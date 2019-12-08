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 Політика України, За кордоном
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Все про:імпічмент (167) Конгрес США (343) США (5944) Трамп (2309)

 Комітет Конгресу США оприлюднив конституційні підстави для імпічменту Трампа

Демократи в Палаті представників оприлюднили доповідь про конституційні підстави для імпічменту нинішнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа через тиск на українську владу.

Представники Демократичної партії в комітеті з питань юстиції Палати представників Конгресу США оприлюднили в суботу, 7 грудня, доповідь про конституційні та історичні підстави для імпічменту президента США Дональда Трампа, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

В оприлюдненому документі на 55 сторінках члени Демпартії назвали ті конституційні підстави, до яких вони можуть прив'язати пункти імпічменту Трампа. У доповіді, зокрема, зазначається: "Імпічмент - остання конституційна відповідь президенту, який неправильно уявляє себе монархом".

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Голова комітету з питань юстиції, демократ Джеррольд Надлер наголосив, що імпічмент - єдиний шлях, щоб притягнути Трампа до відповідальності за його поведінку. "Президент Трамп зловживав своєю владою, зрадив інтереси нашої національної безпеки і завдав шкоди нашим виборам, і все це - заради власної вигоди", - заявив Надлер, цитує агентство новин Reuters.

"Конституція має лише один правовий засіб у відповідь на його протиправну поведінку - імпічмент", - додав конгресмен-демократ.

Доповідь складено за зразком аналогічних документів, представлених у 1974 і 1988 роках під час розслідувань щодо імпічменту президентів Річарда Ніксона і Білла Клінтона, зазначає агентство новин dpa.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164049
 
   
 Топ коментарі
 
Для чого тобі це, свинособако? У вас на обісРашці взагалі немає реаьних виборів вже майже тридцять років...навіщо тобі,кацапе, зовсім чужі для тебе справи? Академічний інтерес?
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В корне неправильный вывод. Обе стороны пляшут под дудку плешивого, но в своих плясках понаступали друг-другу на мозоли. Так бывает, когда завербованные исполнители идиоты!
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Хоть в чем-то зеленая плесень преуспел!
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Вот в єтом то и загвоздка. Два деловара договорились нарушить кучу законов, своих и международних. Одному прилетел импичмент а второй бубочка и маладец. Странно Комитет Конгресса США обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 9836
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шалом. за пархатенького выродка подписался? )))
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Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Комітет Конгресу США оприлюднив конституційні підстави для імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 5925 Комітет Конгресу США оприлюднив конституційні підстави для імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 5925 Комітет Конгресу США оприлюднив конституційні підстави для імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 5925
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Будет рыжему дураку еще долго отхаркиваться работа на плешивого гебила..

А Вован Зеленски свою миссию выполнил, - Трампушку угандошил наглухо.. Хотя бы так.. С паршивой овцы, - хоть шерсти клок.
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это наверное единственный случай в истории когда маланец свалил рептилоида.
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та у кацапов все агенты расп**дяи, вспомнить хотя б этих двух придурков, которые шпили приехали смотреть.
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"...доклад о конституционных оснований для импичмента нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа из-за давления на украинские власти". Неправильная формулировка, т.к. и Трамп, и "нынешние украински власти" пляшут под дудку Ху*ла. Конфликт между ними (как основание для импичмента Трампа) не может быть в принципе. Комитет Конгресса США обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 7325 Источник: https://censor.net.ua/n3164049
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В корне неправильный вывод. Обе стороны пляшут под дудку плешивого, но в своих плясках понаступали друг-другу на мозоли. Так бывает, когда завербованные исполнители идиоты!
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Эпическое противостояние Рыжего и Зеленого клоунов войдет в аналы истории Комитет Конгресса США обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 9285
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Дурниці. Там все вивірено до міліметра, конфлікт не зі шмарклею, звичайно, а конфлікт між рудим дауном і рашистською консервою трампом та Законом- воно використовувало свій пост для незаконної боротьби зі своїми політичними противниками, опозицією, тиснуло на правосуддя, в Америці це дуже серйозно.
І розмова зі шмарклею, тиск на шмарклю - це лише привід, гачок, а справжня причина, звичайно, що воно є агентом ворожої держави та не самостійне а своїх діях.
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Да, но чтобы это уяснить, надо уметь мыслить и анализировать события... а твои визави (выше) видят картину иную... их неискушенный мозг подсказывает, что бубочка "сдплал" трумпа... теперь они нарастят еще больше мазолей любви к клоуну на ладошках, и ими же будут хлопать до одури...
Вовчик-триумфакер... ну рассмешили...
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А почему Трампу за незаконную просьбу импичмент а с буратина за незаконные действия вследствие єтой просьбы как с гуся вода?
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Постав питання нашому суспільству. Комитет Конгресса США обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 9756
73 тобі дадуть відповідь.
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А где и когда были "незаконные действия"? Зачем этот соевый наброс на вентилятор? И вообще ложись спать, тебе завтра на майдане зраду разгонять, а ты несвежим будешь.
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Не ссись. Будем на Майдані зелю чевствувать за найвеличнішу перемогу над ******.
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Не, канал Кривой уже обос.ался, переобулись в полете, и вешают лапшу, что будут не протесты, а это такая поддержка президента. Как всегда, лживые циничные уроды, как и их хозяин.
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Так а чьо ж ти обгадилось? Ну будет поддержка президенту на Майдане, - и че тебя коряжит? Может ти порохобот?)
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Тупой порохобот детектед. Ты ему факты, а в ответ ругань.
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Єто ти тупой порохобот, - за рошенки, против поддержки президента на Майдане? Завтра всем зебилам, кстати, явка обязательна.
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100%... 100% его прокурор подтвердит твои слова, любитель зеленых ощущений...
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То, за что в Америке импичмент, в Украине - сущий пустяк (прослушка Никсоном оппонентов).
А в случае с Клинтоном - и вовсе доблесть.
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давайте уже быстрее прибирайте чубатого.

Бидон или другой придет и русне глаз на жопу натянет.
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Типа супердипломат Порошенко втянул нас во внутриамериканские разборки, поэтому Трамп ненавидит Украину
===Politico:
"Украинские попытки саботировать Трампа провалились.
Киевские чиновники отчаянно пытаются помириться с избранным президентом после того, как работали для продвижения Клинтон."
https://www.politico.com/story/2017/01/ukraine-sabotage-trump-backfire-233446===
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Ай да Моника! Ай да стервец! Начинал концерт на пианино, а финальные акорды на шевелюру Трампуши.
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Кстати, концерт на рояле очень качественный номер. Зеленский все делает талантливо, не то, что Порошенко - воровство громадными объемами.
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просто в нього медіатор для клавішів якісний був, тому і якісний номер вийшов з підскоками Комітет Конгресу США оприлюднив конституційні підстави для імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 600
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Ты, наверное, в силу своего ограниченного мировозрения, не умеешь и не хочешь оценить и сравнить примитивно-пошлятское, политически мотивированное совково-ватное шутовство квартальщиков с другими реальными юмористами, комиками, командами.
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А ну-ка, шоколадный интеллигент, просвети, кто же для тебя реальный юморист? Порошенко?
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А вот Порошенко пытался получить помощь американцев, т.е. иностранцев, во время выборов против Зеленского, т.е. во внутриукраинской политической борьбе. В США за это судят, как мы видим на примере Трампа. А как с Порошенко?
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Для чого тобі це, свинособако? У вас на обісРашці взагалі немає реаьних виборів вже майже тридцять років...навіщо тобі,кацапе, зовсім чужі для тебе справи? Академічний інтерес?
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Порохоботство ведет к идиотизму. И наоборот
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зачем ты так о мыролюбных реформистах?
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не зеркаль так жалко...и не умничай, тебе не идёт.
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а чего ее жалеть? и без нее мыролюбцев хватает.
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Слово-то какое прекрасное - "импичмент", оно греет мне душу словно миллион баксов.
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Таки є користь від вашого Зе. Але йому це відгукнеться 9 грудня. Ху#ло йому Трампа не пробачить.
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Такое ощущение, что это форум детей дошкольного возраста, уже Трампа чуть ли не сняли))) Да не будет никакого импичмента. Это любовь в резинке - движение есть. результата нет, и не будет. На съезде республиканцев, принято решение о поддержке Трампа, а их большинство и в Конгрессе, и в Сенате. 2/3 демократы ни при каких раскладах не соберут
Кстати рейтинг Байдена после скандала, рухнул на 15 проц. Шансы Трампа на второй срок, заметно выросли.
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Это не делает чести республиканцам, которые хотят остаться у власти любым способом. ДАЖЕ сдав интересы Америки.
Рейтинг Трампа тоже рухнул. Почитайте американскую прессу и форумы. Там в открытую пишут о работе трампа на .уйло и предательстве Америки.
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Это не делает чести Байдену, который запихал своего психически больного сына - наркомана (Джо сам это признает) на руководящую должность, в компанию, добывающую 10 проц газа Украины, которая этот же газ продает украинцам. Оклад Хантера - 150 000 долларов в месяц. Это не взятка?
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Байден - не президент и вообще не занимает в данный момент никакой должности . Сейчас речь идет об импичменте президенту.
Есть претензии к Байдену- пусть проводят расследование против него.
Это типично рашистское - оправлывать свои преступления экивоками на других.
По сути это как: давайте не расследовать преступления трампа, потому что у байдена рыльце в пуху
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Оооо, Блумберг - голова... я б Блумбергу пальца в рот не положил...
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Довго байдан гнутим с по і ботами прийдеться імпічкатися- ні американці,ні українці на ослів з поросятами більше не поведуться-човен пішов на дно.
Буль-буль.Буль-буль.У байдан у тих 32%,у Трампа 47%.
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Всем уже очевидно что Трамп использовал свое служебное положение в своих корыстных целях, это хорошее основание для импичмента. Теперь проверим на вшивость американскую демократию
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" представляет себя монархом" - нужно нам гнать в шею президентов, мнящих себя царьками!
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А вот Порошенко пытался получить помощь американцев, т.е. иностранцев, во время выборов против Зеленского, т.е. во внутриукраинской политической борьбе. В США за это судят, как мы видим на примере Трампа. А как с Порошенко?
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Порошенко тоже скоро сядет, поэтому бесятся его порохоботы.
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В задницу пророссийскую рыжую лахудру с американского олимпа !
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