 Комітет Конгресу США оприлюднив конституційні підстави для імпічменту Трампа

Представники Демократичної партії в комітеті з питань юстиції Палати представників Конгресу США оприлюднили в суботу, 7 грудня, доповідь про конституційні та історичні підстави для імпічменту президента США Дональда Трампа, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
В оприлюдненому документі на 55 сторінках члени Демпартії назвали ті конституційні підстави, до яких вони можуть прив'язати пункти імпічменту Трампа. У доповіді, зокрема, зазначається: "Імпічмент - остання конституційна відповідь президенту, який неправильно уявляє себе монархом".
Голова комітету з питань юстиції, демократ Джеррольд Надлер наголосив, що імпічмент - єдиний шлях, щоб притягнути Трампа до відповідальності за його поведінку. "Президент Трамп зловживав своєю владою, зрадив інтереси нашої національної безпеки і завдав шкоди нашим виборам, і все це - заради власної вигоди", - заявив Надлер, цитує агентство новин Reuters.
"Конституція має лише один правовий засіб у відповідь на його протиправну поведінку - імпічмент", - додав конгресмен-демократ.
Доповідь складено за зразком аналогічних документів, представлених у 1974 і 1988 роках під час розслідувань щодо імпічменту президентів Річарда Ніксона і Білла Клінтона, зазначає агентство новин dpa.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.
3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.
Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.
А Вован Зеленски свою миссию выполнил, - Трампушку угандошил наглухо.. Хотя бы так.. С паршивой овцы, - хоть шерсти клок.
І розмова зі шмарклею, тиск на шмарклю - це лише привід, гачок, а справжня причина, звичайно, що воно є агентом ворожої держави та не самостійне а своїх діях.
Вовчик-триумфакер... ну рассмешили...
73 тобі дадуть відповідь.
А в случае с Клинтоном - и вовсе доблесть.
Бидон или другой придет и русне глаз на жопу натянет.
===Politico:
"Украинские попытки саботировать Трампа провалились.
Киевские чиновники отчаянно пытаются помириться с избранным президентом после того, как работали для продвижения Клинтон."
https://www.politico.com/story/2017/01/ukraine-sabotage-trump-backfire-233446===
Кстати рейтинг Байдена после скандала, рухнул на 15 проц. Шансы Трампа на второй срок, заметно выросли.
Рейтинг Трампа тоже рухнул. Почитайте американскую прессу и форумы. Там в открытую пишут о работе трампа на .уйло и предательстве Америки.
Есть претензии к Байдену- пусть проводят расследование против него.
Это типично рашистское - оправлывать свои преступления экивоками на других.
По сути это как: давайте не расследовать преступления трампа, потому что у байдена рыльце в пуху
Буль-буль.Буль-буль.У байдан у тих 32%,у Трампа 47%.