли за останні кілька місяців у просуванні реформ та продовженні обґрунтованої економічної політики. Я запевнила готовність Президента МВФ підтримати політичний план влади для підтримки макроекономічної стабільності та підняття економіки на шлях вищого, стійкого та всеосяжного зростання, в тому числі з новою підтримкою МВФ. Я із задоволенням зазначила, що співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики щодо підтримки нового трирічного договору в розмірі 4 млрд. СПЗ (близько 5,5 млрд. Дол. США) в рамках Фонду розширеного фонду. Ця угода підлягає затвердженню керівництва МВФ та затвердженню Виконавчим комітетом, та ефективність домовленостей буде залежати від здійснення набору попередніх дій. Президент і я погодилися, що економічний успіх України вирішальним чином залежить від зміцнення верховенства права, підвищення доброчесності судової влади та зменшення ролі зацікавлених інтересів в економіці, і що перш за все необхідно забезпечити приріст, досягнутий в процесі очищення банківська система та стягнути з банківських рішень великі витрати для платників податків ».Statement by the IMF Managing Director on Ukraine
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Вова, пока дядю Беню не посадишь, - шишь тебе, а не программа МФВ!
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а в этом как раз мвф против..))))
так что, зебенята,отсосите,!!!)))))))))
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МВФ тобі, а ти бєнє??? Кого ти дуриш, жабеня зелене??? Зрозуміло, що тобі висунули умови і тоді, якщо виконаєш, можливо дадуть... Не тре за цією завісою слов ховати пройопи...
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Реформи, які здійснює Зеленський ведуть не до розвитку, а до занепаду України.
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Зеля просит денег у мкФ. Если откажут будет продавать Украину пуйлу
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уже продал и цена объявлена
а это россса для зелебобиков
))))))))))
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верните марадера со слабой гривной!!!доллар дешевеет до неприличия!
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А пальне та продукти дорожчають.Якесь дивне подешевіння долара.
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а кто-то сомневался? ))))))) пока Украина исправно платит по своим обязательствам МВФ отсюда не выпереть .... их в двери , а они в окно ... их из окна, а они через трубу будут лезть ... )))
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То це МВФ пропонує Україні крадит, а влада вагається - брати чи не брати? Чи навпаки???
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Бггг)))) и на кого эта тупая муть рассчитана?
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Ні кредитованию, усі на майдан!
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Це теж план «Б»? Небезпечний у наріка ганжубас. Коли він вже напалиться?
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Нарік - це той тип, котрий в парі з сивочолим гетьманом Термос в Україну привіз?
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О! Повторення вчорашньої розмови. :D
Нє, це той нарік, який не захотів пісяти в баночку, та завдяки цьому виграв вибори.
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Это твой хозяин Портнов который вернулся в Украину вместе с Бабломойским после того как ЗЕбилам одного клоуна по Г+Г пропиарилили в Голоумке. Он самый, ога. Украина и МВФ достигли договоренности по новой программе сотрудничества, - ОП - Цензор.НЕТ 4645
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Какой то больной на голову сюр в стране, выпрашивание кредита у МВФ преподносица как некая победа..Люди ауу, это кредит под проценты, деньги в долг которые ещё правнукам отдавать, огромная нагрузка на бюджет по обслуживанию гос долга, даже просто сам факт что вы просите деньги в долг уже автоматически говорит что у вас проблемы с деньгами..с каких пор это стало достижением? Что мля в этой стране происходит???
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Ці кредити дійсно є боргом, але приблизно під 3%. При цьому кредити під 18% є важкими і їх невідомо як віддавати😏
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Али, хош я тебе скажу честно и прямо? *)
Кредиты, это для богатых, шо б не обеднеть... ...и для бедных, шо б не разбогатеть...
Поверь мне -- ...я тут уже 27 лет плаваю -- и токо 4 года без кредитов! ...и щаслив, как никогда...*)
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Це на фоні того, що коломойша нам погрожував, що візьме кредити у ху#ла. Тому це саме як перемога й виглядає.
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одно из ключевых требований мвф это открытие рынка земли, мы коекак коряво но выполнели... так что вполне вероятно что зайдет 5,5 ярда валюты......
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"Не верю!" (с) Станиславский.
Вранье видимое не вооруженным взглядом.
Совсем недавно, неделю уговаривали миссию МВФ в Киеве и не смогли уговорить.
А тут за пять минут по телефону и уговорили?
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Не показывай Поросеску!Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева:
Сумма кредита на три года составит $5,5 млрд
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-07/ukraine-unlocks-5-5-billion-imf-loan-in-preliminary-accord
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Дозу пообещали, оп и радуется.Сами что можете предложить кроме выноса имущества из страны? Хватит терпеть этих придурков.
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КАКие такие экономические долтижения, за что благодарить и при че здесь мвф, а ну да они вместе Украину грабят. Страна еще больше кредитов набрала,% по долгам еще больше стали , где обещанная мед.страховая медицина, что каждая третья гривна едет на выплату % по кредитам и особенно поблагодарить за это Аферитку Маркарову.А и еще особая благодарность за деребан в турборежиме Земли.
ТАк бы Укринцы нанимали Голландцев, что бы те внедряли знания и технологии работая на Украинцев, а теперь такие дяди как Сорос после деребана Земли будут сами нанимать Голландцев и снимать всю прибыль, они ведь ни чего сами делать не умеют, только печатать доллары и скупать за бусы у коллоний Земли при помощи продажного президента , а Голландцы будут нанимать рабов -Украинцев, что бы те работали за копейки на бывшей своей Земле, ну Сорос с Зеленским Мир с Путиным принес в Украину, а не украинские солдаты принесли Мир изащитили Украинскую Землю, ох и аферюги .
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В МВФ руководство сменилось, а методички все те же - "мы восхищается прогрессом, реформами..." и прочая лубуда и пока все делается так как они хотят эти слащавые речи будут литься рекой, но стоит пойти им наперекор и сразу тональность измениться будьте уверены, проверено не раз!
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МВФ и Сорос хотят купить Украину и ее землю. После чего цены на продукты подскочат в 2 а то и 3 раза, а фермеры превратятся в батраков еврейского криминала. Или придется уезжать из Украиныв. Все эти Норманди чтоб отвлечь внимание от голосования по рынку земли в четверг. Сегодня всем на Майдан идти надо и требовать "Никакого Рынка земли"
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Ё маё! Чистой воды провокационный пост. Суть которого в следующем- майдан любой ценой. Не хотите идти из-за якобы сдачи интересов Украины путлеру, тогда вот вам следующее блюдо в меню. Лишь бы собрать людей побольше. Манипуляторы херовы и враги Украины . Президенту предстоит тяжелейшая встреча в Нормандии , а в Украине политики, которых , первое, бортанули, второе, которых не устраивает отрыв от корыта и сидение в раде на зарплату, третье, неумолимо приближается день , когда не будет у них неприкосновенности- собирают майдан! И здесь это чмо прокацапское нагнетает страсти! Уже мвф и сорос 'хотят купить Украину'! Такой чуши я уже давно не читала.
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Ха-ха-ха-ха-ха. Выключайте РенТв срочно, у вас плавится мозг.
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Не с правительством а сборищем случайных,некомпетентных космополитов,исполняющих роль администрации КОЛОНИИ Украины. Вместо того что бы ЗАРАБОТАТЬ- берут в долг под будущую распродажу за полкопейки. Вместо того,что бы инициировать законы о не выгодности вывоза денег за кордон( заработанных и украденных до 10млрд.$ в ГОД),вместо контроля трат ( безудержного воровства)- берут в долг Твари.
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"Я высоко оценила чрезвычайный прогресс, которого президент Зеленский и его правительство достигли за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении обоснованной экономической политики.-подчеркнула Кристалина Георгиева.Источник: https://censor.net.ua/n3164050

МВФ уже "заценила".Осталось теперь "заценить" украинским гражданам.Пока только кроме отскока бакса с 28 до 24 ценить больше нечего.Как говорится "ни хлеба тебе,ни зрелищь".В экономическом плане жизнь лучше ни стала.И посадок "серьезных" ни видать.Грымчак и Пашинский не в счет.Нужна более "жирная" рыба.Ну там хотя бы Кононенки,Свынырчуки-Грановские.Ну и конечно САМ пахан-боров Пэтро- кучерявый.
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Клоун корчит из себя великого переговорщика - позвонил и решил. Зебобики прыгают в экстазе!

Вован, правду мы знаем - ты пускал сопли в трубку, писался, какался, а тебе ставили условия, которые надо выполнять!!!
Вован, мокрая курица никогда не станет Орлом!!! Давай уходи!
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Хроника одного Президента ...
08.12.2019 г.

16-и минутный разговор с Кристалиной Георгиевой (глава МВФ) выдавать за принципиальную договоренность о сотрудничестве - это из области "квартального пиара". О письме МВФ (мы писали вчера) Зеленского видимо просто не проинформировали.
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Порохоботы шо опять не так где зрада?
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Реши сам де зрада:
***
16-и минутный разговор с Кристалиной Георгиевой (глава МВФ) выдавать за принципиальную договоренность о сотрудничестве - это из области "квартального пиара". О письме МВФ (мы писали вчера) Зеленского видимо просто не проинформировали.

***
МВФ прислал в Кабмин краткое письмо с просьбой разъяснить процедуру расчета валютного курса в бюджете 2020, который установлен в 1$ - 27 гривен. И мягко намекнуло, что подобные манипуляции с валютным курсом для уменьшения показателей дефицита бюджета не есть хорошо. После этого подконтрольный Зеленскому Совет НБУ выступил с заявлением о неправильности валютного регулирования со стороны НБУ и был послан Смолием - в Конституцию.
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Не важно сколько минут говорили, важно что ДОГОВОРИЛИСЬ!
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"...важно что ДОГОВОРИЛИСЬ!"



Со слов главного пис*абола страны. Оно столько врало, что грош-цена всему, что он говорит.
Поверю только после официального заявления МВФ о новой кредитной программе для Украины.
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для начала погугли что означает термин "Staff Level Agreement" потом задавай вопросы.
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Зачем? Кристалина Георгиева конкретно сказала: "Я заверила президента в готовности МВФ поддержать" а не "Я заверила что МВФ поддержит".
Как говорят в Одессе - это две большие разницы. Что тут не ясно?
Но для вас, с росой на глазах, естественно разницы нет. И тут даже гугл не поможе...
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По результатам беседы стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества Источник: https://censor.net.ua/n3164050
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Well, походу моя очередь посылать в гугл.
Переведу на человеческий Staff Level Agreement: "соглашение на уровне персонала (сотрудников)". НЕ ОРГАНИЗАЦИЙ!!! Andestend?
Тоесть два чиновника договорились о чем-то. Все. Ни больше ни меньше.
Один чиновник (ВАЗ) утверждает, что договорился о новом кредите.
Другой (Крис) утверждает, что готова ТОЛЬКО поддержать (надо понимать при выполнении определенных условий) выделение нового кредита.

Но повторюсь, тем, кто с росой на глазах, разницы нет.
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СЛОВА ИМЕЮТ СМыСЛ!

"Украина и МВФ достигли договоренности по новой программе сотрудничества, - ОП"

ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ

" Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе - с новой поддержкой МВФ. Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере 4 миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", - подчеркнула Кристалина Георгиева"
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Я бы последние слова перевёл на человеческий язык так: "Украина согласилась с теми условиями, которые выставил МВФ для получения кредита."
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От бл, облом, порохоботы не смогли убедить МВФ что "всё прапало"....эта точна патаму ша ани украинскага низнайут и не четают бл совесть нацыы, кладец мутрасти, Бутусава и его цензар
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зря писали дурные методички про дефолт, теперь облом.
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Цей батл Зе перограв.
МВФ дасть гроші лише тоді коли Зе посадить Беню.
Тому що зараз усі гшрошові потоки скеровані до Бені, таким чином Зе хоче відкупитись.
Але не розуміє що поняття насищенності у Бені відсутнє.
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Всё это хорошо, но печально то, что полученные деньги от МВФ тут-же надо возвращать обратно по процентам, т.е. для развития республики ничего нет
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